I migliori talenti della NBA sono pronti a scendere nuovamente in campo per il Christmas Day. LeBron James, Giannis Antetokounmpo e Stephen Curry sono i protagonisti principali che si esibiranno il 25 dicembre. Tutte e cinque le partite della NBA del giorno di Natale saranno trasmesse su ESPN, con gli scontri Nuggets–Warriors e Lakers–Celtics in onda anche su ABC. Gli spettatori internazionali possono sintonizzarsi su ogni partita tramite NBA League Pass.

Anche se non potrai essere lì il giorno di Natale, ExpressVPN ha la soluzione per te.

Come guardare le partite di Natale 2023-24 della NBA

Puoi guardare in streaming le partite della NBA Christmas Day in pochi semplici passaggi.

Ottieni ExpressVPN Connettiti a una posizione del server che corrisponde all’emittente che desideri guardare. Ad esempio, i fan negli Stati Uniti possono connettersi a un server negli Stati Uniti come Los Angeles, Seattle o Denver per vedere la copertura su NBA League Pass o YouTube TV Cancella i dati di navigazione e i cookie Apri il tuo NBA League Pass o scegli la tua piattaforma di streaming preferita per guardare le partite!

Vuoi guardare dal tuo computer? Per un’esperienza di streaming ottimale, assicurati di utilizzare l’estensione del browser ExpressVPN per Chrome, Firefox o Edge.

Ottieni ExpressVPN

Posso usare una VPN per guardare le partite di Natale 2023-24 della NBA da un altro paese?

ExpressVPN è un servizio di privacy e sicurezza e non dovrebbe essere utilizzato come mezzo di elusione del copyright. Non possiamo vedere o controllare ciò che fai mentre sei connesso alla nostra VPN, quindi sei responsabile del rispetto dei nostri Termini di Servizio, dei termini del tuo fornitore di contenuti e delle leggi applicabili.

La migliore VPN per guardare le partite di Natale 2023-24 della NBA

ExpressVPN è la migliore VPN per lo streaming sicuro e protetto di ogni partita della NBA nel giorno di Natale. Con server di ultima generazione da 10 Gbps in tutto il mondo, puoi godere di tutta la protezione completa sulla privacy offerta da una VPN, senza perderti un’azione. ExpressVPN ha app facili da usare per Windows, Mac, Android e iOS, oltre a vari modi per lo streaming sul grande schermo della tua TV. Se hai bisogno di aiuto, ExpressVPN offre un supporto in chat dal vivo 24/7 e una garanzia di rimborso senza rischi entro 30 giorni!

Ottieni ExpressVPN

Come guardare in streaming l’NBA Christmas Day con League Pass

Se vuoi seguire le partite più importanti che la NBA ha da offrire, non c’è opzione migliore di NBA League Pass. Puoi goderti le partite senza interruzioni utilizzando la versione internazionale del servizio, e questa include una prova gratuita di sette giorni.

NBA League Pass

Costo: può variare

Vuoi goderti le partite della NBA il giorno di Natale con tutta la privacy e la sicurezza di una VPN? NBA League Pass è la scelta migliore, anche se il prezzo di League Pass varia a seconda del tuo paese. Ad esempio, i fan del basket in India devono pagare circa 2000 INR (24 USD) per l’intera stagione, i fan negli Stati Uniti possono acquistare League Pass Premium per 150 USD per l’intera stagione. Sono disponibili anche altri pacchetti, compreso uno per coloro che vogliono solo seguire una squadra specifica. Consulta il sito web ufficiale della NBA per una lista completa dei paesi che offrono League Pass.

Come guardare in streaming sulla TV

Guarda le partite dell’NBA Christmas Day utilizzando servizi con prove gratuite

Ci sono diversi servizi cord-cutting (taglio del cavo) disponibili che dovrebbero soddisfare le tue esigenze per guardare la NBA. Possono essere leggermente costosi, ma la maggior parte offre prove gratuite dandoti modo di verificare se ne vale la pena.

