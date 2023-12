De besten en slimsten van de NBA staan weer klaar om het veld op te gaan op eerste kerstdag. LeBron James, Giannis Antetokounmpo en Stephen Curry staan bovenaan de lijst met namen die op 25 december hun beste beentje voor moeten zetten. Alle vijf de wedstrijden op eerste kerstdag in de NBA worden uitgezonden op ESPN, met de wedstrijden Nuggets–Warriors en Lakers–Celtics ook op ABC. Internationale kijkers kunnen op elke wedstrijd afstemmen via NBA League Pass.

Zelfs als je niet naar de arena kunt gaan op eerste kerstdag, kun je bij ExpressVPN terecht.

Hoe kijk je de NBA kerstwedstrijden van 2023-24

Je kunt de NBA-wedstrijden op eerste kerstdag in slechts een paar eenvoudige stappen streamen.

Neem ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie die overeenkomt met de zender die je wilt bekijken. Amerikaanse fans kunnen bijvoorbeeld verbinding maken met een server in de Verenigde Staten zoals Los Angeles, Seattle of Denver om de uitzendingen op NBA League Pass of YouTube TV te streamen. Wis browsergegevens en cookies. Open je NBA League Pass of kies het streamingplatform van je voorkeur om de wedstrijden te bekijken!

Kijk je op een computer? Gebruik voor de beste streamingervaring de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge.

Neem ExpressVPN

Kan ik een VPN gebruiken om de NBA kerstspelen 2023-24 vanuit een ander land te kijken?

ExpressVPN is een privacy- en beveiligingsdienst en mag niet worden gebruikt als middel om auteursrechten te omzeilen. We kunnen niet zien of controleren wat je doet terwijl je verbonden bent met onze VPN, dus je bent verantwoordelijk voor het naleven van onze Servicevoorwaarden, de voorwaarden van je contentprovider en alle toepasselijke wetten.

De beste VPN om de NBA kerstwedstrijden van 2023-24 te kijken

ExpressVPN is de beste VPN voor het veilig streamen van elke NBA-wedstrijd op eerste kerstdag. Met vooruitstrevende 10-Gbps-servers op locaties over de hele wereld kun je profiteren van de volledige privacybescherming van een VPN zonder ooit een seconde van de actie te missen. ExpressVPN heeft eenvoudig te gebruiken apps voor Windows, Mac, Android, en iOS, om nog maar te zwijgen van een reeks manieren om te streamen op je grote tv-scherm. Als je onderweg hulp nodig hebt, biedt ExpressVPN 24/7 live chatondersteuning en een 30 dagen geld-terug-garantie zonder risico!

Neem ExpressVPN

Hoe stream je de NBA op eerste kerstdag met de League Pass

Als je de grootste wedstrijden van de NBA wilt bekijken, is er geen betere optie dan NBA League Pass. Je kunt genieten van wedstrijden zonder blackouts door de internationale versie van de dienst te gebruiken en deze wordt geleverd met een gratis proefperiode van zeven dagen.

NBA League Pass

Prijs: varieert

Wil je op eerste kerstdag genieten van NBA-wedstrijden met de privacy en veiligheid van een VPN? Dan is NBA League Pass de beste optie. Houd er wel rekening mee dat de prijs van League Pass afhankelijk is van je land. Basketbalfans in India moeten bijvoorbeeld ongeveer 2000 INR (24 USD) betalen voor het hele seizoen. Amerikaanse basketbalfans kunnen League Pass Premium kopen voor 150 USD voor het hele seizoen; er zijn ook andere pakketten beschikbaar, waaronder één voor wie alleen naar een specifiek team wil kijken. Kijk op de officiële website van de NBA voor een volledige lijst met landen die League Pass aanbieden.

Hoe stream je op een grootbeeld-tv

NBA-wedstrijden streamen op eerste kerstdag met diensten met gratis proefversies

Er zijn een aantal kabelknipdiensten beschikbaar die aan al je behoeften op het gebied van NBA-kijken voldoen. Ze kunnen een beetje prijzig zijn, maar de meeste bieden gratis proefversies aan zodat je kunt zien of ze het waard zijn.

