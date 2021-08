VPN ile League of Legends oynayın

League of Legends Windows ve Mac üzerinden oynanabilir. League of Legends: Wild Rift Android ve iOS üzerinden oynanabilir.

Evet. Oyuncuların League of Legends'ta anti sosyal ve kargaşaya yol açan davranışlar için çeşitli cezalarla karşılaşabilirler. Riot Games bunu bu oyuncularla ilişkili IP adreslerini banlayarak gerçekleştirir. Bu IP adreslerini kullanan herhangi bir kişi de banlanır. Bu tür bir IP banına takılan oyuncular farklı IP adresi kullanarak tekrar League of Legends oynamaya başlayabilirler ve bunu yapmanın bir yolu da VPN'e bağlanmaktır. VPN size yeni bir IP adresi verir ve böylece daha anonim olabilir, sansür ü yenebilir ve oyun oynamaya geri dönebilirsiniz.

League of Legends, Riot Games'in takımla oynanan çok oyunculu çevrimiçi savaş arenası (MOBA) oyunudur. Beş şampiyondan oluşan iki takım birbirilerinin üssünü yok etmek için bir savaşa kalkışırlar. Her oyuncu bir şampiyonu kontrol eder ve oyun ilerledikçe, oyuncular şampiyonlarının seviyesini deneyim puanı kazanarak, altın kazanarak ve savaşlarına yardımcı olacak eşyaları satın alarak veya satarak yükseltebilirler. 2021 yılında Android ve iOS için League of Legends: Wild Rift adıyla bir mobil port yayınlandı.

3 kolay adımda VPN ile her yerden League of Legends oynayın