YouTube TV

Costo: a partire da 73 USD/mese

Canali: ABC, ESPN

Paese: Stati Uniti

YouTube TV offre agli americani una varietà di canali che trasmettono le partite della NBA, e l’abbonamento costa 73 USD al mese. Potrebbe essere necessario inserire un codice postale degli Stati Uniti (ad esempio, 10022, 48104, ecc.), ma accetta diverse opzioni di pagamento. Se non hai voglia di impegnarti con YouTube TV, puoi utilizzare la prova gratuita.

Nota: Potrebbe essere necessaria una carta di credito/debito statunitense valida o PayPal per iscriversi a YouTube TV. Puoi comunque iscriverti a YouTube TV tramite Google Play, anche se non hai una carta di credito/debito statunitense.

Vuoi guardare sulla tua tv? Scopri tutti i modi per ottenere ExpressVPN sulla tua TV.

Fubo

Costo: 75 USD/mese (pacchetto base; il costo aumenta per guardare altre partite NBA)

Canali: ABC, ESPN

Paese: Stati Uniti

Anche se Fubo offre una prova gratuita di sette giorni, non dispone di canali Turner (tra cui TBS e TNT) a partire da settembre 2023. Fortunatamente per gli appassionati di NBA, ogni partita di Natale sarà trasmessa su ESPN, che è incluso in tutti i pacchetti Fubo. Tuttavia, i fan negli Stati Uniti che vogliono guardare le partite NBA su Fubo dopo Natale possono sintonizzarsi sulle partite trasmesse sulle stazioni Turner acquistando Max e il pacchetto aggiuntivo Bleacher Report Sports per Max, ciascuno dei quali costa 10 USD al mese.

Nota: Avrai bisogno di una carta di credito/debito degli Stati Uniti per abbonarti. L’indirizzo di fatturazione utilizzato potrebbe determinare quali canali locali sono disponibili, e potresti non essere in grado di cambiare la tua posizione.

Vuoi guardare dal tuo computer? Per la migliore esperienza di streaming, usa l’estensione browser di ExpressVPN per Chrome, Firefox o Edge.

Come guardare in streaming Fubo

DirecTV Stream

Costo: a partire da 65 USD/mese

Canali: ABC, ESPN

Paese: Stati Uniti

DirecTV Stream è spesso più costoso, specialmente se desideri NBA TV, ma è un’ottima opzione per i fan negli Stati Uniti che vogliono vedere le partite di basket tramite servizi senza cavo rispetto a un’app di streaming aggiuntiva. Il pacchetto più economico di DirecTV parte da 65 USD/mese (prima di passare al prezzo standard di 75 USD/mese dopo tre mesi), e il servizio offre una prova gratuita di 5 giorni.

Guarda DirecTV in streaming con una VPN

Altri modi per guardare le partite NBA in streaming

ESPN+

Costo: 11 USD/mese

Paese: Stati Uniti

ESPN+ spesso trasmette in simulcast le partite NBA che vanno in onda su ABC ed ESPN durante la stagione 2023-24. Per poter vedere in streaming le trasmissioni NBA su ESPN+, generalmente è richiesto un abbonamento televisivo valido a una tradizionale azienda via cavo o a un servizio senza cavi come YouTube TV.

Guarda ESPN con una VPN

Hulu+Live TV

Costo: 70 USD/mese

Canali: ABC, ESPN

Paese: Stati Uniti

Hulu non offre una prova gratuita, ma dispone di un pacchetto TV in diretta per i fan americani che include tutti i principali canali per vedere la NBA in modo sicuro, oltre a molti network sportivi regionali. Non sono disponibili prove gratuite del servizio.

Sling TV

Costo: può variare

Canali: ABC, ESPN

Paese: Stati Uniti

Sling TV offre agli spettatori negli Stati Uniti l’accesso alla maggior parte dei canali che trasmettono le partite NBA, e ABC è disponibile anche in alcuni mercati selezionati. Ad oggi Sling non offre più una prova gratuita.

