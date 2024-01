Comment suivre le LPGA Tour en 2024

Bonne nouvelle : vous pouvez regarder les flux de streaming en direct du LPGA Tour tout au long de la saison 2024 avec ExpressVPN ! Il vous suffit pour cela de suivre ces quelques étapes :

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous au serveur VPN correspondant au programme que vous souhaitez regarder. Par exemple, les téléspectateurs américains qui souhaitent regarder une diffusion américaine peuvent se connecter à un serveur sécurisé aux États-Unis. Vérifiez le programme du diffuseur que vous souhaitez regarder, comme The Golf Channel ou NBC. Profitez bien du golf !

Vous souhaitez streamer sur un ordinateur ? Pour une expérience de streaming optimale, utilisez l’extension ExpressVPN pour Chrome, Firefox, ou Edge.

Peut-on utiliser un VPN pour suivre le LPGA Tour depuis un autre pays ?

Certains utilisateurs regardent le LPGA Tour en se connectant à un serveur VPN dans un pays autre que le leur, mais cela peut constituer une violation des droits d’auteur ou des conditions d’utilisation du service de streaming auquel ils ont recours. ExpressVPN est un outil de protection de la vie privée et de sécurité, et son utilisation pour contourner les droits d’auteur est contraire à nos conditions d’utilisation. Nous ne pouvons pas voir ou contrôler ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à notre VPN, et il vous incombe donc de veiller à ce que votre utilisation soit conforme à toutes les conditions et lois applicables.

Le meilleur VPN pour regarder le LPGA Tour

ExpressVPN reste le meilleur VPN pour regarder en direct et en toute sécurité l’intégralité du LPGA Tour 2024. Avec des serveurs 10-Gbps de nouvelle génération dans le monde entier, vous pouvez profiter de toutes les protections de la vie privée d’un VPN sans jamais manquer une seconde de l’action. ExpressVPN propose des applications faciles à utiliser pour Windows, Mac, Android, et Android, et iOS, sans oublier une série de moyens pour streamer sur votre téléviseur. Si vous avez besoin d’aide en cours de route, ExpressVPN offre un un support clientèle par messagerie en direct disponible 24/7 et une garantie de remboursement sans risque de 30 jours !

Comment streamer sur votre TV

Comment regarder le LPGA Tour 2024 dans votre pays ?

Regarder le LPGA Tour en France

Le LPGA Tour peut être suivi en France grâce à divers diffuseurs pour les saisons 2024 et 2025. Voici les détails des services disponibles : Journal du Golf TV Disponible gratuitement sur les box Free (canal 187) et Bouygues (canal 193), ainsi que sur le site web du Journal du Golf et la plateforme de L’Équipe. Cette chaîne offre une couverture complète de 29 tournois, dont deux majeurs. L’Équipe Live Service gratuit accessible sur le site de L’Équipe ou via l’application mobile. L’Équipe Live diffuse le LPGA dans la section « direct ». FFGolf TV Le LPGA est aussi disponible gratuitement sur FFGolf TV, liée à la Fédération Française de Golf. La plateforme diffuse 26 tournois principalement les week-ends, avec une couverture complète de trois tournois majeurs. Ces services offrent une excellente opportunité pour les amateurs de golf en France de suivre les compétitions internationales féminines gratuitement.