YouTube TV

Prijs: 73 USD/maand en hoger

Kanalen: ABC, ESPN

Land: VS

YouTube TV biedt Amerikanen een verscheidenheid aan kanalen die NBA-wedstrijden uitzenden en het abonnement kost 73 USD/maand. Het kan zijn dat je een Amerikaanse postcode moet opgeven (bijv. 10022, 48104, enz.), maar het accepteert een breed scala aan betalingsopties. Als je geen zin hebt om je vast te leggen op YouTube TV, gebruik dan de gratis proefversie.

NB: Je hebt mogelijk een geldige Amerikaanse creditcard/debetkaart of PayPal nodig om je te abonneren op YouTube TV. Je kunt je nog steeds abonneren op YouTube TV via Google Play, zelfs als je geen Amerikaanse creditcard/debetkaart hebt.

Kijk je op een computer? Leer meer over alle manieren om ExpressVPN op je tv te krijgen.

Fubo

Prijs: 75 USD/maand (basispakket; prijs stijgt om extra NBA-wedstrijden te kijken)

Kanalen: ABC, ESPN

Land: VS

Hoewel Fubo een gratis proefabonnement van zeven dagen aanbiedt, heeft het vanaf september 2023 geen zenders van Turner meer (inclusief TBS en TNT). Gelukkig voor NBA-fans wordt elke wedstrijd op eerste kerstdag uitgezonden op ESPN, dat is inbegrepen in alle Fubo-pakketten. Fans uit de Verenigde Staten die na Kerstmis NBA-wedstrijden op Fubo willen bekijken, kunnen echter afstemmen op wedstrijden die op Turner-zenders worden uitgezonden als je Max en de Bleacher Report Sports Add-On tier voor Max koopt, die elk 10 USD/maand kosten.

NB: Je hebt een Amerikaanse creditcard/bankpas nodig om je te abonneren. Het gebruikte factuuradres kan bepalen welke lokale kanalen beschikbaar zijn en het is mogelijk dat je jouw locatie niet kunt wijzigen.

Kijken op een computer? Gebruik voor de beste streamingervaring de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge.

Hoe stream je Fubo

DirecTV Stream

Prijs: 65 USD/maand en hoger

Kanalen: ABC, ESPN

Land: VS

DirecTV Stream is vaak aan de duurdere kant, vooral als je NBA TV wilt, maar het is een geweldige optie voor Amerikaanse fans om basketbalwedstrijden te streamen als je de voorkeur geeft aan een service die het snoer doorsnijdt boven een extra streamingapp. Het laagste pakket van DirecTV begint bij 65 USD/maand (voordat het na drie maanden naar de normale prijs van 75 USD/maand springt) en de dienst biedt een gratis proefperiode van 5 dagen.

Kijk DirecTV Stream met een VPN

Andere manieren om NBA-wedstrijden te streamen

ESPN+

Prijs: 11 USD/maand

Land: VS

ESPN+ simuleert vaak NBA-uitzendingen op ABC en ESPN tijdens het seizoen 2023-24. Houd er rekening mee dat een geldig tv-abonnement, hetzij bij een traditionele kabelmaatschappij of een cord-cuttingdienst zoals YouTube TV, meestal vereist is om NBA-uitzendingen op ESPN+ te streamen.

Kijk ESPN met een VPN

Hulu+Live TV

Prijs: 70 USD/maand

Kanalen: ABC, ESPN

Land: VS

Hulu biedt geen gratis proefversie, maar wel een live tv-pakket voor Amerikaanse fans met alle hoofdkanalen voor beveiligde NBA-streams en veel regionale sportnetwerken. Gratis proefversies zijn niet beschikbaar.

Sling TV

Prijs: varieert

Kanalen: ABC, ESPN

Land: VS

Sling TV biedt kijkers in de VS toegang tot de meeste kanalen waarop NBA-wedstrijden worden uitgezonden, en ABC is ook beschikbaar in bepaalde markten. Houd er rekening mee dat Sling niet langer een gratis proefabonnement aanbiedt.

