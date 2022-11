De Rode Duivels, het Belgische nationale elftal, worden al lang de ‘gouden generatie’ van het land genoemd. Ze komen naar Qatar als nummer 2 op de FIFA-ranglijst en hopen die belofte waar te maken en hun derde plaats in Rusland in 2018 – hun beste resultaat tot nu toe – te verbeteren. Met Premier League-vedetten als Kevin De Bruyne van Man City, Leandro Trossard van Brighton, Inter Milan-spits Romelu Lukaku en Eden Hazard van Real Madrid, moet het team van Roberto Martinez wel klaar zijn om zich te bewijzen tegenover favorieten als Brazilië, Spanje, Frankrijk en Duitsland. Groep F-rivaal Kroatië kan een uitdaging worden voor de toppositie, maar de Rode Duivels zouden genoeg in hun mars moeten hebben om de klus te klaren tegen Canada en Marokko.

Definitieve selectie Rode Duivels WK voetbal 2022

Positie Speler Club Leeftijd Caps Doelman Thibaut Courtois Real Madrid (ES) 30 97 Doelman Simon Mignolet Club Brugge (BE) 34 35 Doelman Koen Casteels Wolfsburg (DE) 30 4 Verdediger Toby Alderweireld Royal Antwerp (BE) 33 124 Verdediger Arthur Theate Stade Rennes (FR) 22 4 Verdediger Wout Faes Leicester City (EN) 24 1 Verdediger Jan Vertonghen Anderlecht (BE) 35 142 Verdediger Zeno Debast Anderlecht (BE) 18 3 Verdediger Leander Dendoncker Aston Villa (EN) 27 29 Verdediger Timothy Castagne Leicester City (EN) 26 26 Verdediger Thomas Meunier Borussia Dortmund (DE) 31 59 Middenvelder Kevin De Bruyne Man City (EN) 31 93 Middenvelder Hans Vanaken Club Brugge (BE) 30 23 Middenvelder Youri Tielemans Leicester City (EN) 25 55 Middenvelder Amadou Onana Everton (EN) 21 2 Middenvelder Axel Witsel Atletico Madrid (ES) 33 127 Middenvelder Thorgan Hazard Borussia Dortmund (DE) 29 45 Aanvaller Romelu Lukaku Inter Milan (IT) 29 102 Aanvaller Michy Batshuayi Fenerbahce (TR) 29 48 Aanvaller Dries Mertens Galatasaray (TR) 35 107 Aanvaller Charles de Ketelaere AC Milan (IT) 21 10 Aanvaller Yannick Carrasco Atletico Madrid (ES) 29 60 Aanvaller Eden Hazard Real Madrid (ES) 31 123 Aanvaller Leandro Trossard Brighton (EN) 27 21 Aanvaller Lois Openda Lens (FR) 22 5 Aanvaller Jeremy Doku Stade Rennes (FR) 20 11

De beste spelers van het Belgische elftal

Als Romelu Lukaku in topvorm is, is hij het speerpunt van de Belgische aanval. Hoewel Eden Hazard niet altijd in de beste conditie is bij Real Madrid, is hij een ster in de nationale ploeg, waarvan hij ook aanvoerder is. Vleugelspits Leandro Trossard heeft een uitstekend jaar in de Premier League met Brighton en hoopt die prestatie mee te nemen naar Qatar, terwijl Yannick Carrasco een andere bedreiging is op de flanken. De man die aan alle touwtjes trekt op het middenveld blijft Kevin De Bruyne, die onmisbaar is voor zijn club, Manchester City, en voor de Rode Duivels.

Wie is de bondscoach van België?

Na zijn ervaring als trainer op verschillende niveaus van het Engelse voetbal met Swansea, Wigan en Everton, nam Roberto Martinez in 2016 het roer over van de Belgische nationale ploeg. De Spanjaard is een voormalige voetballer die veel eist van zijn Rode Duivels en een voorkeur heeft voor een op balbezit gebaseerde stijl, waarbij zijn technische middenvelders zoals Kevin De Bruyne het tempo van het spel kunnen bepalen. Wordt dit het jaar dat Martinez de belofte van de gouden generatie helpt waar te maken?

Speelschema België WK 2022

Datum Wedstrijd Tijd (MET) Stadion Wo. 23 nov. België vs. Canada 20.00 uur Ahmad Bin Ali Zo. 27 nov. België vs. Marokko 14.00 uur Al Thumama Do. 1 dec. Kroatië vs. België 16.00 uur Ahmad Bin Ali

België vs. Canada

De Rode Duivels moeten erop vertrouwen dat ze hun WK-passage met drie punten beginnen in hun eerste wedstrijd in Groep F. Vooral omdat Canada het misschien moet stellen zonder zijn sterke vleugelverdediger Alphonso Davies, die nog steeds worstelt met de hamstringblessure die hij bij Bayern München heeft opgelopen. Al moeten de Belgen het zelf doen zonder de geblesseerde Romelu Lukaku.

