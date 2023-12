Le N° 3 mondial Jon Rahm cherchera à défendre son titre de champion du DP World Tour dès le début de l’action à Dubaï le jeudi 16 novembre. Rahm, qui a gagné le Masters plus tôt cette année, est prêt à tenir tête au double vainqueur et N° 2 mondial Rory McIlroy au Jumeirah Golf Estates. Les chaînes Golf Channel et Peacock offriront une couverture complète pour les fans de golf vivant aux États-Unis.

Sur cette page, vous trouverez des informations sur les manières de regarder le Championnat DP World Tour 2023 avec ExpressVPN.

ExpressVPN est là pour vous aider à regarder en streaming et en toute sécurité le Championnat DP World Tour 2023 en HD ultra-rapide. Pour commencer, vous aurez besoin de suivre quelques étapes.

Vous regardez sur ordinateur ? Pour une meilleure expérience de streaming, utilisez l’extension de navigateur d’ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge.

Puis-je utiliser un VPN pour regarder le Championnat DP World Tour 2023 depuis un autre pays ?

ExpressVPN est un service de protection de la vie privée et de la sécurité et ne devrait pas être utilisé en tant que moyen de contournement des droits d’auteur. Nous ne pouvons pas voir ni contrôler ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à notre VPN, vous êtes ainsi tenu de vous conformer à nos conditions de service, à celles de votre fournisseur de contenu et à toute loi applicable.

Meilleur VPN pour regarder le Championnat DP World Tour 2023

ExpressVPN est le meilleur VPN pour pour regarder en streaming et en toute sécurité l’entièreté du Championnat DP World Tour 2023. Avec des serveurs 10 Gbps de dernière génération dans des localisations à travers le monde, vous pouvez profiter des avantages de protection d’un VPN sans rater une seule minute d’action. ExpressVPN possède des applis faciles à utiliser pour Windows, Mac, Android et iOS, sans oublier plusieurs manières de streamer sur votre TV grand écran. Si vous avez besoin d’aide, ExpressVPN offre un support par messagerie instantanée 24h/24 et 7j/7 ainsi qu’une garantie 30 jours satisfait ou remboursé sans risque !

Vous pouvez regarder l’entièreté du Championnat DP World Tour 2023 sur des services de télévision par internet qui offrent des essais gratuits, comme Fubo et YouTube TV.

YouTube TV

Prix : à partir de 73 USD/mois

Pays : États-Unis

YouTube TV offre Golf Channel, qui aura une couverture complète du Championnat DP World Tour, et l’abonnement coûte 73 USD/mois. Les téléspectateurs aux États-Unis devront peut-être fournir un code postal des États-Unis (ex : 10022, 48104, etc.), mais il existe un large choix d’options de paiement. Si vous ne souhaitez pas vous engager sur YouTube TV, utilisez l’essai gratuit.

À noter : Vous aurez peut-être besoin d’une carte de débit/crédit des États-Unis ou de PayPal pour vous abonner à YouTube TV. Vous pouvez quand même vous abonner à YouTube TV via Google Play, même si vous n’avez pas une carte de débit/crédit.

Vous souhaitez regarder sur le grand écran ? Découvrez toutes les manières d’obtenir ExpressVPN sur votre TV.

Fubo

Prix : à partir de 75 USD/mois

Pays : États-Unis

Voici une autre manière de regarder le Championnat DP World Tour 2023. Les résidents des États-Unis peuvent utiliser l’essai gratuit de sept jours sur Fubo pour regarder tous leurs tournois de golf préférés en direct. Vous aurez besoin d’une carte de débit/crédit des États-Unis pour vous abonner. L’adresse de facturation utilisée pourrait déterminer les chaînes locales disponibles, et vous pourriez ne pas être en mesure de changer votre localisation.

Vous regardez sur ordinateur ? Pour une meilleure expérience de streaming, utilisez l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge.

DirecTV Stream

Prix : à partir de 65 USD/mois

DirecTV Stream est souvent cher, mais si vous préférez un service de télévision par internet au lieu d’une appli de streaming supplémentaire, il s’agit d’une option excellente pour les fans de sport aux États-Unis. Le forfait le moins cher de DirecTV commence à 65 USD/mois (avant qu’il ne revienne à son prix normal de 75 USD/mois après trois mois), et le service offre un essai gratuit de 5 jours.

Regardez le Championnat DP World Tour 2023 sur Peacock

Prix : 6 USD/mois

Peacock offrira des diffusions simultanées en direct pendant le Championnat DP World Tour 2023 pour les résidents des États-Unis. Cependant, notez que les essais gratuits ne sont pas disponibles.