Suivre le LPGA Tour aux États-Unis

Il existe un certain nombre de services de diffusion disponibles qui devraient répondre à vos besoins. Ils peuvent être légèrement onéreux, mais la plupart d’entre eux proposent des essais gratuits afin que vous puissiez voir si le jeu en vaut la chandelle. YouTube TV Tarif : À partir de 73 USD/mois Chaînes : CBS, NBC, The Golf Channel YouTube TV propose aux américains une variété de chaînes, y compris toutes celles qui diffusent les tournois du LPGA Tour, et l’abonnement revient à 73 USD/mois. Vous devrez probablement renseigner un code postal américain (par exemple, 10022, 48104, etc.), mais le site accepte plusieurs options de paiement. Si vous n’avez pas envie de vous abonner à YouTube TV, utilisez la version d’essai gratuite. Remarque : Il se peut que vous ayez besoin d’une carte de crédit/débit américaine valide ou de PayPal pour vous abonner à YouTube TV. Vous pouvez toujours vous abonner à YouTube TV via Google Play, même si vous ne possédez pas de carte de crédit/débit américaine. Vous souhaitez streamer sur un plus grand écran ? Découvrez toutes les façons d’obtenir ExpressVPN sur votre TV. Regardez YouTube avec ExpressVPN Fubo Tarif : 75 USD/mois Chaînes : CBS, NBC, The Golf Channel Vous cherchez un autre moyen de suivre le LPGA Tour ? Les résidents des États-Unis devraient tester Fubo, qui propose un essai gratuit de sept jours et inclut toutes les chaînes diffusant des tournois de la LPGA. Remarque : Vous aurez besoin d’une carte de crédit/débit américaine pour vous abonner. L’adresse de facturation utilisée peut déterminer les chaînes locales disponibles et il se peut que vous ne puissiez pas changer d’adresse. Vous souhaitez streamer sur un ordinateur ? Pour une expérience de streaming optimale, utilisez l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox, ou Edge. Comment streamer avec Fubo Stream DirecTV Tarif : À partir de 65 USD/mois Chaînes : CBS, NBC, The Golf Channel DirecTV Stream est souvent plus cher, surtout si vous voulez avoir accès çà des chaînes supplémentaires comme NBA TV, mais c’est une excellente option pour les fans américains pour suivre les événements du LPGA Tour en streaming. Le forfait le plus accessible de DirecTV démarre à 65 USD/mois (avant de passer à son prix normal de 75 USD/mois après trois mois) et le service offre un essai gratuit de 5 jours. Regarder DirecTV Stream avec un VPN ESPN+ Tarif : 11 USD/mois ESPN+ est un excellent moyen de profiter du contenu ESPN, y compris de certains événements du LPGA Tour, sans câble. Veuillez noter qu’ESPN+ ne propose pas actuellement d’essai gratuit. Vous souhaitez streamer sur un ordinateur ? Pour une expérience de streaming optimale, assurez-vous d’utiliser l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox, ou Edge. Regarder ESPN avec un VPN Hulu+Live TV Tarif : 70 USD/mois Chaînes : CBS, NBC, The Golf Channel Hulu ne propose pas d’essai gratuit, mais offre un bouquet de télévision en direct pour les fans américains qui comprend toutes les chaînes principales pour les flux sécurisés du LPGA Tour, ainsi que de nombreux réseaux sportifs régionaux. Aucun essai gratuit n’est disponible. Regarder Hulu avec un VPN Sling TV Tarif : Variable Chaînes : CBS, NBC, The Golf Channel Sling TV propose aux téléspectateurs américains un accès à toutes les chaînes diffusant les tournois du LPGA Tour. Veuillez noter que Sling ne propose plus d’essai gratuit. Vous souhaitez streamer sur un ordinateur ? Pour une expérience de streaming optimale, utilisez l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox, ou Edge. Comment streamer avec Sling TV Suivre le LPGA Tour au Royaume-Uni Sky Sports Tarif : À partir de 22 GBP/mois Chaînes : Sky Sports Golf Si vous résidez au Royaume-Uni, vous pouvez compter sur Sky Sports pour les retransmissions du LPGA Tour. Toutefois, un équipement spécifique est nécessaire. Vous devrez également renseigner un code postal valide et une carte de crédit ou de débit du Royaume-Uni ou d’Irlande. Si vous voyagez à l’étranger et que vous avez déjà un abonnement Sky (et le module complémentaire Sky Sports), vous pouvez accéder à Sky Go avec un VPN en une minute ! Il vous suffit de vous connecter à un serveur situé au Royaume-Uni et de vous connecter à Sky Go. Regarder Sky avec un VPN Quand le LPGA Tour 2024 débutera-t-il ? La saison 2024 de la LPGA débutera le jeudi 18 janvier au cours du Hilton Grand Vacations Tournament of Champions à Orlando en Floride. Quelles sont les tournois majeurs du LPGA Tour ? Le Chevron Championship Le Chevron Championship est traditionnellement le premier tournoi majeur de la saison de la LPGA. Les meilleurs golfeuses se donnent rendez-vous à The Woodlands au Texas, et concourent au The Club at Carlton Woods. Le Chevron Championship se déroule généralement en avril. US Open Féminin L’US Open féminin est traditionnellement le deuxième tournoi majeur du calendrier du LPGA Tour. Généralement, l’Open féminin a lieu la semaine suivant le Memorial Day. Women’s PGA Championship Auparavant connu sous le nom de LPGA Championship, le championnat féminin de la PGA est la troisième épreuve du calendrier des majeurs de golf féminin. Le Evian Championship Le Evian Championship est le quatrième et avant-dernier tournoi majeur du calendrier du LPGA Tour. Les meilleurs golfeuses se donnent rendez-vous à Évian-les-Bains en Haute-Savoie chaque mois de juillet pour une chance de remporter le titre. L’Open britannique féminin Le Women’s British Open est le cinquième et dernier tournoi majeur de la LPGA chaque année. Organisé sur différents parcours au Royaume-Uni, l’Open britannique féminin a lieu chaque année au mois d’août.

