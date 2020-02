Co to jest VPN?

VPN to wirtualna sieć prywatna. Jest to sieć serwerów, za pomocą których Twój komputer, telefon, inteligentny telewizor lub inne urządzenie może uzyskać dostęp do Internetu z zachowaniem prywatności. Te serwery szyfrują cały Twój ruch internetowy zanim trafi on do Twojego dostawcy usług internetowych, zatem nie może on rejestrować ani monitorować Twojej aktywności. Twój adres IP zostanie ukryty i zastąpiony adresem IP bezpiecznego serwera VPN.