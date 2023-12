Les meilleurs et les plus brillants joueurs de la NBA sont prêts à fouler le terrain pour le jour de Noël une nouvelle fois pour votre plus grand plaisir ! LeBron James, Giannis Antetokounmpo et Stephen Curry sont les têtes d’affiche des grands noms qui devraient se produire le 25 décembre. Les cinq matchs du jour de Noël de la NBA seront diffusés sur ESPN, avec les rencontres Nuggets – Warriors et Lakers – Celtics également diffusées sur ABC. Les téléspectateurs du monde entier peuvent suivre chaque match via le NBA League Pass.

ExpressVPN est là pour vous assister, même si vous ne pouvez pas vous rendre à l’arène le jour de Noël.

Comment regarder les NBA Christmas Games 2023-2024

Vous pouvez diffuser les matchs de la NBA le jour de Noël en suivant ces étapes simples.

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous à un serveur correspondant au diffuseur que vous souhaitez regarder. Par exemple, les fans américains peuvent se connecter à un serveur situé aux États-Unis, comme Los Angeles, Seattle ou Denver, pour regarder la retransmission sur NBA League Pass ou YouTube TV. Effacer les données de navigation et les cookies. Ouvrez votre NBA League Pass ou choisissez votre plateforme de streaming préférée pour regarder les matchs!

Vous souhaitez streamer sur un ordinateur ? Pour une expérience de streaming optimale, assurez-vous d’utiliser l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox, ou Edge.

Peut-on utiliser un VPN pour regarder les NBA Christmas Games 2023-24 dans un autre pays ?

ExpressVPN est un service de sécurité et de protection de la vie privée et ne doit pas être utilisé comme un moyen de contournement des droits d’auteur. Nous ne pouvons pas voir ou contrôler ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à notre VPN, vous êtes donc responsable du respect de nos conditions d’utilisation, des conditions de votre fournisseur de contenu et de toutes les lois applicables dans votre région.

Le meilleur VPN pour regarder les NBA Christmas Games 2023-24

ExpressVPN demeure le meilleur VPN pour streamer en toute sécurité chaque match de la NBA le jour de Noël. Avec des serveurs 10-Gbps de nouvelle génération dans le monde entier, vous pouvez profiter de toutes les protections de la vie privée d’un VPN sans jamais manquer une seconde d’action. ExpressVPN dispose d’applications faciles à utiliser pour Windows, Mac, Android, et iOS, sans parler des nombreuses possibilités de streaming sur votre téléviseur. Si vous avez besoin d’aide, ExpressVPN propose un support par chat en direct disponible 24/7 et une garantie satisfait ou remboursé sans risque de 30 jours !

Comment streamer la NBA le jour de Noël avec League Pass

Si vous souhaitez suivre en direct les plus grands matchs de la NBA, il n’y a pas de meilleure option que le NBA League Pass. Vous pouvez profiter des matchs sans interuptions en utilisant la version internationale du service, proposé avec un essai gratuit de sept jours.

NBA League Pass

Tarif : Variable

Si vous souhaitez profiter des matchs de la NBA le jour de Noël tout en bénéficiant de la confidentialité et de la sécurité d’un VPN, NBA League Pass est votre meilleure option, mais notez que le prix du League Pass varie en fonction de votre pays. Par exemple, les amateurs de basket-ball en Inde doivent débourser environ 2 000 INR (24 USD) pour la saison entière. Les amateurs de basket-ball américains peuvent acheter le League Pass Premium pour 150 USD pour toute la saison ; d’autres formules sont disponibles, dont une pour ceux qui ne veulent regarder qu’une équipe en particulier. Consultez le site officiel de la NBA pour obtenir la liste complète des pays qui proposent le League Pass. .