Calendrier LPGA 2024 Voici le calendrier complet du LPGA Tour 2024. Les dates sont susceptibles d’être modifiées. Date Événement Parcours Winner 18-21 janvier 2024 Tournament of Champions Lake Nona Golf & Country Club à Orlando, Floride 25-28 janvier 2024 LPGA Drive On Championship Bradenton Country Club à Bradenton, Floride 22-25 février 2024 Honda LPGA Thailand Siam Country Club à Pattaya, Chonburi, Thaïlande 29 février-3 mars 2024 HSBC Women’s World Championship Sentosa Golf Club à Singapour 7-10 mars 2024 Blue Bay LPGA Jian Lake Blue Bay GC sur l’île de Hainan, République populaire de Chine 21-24 mars 2024 Seri Pak LA Open Palos Verdes Golf Club à Palos Verdes Estates, Californie 28-31 mars 2024 Arizona Championship Lieu à déterminer à Phoenix, Arizona 3-7 avril 2024 LPGA Match Play at Shadow Creek Parcours de golf Shadow Creek à Las Vegas, Nevada 18-21 avril 2024 The Chevron Championship The Club at Carlton Woods à The Woodlands, Texas 25-28 avril 2024 JM Eagle LA Championship Wilshire Country Club à Los Angeles, Californie 9-12 mai 2024 Cognizant Founders Cup Upper Montclair Country Club à Clifton, New Jersey 16-19 mai 2024 Mizuho Americas Open Parcours Liberty National à Jersey City, New Jersey 30 mai-2 juin 2024 U.S. Women’s Open Lancaster Country Club à Lancaster, Pennsylvanie 7-9 juin 2024 ShopRite LPGA Classic Seaview, A Dolce Hotel (Bay Course) à Galloway, New Jersey 13-16 juin 2024 Meijer LPGA Classic Blythefield Country Club à Grand Rapids, Michigan 20-23 juin 2024 KPMG Women’s PGA Championship Sahalee Country Club à Sammamish, Washington 27-30 juin 2024 Dow Great Lakes Bay Invitational Midland Country Club à Midland, Michigan 11-14 juillet 2024 Amundi Evian Championship Evian Resort Golf Club à Evian-les-Bains, France 18-21 juillet 2024 Dana Open Highland Meadows Golf Club à Sylvania, Ohio 25-28 juillet 2024 CPKC Women’s Open Earl Grey Golf Club à Calgary, Alberta, Canada 1-4 août 2024 Portland Classic Columbia Edgewater Country Club à Portland, Oregon 8-11 août 2024 2024 Paris Olympics* Le Golf National à Paris, France 15-18 août 2024 Women’s Scottish Open Lieu encore à déterminer en Écosse 22-25 août 2024 AIG Women’s Open St Andrews (ancien parcours) à St Andrews, Fife, Écosse 29 août-1er septembre 2024 FM Global Championship TPC Boston à Norton, Massachusetts 13-15 septembre 2024 Solheim Cup* Robert Trent Jones Golf Club à Gainesville, Virginie 19-22 septembre 2024 Kroger Queen City Championship Lieu encore à déterminer à Cincinnati, Ohio 27-29 septembre 2024 Walmart NW Arkansas Championship Pinnacle Country Club à Rogers, Arkansas 10-13 octobre 2024 Buick LPGA Shanghai Qizhong Garden Golf Club à Shanghai, Chine 17-20 octobre 2024 BMW Ladies Championship Lieu encore à déterminer en Corée du Sud 24-27 octobre 2024 Maybank Championship Kuala Lumpur Golf and Country Club à Kuala Lumpur, Malaisie 31 octobre – 3 novembre 2024 TOTO Japan Classic Parcours de golf de Seta à Shiga, Japon 6-9 novembre 2024 LOTTE Championship Hoakalei Country Club à Ewa Beach, Oahu, Hawaï 14-17 novembre 2024 The ANNIKA Pelican Golf Club à Belleair, Floride 21-24 novembre 2024 CME Group Tour Championship Tiburón Golf Club à Naples, Floride 13-15 décembre 2024 Grant Thornton Invitational* Lieu à déterminer * Les italiques indiquent un tournoi majeur, l’astérisque indique un événement non officiel. S'abonner à ExpressVPN ExpressVPN n’est pas un service VPN destiné à être utilisé comme moyen de contournement des droits d’auteur. Veuillez consulter les conditions d’utilisation d’ExpressVPN et les conditions d’utilisation de votre fournisseur de contenu pour plus de détails.

