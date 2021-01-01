Minecraft oynamak için en iyi VPN'i edinin

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- Adım
Düşük gecikme ile güvenli bir şekilde Minecraft oynayın.
Minecraft nedir?
Minecraft, aynı adı taşıyan bir sandbox hayatta kalma oyunundan doğmuştur. Temel Minecraft oyunu birinci şahıs kamerasına sahiptir ve oyunculara ulaşacak belirli hedefler olmadan keşfetme, yaratma ve hayatta kalma konusunda büyük bir özgürlük verir. Minecraft'ta önemli olan hayal gücüdür! Yapı malzemesi estetiği ve açık uçlu, yaratıcı düşünceye verdiği önem ile Minecraft, her yaştan oyuncular arasında popüler olsa da genellikle 8 yaş ve üstü çocuklar için uygundur.
2011'deki çıkışından bu yana oyun şu ek paketlerle genişlemiştir: Minecraft, Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth, Minecraft Dungeons ve Minecraft Education Edition. Minecraft'ın geliştiricisi Mojang Studios'un JavaScript tabanlı sürümü olan Minecraft Classic'i buradan ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.
VPN pingi nasıl düşürür?
Cihazınız ve oyun sunucuları arasında daha kısa bağlantı rotalarının bulunması gecikmeyi ve donmayı azaltabilir. Bu, veri paketlerinin bilgisayarınız ve oyun sunucusu arasında daha hızlı hareket edebilmesi anlamına gelmektedir ve böylece komutlarınız ve oyunda gerçekleşen şeyler arasındaki fark edilebilir gecikmeler azalır. Bu da size bir avantaj sağlar. Oyun sunucusuna en yakın VPN sunucusuna bağlanmak genellikle en iyi sonucu sağlayacaktır.
SSS: Minecraft için VPN kullanmak
Minecraft'ta nasıl VPN kullanırım?
ExpressVPN'e abone olun ve Windows, Mac, Linux, Android, iOS veya Raspberry Pi dahil tercih ettiğiniz oyun cihazınız için uygulamaları indirin. PlayStation, Xbox, Switch ve Wii U gibi oyun konsollarında yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasını kullanın. VPN yönlendirici kullanmaya hazır değil misiniz? Bunun yerine Windows veya Mac bilgisayarınız “sanal yönlendirici” olarak kullanılabilir.
Verilerinizi ve dosyalarınızı şifreli bir ağ içinde güvende tutmanın yanı sıra ExpressVPN, oyun oynarken sizi olası DDoS (dağıtık hizmet aksatma saldırısı) saldırılarından da korur. Ağ host bilgisayarlarına yakın konumlara bağlanarak çeşitli oyun sunucuları arasındaki ping sürelerini azaltmak için VPN'imizi de kullanabilirsiniz.
İSS'niz (internet servis sağlayıcınız) belirli ağ trafiği türlerini kasıtlı olarak yavaşlatıyorsa VPN bu kısıtlamaları atlatabilir ve ağ hızınızı varsayılan seviyelere geri getirebilir. Bazı durumlarda, kullanıcılar daha yüksek hızlarda oyun oyun oynadıklarını dahi bildirmektedir.
VPN ücretsiz Minecraft oynamamı sağlar mı?
Hayır, Minecraft oynamak için temel oyunu satın almanız gerekecek (lütfen bunun Minecraft Classic için geçerli olmadığını unutmayın). Bununla birlikte, ExpressVPN, arttırılmış bağlantı ve azaltılabilecek ping ile oyunun tamamlayıcı bir unsuru olacaktır.
Minecraft'ta ban yiyebilir miyim?
Evet. Mojang Studios, topluluk kurallarını ihlal ettiği için oyunun Bedrock—çok oyunculu—versiyonlarında ban atabilecektir. Bir oyuncu ban yerse sunucularda oynayamaz, Realms'e katılamaz, çok oyunculu oyun kuramaz veya bunlara katılamaz ya da pazar yerini kullanamaz.
Ban durumunda, oyuncular farklı bir IP adresi kullanarak tekrar Minecraft oynamaya başlayabilir ve bunu VPN'e bağlanarak yapabilir. VPN size yeni bir IP adresi verir; böylece daha anonim olabilir, sansürü yenebilir ve oyuna geri dönebilirsiniz.
Hangi cihazlarda Minecraft oynayabilirim?
Minecraft; Windows, Mac, Linux, Android, iOS, PlayStation, Xbox, Windows Phone, Fire OS, Wii U ve Nintendo Switch cihazlarında oynanabilir.
Minecraft Classic nedir?
Minecraft Classic, orijinal Minecraft'ın yeniden yapımı olup tamamen JavaScript'te programlanmıştır ve çevrimiçi oynaması da tamamen ücretsizdir.
Minecraft oynamak için ücretsiz proxy kullanabilir miyim?
Ücretsiz proxy hizmetleri, ücretli VPN‘nin sağladığı gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmadıkları için çevrimiçi oyunda önerilmez. Birçoğu söylendiği gibi çalışmaz, bazıları verilerinizi satabilir ve ağlarınızı saldırılara karşı savunmasız bırakır.
Ücretsiz proxy hizmetleri vs VPN'ler hakkında daha fazlasını okuyun.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
ExpressVPN ayrıca Netflix, Disney+ ve BBC iPlayer gibi video izleme hizmetleri ile de çalışır. Ağır sansür bulunan ülkelerde VPN kullanmak YouTube ve Google gibi popüler sitelere engeli kaldırmanıza yardımcı olur. Ayrıca internette gizli ve güvenli bir şekilde gezinmenin en hızlı ve en kolay yoludur.
ExpressVPN'in oyuncular için vazgeçilmez olduğuna dair 6 neden
Güçlü koruma
IP adresinizi gizleyerek DDoS saldırılarını önleyin. ExpressVPN ayrıca 256-bit AES, sızıntı koruması, kill switch ve ayrık tünelleme özelliklerine sahiptir.
Gelişmiş bağlanırlık
Sınırsız, premium bant genişliğinin tadını çıkarın. 94 ülkede 160 sunucu konumunda bulunan 3.000'den fazla sunucu ile pingi ve gecikmeyi en aza indirin.
Yavaşlatmayı atlatın
İSS'nizin bağlantınızı yavaşlatmasını önleyin. VPN kullandığınızda veriler incelenemez ve böylece bant genişliğiniz yavaşlatılmaz.
İnternette daha fazla şeye erişin
DLC ve oyunları, bunların daha erken yayınlandıkları ülkelerden edinin. Bulunduğunuz bölgede sansürlenmiş olsalar bile bu oyunları oynayın.
Tüm cihazlarda oynayın
Oyun oynamak için PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, tablet veya telefondan hangisini tercih ediyor olursanız olun ExpressVPN size yardımcı olur.
Sınır tanımayan oyunlar
Dünyanın neresinde olursanız olun, arkadaşlarınızla birlikte oynamak için bölgenizi değiştirmeniz yeterlidir.
Müşteriler hakkımızda ne düşünüyor
@expressvpn oyun oynamak için gereken hizmeti alabildim, tüm platformlarda 10/10, tşk kesinlikle değen bir hizmet!
Wow, @expressvpn kırsal kesimdeki bağlantım ile en az sorunla video izleyebildiğim ve oyun oynayabildiğim sağlam bağlantı için teşekkür ederim!
Bunu benim için iyi beceren ilk #vpn
Oo yee! Evet. Bu zamana kadar kullandığım en hızlı VPN bu. Oyun oynarken VPN'i kapatmaya artık gerek duymuyorum. Arada neredeyse hiç fark yok.
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