Al via il Sei Nazioni femminile 2023

Preparati per il rugby femminile con il Sei Nazioni 2023, che si svolgerà dal 25 marzo al 29 aprile 2023! L’Inghilterra, campione in carica, punta al quinto titolo consecutivo, mentre la Francia, seconda classificata, è determinata a vincere quest’edizione. Il torneo promette di essere ricco di azione, con tutti i match disponibili per lo streaming live gratuito su BBC iPlayer e partite selezionati su RTÉ Player. Non perdere un momento di gara e guarda in streaming ogni partita in modo sicuro con ExpressVPN!

Date 25 Marzo – 29 Aprile 2023 Numero di squadre 6 Luogo Inghilterra, Francia, Irlanda, Italia, Scozia, Galles

Come guardare in streaming il Sei Nazioni femminile 2023 seguendo solo pochi semplici passaggi:

Ottieni ExpressVPN. Connettiti alla posizione del server che corrisponde all’emittente che desideri guardare. Ad esempio, se desideri trasmettere in streaming le trasmissioni britanniche gratuite, connettiti a un server sicuro a Londra. Controlla il programma dell’emittente che desideri guardare, come la BBC, e trova la partita del Sei Nazioni femminile 2023 che desideri trasmettere in streaming. Sintonizzatevi e godetevi il rugby!

Come guardare in streaming il Sei Nazioni femminile 2023 gratis con RTÉ

RTÉ

Prezzo Gratis Paese Irlanda

Il canale in chiaro irlandese RTÉ trasmette alcune partite del Sei Nazioni femminile 2023. Puoi guardare i match in modo sicuro attivando la tua VPN e utilizzando il servizio di streaming on demand gratuito dell’emittente, RTÉ Player. Con oltre 200 ore di spettacoli irlandesi e contenuti internazionali, gli spettatori possono anche sintonizzarsi su programmi per bambini, notizie, ma anche altri eventi, dal calcio e ad altri sport in diretta su RTÉ Player.

Guarda RTÉ Player con una VPN

Guarda in streaming il Sei Nazioni femminile 2023 gratuitamente nel Regno Unito

BBC iPlayer

Prezzo Gratis Paese UK

La BBC possiede i diritti di trasmissione nel Regno Unito per le partite del Women’s Six Nations 2023. La parte migliore? Puoi guardare tutte le partite gratuitamente utilizzando BBC iPlayer, che dispone di app per computer, smartphone e tablet! Potrebbe essere necessario inserire un codice postale del Regno Unito valido (ad es. WC1X 0AA) per abbonarsi.

Guarda in streaming la BBC iPlayer

Come guardare gli highlights del Sei Nazioni femminile 2023

YouTube

Dai un’occhiata agli ultimi highlights e altro ancora sul canale YouTube del Sei Nazioni femminile. I pacchetti degli highlights sono disponibili per lo streaming di tutte le partite del Sei Nazioni femminile 2023, guardabili a casa sul tuo computer o in viaggio tramite le app o il sito web per dispositivi mobili e tablet di YouTube.

Streaming di YouTube con ExpressVPN

Calendario del Sei Nazioni femminile 2023

Ecco il calendario ufficiale. Le date possono essere subire modifiche.

Data Squadre 1 Round 25 Marzo 2023 Galles vs. Irlanda 25 Marzo 2023 Inghilterra vs. Scozia 26 Marzo 2023 Italia vs. Francia 2 Round 1 Aprile 2023 Irlanda vs. Francia 1 Aprile 2023 Scozia vs. Galles 2 Aprile 2023 Inghilterra vs. Italia 3 Round 15 Aprile 2023 Galles vs. Inghilterra 15 Aprile 2023 Italia vs. Irlanda 16 Aprile 2023 Francia vs. Scozia 4 Round 22 Aprile 2023 Irlanda vs. Inghilterra 22 Aprile 2023 Scozia vs. Italia 23 Aprile 2023 Francia vs. Galles 5 Round 29 Aprile 2023 Inghilterra vs. Francia 29 Aprile 2023 Italia vs. Galles 29 Aprile 2023 Scozia vs. Irlanda

*ExpressVPN è un servizio VPN non destinato ad essere utilizzato come mezzo di elusione del copyright. Per maggiori dettagli, leggi i Termini di servizio di ExpressVPN e i Termini di utilizzo del tuo fornitore di contenuti.

