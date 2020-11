Waarom een Mexicaans alias gebruiken?

Het Mexicaanse internet heeft meer dan 58 miljoen gebruikers, dat is 45% van de bevolking. Het gebruik van internet is in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. Helaas zijn digitale bedreigingen zoals overheidstoezicht, dataverzameling en hacking in dezelfde mate toegenomen.

Daarom is het voor internetgebruikers in Mexico belangrijker dan ooit om zichzelf te beschermen door het gebruiken van VPN (virtueel privé-netwerk). ExpressVPN voegt 256-bit AES encryptie en veilige VPN tunnels toe aan uw internet verbinding en maakt zo uw internetverkeer onleesbaar voor hackers en internet providers in Mexico of waar dan ook.

Bovendien verbergt ExpressVPN uw IP adres door een extra laag van privacy en anonimiteit te leggen over alles wat u online doet. U kunt ExpressVPN gebruiken om een Mexicaans IP adres te krijgen als u zelf niet in Mexico bent, of een Amerikaans IP adres vanuit Mexico. Of u kiest uit 160 locaties in 94 landen overal ter wereld.

