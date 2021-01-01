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PS5, PS4 ve PS3 için ExpressVPN

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PlayStation için en iyi VPN'i edinin.
PlayStation kolu.

PlayStation 5 ve 4 için ExpressVPN nasıl kurulur

VPN'in etkin olduğu bir yönlendiriciye bağlanın

Yönlendiricinizde ExpressVPN kullanarak VPN'in sunduğu tüm gizlilik ve güvenliği, PlayStation konsolunuz dahil olmak üzere, evinizdeki tüm cihazlara sağlayabilirsiniz. Yönlendiricinizdeki VPN'i her zaman açık tutun; korunmaya başlamak, evinizdeki misafirleriniz için de geçerli olmak üzere, Wi-Fi ağınıza bağlanmak kadar kolaydır. Yönlendiricinize ExpressVPN kurmaya hazır mısınız? Bu çok kolay bir işlemdir, ayrıca kurulumda size adım adım yol göstereceğiz.

MediaStreamer hizmetimizi kullanın

MediaStreamer, farklı bir durumda izleyemeyeceğiniz içerikleri izlemenizi sağlar. Kurulumu çok kolaydır, ancak bir VPN'in sunduğu korumayı veya oyunda sağladığı faydaları sunmaz. (PlayStation 4 veya PlayStation 3 üzerinde MediaStreamer'ın nasıl kurulduğunu öğrenin.)

PlayStation Now logosu, kol olan ekran ve bitki.

PlayStation Now bulut oyun deneyimi için VPN edinin

PlayStation Now, abonelerin PS4, PS5 ve PC üzerinde 800'den fazla PS2, PS3 ve PS4 oyununu oynamasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir oyun aboneliği hizmetidir. 300'den fazla PS4 oyunu ayrıca PS4 konsolunda yerel olarak depolanabilir.

VPN, internet trafiğinizi şifreli bir tünel aracılığıyla ileterek oyuncuların İSS kısıtlamasını aşmasına ve ping'i azaltmasına yardımcı olabilir. Ayrıca stabil ve güvenli bir çevrimiçi oyun deneyimi için minimum 5 Mbps hız sağlar.

Video: PS4 ile ExpressVPN nasıl kullanılır

PlayStation 4 ExpressVPN DNS yükleme eğitimi

Sıkça sorulan sorular

ExpressVPN tüm yeni oyun konsollarında çalışıyor mu?
MediaStreamer bir VPN ile aynı korumayı mı sağlar?
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlar ile kullanabilir miyim?
PlayStation için VPN kullanmak oyun hızlarını artırır mı?
VPN ücretsiz Playstation Now kullanmamı sağlar mı?
[tr-TR] In what regions is Playstation Now available?
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?
Yönlendiriciler için ExpressVPN oyun oynayışımı nasıl iyileştirebilir?

Müşteriler, PS5, PS4 ve PS3 için ExpressVPN'i çok seviyor

Twitter avatarı.

Wow, @expressvpn kırsal kesimdeki bağlantım ile en az sorunla video izleyebildiğim ve oyun oynayabildiğim sağlam bağlantı için teşekkür ederim!

Benim için iyi çalışan ilk #vpn

@humechgames
Twitter avatarı.

@expressvpn oyun oynamak için istediğim hizmeti alabildim tüm platformlarda harika, teşekkür ederim buna kesinlikle değen bir hizmet!

@NickolasEdmunds
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Oo yee! Evet. Bu zamana kadar kullandığım en hızlı VPN bu. Oyun oynarken VPN'i kapatmaya artık gerek duymuyorum. Arada neredeyse hiç fark yok.

@Sky_Masters737
Harika 7389 değerlendirmede 5 üzerinden 4.6 puan aldı

Neden ExpressVPN'i seçmeli?

TrustedServer teknolojisi

Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.

Anında kurun

ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve bağlanın!

Hız için optimize edildi

ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sürekli olarak sunucularını optimize eder.

Üstün bağlantı güvenirliği

Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenirliğinin tadını çıkarın.

Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın

İçeriklere sansürsüz erişin. Facebook, YouTube, Twitter ve daha fazlasına engeli kaldırın.

Gizliliğinizi arttırın

Gezinme aktivitesinin ve metaverilerin takip edilmesini önlemek için konumunuzu ve IP adresinizi değiştirin.

Video izleyin ve müzik dinleyin

Gizlilik, güvenlik ve çok yüksek hız ile Netflix, Hulu, BBC, Spotify ve daha fazlasının keyfini çıkarın.

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz var ise günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

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PARA İADE GARANTİSİ

Playstation için ExpressVPN'i risksiz deneyin

ExpressVPN'i sevin — ya da paranızı geri alın.

Uğraş yok. PlayStation 5, 4 veya 3 için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisi ile bugün deneyin ve internetinizi güvene alın.

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