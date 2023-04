Guarda in streaming gli U.S. Open Championship 2023 in diretta su The USA Network, NBC e Peacock

Prezzo: a partire da 5 USD al mese

Canali: Peacock TV, The USA Network e NBC

NBC e The USA Network possiedono i diritti di trasmissione degli U.S. Open Championship del 2023. La copertura è suddivisa tra The USA Network, NBC e il servizio di streaming della NBC chiamato Peacock. Qui sotto è disponibile la programmazione completa. Sono disponibili prove gratuite.

Per guardare il golf online live:

Acquista ExpressVPN. Connettiti a una posizione del server negli Stati Uniti. Accedi a Peacock Premium (5 USD al mese), fuboTV (65 USD al mese), YouTube TV (65 USD al mese), Hulu (65 USD al mese), o Sling TV (35 USD al mese). Ora è tutto pronto!

Scopri come guardare Peacock, Sling TV, fuboTV, YouTube TV e Hulu con ExpressVPN.

Nota: potrebbe essere necessaria una carta di credito/debito statunitense per abbonarsi a Sling TV, Peacock, fuboTV o Hulu.

Vuoi seguire il golf sul grande schermo? Scopri tutti i modi per utilizzare ExpressVPN sulla tua TV.

Guarda gli U.S. Open Championship live su Sky Sports

Prezzo: a partire da 22 GBP al mese

Canali: Sky Sports Golf

Vivi nel Regno Unito? Sky Sports è la scelta migliore per seguire i tour in streaming. Tuttavia, è necessario possedere delle apparecchiature specifiche. Inoltre, è necessario fornire un codice postale valido e una carta di credito o di debito del Regno Unito/Irlanda.

Se ti trovi all’estero e hai già un abbonamento Sky, puoi accedere a Sky Go con una VPN e configurarlo in un minuto!

Per guardare il golf su Sky Go:

Abbonati a ExpressVPN. Connettiti a una posizione del server nel Regno Unito. Vai su Sky Go ed effettua l’accesso. Divertiti!

Scopri come guardare Sky con ExpressVPN.

Vuoi seguire il golf sul grande schermo? Scopri tutti i modi per utilizzare ExpressVPN sulla tua TV.

Guarda i replay e gli highlights del PGA 2023 su YouTube e Pluto TV

Prezzo: gratis

È possibile vedere gli highlights, le interviste, i profili dei giocatori, l’analisi dello swing, le anteprime dei tornei e molto altro ancora sul canale YouTube ufficiale del PGA Tour e su Pluto TV. Tutti gli highlights sono gratuiti.

Per guardare:



Quando e dove si svolgerà l’U.S. Open Championship 2023?

L’U.S. Open Championship 2023 si terrà dal 15 al 18 giugno 2023 presso il Los Angeles Country Club, in California. Dai un’occhiata al sito web ufficiale per maggiori informazioni.