FAQ : À propos des live streams du LPGA Tour Quelles sont les chaînes qui diffusent la LPGA ? Les événements du LPGA Tour sont généralement diffusés sur The Golf Channel, NBC et CBS. Les amateurs de golf peuvent également retrouver certains tournois de la LPGA sur ESPN+. En outre, Peacock diffusera en simultané des événements de la LPGA diffusés sur The Golf Channel et NBC. Le LPGA Tour est-il diffusé sur ESPN+ ? Oui, certains événements du LPGA Tour seront diffusés sur ESPN+ tout au long de la saison 2024. Puis-je regarder le LPGATour sur YouTube ? Bien que vous puissiez regarder les temps forts du LPGA Tour sur YouTube, il n’est pas possible d’y regarder des retransmissions en direct d’événements de golf. Cependant, YouTube TV propose The Golf Channel, NBC et CBS, qui diffusent tous des événements du circuit LPGA. Quelles applis puis-je utiliser pour regarder le LPGA Tour ? Vous pouvez regarder le LPGA Tour sur plusieurs applis, notamment les applis mobiles de YouTube TV, Fubo, DirecTV Stream, Peacock et ESPN. Puis-je regarder le LPGA Tour en direct gratuitement ? Bien que vous puissiez regarder les tournois du LPGA Tour sur des services à essai gratuit, tels que YouTube TV ou Fubo, il n’existe actuellement aucun moyen officiel de regarder ces tournois gratuitement. Où puis-je trouver le classement LPGA ? Vous pouvez consulter le classement LPGA sur le site officiel de l’organisation. Quelle est la différence entre la LPGA et la WPGA ? La LPGA (Ladies Professional Golf Association) a été créée en 1950 et a succédé à la WPGA (Women’s Professional Golf Association), qui avait été dissoute en 1949. La LPGA fait-elle partie de la fusion LIV ? Au mois de décembre 2023, la LPGA ne fait pas partie de la fusion entre le PGA Tour et LIV Golf. Quel est l’équivalent de la Fedex Cup pour la LPGA ? Le CME Group Tour Championship, qui a débuté en 2011, est la version LPGA de la FedEx Cup. Soixante joueuses s’affrontent au Tiburón Golf Club de Naples, en Floride, chaque année en novembre. Amy Yang a remporté le championnat du CME Group Tour en 2023. La LPGA peut-elle concurrencer la PGA ? Traditionnellement, les joueuses de la LPGA et du PGA Tour ne participent pas aux mêmes événements. Cependant, les joueuses du PGA Tour et du LPGA Tour ont fait équipe lors du Grant Thornton Invitational en décembre 2023, le premier événement mixte co-sanctionné depuis 1999. Puis-je regarder le LPGA Tour en streaming sur mon ordinateur ? Absolument. Si vous accédez au service de streaming à partir d’un navigateur internet, assurez-vous d’installer l’extension ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge. L’extension dispose de quelques fonctionnalités qui peuvent résoudre les problèmes de streaming les plus courants. Puis-je regarder le LPGA Tour en streaming sur smartphone ou tablette ? Oui. ExpressVPN dispose d’applis pour tous les principaux appareils mobiles, y compris iOS et Android. Comment puis-je suivre le LPGA Tour sur mon téléviseur à l’aide d’un VPN ? En bref, il existe cinq façons différentes de streamer du sport sur votre téléviseur avec ExpressVPN : – Avec l’application native pour Smart TV ou un appareil de streaming

