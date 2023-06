Van boksen tot schermen, van wielrennen tot karate, en de eerste keer ook padel, je ziet het allemaal op de Europese Spelen 2023 in Krakau. Daar krijgen ’s werelds beste atleten de kans om te schitteren in de aanloop naar de Olympische Zomerspelen van 2024. Zo’n 7.000 atleten uit 48 verschillende landen trekken naar Krakau en Małopolska, Polen, voor 29 verschillende sporten waarvan er 19 aan bod zullen komen tijdens de Olympische Spelen. Hoewel sommige competities op 20 juni beginnen, beginnen de Europese Spelen officieel met de openingsceremonie in het Henryk Reyman Municipal Stadium in Krakau op 21 juni 2023, met de slotceremonie gepland voor 2 juli.

Wil je geen enkel moment van je favoriete sport missen? Geen probleem, ontdek hoe je alle evenementen van de Europese Spelen veilig kunt streamen met een VPN.

Hoe kun je de Europese Spelen livestreamen?

Je kunt alle wedstrijden en ceremonies van de Europese Spelen 2023 veilig live kijken met een VPN in enkele eenvoudige stappen:

Neem ExpressVPN . Verbind met een server die overeenkomt met de zender die je wilt bekijken. Wil je bijvoorbeeld live meekijken vanuit het Verenigd Koninkrijk, dan moet je verbinden met een Britse server. Raadpleeg het schema van de zender waar je naar wilt kijken , zoals ORF of BBC . Geniet ervan!

Gratis uitzendingen van de Europese Spelen 2023

BBC iPlayer

De BBC heeft de uitzendrechten voor de Europese Spelen 2023 in het Verenigd Koninkrijk. Je kunt de wedstrijden gratis online kijken met BBC iPlayer en de mobiele app.

NB: Je hebt mogelijk een Britse postcode (bijv., KT6 4EU, NW5 2HR) nodig om de Europese Spelen te livestreamen!

ARD/ZDF

ARD en ZDF zenden de Spelen gratis live uit met Duits commentaar. Je kunt de volledige competitie zien op sportschau.de en zdf.de. Bekijk het officiële schema van ARD en ZDF om te weten wanneer je favoriete atleten in actie komen.

ORF

De Oostenrijkse zender ORF biedt gratis livestreams van de Europese Spelen 2023. Je kunt ook bij ORF terecht voor MotoGP, Formule 1 en wielrennen.

RTBF

De Belgische zender RTBF brengt live verslag uit met Frans commentaar. Je kunt de livestream volgen via het platform Auvio. RTBF is een geweldig kanaal voor sportfans met livestreams van onder andere de Formule 1, wielrennen, tennis, en meer.

RTÉ

Ook de Ierse zender RTÉ toont de Europese Spelen. Je kunt de sportwedstrijden veilig streamen met een VPN en de gratis VOD-dienst RTÉ Player. Profiteer ook van Ierse tv-programma’s en internationale content van kinderprogramma’s tot nieuws, voetbal en andere live sport.

RTVE

De Spaanse zender RTVE brengt verslag uit met Spaans commentaar. RTVE is gratis en biedt zowel lokale als internationale tv-programma’s.

Andere livestreams van de Europese Spelen 2023

Eurosport

Prijs: varieert

Kanalen: Eurosport 1 en Eurosport 2

Deze streamingdienst biedt livestreams van allerlei sporten in verschillende Europese markten, zoals beachvolleybal, tennis, voetbal, wielrennen en meer. Profiteer van een gratis proefperiode van 7 dagen en controleer zeker het officiële schema van Eurosport.

European Spelen 2023: programma

Wat zijn de sporten van de Europese Spelen van 2023? Ontdek het volledige programma hier:

Sport Datum Zwemmen 21 – 25 juni (synchroonzwemmen); 22 – 28 juni (duiken) Boogschieten 23 – 28 juni Atletiek 20 – 25 juni (wedstrijden beginnen voor openingsceremonie) Badminton 26 juni – 2 juli Basketbal (3×3) 21 – 24 juni Beach handball 20 – 22 juni (wedstrijden beginnen voor openingsceremonie) Beach soccer 27 juni – 1 juli Boksen 23 – 28 juni; 30 juni – 2 juli Breaking 25 – 26 juni Kanovaren 21 – 24 juni (sprint); 29 juni – 2 juli (slalom) Wielrennen 21 – 22 juni (BMX); 25 juni (mountainbiken) Schermen 25 – 30 juni Judo 1 juli Karate 22 – 23 juni Kickboksen 30 juni – 2 juli Moderne vijfkamp 25 – 29 juni; 1 juli Muay thai 25 – 27 juni Padel 21 – 25 juni Rugby sevens 25 – 27 juni Sportschieten 22 juni – 2 juli Ski-jump 26 juni – 1 juli Sportklimmen 22 – 25 juni Tafeltennis 23 juni – 1 juli Taekwondo 23 – 26 juni Teqball 28 juni – 1 juli Triatlon 27 – 28 juni; 1 juli

Waar en wanneer vinden de Europese Spelen 2023 plaats?

De Europese Spelen van 2023 worden gehouden in Kraków en Małopolska, Polen van 21 juni t/m 2 juli 2023. Het is de eerste keer dat Polen het evenement organiseert. Azerbeidzjan organiseerde de eerste Europese Spelen in 2015 en Wit-Rusland volgde in 2019.

Net als de Olympische Spelen vinden de Europese Spelen om de vier jaar plaats. Behoudens onverwachte wijzigingen zou de volgende editie in 2027 moeten plaatsvinden, hoewel er nog geen gastland is aangewezen in juni 2023.

