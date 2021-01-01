VPN ile League of Legends oynayın

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VPN sunucusu konumlarını gösteren dünya.

94 ülkedeki 160 sunucu konumundan birine bağlanın.

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League of Legends logosu bulunan çeşitli cihazlar.

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Çeşitli cihazlar üzerinde League of Legends.

League of Legends nedir?

League of Legends, Riot Games'in takımla oynanan çok oyunculu çevrimiçi savaş arenası (MOBA) oyunudur. Beş şampiyondan oluşan iki takım birbirilerinin üssünü yok etmek için bir savaşa kalkışırlar. Her oyuncu bir şampiyonu kontrol eder ve oyun ilerledikçe, oyuncular şampiyonlarının seviyesini deneyim puanı kazanarak, altın kazanarak ve savaşlarına yardımcı olacak eşyaları satın alarak veya satarak yükseltebilirler. 2021 yılında Android ve iOS için League of Legends: Wild Rift adıyla bir mobil port yayınlandı.

Bir oyun kolu, sunucuya ulaşmak için uzun bir rotadan geçerken diğeri kısa bir VPN tünelinden geçiyor.

VPN pingi nasıl düşürür?

Cihazınız ve oyun sunucuları arasında daha kısa bağlantı rotalarının bulunması gecikmeyi ve donmayı azaltabilir. Bu, veri paketlerinin bilgisayarınız ve oyun sunucusu arasında daha hızlı hareket edebilmesi anlamına gelmektedir ve böylece komutlarınız ve oyunda gerçekleşen şeyler arasındaki fark edilebilir gecikmeler azalır. Bu da size bir avantaj sağlar. Oyun sunucusuna en yakın VPN sunucusuna bağlanmak genellikle en iyi sonucu sağlayacaktır.

SSS: League of Legends için VPN kullanmak

League of Legends için VPN'i nasıl kullanabilirim?
VPN League of Legends'ı ücretsiz oynamamı sağlar mı?
League of Legends'tan banlanabilir miyim?
Hangi cihazlarda League of Legends oynayabilirim?
League of Legends oynamak için ücretsiz proxy kullanabilir miyim?
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?

ExpressVPN'in oyuncular için vazgeçilmez olduğuna dair 6 neden

Dört adet düşen nokta.

Güçlü koruma

IP adresinizi gizleyerek DDoS saldırılarını önleyin. ExpressVPN ayrıca 256-bit AES, sızıntı koruması, kill switch ve ayrık tünelleme özelliklerine sahiptir.

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Gelişmiş bağlanırlık

Sınırsız, premium bant genişliğinin tadını çıkarın. 94 ülkede 160 sunucu konumunda bulunan 3.000'den fazla sunucu ile pingi ve gecikmeyi en aza indirin.

Yavaşlatılmış internet bağlantısını doğrudan geçmeyi tasvir etmek için bekleme simgesi üzerinden geçen kaydırma hareketi.

Yavaşlatmayı atlatın

İSS'nizin bağlantınızı yavaşlatmasını önleyin. VPN kullandığınızda veriler incelenemez ve böylece bant genişliğiniz yavaşlatılmaz.

Video oyunu butonları.

İnternette daha fazla şeye erişin

DLC ve oyunları, bunların daha erken yayınlandıkları ülkelerden edinin. Bulunduğunuz bölgede sansürlenmiş olsalar bile bu oyunları oynayın.

PlayStation, Nintendo Switch, Xbox ve diğer cihazlarda istediğiniz içeriğe erişin.

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Oyun oynamak için PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, tablet veya telefondan hangisini tercih ediyor olursanız olun ExpressVPN size yardımcı olur.

Gradyanlı daire ile birbirine bağlanmış iki bilgisayar ekranı.

Sınır tanımayan oyunlar

Dünyanın neresinde olursanız olun, arkadaşlarınızla birlikte oynamak için bölgenizi değiştirmeniz yeterlidir.

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Müşteriler hakkımızda ne düşünüyor

NickolasEdmunds Twitter avatarı.

@expressvpn oyun oynamak için gereken hizmeti alabildim, tüm platformlarda 10/10, tşk kesinlikle değen bir hizmet!

NickolasEdmunds
Twitter avatarı.

Wow, @expressvpn kırsal kesimdeki bağlantım ile en az sorunla video izleyebildiğim ve oyun oynayabildiğim sağlam bağlantı için teşekkür ederim!

Bunu benim için iyi beceren ilk #vpn

humechgames
Sky_Masters737 kullanıcısı Nvidia Shield için ExpressVPN'i öneriyor.

Oo yee! Evet. Bu zamana kadar kullandığım en hızlı VPN bu. Oyun oynarken VPN'i kapatmaya artık gerek duymuyorum. Arada neredeyse hiç fark yok.

Sky_Masters737
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ExpressVPN ile League of Legends oynamaktan memnun kalmazsanız 30 gün içinde Destek ile iletişime geçebilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz.

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