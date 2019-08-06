IP adresi nasıl değiştirilir
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United States - AshburnIP Adresinizi Şimdi Değiştirin
IP adresi nedir ve neden IP adresinizi değiştirmelisiniz?
Sadece üç adımda IP adresinizi değiştirin
IP değiştirmek zor değil ve uzun sürmez. İhtiyacınız olan tek şey ExpressVPN.
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3. Adım
İşte bu kadar! IP adresiniz başarıyla değiştirildi.
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IP adresimi neden değiştirmeliyim?
1. Gerçek konumunuzu gizleyin
Web siteleri ve uygulamalar, fiziksel konumunuzu belirlemek için genellikle IP adresinizi kullanırlar ve o konuma bağlı olarak size farklı içerik gösterebilirler. IP adresinizi değiştirdiğinizde, internet açısından gerçek konumunuzu da bilfiil değiştirmiş olursunuz.
2. Anonimliğinizi koruyun
İnternet üzerindeki her cihaz özgün bir IP adresine sahiptir. Bu, internet üzerindeki aktivitelerinizi takip etmek için IP adresinizin kullanılabileceği anlamına gelir. ExpressVPN ile IP adresinizi değiştirerek, üçüncü şahısların gerçek IP adresiniz üzerinden kimliğinizi tespit etmelerini önlersiniz.
3. İnternete sınırsız bir şekilde erişin
Ağ operatörleri, İSS'ler ve devlet kurumları için internet kullanımınızı kısıtlamanın en kolay yolu IP adresinizi kullanmaktır. ExpressVPN, sansürü yenmek ve internet özgürlüğünüzü iade etmek için IP adresinizi değiştirir.
Ülkemde kullanılamayan bir siteye veya hizmete erişmek istiyorum. IP adresimi değiştirmem yeterli mi?
Çoğu durumda bu sorunun kısa cevabı: evet. Uzun cevabı ise, internet üzerindeki siteler ve hizmetler konumunuzu belirlemek için çeşitli yönetmler kullanırlar ve IP adresiniz bu yöntemlerden sadece biridir.
Web siteleri, IP adresiniz dışında, tarayıcınız tarafından paylaşılan GPS verileri, mobil ağ konumunuz veya Wi-Fi bağlantı noktası gibi bilgiler aracılığıyla da konumunuzu belirleyebilir. Söz konusu site veya hizmet bunlardan birini veya birkaçını kullanıyorsa, IP adresi değiştirmeye ek olarak farklı bir konum gizleme yöntemi kullanmanız gerekebilir.
ExpressVPN uygulamasını kullanıyor ve buna rağmen belirli bir siteye veya hizmete erişmede sorun yaşıyorsanız, ExpressVPN'in Chrome veya Firefox için tarayıcı eklentilerini kullanmayı deneyin. Bu eklentiler, tarayıcınızdaki coğrafi konum verilerinin VPN konumunuz ile eşleşmesini sağlayarak konumunuzu gizler.
Cihazınızın coğrafi konumunu kullanan bazı mobil uygulamalarda konumunuzu gizlemek için Konum Hizmetleri'ni kapatmanız veya bir "sahte konum" uygulamasını ExpressVPN ile birlikte kullanmanız gerekebilir.
IP adresi değiştirmeden çok daha fazlası
ExpressVPN, yalnızca IP adresi değiştirmeyi değil, daha gelişmiş gizlilik ve güvenlik faydaları da sağlar.
Anonim bir şekilde gezinin
Takip edilmeden gezinin ve indirin. ExpressVPN bağlantı veya aktivite kaydı tutmaz.
Her şeyi şifreleyin
256-bit AES, DNS/IPv6 sızıntı koruması, Network Lock kill switch ve ayrık tünelleme ile kendinizi koruyun.
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ExpressVPN'in sunucu ağı sık sık hız için optimize edilir ve video izlemek ve indirmek için kusursuzdur.
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