Kijken op een computer? Gebruik voor de beste streamingervaring de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge.

Hoe stream je met Sling

NBA kerstspelschema 2023

Speelt jouw favoriete NBA-team op eerste kerstdag? Bekijk het volledige schema hieronder.

Spel Datum en tijd TV New York Knicks vs. Milwaukee Bucks Maandag 25 december, 12 p.m. ET / 5 p.m. GMT ESPN Denver Nuggets vs. Golden State Warriors Maandag 25 december, 2:30 p.m. ET / 7:30 p.m. GMT ABC, ESPN Los Angeles Lakers vs. Boston Celtics Maandag 25 december, 5 p.m. ET / 10 p.m. GMT ABC, ESPN Miami Heat vs. Philadelphia 76ers Maandag 25 december, 8 p.m. ET / 1 a.m. GMT ESPN Phoenix Suns vs. Dallas Mavericks Maandag 25 december, 10:30 p.m. ET / 3:30 a.m. GMT ESPN

Resultaten van de NBA Kerstspelen 2002

Tussen de kerstliedjes, cadeautjes en het voortdurend horen van Mariah Carey door, kun je je de NBA-wedstrijden op eerste kerstdag van vorig jaar misschien niet meer herinneren. Geen zorgen, wij helpen je herinneren!

Spel Philadelphia 76ers 119, New York Knicks 112 Dallas Mavericks 124, Los Angeles Lakers 115 Boston Celtics 139, Milwaukee Bucks 118 Golden State Warriors 123, Memphis Grizzlies 109 Denver Nuggets 128, Phoenix Suns 125 (OT)

Neem ExpressVPN

ExpressVPN is een VPN-dienst die niet bedoeld is om te worden gebruikt als middel om auteursrechten te omzeilen. Lees de Servicevoorwaarden van ExpressVPN en de Gebruiksvoorwaarden van je contentprovider voor meer informatie.

Veelgestelde vragen over NBA livestreams Hoe kan ik gratis NBA-streams kijken? Er zijn geen officiële manieren om gratis naar NBA-wedstrijden te kijken. NBA League Pass biedt echter een gratis proefversie, net als cord-cuttingdiensten zoals Fubo en YouTube TV. Kan ik NBA League Pass in een ander land gebruiken? Ja, je kunt NBA League Pass in een ander land gebruiken. Houd er echter rekening mee dat NBA League Pass niet in alle landen beschikbaar is en dat er voor bepaalde wedstrijden black-outbeperkingen gelden. Werkt NBA TV met een VPN? Ja, NBA TV werkt met een VPN. Abonnees van NBA League Pass kunnen ook veilig wedstrijden bekijken via een VPN-verbinding. Is het legaal om een VPN te gebruiken met NBA League Pass? Hoewel je NBA-wedstrijden op NBA League Pass kunt bekijken door te verbinden met een VPN-serverlocatie in een ander land dan jouw eigen land, kan dit in strijd zijn met auteursrechten of inbreuk maken op de Gebruiksvoorwaarden van je streamingdienst en de Servicevoorwaarden van ExpressVPN. Als hulpmiddel voor beveiliging en privacy is ExpressVPN zo ontworpen dat niemand kan zien of controleren wat je doet wanneer je verbonden bent met onze VPN-dienst, zelfs wij niet. Je bent er dus zelf verantwoordelijk voor om te controleren of je gebruik voldoet aan alle relevante voorwaarden en wetten. Kan ik NBA League Pass kijken op YouTube TV? Ja, je kunt NBA League Pass op YouTube TV bekijken. YouTube TV biedt een aanvullend abonnement voor NBA League Pass, dat 40 USD/maand of 200 USD/jaar extra kost. Met deze add-on heb je toegang tot alle live NBA-games, evenals herhalingen, hoogtepunten en andere NBA-content. Denk er wel aan dat sommige wedstrijden in jouw regio op zwart staan. Wat is het verschil tussen League Pass en League Pass Premium? Met een NBA League Pass Premium-abonnement kun je elke wedstrijd live of on-demand streamen op maximaal drie apparaten. Waarom kan ik geen live wedstrijden kijken met NBA League Pass? Redenen voor het niet kunnen livestreamen van wedstrijden op NBA League Pass zijn onder andere verduisteringsbeperkingen of technische problemen. Zorg ervoor dat je contact opneemt met ExpressVPN’s toegewijde ondersteuningsteam als je tegen problemen aanloopt. Kan ik NBA-wedstrijden streamen op mijn computer? Jazeker! Als je de streamingdienst bezoekt vanuit een webbrowser, installeer dan ook de ExpressVPN-extensie voor Chrome, Firefox of Edge. De extensie heeft een aantal functies onder de motorkap die veelvoorkomende streamingproblemen kunnen verhelpen. Kan ik NBA-wedstrijden streamen op mijn telefoon of tablet? Ja. ExpressVPN heeft apps voor elk bekend mobiel apparaat, waaronder iOS en Android. Hoe kan ik NBA-wedstrijden op mijn tv streamen met een VPN? In het kort zijn er vijf verschillende manieren om sport op je tv te streamen met ExpressVPN: Met de natieve app voor een smart-tv of streamingapparaat

