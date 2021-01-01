PlayStation için en iyi VPN'i edinin.

PlayStation 5 ve 4 için ExpressVPN nasıl kurulur

VPN'in etkin olduğu bir yönlendiriciye bağlanın

Yönlendiricinizde ExpressVPN kullanarak VPN'in sunduğu tüm gizlilik ve güvenliği, PlayStation konsolunuz dahil olmak üzere, evinizdeki tüm cihazlara sağlayabilirsiniz. Yönlendiricinizdeki VPN'i her zaman açık tutun; korunmaya başlamak, evinizdeki misafirleriniz için de geçerli olmak üzere, Wi-Fi ağınıza bağlanmak kadar kolaydır. Yönlendiricinize ExpressVPN kurmaya hazır mısınız? Bu çok kolay bir işlemdir, ayrıca kurulumda size adım adım yol göstereceğiz.

MediaStreamer hizmetimizi kullanın

MediaStreamer, farklı bir durumda izleyemeyeceğiniz içerikleri izlemenizi sağlar. Kurulumu çok kolaydır, ancak bir VPN'in sunduğu korumayı veya oyunda sağladığı faydaları sunmaz. (PlayStation 4 veya PlayStation 3 üzerinde MediaStreamer'ın nasıl kurulduğunu öğrenin.)