Streaming sur votre TV

Streamer les matchs de la NBA le jour de Noël en utilisant des services à essai gratuit

Il existe un certain nombre de services qui devraient répondre à vos besoins de visionnage de la NBA. Ils peuvent être légèrement onéreux, mais la plupart d’entre eux proposent des essais gratuits afin que vous puissiez les évaluer.

YouTube TV

Tarif : À partir de 73 USD/mois.

Chaînes : ABC, ESPN

Pays : États-Unis

YouTube TV offre aux Américains une variété de chaînes qui diffusent des matchs de la NBA, et l’abonnement coûte 73 USD/mois. Vous devrez peut-être renseigner un code postal américain (par exemple, 10022, 48104, etc.), mais le site accepte un large éventail d’options de paiement. Si vous n’avez pas envie de vous abonner à YouTube TV, utilisez la version d’essai gratuite.

Remarque : Il se peut que vous ayez besoin d’une carte de crédit/débit américaine valide ou de PayPal pour vous abonner à YouTube TV. Vous pouvez toujours vous abonner à YouTube TV via Google Play, même si vous ne possédez pas de carte de paiement américaine.

Fubo

Tarif : 75 USD/mois (formule de base ; le prix augmente pour regarder des matchs supplémentaires de la NBA)

Chaînes : ABC, ESPN

Pays : États-Unis

Bien que Fubo offre un essai gratuit de sept jours, il ne dispose pas des chaînes Turner (y compris TBS et TNT) à partir de septembre 2023. Heureusement pour les fans de la NBA, chaque match du jour de Noël sera diffusé sur ESPN, qui est inclus dans tous les forfaits Fubo. Cependant, les fans américains qui souhaitent regarder les matchs de la NBA sur Fubo après Noël peuvent regarder les matchs diffusés sur les chaînes Turner s’ils acquièrent Max et le Bleacher Report Sports Add-On pour Max, qui reviennent chacun à 10 USD/mois.

Remarque : Vous aurez besoin d’une carte de crédit/débit américaine pour vous abonner. L’adresse de facturation utilisée peut déterminer les chaînes locales disponibles et il se peut que vous ne puissiez pas changer d’adresse.

Vous regardez sur un ordinateur ? Pour une expérience de streaming optimale, utilisez l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox, ou Edge.

Comment streamer avec Fubo

Stream DirecTV

Tarif : À partir de 65 USD/mois.

Chaînes : ABC, ESPN

Pays : États-Unis

DirecTV Stream est souvent plus cher, surtout si vous voulez NBA TV, mais c’est une excellente option pour les fans américains de basket-ball si vous préférez un service de renom plutôt qu’une application de streaming supplémentaire. Le forfait le plus abordable de DirecTV débute à 65 USD/mois (avant de passer à son prix moyen de 75 USD/mois après trois mois), et le service offre un essai gratuit de 5 jours.

Regarder DirecTV Stream avec un VPN

Autres moyens de streamer les matchs de la NBA

ESPN+

Tarif : 11 USD/mois

Pays : États-Unis

ESPN+ diffuse régulièrement des matchs de la NBA sur ABC et ESPN pendant la saison 2023-24. Notez qu’un abonnement à un service TV, tel qu’une offre de câble classique ou un service de streaming comme YouTube TV, est généralement requis pour accéder aux retransmissions de la NBA sur ESPN+.

Regarder ESPN avec un VPN

Hulu+Live TV

Tarif: 70 USD/mois

Chaînes: ABC, ESPN

Pays: États-Unis

Hulu ne propose pas d’essai gratuit, mais fournit un large éventail de chaînes pour les fans américains, incluant les principaux canaux de retransmission des matchs de la NBA et de nombreux réseaux sportifs régionaux.

Sling TV

Tarif: Variable

Chaînes: ABC, ESPN

Pays: États-Unis

Sling TV offre aux téléspectateurs américains un accès à la majorité des chaînes diffusant les matchs de la NBA, avec ABC disponible dans certains marchés. Sling ne propose plus d’essai gratuit.

Pour streamer sur ordinateur, l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge est recommandée.

