Deze app is beschikbaar in het Nederlands en in 16 andere talen .

Online privacy en veiligheid zijn fundamentele rechten, ongeacht welke taal je spreekt. Daarom is onze VPN-extensie voor Brave beschikbaar in 17 talen en dit worden er steeds meer .

Je bent slechts enkele ogenblikken verwijderd van meer online privacy en de vrijheid om toegang te krijgen tot elke geblokkeerde website. Schakel de VPN-bescherming rechtstreeks vanuit je Google Chrome-, Brave- of Vivaldi-browservenster in. ExpressVPN apps en browserextensies maken het voor iedereen gemakkelijk om verbinding te maken met ons netwerk.

Need help? Chat with us!