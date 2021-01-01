Online FIFA oynamak için en iyi VPN'i edinin

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- Adım
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FIFA nedir?
FIFA, EA Sports tarafından geliştirilen çok popüler bir futbol oyunu serisidir. Serinin 1993'teki başlangıcından bu yana, FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Street ve FIFA Manager gibi yan ürünler dahil olmak üzere çeşitli uyarlamalar olmuştur. Ana FIFA serisine daha sonra yapılan eklemeler; İngiltere Premier Ligi, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Japonya J1 Ligi, Avustralya A-Ligi ve Güney Kore K-Ligi dahil birçok lisanslı uluslararası futbol ligini içermektedir.
İster hikaye modunu oynayın, ister Ultimate Team ile rüya takımları kurun, ister arkadaşlarınızla yerel ağda veya online olarak oynayın, FIFA'nın tüm futbol taraftarlarına sunacak bir şeyi vardır. Bu sebeple FIFA'nın dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olması şaşırtıcı değildir.
VPN pingi nasıl düşürür?
Cihazınız ve oyun sunucuları arasında daha kısa bağlantı rotalarının bulunması gecikmeyi ve donmayı azaltabilir. Bu, veri paketlerinin bilgisayarınız ve oyun sunucusu arasında daha hızlı hareket edebilmesi anlamına gelmektedir ve böylece komutlarınız ve oyunda gerçekleşen şeyler arasındaki fark edilebilir gecikmeler azalır. Bu da size bir avantaj sağlar. Oyun sunucusuna en yakın VPN sunucusuna bağlanmak genellikle en iyi sonucu sağlayacaktır.
SSS: FIFA için VPN kullanmak
VPN ücretsiz FIFA oyunları oynamamı sağlar mı?
Hayır, FIFA oyunları oynamak için bir oyun kopyası edinmeniz gerekecek. Ancak ExpressVPN, desteklenmiş bağlantı ve minimum gecikme ile oyunu tamamlar.
FIFA için nasıl VPN kullanabilirim?
Windows veya Mac üzerinde oynuyorsanız ExpressVPN'e abone olun ve uygulamalarını indirin. PlayStation, Xbox, Switch gibi oyun konsollarında yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasını kullanın. VPN yönlendirici için hazır değil misiniz? Bunun yerine Windows veya Mac bilgisayarınız “sanal yönlendirici” olarak kullanılabilir.
ExpressVPN, verilerinizi ve dosyalarınızı şifreli bir ağ içinde güvende tutmanın yanı sıra, oyun oynarken sizi olası DDoS (dağıtık hizmet aksatma) saldırılarından da korur. Ağ ana bilgisayarlarına daha yakın konumlara bağlanarak çeşitli oyun sunucuları arasındaki ping sürelerini azaltmak için VPN'imizi de kullanabilirsiniz.
İSS'niz (internet servis sağlayıcınız) belirli türden ağ trafiğini kasıtlı olarak yavaşlatıyorsa VPN bu kısıtlamaları atlatabilir ve ağ hızınızı varsayılan seviyelere geri getirebilir. Bazı durumlarda, kullanıcılar daha yüksek oyun hızları dahi bildirmiştir.
FIFA'da banlanabilir miyim?
Evet. EA, topluluk standartlarına karşı yapılan ihlallerde ban atacaktır. Banlar, ihlalin ağırlığına bağlı olarak geçici veya kalıcı olabilir.
Ban durumunda oyuncular farklı bir IP adresi kullanarak yeniden FIFA oynamaya başlayabilir; bunu yapmanın bir yolu da bir VPN'e bağlanmaktır. VPN size yeni bir IP adresi verir, böylece daha anonim olabilir, sansürü yenebilir ve oyuna geri dönebilirsiniz.
Hangi cihazlarda FIFA oynayabilirim?
Uyumlu cihazlar hangi sizde hangi sürüm FIFA oyunları olduğuna göre değişir. Örneğin FIFA 19; Windows, macOS, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One ve Nintendo Switch'te mevcuttur.
FIFA 20; Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch'te mevcuttur. Öte yandan FIFA 21; Windows, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve Google Stadia'da mevcuttur.
FIFA oynamak için ücretsiz proxy kullanabilir miyim?
Ücretsiz proxy hizmetleri, ücretli VPN‘in sunduğu gizlilik ve güvenlik avantajlarını taşımadıkları için çevrimiçi oyun oynamada önerilmez. Bunların birçoğu söylendiği gibi çalışmaz, bazıları verilerinizi satabilir ve çoğu ağlarınızı saldırılara karşı savunmasız bırakır.
Ücretsiz proxy hizmetleri ve VPN'ler hakkında daha fazla bilgi edinin.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
ExpressVPN ayrıca Netflix, Disney+ ve BBC iPlayer gibi video izleme hizmetleri ile de çalışır. Ağır sansür bulunan ülkelerde VPN kullanmak YouTube ve Google gibi popüler sitelere engeli kaldırmanıza yardımcı olur. Ayrıca internette gizli ve güvenli bir şekilde gezinmenin en hızlı ve en kolay yoludur.
ExpressVPN'in oyuncular için vazgeçilmez olduğuna dair 6 neden
Güçlü koruma
IP adresinizi gizleyerek DDoS saldırılarını önleyin. ExpressVPN ayrıca 256-bit AES, sızıntı koruması, kill switch ve ayrık tünelleme özelliklerine sahiptir.
Gelişmiş bağlanırlık
Sınırsız, premium bant genişliğinin tadını çıkarın. 94 ülkede 160 sunucu konumunda bulunan 3.000'den fazla sunucu ile pingi ve gecikmeyi en aza indirin.
Yavaşlatmayı atlatın
İSS'nizin bağlantınızı yavaşlatmasını önleyin. VPN kullandığınızda veriler incelenemez ve böylece bant genişliğiniz yavaşlatılmaz.
İnternette daha fazla şeye erişin
DLC ve oyunları, bunların daha erken yayınlandıkları ülkelerden edinin. Bulunduğunuz bölgede sansürlenmiş olsalar bile bu oyunları oynayın.
Tüm cihazlarda oynayın
Oyun oynamak için PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, tablet veya telefondan hangisini tercih ediyor olursanız olun ExpressVPN size yardımcı olur.
Sınır tanımayan oyunlar
Dünyanın neresinde olursanız olun, arkadaşlarınızla birlikte oynamak için bölgenizi değiştirmeniz yeterlidir.
Müşteriler hakkımızda ne düşünüyor
@expressvpn oyun oynamak için gereken hizmeti alabildim, tüm platformlarda 10/10, tşk kesinlikle değen bir hizmet!
Wow, @expressvpn kırsal kesimdeki bağlantım ile en az sorunla video izleyebildiğim ve oyun oynayabildiğim sağlam bağlantı için teşekkür ederim!
Bunu benim için iyi beceren ilk #vpn
Oo yee! Evet. Bu zamana kadar kullandığım en hızlı VPN bu. Oyun oynarken VPN'i kapatmaya artık gerek duymuyorum. Arada neredeyse hiç fark yok.
Online FIFA oynamak için risksiz VPN edinin
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ExpressVPN ile online FIFA oynamaktan memnun değilseniz 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.