Comment streamer avec Sling

Calendrier des NBA Christmas Games 2023

Découvrez si votre équipe NBA préférée joue le jour de Noël. Voici le programme complet :

Rencontre Date et horaire Chaîne New York Knicks vs. Milwaukee Bucks Lundi 25 décembre, 12h ET / 17h GMT ESPN Denver Nuggets vs. Golden State Warriors Lundi 25 décembre, 14h30 ET / 19h30 GMT ABC, ESPN Los Angeles Lakers vs. Boston Celtics Lundi 25 décembre, 17h ET / 22h GMT ABC, ESPN Miami Heat vs. Philadelphia 76ers Lundi 25 décembre, 20h ET / 1h GMT ESPN Phoenix Suns vs. Dallas Mavericks Lundi 25 décembre, 22h30 ET / 3h30 GMT ESPN

Résultats des NBA Christmas Games 2022

Si vous avez manqué les résultats des NBA Christmas Games de l’année dernière, voici un récapitulatif pour vous rafraîchir la mémoire :

Rencontre Philadelphia 76ers 119, New York Knicks 112 Dallas Mavericks 124, Los Angeles Lakers 115 Boston Celtics 139, Milwaukee Bucks 118 Golden State Warriors 123, Memphis Grizzlies 109 Denver Nuggets 128, Phoenix Suns 125 (OT)

FAQ : NBA en streaming Comment regarder des matchs de la NBA gratuitement ? Il n’existe aucun moyen officiel pour regarder les matchs de la NBA gratuitement. Toutefois, le NBA League Pass propose un essai gratuit, tout comme certains services de cord-cutting : Fubo, YouTube TV, etc. Puis-je utiliser le NBA League Pass dans un autre pays ? Oui, vous pouvez utiliser le NBA League Pass dans un autre pays. Cependant, n’oubliez pas que le NBA League Pass n’est pas disponible dans tous les pays et que certains matchs sont soumis à des restrictions de diffusion. Peut-on regarder NBA TV avec un VPN ? Oui, NBA TV fonctionne avec un VPN. Les abonnés au NBA League Pass peuvent également utiliser un VPN pour regarder des matchs en toute sécurité. Est-il légal d’utiliser un VPN avec le NBA League Pass ? Bien que vous puissiez regarder les matchs de la NBA sur NBA League Pass en vous connectant à un serveur VPN situé dans un autre pays, vous risquez d’enfreindre les conditions d’utilisation de votre service de streaming et les conditions de service d’ExpressVPN. En tant que programme de sécurité et de confidentialité, ExpressVPN est conçu pour protéger votre activité en ligne. Personne ne peut voir ou contrôler ce que vous faites lorsque vous vous connectez à notre service VPN, même pas nous. Il vous appartient donc de vérifier si votre utilisation est conforme à toutes les conditions et lois en vigueur. Puis-je m’abonner au NBA League Pass sur YouTube TV ? Oui, vous pouvez obtenir le NBA League Pass sur YouTube TV. YouTube TV propose un abonnement supplémentaire pour le NBA League Pass, qui coûte 40 USD/mois ou 200 USD/an. Cet abonnement complémentaire vous donne accès à tous les matchs de la NBA en direct, ainsi qu’aux replays, aux moments forts et à d’autres contenus. N’oubliez pas que certains matchs peuvent être bloqués dans votre région. Quelle est la différence entre League Pass et League Pass Premium ? Un abonnement NBA League Pass Premium vous permet de regarder chaque match en direct ou à la demande sur trois appareils. Pourquoi est-il impossible de regarder des matchs en direct avec le NBA League Pass ? Cela se produit notamment à cause des restrictions de diffusion ou des problèmes techniques. Contactez l’équipe de support dédiée d’ExpressVPN si vous rencontrez des problèmes ! Puis-je regarder des matchs de la NBA sur mon ordinateur ? Absolument ! Si vous accédez au service de streaming à partir d’un navigateur web, installez également l’extension ExpressVPN Chrome, Firefox ou Edge. Cette extension possède quelques fonctionnalités supplémentaires qui permettent de résoudre les problèmes de streaming les plus courants. Puis-je regarder des matchs de la NBA sur mon téléphone ou ma tablette ? Oui. ExpressVPN vous offre des applications pour tous les appareils mobiles populaires sous iOS et Android. Comment regarder les matchs de la NBA sur ma TV avec un VPN ? En résumé, il existe cinq solutions différentes qui vous permettront de regarder le sport en streaming sur votre TV avec ExpressVPN : -Avec l’application native d’un Smart TV, Android TV ou d’un appareil de streaming

