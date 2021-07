PlayStation için en iyi VPN'i edinin.

Hemen hemen! Şu anda ExpressVPN'i PlayStation 5, 4 ve 3; Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Xbox 360 ve Nintendo Switch ile kullanabilirsiniz. Ek olarak, VPN korumasını evinizdeki her cihaz için etkinleştirmek için desteklenen bir yönlendiriciye ExpressVPN'i yükleyebilirsiniz.

Hayır. PlayStation Now aboneliğine ayrıca kaydolmanız gerekecek. ExpressVPN, daha güvenli ve daha istikrarlı bir çevrimiçi oyun deneyimi sunarak PlayStation Now aboneliğinizi tamamlar.

[tr-TR] In what regions is Playstation Now available?