Werkt ExpressVPN met Netflix?

Ja. De servers van ExpressVPN bieden snelle toegang tot het streamen van Netflix, zonder afknijpen. Als u een foutmelding krijgt kunt u chatten met de ExpressVPN helpdesk om weer verbinding te maken.

Is een Netflix abonnement inbegrepen bij ExpressVPN?

Nee. We gaan ervan uit dat u er al één hebt, of dat u zichzelf aanmeldt. Bij ExpressVPN is GEEN Netflix account inbegrepen, en het is geen vervanging voor Netflix. Het vult uw bestaande Netflix account aan zodat u Amerikaanse Netflix content met zeer hoge snelheden kunt bekijken.

Op welke apparaten krijg ik toegang tot de Amerikaanse Netflix?

U kunt de Amerikaanse Netflix op de volgende manieren bekijken:

Op uw laptop/desktop met onze ExpressVPN app voor Mac / Windows / Linux.

Op uw smartphone/tablet met onze apps voor iOS en Android.

Op uw streaming media console, zoals een Apple TV of Fire TV Stick.

Vertraagt een VPN voor Netflix mijn streaming?

Alle VPN's kunnen uw internetverbinding mogelijk vertragen, maar ExpressVPN is één van de snelste; gebruikers merken het verschil nauwelijks.

Sterker nog, een VPN voor Netflix kan uw verbinding zelfs verbeteren als uw internetprovider uw Netflix verkeer afknijpt. Mocht u toch een achteruitgang in videokwaliteit opmerken, zorg er dan voor dat u de dichtstbijzijnde Amerikaanse server kiest.

Als u voor het streamen bijvoorbeeld Apple TV gebruikt zou u eens kunnen proberen om Netflix te kijken met MediaStreamer; deze functionaliteit is bij elk ExpressVPN abonnement inbegrepen. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van ExpressVPN voor smart TV's en streaming apparaten.

Kan ik gratis DNS codes of proxies gebruiken voor Netflix?

Waarschijnlijk een slecht plan. Gratis DNS codes die op internet te vinden zijn werken vaak niet en kunnen uw verkeer naar een server sturen die uw data opslaat en u aan aanvallen blootstelt. Proxyservers zijn traag, onveilig en gevoelig voor uitval van verbindingen. Wat Netflix betreft bent u veel beter af met ExpressVPN welke betrouwbaar is tijdens het streamen.

Wat kan ik verder doen met Netflix?

Heel veel! Het gebruik van een VPN is de beste manier om uw Netflix ervaring uit te breiden, maar niet de enige. Lees over de geheime codes van Netflix en hoe die meer films kunnen ontgrendelen dan u ooit kunt kijken. Raadpleeg deze handige gids.

Wat kan ik nog meer doen met ExpressVPN?

Met ExpressVPN kunt u de censuur omzeilen in bepaalde landen die de toegang blokkeren tot sites zoals YouTube, Twitter en Google. U kunt anoniem en veilig het internet verkennen, waaronder diensten als Hulu, Amazon Prime Video en HBO Go.

Ik krijg geen toegang tot Netflix, wat kan ik hieraan doen?

Bij problemen met het bezoeken van een bepaalde website neemt u contact op met de live chat helpdesk.