IP adresi nasıl değiştirilir

Ülkemde kullanılamayan bir siteye veya hizmete erişmek istiyorum. IP adresimi değiştirmem yeterli mi?

Çoğu durumda bu sorunun kısa cevabı: evet. Uzun cevabı ise, internet üzerindeki siteler ve hizmetler konumunuzu belirlemek için çeşitli yönetmler kullanırlar ve IP adresiniz bu yöntemlerden sadece biridir.

Web siteleri, IP adresiniz dışında, tarayıcınız tarafından paylaşılan GPS verileri, mobil ağ konumunuz veya Wi-Fi bağlantı noktası gibi bilgiler aracılığıyla da konumunuzu belirleyebilir. Söz konusu site veya hizmet bunlardan birini veya birkaçını kullanıyorsa, IP adresi değiştirmeye ek olarak farklı bir konum gizleme yöntemi kullanmanız gerekebilir.

ExpressVPN uygulamasını kullanıyor ve buna rağmen belirli bir siteye veya hizmete erişmede sorun yaşıyorsanız, ExpressVPN'in Chrome veya Firefox için tarayıcı eklentilerini kullanmayı deneyin. Bu eklentiler, tarayıcınızdaki coğrafi konum verilerinin VPN konumunuz ile eşleşmesini sağlayarak konumunuzu gizler.

Cihazınızın coğrafi konumunu kullanan bazı mobil uygulamalarda konumunuzu gizlemek için Konum Hizmetleri'ni kapatmanız veya bir "sahte konum" uygulamasını ExpressVPN ile birlikte kullanmanız gerekebilir.