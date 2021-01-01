VPN ile League of Legends oynayın
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3 kolay adımda VPN ile her yerden League of Legends oynayın
- Adım
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- Adım
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- Adım
En az gecikmeyle güvenli bir şekilde League of Legends oynayın.
League of Legends nedir?
League of Legends, Riot Games'in takımla oynanan çok oyunculu çevrimiçi savaş arenası (MOBA) oyunudur. Beş şampiyondan oluşan iki takım birbirilerinin üssünü yok etmek için bir savaşa kalkışırlar. Her oyuncu bir şampiyonu kontrol eder ve oyun ilerledikçe, oyuncular şampiyonlarının seviyesini deneyim puanı kazanarak, altın kazanarak ve savaşlarına yardımcı olacak eşyaları satın alarak veya satarak yükseltebilirler. 2021 yılında Android ve iOS için League of Legends: Wild Rift adıyla bir mobil port yayınlandı.
VPN pingi nasıl düşürür?
Cihazınız ve oyun sunucuları arasında daha kısa bağlantı rotalarının bulunması gecikmeyi ve donmayı azaltabilir. Bu, veri paketlerinin bilgisayarınız ve oyun sunucusu arasında daha hızlı hareket edebilmesi anlamına gelmektedir ve böylece komutlarınız ve oyunda gerçekleşen şeyler arasındaki fark edilebilir gecikmeler azalır. Bu da size bir avantaj sağlar. Oyun sunucusuna en yakın VPN sunucusuna bağlanmak genellikle en iyi sonucu sağlayacaktır.
SSS: League of Legends için VPN kullanmak
League of Legends için VPN'i nasıl kullanabilirim?
ExpressVPN'e abone olun ve uygulamalarını tercih ettiğiniz oyun cihazına indirin—Windows, Mac, Android veya iOS.
ExpressVPN, verilerinizi ve dosyalarınızı şifreli bir ağ içerisinde güvende tutmanın yanı sıra siz oyun oynarken sizi potansiyel DDoS (distributed denial of service) saldırılarına karşı korur. Ayrıca, ağ sunucularına daha yakın olan konumlara bağlanarak çeşitli oyun sunucuları arasındaki pingi düşürmek için de VPN kullanabilirsiniz.
İSS'niz (internet servis sağlayıcınız) belirli türdeki ağ trafiğini kasıtlı olarak yavaşlatıyorsa VPN kullanmak bu sınırlamaları atlatmanıza ve ağ hızınızı normal seviyesine çekmenize yardımcı olur. Bazı durumlarda, kullanıcılar daha yüksek oyun hızı elde ettiklerini bildirmişlerdir.
VPN League of Legends'ı ücretsiz oynamamı sağlar mı?
League of Legends ücretsiz olduğundan dolayı oyuncular esas oyuna ücretsiz erişebilir, özelleştirmeler ve yükseltmeler satın alabilir veya kazanabilirler.
VPN kullanmanın yukarıdakilere hiçbir etkisi yoktur. Ancak ExpressVPN, bağlanırlığı artırarak ve potansiyel olarak pingi düşürerek oyunun oynanabilirliğine katkı sunar.
League of Legends'tan banlanabilir miyim?
Evet. Oyuncuların League of Legends'ta anti sosyal ve kargaşaya yol açan davranışlar için çeşitli cezalarla karşılaşabilirler. Riot Games bunu bu oyuncularla ilişkili IP adreslerini banlayarak gerçekleştirir. Bu IP adreslerini kullanan herhangi bir kişi de banlanır. Bu tür bir IP banına takılan oyuncular farklı IP adresi kullanarak tekrar League of Legends oynamaya başlayabilirler ve bunu yapmanın bir yolu da VPN'e bağlanmaktır. VPN size yeni bir IP adresi verir ve böylece daha anonim olabilir, sansürü yenebilir ve oyun oynamaya geri dönebilirsiniz.
Hangi cihazlarda League of Legends oynayabilirim?
League of Legends oynamak için ücretsiz proxy kullanabilir miyim?
Ücretsiz proxy hizmetleri, ücretli VPN‘in sunduğu gizlilik ve güvenlik faydalarını sunmadıkları için çevrimiçi oyun oynamak için önerilmez. Bu hizmetler kendilerini tanıttıkları şekilde çalışmayabilirler, hatta bazıları verilerinizi satabilir ve birçoğu ağınızı saldırılara karşı korumasız bırakırlar.
Ücretsiz proxy hizmetleri ve VPN'ler arasındaki farklar hakkında daha fazlasını okuyun.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
ExpressVPN ayrıca Netflix, Disney+ ve BBC iPlayer gibi video izleme hizmetleri ile de çalışır. Ağır sansür bulunan ülkelerde VPN kullanmak YouTube ve Google gibi popüler sitelere engeli kaldırmanıza yardımcı olur. Ayrıca internette gizli ve güvenli bir şekilde gezinmenin en hızlı ve en kolay yoludur.
ExpressVPN'in oyuncular için vazgeçilmez olduğuna dair 6 neden
Güçlü koruma
IP adresinizi gizleyerek DDoS saldırılarını önleyin. ExpressVPN ayrıca 256-bit AES, sızıntı koruması, kill switch ve ayrık tünelleme özelliklerine sahiptir.
Gelişmiş bağlanırlık
Sınırsız, premium bant genişliğinin tadını çıkarın. 94 ülkede 160 sunucu konumunda bulunan 3.000'den fazla sunucu ile pingi ve gecikmeyi en aza indirin.
Yavaşlatmayı atlatın
İSS'nizin bağlantınızı yavaşlatmasını önleyin. VPN kullandığınızda veriler incelenemez ve böylece bant genişliğiniz yavaşlatılmaz.
İnternette daha fazla şeye erişin
DLC ve oyunları, bunların daha erken yayınlandıkları ülkelerden edinin. Bulunduğunuz bölgede sansürlenmiş olsalar bile bu oyunları oynayın.
Tüm cihazlarda oynayın
Oyun oynamak için PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, tablet veya telefondan hangisini tercih ediyor olursanız olun ExpressVPN size yardımcı olur.
Sınır tanımayan oyunlar
Dünyanın neresinde olursanız olun, arkadaşlarınızla birlikte oynamak için bölgenizi değiştirmeniz yeterlidir.
Müşteriler hakkımızda ne düşünüyor
@expressvpn oyun oynamak için gereken hizmeti alabildim, tüm platformlarda 10/10, tşk kesinlikle değen bir hizmet!
Wow, @expressvpn kırsal kesimdeki bağlantım ile en az sorunla video izleyebildiğim ve oyun oynayabildiğim sağlam bağlantı için teşekkür ederim!
Bunu benim için iyi beceren ilk #vpn
Oo yee! Evet. Bu zamana kadar kullandığım en hızlı VPN bu. Oyun oynarken VPN'i kapatmaya artık gerek duymuyorum. Arada neredeyse hiç fark yok.
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30 günlük para iade garantimizden faydalanın:
ExpressVPN ile League of Legends oynamaktan memnun kalmazsanız 30 gün içinde Destek ile iletişime geçebilir ve paranızın tamamını geri alabilirsiniz.