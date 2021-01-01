Online FIFA oynamak için en iyi VPN'i edinin

FIFA nedir?

FIFA, EA Sports tarafından geliştirilen çok popüler bir futbol oyunu serisidir. Serinin 1993'teki başlangıcından bu yana, FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Street ve FIFA Manager gibi yan ürünler dahil olmak üzere çeşitli uyarlamalar olmuştur. Ana FIFA serisine daha sonra yapılan eklemeler; İngiltere Premier Ligi, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Japonya J1 Ligi, Avustralya A-Ligi ve Güney Kore K-Ligi dahil birçok lisanslı uluslararası futbol ligini içermektedir.

İster hikaye modunu oynayın, ister Ultimate Team ile rüya takımları kurun, ister arkadaşlarınızla yerel ağda veya online olarak oynayın, FIFA'nın tüm futbol taraftarlarına sunacak bir şeyi vardır. Bu sebeple FIFA'nın dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olması şaşırtıcı değildir.