Veiligheid staat voorop bij wat we doen bij ExpressVPN. We streven er niet alleen naar om onze apps en systemen zo te ontwerpen dat ze een hoog niveau van privacy en veiligheid bieden, maar we schakelen ook regelmatig onafhankelijke auditors in om onze veiligheidsclaims te valideren. Het is een van de beste manieren voor onze gebruikers om te weten of ze erop kunnen vertrouwen dat onze diensten hen beschermen. Bekijk de volledige lijst met audits en lees de volledige rapporten.