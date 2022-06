Gebruik een VPN om een VS IP adres te krijgen

Wanneer u verbindt met een VPN wordt automatisch al uw internetverkeer via een server in het land van uw keuze gestuurd. Door een serverlocatie in de VS te kiezen, krijgt uw apparaat een VS IP adres zodat u online kunt alsof u zich in de Verenigde Staten bevindt.

ExpressVPN heeft door het hele land supersnelle servers, van Los Angeles tot New York en helemaal tot Miami. Maar dat is niet alles. Ons netwerk omspant 94 landen waardoor u eenvoudig zonder risico kunt verbinden met een VPN server in de VS of vrijwel waar dan ook ter wereld.