België vs. Marokko

Het Marokkaanse duo Noussair Mazraoui (Bayern München) en Achraf Hakimi (PSG) vormt een grote bedreiging op de flanken. Voeg daar nog Chelsea’s Hakim Ziyech op het middenveld aan toe en België mag de Marokkanen zeker niet onderschatten. Beide teams kunnen sterk presteren voor het doel, maar wij rekenen erop dat de Rode Duivels na 90 minuten aan het langste eind trekken.

Kroatië vs. België

België hoopt dat de grote man op tijd weer in topvorm zal zijn voor deze cruciale wedstrijd in Groep F, die kan bepalen wie de groep aanvoert en wie een gunstiger loting krijgt in de 16e ronde. De Rode Duivels zullen ook moeten knokken om Spurs-vleugelspeler Ivan Perišić en centrale middenvelder Luka Modrić – twee ervaren voetballers en dodelijk voor het doel – in bedwang te houden.

Wat zijn de sterktes en zwaktes van de Rode Duivels?

België zal zijn derde plaats op het WK 2018 in Rusland willen verbeteren, wat betekent dat ze hun beste spelers tot het uiterste moeten drijven. De Rode Duivels staan met een sterke ploeg in Qatar, met zowel ervaren spelers uit de beste Europese competities en verschillende WK- en EK-toernooien als een mix van vurig jong talent voor wat extra pit als dat laat in de wedstrijd nodig is.

Sterktes

Bondscoach Roberto Martinez zal Romelu Lukaku weer in topvorm willen om kansen te creëren voor de Belgische spelers. Het gebrek aan speeltijd van Eden Hazard bij Real Madrid zou geen probleem moeten zijn als hij fris is voor het WK. Kevin De Bruyne kan niet genoeg lof krijgen voor het succes dat hij boekt bij Manchester City, en we verwachten dat de Belg hetzelfde zal doen in Qatar. De ervaring van doelman Thibaut Courtois en verdediger Toby Alderweireld zal cruciaal zijn om de doellijn onder controle te houden en de aanvallers aan de andere kant de vrijheid te geven om schade aan te richten.

Zwaktes

België was ooit een underdog op internationale toernooien, over het hoofd gezien door de flair van Brazilië of de pure dominantie van Duitsland. Maar nu niet meer. Het Belgische team telt heel wat sterspelers en de concurrentie heeft eindeloos beeldmateriaal doorgespit in de hoop hun achilleshiel te vinden. Als ze er één hebben, dan is het misschien Martinez’ overdreven vertrouwen in de beproefde oude garde: 11 van de 26 spelers zijn nu ouder dan 30 jaar. En België speelt graag met een hoge lijn, een riskante gok voor bepaalde spelers die net over hun hoogtepunt heen zijn. De groepswedstrijden zullen uitwijzen of de Rode Duivels meer kunnen zijn dan de som van hun delen of dat zij oude gebreken vertonen en niet in staat zijn om van tactiek te veranderen als het moeilijk wordt.

Gratis livestreams van België op het WK voetbal

Land Taal Rechten Prijs Australia English SBS Gratis Belgium French RTBF (French) Gratis Belgium Dutch VRT (Dutch) Gratis France French TF1 Gratis Germany German ARD Gratis Germany German ZDF Gratis Ireland English RTÉ Gratis Italy Italian RAI Gratis Netherlands Dutch NOS Gratis Portugal Portuguese RTP Gratis Spain Spanish RTVE Gratis United Kingdom English ITV Gratis Poland Polski TVP Gratis Sweden Svenska SVT Gratis Sweden Svenska TV4 Gratis South Korea Korean SBS Gratis South Korea Korean KBS Gratis South Korea Korean MBC Gratis Japan Japanese Dentsu Gratis Denmark Dansk DR Gratis Norway Norsk NRK Gratis Finland Finnish Yle Gratis Finland Finnish MTV3 Gratis Brazil Portuguese TV Globo Gratis Mexico Spanish Azteca7 Gratis Mexico Spanish Televisa (vix) Gratis

Wat zijn de kansen van België op het WK in Qatar?

De kansen voor België om het WK 2022 te winnen zijn +1600, volgens Odds Shark. Dit zijn de laatste FIFA WK voetbal 2022 kansen voor alle grote landen:

Team Kansen Brazilië +425 Frankrijk +600 Argentinië +650 Engeland +800 Spanje +850 Duitsland +1000 Nederland +1400 Portugal +1600 België +1600 Denemarken +3500