Door te streamen op je computer en deze aan te sluiten op de tv met een HDMI-kabel

Door vanaf je computer of mobiele apparaat draadloos te spiegelen of casten naar je tv of streamingapparaat

Door te verbinden met een router met ExpressVPN, die een onbeperkt aantal apparaten toestaat en het zeer eenvoudig maakt om tegelijkertijd te verbinden met verschillende serverlocaties

Met MediaStreamer, de oplossing van ExpressVPN voor apparaten waar geen VPN op geïnstallerd kan worden, zoals sommige streamingapparaten en spelcomputers. MediaStreamer hoeft maar eenmaal ingesteld te worden, al biedt het niet de volledige veiligheidsvoordelen van een VPN. Voor meer informatie over alle manieren om ExpressVPN op je tv met groot scherm te krijgen, klik hier of neem dag en nacht contact op het een helpdeskmedewerker voor stap-voor-stap instructies. Ik heb verbinding gemaakt met de voorgestelde VPN-serverlocatie, maar ik kan niet inloggen op de streamingdienst! Geen zorgen! Serverbelasting verandert snel (vooral wanneer veel mensen proberen bepaalde evenementen te bekijken), maar dat is precies waarom ExpressVPN hogesnelheidsservers over de hele wereld heeft. Als je bijvoorbeeld toegang probeert te krijgen tot een website in de VS of Duitsland, probeer dan te verbinden met een andere serverlocatie in die landen. Ik heb verbinding gemaakt met de VPN maar mijn internetsnelheid is traag Als je internetsnelheid traag is of je streaming lijkt te vertragen, zijn er een paar mogelijke redenen: – De afstand van de geselecteerde VPN-serverlocatie tot je fysieke locatie

– Je type verbinding (bekabelde verbindingen zijn betrouwbaarder dan draadloze verbindingen)

– Suboptimale interconnectiviteit tussen de VPN en je internetprovider

– Trage internetverbinding op je locatie

– Je type apparaat en verwerkingskracht Probeer elk van de volgende stappen om problemen op te lossen: – Download de laatste versie van ExpressVPN

– Verbind met een andere VPN-serverlocatie

– Verander van VPN-protocol Als je elk van de bovenstaande punten hebt geprobeerd en nog steeds problemen ondervindt met je streamingsnelheid, neem dan dag en nacht contact op met ons ondersteuningsteam en er zal binnen enkele seconden iemand je te woord staan. Welke andere streamingdiensten kan ik bekijken met ExpressVPN? ExpressVPN werkt naadloos samen met alle populaire streaming-apps van over de hele wereld. Het gebruik van een VPN voor streaming zorgt ervoor dat je veilig kijkt in razendsnel HD met onbeperkte bandbreedte, vrij van aknijpen door je provider (wat soms de snelheid kan vertragen). Als je overal naar je favoriete team wilt kijken, zelfs tijdens het reizen of op onbeveiligde netwerken zoals openbare wifi, is ExpressVPN een geweldige manier om je sportstreamingervaring te verbeteren.