Vuoi guardare dal tuo computer? Per la migliore esperienza di streaming, utilizza l’estensione del browser ExpressVPN per Chrome, Firefox o Edge.

Come guardare in streaming con Sling

Calendario NBA Christmas Day 2023

La tua squadra NBA preferita gioca il giorno di Natale? Dai un’occhiata al calendario qui sotto.

Partita Data e orario TV New York Knicks vs. Milwaukee Bucks Lunedì 25 dicembre alle ore 12 p.m. ET / 5 p.m. GMT ESPN Denver Nuggets vs. Golden State Warriors Lunedì 25 dicembre alle ore 2:30 p.m. ET / 7:30 p.m. GMT ABC, ESPN Los Angeles Lakers vs. Boston Celtics Lunedì 25 dicembre alle ore 5 p.m. ET / 10 p.m. GMT ABC, ESPN Miami Heat vs. Philadelphia 76ers Lunedì 25 dicembre alle ore 8 p.m. ET / 1 a.m. GMT ESPN Phoenix Suns vs. Dallas Mavericks Lunedì 25 dicembre alle ore 10:30 p.m. ET / 3:30 a.m. GMT ESPN

Risultati NBA Christmas Day 2022

Tra canti natalizi, regali e l’incessante voce di Mariah Carey, forse non ricordi bene le partite dell’NBA Christmas Day dello scorso anno. Non preoccuparti, ti aiuteremo a fare un viaggio nella memoria!

Partita Philadelphia 76ers 119 – New York Knicks 112 Dallas Mavericks 124 – Los Angeles Lakers 115 Boston Celtics 139 – Milwaukee Bucks 118 Golden State Warriors 123 – Memphis Grizzlies 109 Denver Nuggets 128 – Phoenix Suns 125 (OT)

Ottieni ExpressVPN

ExpressVPN è un servizio VPN non destinato a essere utilizzato come mezzo di elusione del copyright. Per ulteriori dettagli, leggi i Termini di servizio di ExpressVPN e i Termini d’uso del tuo fornitore di contenuti.

FAQ per le dirette streaming dell’NBA Come posso guardare le partite NBA in streaming gratuitamente? Non ci sono modi ufficiali per guardare le partite NBA gratuitamente. Tuttavia, NBA League Pass offre una prova gratuita, così come i servizi di taglio del cavo come Fubo e YouTube TV. Posso utilizzare NBA League Pass in un altro paese? Sì, è possibile utilizzare NBA League Pass in un altro paese. Tuttavia, tieni presente che NBA League Pass non è disponibile in tutti i paesi e alcune partite potrebbero essere oscurate. NBA TV funziona con una VPN? Sì, NBA TV funziona con una VPN. Gli abbonati di NBA League Pass possono anche guardare in modo sicuro le partite utilizzando una connessione VPN. È legale utilizzare una VPN con NBA League Pass? Anche se è possibile guardare le partite dell’NBA su NBA League Pass connettendoti a un server VPN in un paese diverso dal tuo, farlo potrebbe violare il copyright o infrangere i Termini d’uso del servizio di streaming e i Termini di servizio di ExpressVPN. Come strumento di sicurezza e privacy, ExpressVPN è progettato in modo che nessuno possa vedere o controllare ciò che fai quando sei connesso al nostro servizio VPN, nemmeno noi. Quindi, sei responsabile di verificare che il tuo utilizzo sia conforme a tutti i termini e le leggi pertinenti. Posso guardare NBA League Pass su YouTube TV? Sì, puoi guardare NBA League Pass su YouTube TV. YouTube TV offre un abbonamento aggiuntivo per NBA League Pass, che costa 40 USD in più al mese o 200 USD all’anno. Questo extra ti dà accesso a tutte le partite NBA in diretta, oltre a repliche, highlights e altri contenuti NBA. Tuttavia, ricorda che alcune partite potrebbero essere oscurate nella tua zona. Qual è la differenza tra League Pass e League Pass Premium? Un abbonamento Premium di NBA League Pass ti consente di trasmettere in diretta o on-demand ogni partita su fino a tre dispositivi. Perché non riesco a guardare le partite in diretta con NBA League Pass? Se non riesci a trasmettere in diretta le partite su NBA League Pass potrebbe essere a causa di restrizioni o problemi tecnici. In caso di problemi, ricordati che puoi sempre contattare il team di supporto dedicato di ExpressVPN! Posso trasmettere in streaming le partite NBA sul mio computer? Assolutamente! Se accedi al servizio di streaming da un browser web, assicurati di installare anche l’estensione ExpressVPN per Chrome, Firefox o Edge. L’estensione ha alcune funzionalità che possono risolvere i problemi comuni di streaming. Posso trasmettere in streaming le partite NBA sul mio telefono o tablet? Sì. ExpressVPN ha app per tutti i principali dispositivi mobili, tra cui iOS e Android. Come posso trasmettere in streaming le partite NBA sulla mia TV con una VPN? In breve, ci sono cinque modi diversi per guardare in streaming lo sport sulla tua TV con ExpressVPN: Con un’app nativa per smart TV o dispositivo di streaming