Domande frequenti per lo streaming sportivo Posso guardare sport in streaming sul mio computer? Certamente! Se accedi al servizio di streaming da un browser web, assicurati di installare anche l’estensione ExpressVPN per Chrome, Firefox, o Edge. L’estensione dispone di alcune funzionalità integrate che possono appianare i problemi di streaming più comuni. Posso guardare sport in streaming sul mio telefono o tablet? Sì. ExpressVPN dispone di app per tutti i principali dispositivi mobili, inclusi iOS e Android. Come posso eseguire lo streaming sulla mia TV con una VPN? In breve, esistono cinque modi diversi per guardare lo sport in streaming sulla tua TV con ExpressVPN: – Con l’app nativa per una smart TV, dispositivo Android TV o un altro dispositivo di streaming.

– Riproducendo in streaming sul computer e collegandosi poi al televisore con un cavo HDMI

– Effettuando il mirroring o il casting in modalità wireless verso la TV o il dispositivo di streaming dal computer o dal dispositivo mobile

– Connettendosi a un router abilitato per ExpressVPN, che consente un numero illimitato di dispositivi e rende super semplice connettersi a diverse posizioni server contemporaneamente

– Con MediaStreamer, la soluzione di ExpressVPN per i dispositivi che non possono installare una VPN, come Apple TV o console di gioco. MediaStreamer ha bisogno di essere configurato solo una volta, anche se non fornisce tutti i vantaggi di sicurezza di una VPN. (Nota che collegando la tua Apple TV o console di gioco a un router, puoi ottenere il meglio da entrambi i mondi!) Per maggiori informazioni su tutti i modi per ottenere ExpressVPN sulla tua TV a grande schermo, clicca qui sotto o contatta il nostro supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per istruzioni dettagliate. Mi sono connesso alla posizione del server VPN suggerita ma non riesco ad accedere al servizio di streaming! Niente paura! Il carico del server cambia rapidamente (specialmente quando molte persone cercano di guardare determinati eventi), ma questo è esattamente il motivo per cui ExpressVPN dispone di server ad alta velocità in tutto il mondo. Se stai tentando di accedere a un sito negli Stati Uniti o in Germania, ad esempio, prova a connetterti a una posizione server diversa in quei paesi. Se stai tentando di connetterti a un paese tramite una posizione server, il primo passo è controllare le impostazioni della posizione. Se utilizzi un dispositivo mobile, disconnettiti dalla VPN, disattiva i servizi di localizzazione, poi connettiti di nuovo alla VPN. Su computer Windows e Mac, puoi disattivare i servizi di localizzazione nel menu delle impostazioni di Privacy e sicurezza. Per ulteriore assistenza, puoi sempre parlare con un membro del nostro team di supporto, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite live chat. Mi sono connesso alla VPN ma la mia velocità di internet è lenta Se la connessione internet è lenta o lo streaming sembra avere dei lag, esistono alcuni possibili motivi: – La distanza della posizione del server VPN selezionato rispetto alla tua posizione fisica

– Il tuo tipo di connessione (le connessioni cablate sono più affidabili delle connessioni wireless)

– Interconnettività subottimale tra la VPN e il tuo ISP

– Velocità di connessione internet lenta nella tua zona

– Il tipo di dispositivo e la potenza di elaborazione Prova a eseguire ciascuno dei seguenti passaggi per risolvere il problema: – Scarica l’ultima versione di ExpressVPN

– Connettiti a una posizione server VPN diversa

– Cambia il tuo protocollo VPN Se dopo aver provato ciascuno dei precedenti suggerimenti, continui a riscontrare problemi con la velocità di streaming, contatta il team di supporto di ExpressVPN disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quali altri servizi di streaming posso guardare con ExpressVPN? ExpressVPN funziona perfettamente con tutte le app di streaming più popolari di tutto il mondo. L’utilizzo di una VPN per lo streaming ti garantisce di guardare in modo sicuro, in HD incredibilmente veloce, con larghezza di banda illimitata e senza limitazioni da parte dell’ISP (che a volte può rallentare la velocità). Se vuoi guardare la tua squadra preferita da qualsiasi luogo, anche mentre sei in viaggio o su reti non protette come il Wi-Fi pubblico, ExpressVPN rappresenta un ottimo modo per migliorare la tua esperienza di streaming sportivo.