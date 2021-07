Najlepszy VPN do grania w gry

Podobnie jak w przypadku platform do streamingu, usługi gier w chmurze streamują gry ze zdalnych serwerów bezpośrednio do różnych kompatybilnych urządzeń, omijając potrzebę wykorzystywania wysokiej klasy maszyn do gier. Pomyśl o tym jak o Netflixie, ale w kontekście gier. ExpressVPN idealnie nadaje się do poprawienia Twojej rozgrywki w chmurze, niezależnie od tego, czy korzystasz z Google Stadia, Playstation Now, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, czy Amazon Luna.