-En connectant votre ordinateur à votre TV à l’aide d’un câble HDMI

-Le mirroring or le casting sur votre TV ou votre appareil de streaming depuis votre ordinateur ou votre appareil mobile

-En vous connectant à un routeur compatible avec ExpressVPN, qui permet d’utiliser un nombre illimité d’appareils et facilite la connexion simultanée à différentes localisations de serveurs

-Avec MediaStreamer, la solution d’ExpressVPN pour les appareils qui ne prennent pas en charge les VPN, comme Apple TV certaines consoles de streaming ou de gaming. MediaStreamer ne doit être configuré qu’une seule fois, bien qu’elle n’offre pas tous les avantages d’un VPN en matière de sécurité. (Notez qu’il est préférable de connecter votre Apple TV ou votre console de jeux à un routeur ExpressVPN pour bénéficier pleinement des avantages du VPN) Pour plus d’informations concernant l’utilisation d’ExpressVPN sur votre téléviseur grand écran, cliquez ici ou contactez le support client 24h/24 et 7j/7 afin d’obtenir des instructions étape par étape. Je me suis connecté à la localisation de serveur VPN recommandée, mais je ne peux pas me connecter au service de streaming ! Ne vous inquiétez pas ! La charge des serveurs change rapidement (en particulier lorsque de nombreuses personnes essaient de regarder certains événements en streaming), mais c’est exactement la raison pour laquelle ExpressVPN a des serveurs haut débit situés dans le monde entier. Si vous essayez d’accéder à un site web basé aux États-Unis ou en Allemagne, par exemple, connectez-vous à une autre localisation de serveur dans ces pays pour résoudre le problème de connexion. Je me suis connecté au VPN, mais ma vitesse internet est lente Cela peut s’expliquer par : -La distance entre la localisation de serveur VPN sélectionnée et votre emplacement physique

-Votre type de connexion (les connexions filaires sont plus stables que les connexions non filaires)

-Une interconnectivité réduite entre le VPN et votre FAI

-Une vitesse de connexion internet faible à votre emplacement

-Votre type d’appareil et sa puissance Essayez chacune des étapes suivantes pour résoudre le problème : -Téléchargez la dernière version d’ExpressVPN

-Connectez-vous à une autre localisation de serveur VPN

-Changez de protocole VPN Si vous essayez chacune des solutions ci-dessus et que vous rencontrez toujours des problèmes de streaming, contactez le support client d’ExpressVPN 24h/24 et 7j/7. Nos conseillers répondront à vos questions en quelques secondes. Quels autres services de streaming puis-je regarder avec ExpressVPN ? ExpressVPN fonctionne avec les applications de streaming les plus populaires au monde. L’utilisation d’un VPN pour le streaming vous permet de regarder vos contenus préférés en Ultra HD avec une bande passante illimitée, sans aucune limitation ou restriction de votre FAI (qui peut parfois ralentir vos débits internet). Si vous voulez regarder votre équipe favorite où que vous soyez, même pendant vos déplacements ou sur des réseaux non sécurisés comme le Wi-Fi public, ExpressVPN est un excellent moyen qui vous permettra d’améliorer votre expérience de streaming sportif.