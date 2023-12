Download de snelste Firefox VPN-add-on

Je browsegeschiedenis wordt normaal gesproken opgeslagen in je browser. Dit verandert niet door het gebruik van een VPN, maar je kunt in Firefox deze opslag uitschakelen en alles wat tot nu toe is opgeslagen, wissen.

Je browsegeschiedenis kan ook worden afgeleid doordat anderen je internetverbinding in de gaten houden, bijvoorbeeld je internet- of wifiprovider. ExpressVPN versleutelt alle dataverkeer tussen je apparaat en de ExpressVPN-servers, waardoor een provider of een kwaadwillend wifinetwerk niet kan opslaan welke websites je bezoekt.

Wees je er wel bewust van dat browsegeschiedenis niet hetzelfde is als zoekgeschiedenis. Als je bent ingelogd bij Google en die zoekmachine gebruikt, worden de zoekopdrachten opgeslagen zelfs als je een VPN gebruikt. (Kom erachter hoe je jouw Google-zoekgeschiedenis kunt wissen.)