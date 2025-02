Sådan livestreamer du NFL-kampene i 2025 med en VPN

Med ExpressVPN kan du live-streame alle NFL-kampe fra preseason til Super Bowl uden irriterende buffering eller netværksbegrænsninger:

Tilmeld dig ExpressVPN. Opret forbindelse til en server, der matcher den broadcaster, du vil se. Amerikanske fans kan f.eks. oprette forbindelse til en server i USA og se kampe på Hulu + Live TV, Fubo eller YouTube TV. Touchdown!

Ser du fra en computer? For at få den bedste streamingoplevelse skal du bruge ExpressVPN-browserudvidelsen til Chrome, Firefox, eller Edge.

Hvorfor har du brug for en VPN for at streame NFL-kampe?

Med ExpressVPN kan du se hver eneste NFL-kamp i denne sæson, samtidig med at du beskytter din forbindelse. Med et ExpressVPN-abonnement kan du undgå begrænsninger fra din internetudbyder, streame NFL i HD eller endda UHD, hvis det er tilgængeligt, og se kampene uden at bekymre dig om buffering. Livestream sport fra dit soveværelse, kontor eller endda fra en café – download ExpressVPN i dag!

Bedste VPN til at se NFL-kampe i 2025

ExpressVPN er den bedste VPN til sikker og hurtig streaming af NFL-kampe. Med vores lynhurtige hastigheder går du aldrig glip af en touchdown, og du kan se kampene uden at bekymre dig om begrænsninger eller buffering. Vi har velvedligeholdte servere i 105 lande, så du kan forbinde til dine foretrukne streamingtjenester under hele sæsonen. Download de brugervenlige apps til Windows, Mac, Android og iOS, og se kampene derhjemme, eller når du er på farten. ExpressVPN er også nem at sætte op! Hvis du har spørgsmål, er vores døgnåbne livechatsupport altid klar til at hjælpe. Prøv ExpressVPN nu uden risiko med 30 dages fuld returret!

Sådan ser du NFL-kampene gratis

Der er flere streamingtjenester, der viser NFL-kampe (inklusive Super Bowl) gratis i løbet af 2025-sæsonen.

Australien

Livestream NFL-kampene gratis på 7plus

Australiens Seven-netværk tilbyder livestreaming af udvalgte kampe i løbet af den regulære sæson og alle NFL-playoffkampe frem til Super Bowl på deres streamingplatform 7plus. Du kan ikke streame alle NFL-kampe gratis på 7plus, men det er stadig en god løsning for football-fans i Australien.

I ugens løb kan australske seere også finde genudsendelser, højdepunkter og ekstra indhold på deres 7mate-kanal.

Bemærk: For at tilmelde dig kan det være nødvendigt at angive et australsk postnummer som f.eks. 2001 eller 3001.

Hvis 7plus er blokeret på dit skole- eller arbejdsnetværk, betyder det ikke, at du går glip af de vigtige kampe. ExpressVPN krypterer al din trafik, så netværket ikke kan se, hvilke sider du besøger. På den måde kan du nemt se NFL, uanset hvor du befinder dig.

Østrig og Tyskland

Livestream NFL-kampen gratis på RTL og Nitro

Tyske og østrigske NFL-fans kan se udvalgte NFL-kampe på RTL eller Nitro, som er de eksklusive gratis tv-partnere for NFL i Tyskland. Hvis dit hold når slutspillet, viser RTL også NFL-slutspilskampene. Streamingtjenesten RTL+ viser også eksklusive kampe live hver uge.

Frankrig

Livestream NFL-kampene gratis på 6play

6play giver franske seere adgang til én gratis kamp om ugen i løbet af NFL-sæsonen i 2025. Nogle gange kan det endda være dit hold, der vises! 6play er en gratis streamingtjeneste, men du skal oprette en separat 6play- eller M6 Replay-konto for at streame indhold.

