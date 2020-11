Hoe een VPN werkt

Een Virtual Private Network (VPN) biedt een grote online veiligheid. Met een VPN kunt u online gaan met een ander IP adres dan uw werkelijke. Wanneer u met ExpressVPN verbonden bent ziet uw internet provider (ISP) enkel versleuteld verkeer passeren.

Of u zich nu in Brazilië of in het buitenland begeeft, met ExpressVPN kunt u veilig en zeker het internet verkennen.