Von Boxen und Fechten bis hin zu Radsport und Karate – die Europaspiele 2023 sind eine Gelegenheit für die besten Athleten der Welt, im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele 2024 zu glänzen. Rund 7.000 Athleten aus 48 verschiedenen Ländern werden in Krakau und Kleinpolen (Polen) in 29 verschiedenen Sportarten antreten, von denen 19 bei den Olympischen Spielen im nächsten Sommer vertreten sein werden. Obwohl einige Sportarten bereits am 20. Juni beginnen, werden die Europaspiele offiziell am 21. Juni mit der Eröffnungsfeier im Henryk-Reyman-Stadion in Krakau eröffnet, die Abschlussfeier ist für den 2. Juli geplant. Auch wenn Sie keinen Sitzplatz bei den Europäischen Spielen ergattern konnten, können Sie den European-Games-Live-Stream im Internet verfolgen. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie Ihre Lieblingsveranstaltungen mit einem VPN sicher live streamen können.

Wie Sie den European-Games-Live-Stream 2023 von überall aus sehen

Mehrere Sender werden die Europaspiele 2023 kostenlos übertragen! In nur wenigen Schritten können Sie die Spiele sicher streamen:

Holen Sie sich ExpressVPN. Stellen Sie eine Verbindung zu einem für den von Ihnen gewünschten Sender passenden Server her. Wenn Sie zum Beispiel eine deutsche Sendung sehen möchten, stellen Sie eine Verbindung zu einem Server in Deutschland her. Schauen Sie im Programm des jeweiligen Anbieters nach – z. B. ORF oder BBC . Genießen Sie daie Spiele

Wo kann man den European-Games-Live-Stream anschauen?

BBC iPlayer

Die BBC hat die Übertragungsrechte für die Europaspiele 2023 im Vereinigten Königreich. Sie können die Spiele online über den BBC iPlayer und die mobile App verfolgen. Beachten Sie, dass Sie möglicherweise eine britische Postleitzahl (z. B. KT6 4EU, NW5 2HR) benötigen, um die Europaspiele erfolgreich zu streamen!

So streamen Sie mit dem BBC iPlayer

ARD/ZDF

ARD und ZDF werden live und kostenlos den European-Games-Live-Stream zur Verfügung stellen. Auf sportschau.de und zdf.de können Sie das gesamte Turnier verfolgen (achten Sie auf die Sendezeiten, bevor Sie einschalten).

ARD und ZDF mit einem VPN nutzen

ORF

Der österreichische Fernsehsender ORF bietet den European-Games-Live-Stream kostenlos. Der ORF ist auch eine zuverlässige Quelle für die MotoGP, die Formel 1 und verschiedene Radsportveranstaltungen.

Sport auf ORF anschauen

RTBF

Der belgische Sender RTBF wird die Europaspiele 2023 übertragen. Um zu streamen, müssen Sie sich nur mit seiner kostenlosen Online-Streaming-Plattform Auvio verbinden. RTBF ist ein fantastischer Sender für Sportfans, denn er bietet auch kostenlose Live-Streams von Formel 1, Radsport, Tennis und mehr.

RTÉ

Der frei empfangbare irische Sender RTÉ zeigt die Europaspiele 2023, und Sie können die Spiele sicher streamen, indem Sie Ihr VPN einschalten und den kostenlosen On-Demand-Streamingdienst des Senders, RTÉ Player, nutzen. Mit über 200 Stunden irischer Sendungen und internationalen Inhalten können die Zuschauer auch alles von Kindersendungen bis hin zu Nachrichten, Fußball und anderen Sportarten live auf RTÉ Player verfolgen.

RTÉ Player mit einem VPN schauen

RTVE

Auch der spanische Fernsehsender RTVE wird den European-Games-Live-Stream übertragen. RTVE ist kostenlos und bietet sowohl lokale als auch internationale Inhalte.

Weitere Alternativen für den European-Games-Live-Stream

Eurosport

Preis: unterschiedlich

Sender: Eurosport 1 und Eurosport 2

Eurosport bietet Live-Streams ausgewählter Events in mehreren europäischen Märkten an. Informieren Sie sich einfach über den offiziellen Eurosport-Zeitplan! Eurosport bietet einen kostenlosen siebentägigen Testzugang.

2023 European Games Zeitplan

Auf welche Sportart freuen Sie sich bei den Europaspielen 2023 am meisten? Hier finden Sie die vollständige Liste der Veranstaltungen und wann Sie Ihre Lieblingssportarten sehen werden.

Sport Zeitraum Badminton 26. Juni – 2. Juli Basketball (3×3) 21.–24. Juni Beachfußball 27. Juni – 1. Juli Beachhandball 20.–22. Juni (Wettkämpfe beginnen vor der Eröffnungsfeier) Bogenschießen 23.–28. Juni Boxen 23.–28. Juni; 30. Juni – 2. Juli Breakdance 25.–26. Juni Fechten 25.–30. Juni Judo 1. Juli Kanufahren 21.–24. Juni (Sprint); 29. Juni – 2. Juli (Slalom) Karate 22.–23. Juni Kickboxen 30. Juni – 2. Juli Leichtathletik 20.–25. Juni (Wettkämpfe beginnen vor der Eröffnungsfeier) Moderner Fünfkampf 25.–29. Juni; 1. Juli Muaythai 25.–27. Juni Padel 21.–25. Juni Radfahren 21.–22. Juni (BMX); 25. Juni (Mountainbiking) Rugby-Siebener 25.–27. Juni Schießen 22. Juni – 2. Juli Skispringen 26. Juni – 1. Juli Sportklettern 22.–25. Juni Tischtennis 23. Juni – 1. Juli Taekwondo 23.–26. Juni Teqball 28. Juni – 1. Juli Triathlon 27.–28. Juni; 1. Juli Wassersport 21.–25. Juni (Kunstschwimmen); 22.–28. Juni (Tauchen)

Wo finden die European Games 2023 statt?

Die Europaspiele 2023 werden in Krakau und Kleinpolen (Polen) stattfinden, womit Polen zum ersten Mal Gastgeber der Veranstaltung sein wird. Aserbaidschan richtete die ersten Europäischen Spiele 2015 aus, Weißrussland folgte 2019. Im Juni 2023 wurde noch kein Gastgeber für die Europäischen Spiele 2027 bekannt gegeben.

Wie qualifiziert man sich für die Europäischen Spiele 2023?

Die Qualifikationen für die Teilnahme an den Europäischen Spielen hängen in der Regel von der jeweiligen Sportart ab. Im Badminton zum Beispiel müssen die Spielerinnen und Spieler während des Qualifikationszeitraums für die Europäischen Spiele (28. März 2022 bis 26. März 2023) an mindestens drei Turnieren teilgenommen haben, die für die Weltrangliste zählen, und ab dem 28. März 2023 in der Weltrangliste eingetragen sein.

Wie oft finden die Europäischen Spiele statt?

Ähnlich wie die Olympischen Spiele finden auch die Europäischen Spiele alle vier Jahre statt. Wenn es keine unerwarteten Änderungen im Zeitplan gibt, wird das nächste Event voraussichtlich 2027 stattfinden, wobei das Gastgeberland noch nicht feststeht.