New Zealand

Livestream NFL-kampene gratis på TVNZ

TVNZ viser op til tre gratis kampe om ugen i løbet af NFL-sæsonen 2025. Seere i New Zealand kan se TVNZ sikkert ved blot at forbinde til en ExpressVPN-server i New Zealand og derefter tilmelde sig eller logge ind.

Vil du se på den store skærm? Lær om alle de måder, du kan få ExpressVPN på dit TV.

Storbritannien

Livestream NFL-kampene gratis på My5

Football-fans i Storbritannien kan se Monday Night Football gratis på My5-netværket. My5 er den eneste streamingtjeneste, hvor du kan livestreame alle Monday Night Football-kampene uden kabel-tv.

Sådan ser du alle NFL-kampe

USA

Livestream alle NFL-kampene på Fubo

Kanaler: ABC, CBS, ESPN, ESPN 2, Fox, NBC, NFL Network

NFL-fans kan se kampe hele sæsonen på Fubo. Det bedste af det hele er, at Fubo har alle kanaler, der viser NFL-kampe, så du kan se nationalt tv-transmitterede kampe på ABC, NBC og ESPN. Der er også en gratis prøveperiode for nye abonnenter.

Bemærk: Du skal bruge et amerikansk kredit-/betalingskort for at abonnere. Faktureringsadressen kan afgøre, hvilke lokale kanaler der er tilgængelige, og du kan muligvis ikke ændre din placering.

Ser du fra en computer? For at få den bedste streamingoplevelse skal du bruge ExpressVPN-browserudvidelsen til Chrome, Firefox, eller Edge.

Sådan ser du internationale NFL-kampe

USA

Livestream internationale NFL-kampe på Hulu + Live TV

Kanaler: NFL Network

Hulu + Live TV er en fremragende mulighed for fans, der vil se internationale NFL-kampe i denne sæson. Det gælder specielt de kampe, der sendes live på NFL Network fra England og Tyskland. Noget af det bedste er, at Hulu nu tilbyder en 3-dages gratis prøveperiode på Hulu + Live TV-abonnementer. Du skal muligvis angive et gyldigt amerikansk postnummer (f.eks. 10012, 48104) og kreditkort.

Bemærk: Kunder i Philadelphia eller Green Bay-området (f.eks. 19148 eller 54304) kan se Uge 1-kampen mellem Eagles og Packers på Hulu + Live TV. Kunder uden for disse markeder skal dog se kampen på Peacock.

Ser du fra en computer? For at få den bedste streamingoplevelse skal du bruge ExpressVPN-browserudvidelsen til Chrome, Firefox, eller Edge.

Hvad er den bedste måde at se Sunday Night Football på?

USA

Livestream alle Sunday Night Football-kampene på Peacock

Gode nyheder: På Peacock kan du streame alle NFL-kampe, der sendes på NBC i løbet af 2024-2025-sæsonen. Dette inkluderer Uge 1-kampen mellem Eagles og Green Bay Packers i Brasilien, selvom seere i de lokale markeder burde være i stand til at se kampen på NBC. Husk, at Peacock ikke tilbyder en gratis prøveperiode, men udover livesport tilbyder tjenesten også meget andet indhold.

Hvad er den bedste måde at se Monday Night Football på?

USA

Livestream Monday Night Football-kampene på YouTube TV

Kanaler: ABC, ESPN, ESPN 2

YouTube TV tilbyder alle kanaler, der viser Monday Night Football-kampene. Du skal muligvis angive et amerikansk postnummer (f.eks. 10022, 48104 osv.), men de accepterer et bredt udvalg af betalingsmetoder. Hvis du ikke ønsker at binde dig til YouTube TV, kan du bruge deres gratis prøveperiode.

Livestream Monday Night Football-kampene på ESPN+

ESPN+ viser alle Monday Night Football-kampene, der sendes på ESPN. Der vil også være udvalgte kampe, som sendes eksklusivt på ESPN+, selvom fans i lokale markeder kan se uden et abonnement. Du skal være opmærksom på, at det muligvis kræver et bevis på, at du har et abonnement til en anden streamingtjeneste, som f.eks. YouTube TV eller Fubo, for at livestreame kampene på ESPN+.