– En diffusant en streaming sur votre ordinateur et en le connectant à votre téléviseur avec un câble HDMI

– En créant un miroir ou en diffusant sans fil sur votre téléviseur ou votre dispositif de streamling depuis votre ordinateur ou votre appareil mobile

– En vous connectant à un routeur compatible ExpressVPN, qui permettrait d’utiliser un nombre illimité d’appareils et faciliterait grandement la connexion simultannée à différents serveurs.

– Avec MediaStreamer, la solution d’ExpressVPN pour les appareils qui ne peuvent pas installer de VPN, comme l’Apple TV ou les consoles de jeu. MediaStreamer ne doit être configuré qu’une seule fois, bien qu’il n’offre pas tous les avantages d’un VPN en matière de sécurité. (Notez que connecter votre Apple TV ou votre console de jeu à un routeur est une solution idéale). Pour plus d’informations sur toutes les façons d’obtenir ExpressVPN sur votre téléviseur, cliquez ici ou contactez un agent du support clientèle disponible 24/7 pour obtenir des instructions étape par étape. Je suis connecté au VPN mais ma vitesse internet est ralentie ! Si votre vitesse de connexion est lente ou si votre streaming semble être décalé, il y a quelques raisons possibles : – La distance entre la localisation du serveur VPN sélectionné et votre localisation physique.

– Votre type de connexion (les connexions filaires sont plus fiables que les connexions sans fil)

– Une mauvaise interconnectivité sous-optimale entre le VPN et votre FAI

– une mauvaise interconnexion entre le VPN et votre fournisseur d’accès à Internet

– Une vitesse de connexion lente à votre localisation

– Votre type d’appareil et sa puissance de traitement Essayez chacune des étapes suivantes pour résoudre le problème : – Télécharger la dernière version d’ExpressVPN

– Se connecter à un serveur VPN différent

– Changer de protocole VPN Si vous essayez chacune des étapes ci-dessus et que vous rencontrez toujours des problèmes avec votre vitesse de streaming, contactez l’équipe de support clientèle d’ExpressVPN disponible 24/7 et quelqu’un sera avec vous en quelques secondes. Je suis connecté à la localisation de serveur VPN suggérée, mais je ne peux pas me connecter au service de streaming ! Pas d’inquiétude ! La charge des serveurs change rapidement (surtout lorsque de nombreuses personnes essaient de regarder certains événements), mais c’est exactement la raison pour laquelle ExpressVPN a des serveurs à grande vitesse dans le monde entier. Si vous essayez d’accéder à un site aux États-Unis ou en Allemagne, par exemple, essayez de vous connecter à un serveur différent dans ces pays. Si vous essayez de vous connecter à un pays où il n’y a qu’un seul serveur, la première chose à faire est de vérifier vos paramètres de localisation. Si vous utilisez un appareil mobile, déconnectez-vous du VPN, désactivez les services de localisation, puis reconnectez-vous au VPN. Sur les ordinateurs Windows et Mac, vous pouvez désactiver les services de localisation dans le menu des paramètres de confidentialité et de sécurité. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez toujours vous adresser à un membre de notre équipe de support clientèle, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par messagerie en direct. Quels autres services de streaming puis-je regarder avec ExpressVPN ? ExpressVPN fonctionne parfaitement avec toutes les applications de streaming les plus populaires du monde entier. L’utilisation d’un VPN pour le streaming vous permet de regarder en toute sécurité en HD ultra-rapide avec une bande passante illimitée, sans que les FAI puissent la limiter (ce qui peut parfois ralentir les vitesses). Si vous souhaitez regarder votre sport préféré n’importe où, même en voyage ou sur des réseaux non sécurisés comme le Wi-Fi public, ExpressVPN est un excellent moyen d’améliorer votre expérience de streaming sportif.