Tramite lo streaming sul tuo computer e collegandoti alla TV con un cavo HDMI

Effettuando il mirroring o casting in modalità wireless sulla tua TV o dispositivo di streaming dal tuo computer o dispositivo mobile

Collegandoti a un router con ExpressVPN, che consente un numero illimitato di dispositivi e semplifica notevolmente la connessione a posizioni server diverse contemporaneamente

Con MediaStreamer, la soluzione di ExpressVPN per i dispositivi su cui non si può installare una VPN, come alcune console di streaming e console di gioco. MediaStreamer deve essere configurato solo una volta, anche se bisogna considerare che non fornisce tutti i vantaggi per la sicurezza di una VPN Per ulteriori informazioni su tutti i modi per ottenere ExpressVPN sullo schermo della tua TV, clicca qui o contatta un agente del supporto 24/7 per le istruzioni passo passo. Mi sono connesso alla posizione del server VPN suggerita ma non non riesco a loggarmi al servizio di streaming! Non preoccuparti! Il carico del server cambia rapidamente (soprattutto quando molte persone stanno provando a guardare determinati eventi), ma questo è proprio il motivo per cui ExpressVPN dispone di server ad alta velocità in tutto il mondo. Se, ad esempio, stai provando ad accedere a un sito negli Stati Uniti o in Germania, prova a connetterti a una posizione del server diversa in quei paesi. Mi sono connesso alla VPN ma la velocità internet è lenta Se la tua connessione internet è lenta o lo streaming sembra rallentare, le cause potrebbero essere diverse: -La distanza tra la posizione del server VPN selezionato e la tua posizione fisica

-Tipo di connessione (le connessioni via cavo sono più stabili delle connessioni wireless)

-Interconnessione non ottimale tra la VPN e il tuo ISP

-Connessione internet lenta nella tua posizione

-Tipo di dispositivo e potenza di elaborazione Prova ciascuno dei seguenti passaggi per risolvere i problemi: -Scarica l’ultima versione di ExpressVPN

-Connettiti a una posizione server VPN diversa

-Cambia il protocollo VPN Se, dopo aver provato ciascuna delle opzioni qui sopra, riscontri ancora problemi con la velocità di streaming, contatta il team di supporto di ExpressVPN 24/7 e otterrai assistenza in pochi secondi. Quali altri servizi di streaming posso guardare con ExpressVPN? ExpressVPN funziona in modo impeccabile con tutte le app di streaming più conosciute in tutto il mondo. Utilizzare una VPN per lo streaming garantisce una visione sicura in HD ultraveloce con larghezza di banda illimitata, evitando rallentamenti da parte del tuo provider internet. Con ExpressVPN puoi guardare la tua squadra preferita ovunque, anche in viaggio o su reti Wi-Fi pubbliche. Rendi migliore la tua esperienza di streaming sportivo!