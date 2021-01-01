VPN ile League of Legends oynayın

ExpressVPN'e abone olun ve uygulamalarını tercih ettiğiniz oyun cihazına indirin—Windows, Mac, Android veya iOS.

ExpressVPN, verilerinizi ve dosyalarınızı şifreli bir ağ içerisinde güvende tutmanın yanı sıra siz oyun oynarken sizi potansiyel DDoS (distributed denial of service) saldırılarına karşı korur. Ayrıca, ağ sunucularına daha yakın olan konumlara bağlanarak çeşitli oyun sunucuları arasındaki pingi düşürmek için de VPN kullanabilirsiniz.

İSS'niz (internet servis sağlayıcınız) belirli türdeki ağ trafiğini kasıtlı olarak yavaşlatıyorsa VPN kullanmak bu sınırlamaları atlatmanıza ve ağ hızınızı normal seviyesine çekmenize yardımcı olur. Bazı durumlarda, kullanıcılar daha yüksek oyun hızı elde ettiklerini bildirmişlerdir.