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IP adresi nasıl değiştirilir

IP adresiniz

107.23.218.4

United States - Ashburn

IP Adresinizi Şimdi Değiştirin

IP adresi nedir ve neden IP adresinizi değiştirmelisiniz?

Sadece üç adımda IP adresinizi değiştirin

IP değiştirmek zor değil ve uzun sürmez. İhtiyacınız olan tek şey ExpressVPN.

1. Adım

Alevler içinde ExpressVPN Edinin butonu.

Süper hızlı ExpressVPN'e kaydolun.

2. Adım

ExpressVPN sunucu konumlarının bulunduğu dünya haritası.

94 ülke içindeki 160 VPN sunucu konumu arasından birini seçin.

3. Adım

Kanada'daki VPN sunucularına bağlanmış cihazlar.

İşte bu kadar! IP adresiniz başarıyla değiştirildi.

Farklı bir IP adresini hemen edinin

Yeni IP adresiniz sizi bekliyor. Binlerce internet kullanıcısının neden ExpressVPN kullanarak IP adreslerini değiştirdiklerini öğrenin.

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IP adresimi neden değiştirmeliyim?

1. Gerçek konumunuzu gizleyin

Web siteleri ve uygulamalar, fiziksel konumunuzu belirlemek için genellikle IP adresinizi kullanırlar ve o konuma bağlı olarak size farklı içerik gösterebilirler. IP adresinizi değiştirdiğinizde, internet açısından gerçek konumunuzu da bilfiil değiştirmiş olursunuz.

Konumunuzu New York veya Paris gibi gösterin.

2. Anonimliğinizi koruyun

İnternet üzerindeki her cihaz özgün bir IP adresine sahiptir. Bu, internet üzerindeki aktivitelerinizi takip etmek için IP adresinizin kullanılabileceği anlamına gelir. ExpressVPN ile IP adresinizi değiştirerek, üçüncü şahısların gerçek IP adresiniz üzerinden kimliğinizi tespit etmelerini önlersiniz.

ExpressVPN'i açan masaüstü kullanıcısı.

3. İnternete sınırsız bir şekilde erişin

Ağ operatörleri, İSS'ler ve devlet kurumları için internet kullanımınızı kısıtlamanın en kolay yolu IP adresinizi kullanmaktır. ExpressVPN, sansürü yenmek ve internet özgürlüğünüzü iade etmek için IP adresinizi değiştirir.

Google, Twitter, Facebook ve daha fazlasına erişen laptop kullanıcısı.
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Ülkemde kullanılamayan bir siteye veya hizmete erişmek istiyorum. IP adresimi değiştirmem yeterli mi?

Dünya üzerinde yasak işareti bulunan bir ekrana bakan tablet kullanıcısı.

Çoğu durumda bu sorunun kısa cevabı: evet. Uzun cevabı ise, internet üzerindeki siteler ve hizmetler konumunuzu belirlemek için çeşitli yönetmler kullanırlar ve IP adresiniz bu yöntemlerden sadece biridir.

Web siteleri, IP adresiniz dışında, tarayıcınız tarafından paylaşılan GPS verileri, mobil ağ konumunuz veya Wi-Fi bağlantı noktası gibi bilgiler aracılığıyla da konumunuzu belirleyebilir. Söz konusu site veya hizmet bunlardan birini veya birkaçını kullanıyorsa, IP adresi değiştirmeye ek olarak farklı bir konum gizleme yöntemi kullanmanız gerekebilir.

ExpressVPN uygulamasını kullanıyor ve buna rağmen belirli bir siteye veya hizmete erişmede sorun yaşıyorsanız, ExpressVPN'in Chrome veya Firefox için tarayıcı eklentilerini kullanmayı deneyin. Bu eklentiler, tarayıcınızdaki coğrafi konum verilerinin VPN konumunuz ile eşleşmesini sağlayarak konumunuzu gizler.

Cihazınızın coğrafi konumunu kullanan bazı mobil uygulamalarda konumunuzu gizlemek için Konum Hizmetleri'ni kapatmanız veya bir "sahte konum" uygulamasını ExpressVPN ile birlikte kullanmanız gerekebilir.

IP adresi değiştirmeden çok daha fazlası

ExpressVPN, yalnızca IP adresi değiştirmeyi değil, daha gelişmiş gizlilik ve güvenlik faydaları da sağlar.

Anonim

Anonim bir şekilde gezinin

Takip edilmeden gezinin ve indirin. ExpressVPN bağlantı veya aktivite kaydı tutmaz.

Güvenli

Her şeyi şifreleyin

256-bit AES, DNS/IPv6 sızıntı koruması, Network Lock kill switch ve ayrık tünelleme ile kendinizi koruyun.

Hız

Yüksek hızların tadını çıkarın

ExpressVPN'in sunucu ağı sık sık hız için optimize edilir ve video izlemek ve indirmek için kusursuzdur.

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IP Adresim Ne? IP Adresimi Gizle IP Konumunu Değiştir Yönlendiricimin IP Adresini Bul Port Numaramı Bul

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