Autres manières de regarder le Championnat DP World Tour 2023

Sling TV

Prix : Varie

Sling TV est l’option la moins chère si vous souhaitez regarder en streaming direct le Championnat DP World Tour (ainsi que de nombreux autres événements sportifs populaires et d’autres chaînes). L’offre basique « Sling Orange » inclut NBC. Vous aurez peut-être besoin d’une carte de crédit des États-Unis ou de PayPal pour vous abonner. Cependant, veuillez noter que Sling n’offre plus d’essai gratuit.



Hulu + Live TV

Prix : 77 USD/mois

Hulu n’offre pas d’essai gratuit, mais son forfait live TV (qui est inclut avec ESPN+ et Disney+) inclut Golf Channel.

Calendrier du Championnat DP World Tour 2023

ExpressVPN vous permet de regarder en streaming et en toute sécurité le Championnat DP World Tour 2023. Vous pouvez trouver le calendrier complet ci-dessous.

Date et heure TV Jeudi 16 novembre, 11 h heure locale / 02 h heure de l’Est (USA)

The Golf Channel, Peacock Vendredi 17 novembre, 11 h heure locale / 02 h heure de l’Est (USA)

The Golf Channel, Peacock Samedi 18 novembre, 11 h heure locale / 02 h heure de l’Est (USA)

The Golf Channel, Peacock Dimanche 19 novembre, 11 h heure locale /02 h heure de l’Est (USA) The Golf Channel, Peacock

Cotes du Championnat DP World Tour 2023

Qui gagnera le Championnat DP World Tour 2023 ? Voici les dernières cotes selon le FanDuel Sportsbook :

Joueur Cotes Rory McIlroy +450 Viktor Hovland +550 Jon Rahm +550 Tyrrell Hatton +1200 Tommy Fleetwood +1400 Matt Fitzpatrick +1400 Min Woo Lee +1800 Tom Km +2000 Nicolai Højgaard +2500

Où se déroule le Championnat DP World Tour 2023 ?

Le Championnat DP World Tour 2023 aura lieu au Jumeirah Golf Estates à Dubaï.

Qui joue dans le Championnat DP World Tour 2023 ?

Des visages familiers participants au Championnat DP World Tour 2023 incluent Rory McIlroy, Jon Rahm, Viktor Hovland et Matt Fitzpatrick. Heureusement, le DP World Tour a inclut un guide complet des noms à savoir pour l’évènement de cette année.

Une des manières les plus simples de se qualifier pour le DP World Tour est de faire partir du top 110 sur la saison précédente de Race to Dubai. Alternativement, les joueurs peuvent se qualifier à travers la bien nommée Qualifying School (École de qualification). Les joueurs PGA Tour qui finissent dans les positions 126-20 sur le FedExCup Fall Points List se verront offrir un DP World Tour complet pour la campagne 2024.

FAQ : DP World Tour en streaming direct Qui diffuse le DP World Tour ? Les spectateurs aux États-Unis peuvent regarder le DP World Tour sur Golf Channel (disponible via des services de télévision par internet comme YouTube TV et Fubo) ou Peacock. Le DP World Tour est-il sur YouTube ? Bien que le DP World Tour possède sa propre chaîne YouTube, vous ne pouvez pas y regarder le tournoi en direct. Cependant, YouTube TV possède Golf Channel, qui offrira la couverture complète des évènements du DP World Tour aux États-Unis. Le DP World Tour est-il affilié au PGA Tour ? Oui, une « alliance stratégique » existe dorénavant entre le DP World Tour et le PGA Tour. Le top dix des joueurs du DP World Tour, qui ne sont pas autrement exemptés, gagneront des exceptions au PGA Tour 2024 et maintiendront leur statut DP World Tour. Quelle est la différence entre le PGA Tour et le DP World Tour ? La plus importante différence entre le PGA Tour et le DP World Tour est la localisation; le PGA Tour est basé principalement aux États-Unis, tandis que l’évènement du DP World Tour a lieu principalement en Europe. D’autres différences incluent le statut, l’abonnement et les systèmes de classement. Comment appelait-on le DP Tour auparavant ? Le DP World Tour était connu auparavant sous European Tour. Il a été renommé en 2022 dans le cadre d’un partenariat avec DP World, une société de logistique basée à Dubai. Le DP World Tour et l’European Tour sont-il pareils ? Oui, le DP World Tour et l’European Tour sont pareils. Le DP World Tour est tout simplement le nouveau nom de l’évènement ! Est-ce que je peux regarder le DP World Tour en streaming sur mon ordinateur ? Absolument. Si vous accédez au service de streaming depuis un navigateur web, assurez-vous d’installer l’extension ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge. L’extension possède quelques fonctionnalités qui peuvent fluidifier certains problèmes courants de streaming. Est-ce que je peux regarder le DP World Tour en streaming sur mon téléphone ou ma tablette ? Oui. ExpressVPN possède des applis pour chaque appareil mobile majeur, incluant iOS et Android. Comment puis-je regarder le DP World Tour en streaming sur ma TV avec un VPN ? En bref, il existe cinq manières différentes de regarder du sport en streaming sur votre TV avec ExpressVPN : -Avec l’appli native pour une Smart TV ou un appareil de streaming

