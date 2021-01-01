Online FIFA oynamak için en iyi VPN'i edinin

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Çeşitli cihazlarda FIFA.

FIFA nedir?

FIFA, EA Sports tarafından geliştirilen çok popüler bir futbol oyunu serisidir. Serinin 1993'teki başlangıcından bu yana, FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Street ve FIFA Manager gibi yan ürünler dahil olmak üzere çeşitli uyarlamalar olmuştur. Ana FIFA serisine daha sonra yapılan eklemeler; İngiltere Premier Ligi, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Japonya J1 Ligi, Avustralya A-Ligi ve Güney Kore K-Ligi dahil birçok lisanslı uluslararası futbol ligini içermektedir.

İster hikaye modunu oynayın, ister Ultimate Team ile rüya takımları kurun, ister arkadaşlarınızla yerel ağda veya online olarak oynayın, FIFA'nın tüm futbol taraftarlarına sunacak bir şeyi vardır. Bu sebeple FIFA'nın dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olması şaşırtıcı değildir.

Bir oyun kolu, sunucuya ulaşmak için uzun bir rotadan geçerken diğeri kısa bir VPN tünelinden geçiyor.

VPN pingi nasıl düşürür?

Cihazınız ve oyun sunucuları arasında daha kısa bağlantı rotalarının bulunması gecikmeyi ve donmayı azaltabilir. Bu, veri paketlerinin bilgisayarınız ve oyun sunucusu arasında daha hızlı hareket edebilmesi anlamına gelmektedir ve böylece komutlarınız ve oyunda gerçekleşen şeyler arasındaki fark edilebilir gecikmeler azalır. Bu da size bir avantaj sağlar. Oyun sunucusuna en yakın VPN sunucusuna bağlanmak genellikle en iyi sonucu sağlayacaktır.

SSS: FIFA için VPN kullanmak

VPN ücretsiz FIFA oyunları oynamamı sağlar mı?
FIFA için nasıl VPN kullanabilirim?
FIFA'da banlanabilir miyim?
Hangi cihazlarda FIFA oynayabilirim?
FIFA oynamak için ücretsiz proxy kullanabilir miyim?
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?

ExpressVPN'in oyuncular için vazgeçilmez olduğuna dair 6 neden

Dört adet düşen nokta.

Güçlü koruma

IP adresinizi gizleyerek DDoS saldırılarını önleyin. ExpressVPN ayrıca 256-bit AES, sızıntı koruması, kill switch ve ayrık tünelleme özelliklerine sahiptir.

Hız göstergesi.

Gelişmiş bağlanırlık

Sınırsız, premium bant genişliğinin tadını çıkarın. 94 ülkede 160 sunucu konumunda bulunan 3.000'den fazla sunucu ile pingi ve gecikmeyi en aza indirin.

Yavaşlatılmış internet bağlantısını doğrudan geçmeyi tasvir etmek için bekleme simgesi üzerinden geçen kaydırma hareketi.

Yavaşlatmayı atlatın

İSS'nizin bağlantınızı yavaşlatmasını önleyin. VPN kullandığınızda veriler incelenemez ve böylece bant genişliğiniz yavaşlatılmaz.

Video oyunu butonları.

İnternette daha fazla şeye erişin

DLC ve oyunları, bunların daha erken yayınlandıkları ülkelerden edinin. Bulunduğunuz bölgede sansürlenmiş olsalar bile bu oyunları oynayın.

PlayStation, Nintendo Switch, Xbox ve diğer cihazlarda istediğiniz içeriğe erişin.

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Oyun oynamak için PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, tablet veya telefondan hangisini tercih ediyor olursanız olun ExpressVPN size yardımcı olur.

Gradyanlı daire ile birbirine bağlanmış iki bilgisayar ekranı.

Sınır tanımayan oyunlar

Dünyanın neresinde olursanız olun, arkadaşlarınızla birlikte oynamak için bölgenizi değiştirmeniz yeterlidir.

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Müşteriler hakkımızda ne düşünüyor

NickolasEdmunds Twitter avatarı.

@expressvpn oyun oynamak için gereken hizmeti alabildim, tüm platformlarda 10/10, tşk kesinlikle değen bir hizmet!

NickolasEdmunds
Twitter avatarı.

Wow, @expressvpn kırsal kesimdeki bağlantım ile en az sorunla video izleyebildiğim ve oyun oynayabildiğim sağlam bağlantı için teşekkür ederim!

Bunu benim için iyi beceren ilk #vpn

humechgames
Sky_Masters737 kullanıcısı Nvidia Shield için ExpressVPN'i öneriyor.

Oo yee! Evet. Bu zamana kadar kullandığım en hızlı VPN bu. Oyun oynarken VPN'i kapatmaya artık gerek duymuyorum. Arada neredeyse hiç fark yok.

Sky_Masters737
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ExpressVPN ile online FIFA oynamaktan memnun değilseniz 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.

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