Hvad er den bedste måde at se Thursday Night Football?

USA

Livestream Thursday Night Football-kampene på Prime Video

Thursday Night Football er tilbage på Amazon Prime Video i 2025-sæsonen. De fleste seere skal betale for Prime Video for at se Thursday Night-kampene, men fans i lokale markeder kan se kampene uden et Prime-abonnement.

Har du lagt mærke til, at din forbindelse bliver langsommere, når du forsøger at streame? Det skyldes muligvis indholdsbaserede begrænsninger fra din internetudbyder. ExpressVPN sender al din trafik gennem en krypteret tunnel, så selv ikke din udbyder kan se, hvad du laver online. Hvis de ikke kan se, at du streamer, kan de heller ikke reducere din hastighed baseret på din aktivitet.

Vil du se på den store skærm? Lær om alle de måder, du kan få ExpressVPN på dit TV.

Hvad er den bedste måde at se NFL-kampe udenfor dit lokale område?

USA

Se NFL-kampe udenfor dit lokale område på YouTube TV

I USA kan du se kampe udenfor dit lokale område via YouTube TV med NFL Sunday Ticket-abonnementet. Priserne varierer, og nye kunder behøver ikke købe et YouTube TV-abonnement. Du skal dog være opmærksom på, at blackout-reglerne stadig gælder, hvilket betyder, at en beboer i New York, der køber Sunday Ticket, måske ikke kan se en Jets- eller Giants-kamp, der sendes på CBS eller Fox.

YouTube TV har apps til en række forskellige platforme som bl.a. iOS og Android, så du nemt kan streame, når du er på farten. Hvis du streamer på et usikkert offentligt wi-fi-netværk, er det en god idé at beskytte dine data med en VPN. ExpressVPN har servere i 18 amerikanske stater, så du hurtigt og nemt kan forbinde til en server i nærheden for at kryptere din trafik og skjule din IP-adresse.

Sådan ser du NFL-kampe på DAZN

Fans i udlandet er heldige: Udenfor USA er der ingen kampe, som er begrænsede til lokalområder. NFL Game Pass International tilbyder livestreaming af alle NFL-kampene uden blackouts, og du har ikke brug for et amerikansk kabel-tv-abonnement. Prisen på NFL Game Pass varierer afhængigt af dit land. Husk, at dit DAZN-abonnement er bundet til din specifikke placering, og den kan ikke ændres, selvom du rejser.

Et NFL Game Pass-abonnement inkluderer alle NFL-kampe fra preseason til Super Bowl samt højdepunkter, NFL RedZone, NFL Network og masser af andet NFL-indhold. DAZN er kompatibel med mange forskellige enheder, som bl.a. smartphones, tablets, computere og tv’er, så du kan se NFL-kampe, når du er på farten eller på dit tv derhjemme. Du kan læse mere om, hvordan du ser NFL-kampene via NFL Game Pass International på vores NFL-hub.

Har du nogensinde prøvet at se en kamp, og så blive afbrudt af forsinkelse eller buffering? Det skyldes muligvis indholdsbaserede begrænsninger fra din internetudbyder. ExpressVPN krypterer din trafik, så din udbyder ikke kan se, hvad du laver online og reducere din hastighed baseret på din aktivitet. Du kan live streame NFL-kampene i HD eller endda UHD, når det er tilgængeligt.

Om NFL-sæsonen i 2025

NFL-sæsonen i 2025 bliver vild! Patrick Mahomes, Travis Kelce og Kansas City Chiefs starter den nye sæson i håbet om en tredje sejr. Kan Buffalo Bills eller Cincinnati Bengals vælte Chiefs af tronen og dermed knuse Taylor Swifts hjerte? Brock Purdy, Christian McCaffrey og San Francisco 49ers er favoritter til at vinde NFC for anden sæson i træk. Hold øje med Jordan Love og Green Bay Packers, der er et populært bud på hold, som muligvis når deres første Super Bowl i næsten 15 år.