-En streamant sur votre ordinateur et en connectant la TV avec un câble HDMI

-En faisant du mirroring ou du casting sans fil vers votre TV ou votre appareil de streaming depuis votre ordinateur ou appareil mobile

-En vous connectant à un routeur prenant en charge ExpressVPN, ce qui permet de connecter un nombre illimité d’appareils et facilite la connexion à différentes localisations de serveur simultanément

-Avec MediaStreamer, la solution d’ExpressVPN pour les appareils qui ne peuvent pas installer de VPN, comme Apple TV ou les consoles de jeu. MediaStreamer nécessite une seule configuration, même si elle n’offre pas les avantages complets de sécurité d’un VPN. (Notez qu’en connectant votre Apple TV ou votre console de jeu à un routeur, vous êtes gagnant des deux côtés !) Pour plus d’informations sur toutes les manières d’obtenir ExpressVPN sur votre TV grand écran, cliquez ici ou contactez un agent du support client disponible 24h/24 et 7j/7pour des instructions détaillées. Je me suis connecté au VPN mais ma vitesse internet est lente ! Si votre débit internet est lent ou si votre streaming présente du décalage, il y a plusieurs raisons possibles : -La distance entre la localisation de serveur VPN que vous avez sélectionnée et votre localisation physique actuelle

-Votre type de connexion (les connexions câblées sont plus fiables que les connexions sans fil)

-Une interconnectivité sous-optimale entre le VPN et votre FAI

-Une vitesse de connexion lente à votre localisation

-Votre type d’appareil et la puissance du processeur Essayez chacune des étapes suivantes pour dépanner : -Téléchargez la dernière version d’ExpressVPN

-Connectez-vous à une localisation de serveur VPN différente

-Changez votre protocole VPN Si vous avez essayé chacune des solutions précédentes mais que vous rencontrez encore des problèmes, contactez le support client d’ExpressVPN qui est disponible 24h/24 et 7j/7 et une personne viendra vous assister en quelques secondes. Je me suis connecté à la localisation de serveur VPN suggérée mais je ne peux pas me connecter au service de streaming ! Pas de soucis ! La charge d’un serveur peut changer rapidement (surtout lorsque beaucoup de personnes essayent de regarder certains évènements), mais c’est exactement pourquoi ExpressVPN possède des serveurs à haut débit dans le monde entier. Si par exemple vous essayez d’accéder à un site aux États-Unis ou en Allemagne, essayez de vous connecter à une localisation de serveur différente dans ces pays. Si vous essayez de vous connecter à un pays avec une seule localisation de serveur, la première étape consiste à vérifier vos paramètres de localisation. Si vous êtes sur un appareil mobile, déconnectez-vous du VPN, désactivez les services de localisation, puis reconnectez-vous au VPN. Sur Windows et Mac, vous pouvez désactiver les Services de Localisation dans le menu des paramètres de Confidentialité et Sécurité. Pour plus d’aide, vous pouvez toujours discuter avec notre équipe de support client, disponible 24h/24 et 7j/7 via la messagerie instantanée. Quels autres services de streaming puis-je regarder avec ExpressVPN ? ExpressVPN fonctionne parfaitement avec toutes les applis de streaming les plus populaires du monde entier. Utiliser un VPN pour le streaming assure que vous visionnez en toute sécurité et en HD ultra-rapide, avec une bande passante illimitée, sans les restrictions du FAI (qui peuvent parfois ralentir les vitesses). Si vous souhaitez regarder votre équipe préférée de partout, même en voyageant ou sur des réseaux non sécurisés comme le Wi-Fi public, ExpressVPN est une excellente manière d’améliorer votre expérience de streaming.