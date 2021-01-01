Minecraft oynamak için en iyi VPN'i edinin

Minecraft nedir?

Minecraft, aynı adı taşıyan bir sandbox hayatta kalma oyunundan doğmuştur. Temel Minecraft oyunu birinci şahıs kamerasına sahiptir ve oyunculara ulaşacak belirli hedefler olmadan keşfetme, yaratma ve hayatta kalma konusunda büyük bir özgürlük verir. Minecraft'ta önemli olan hayal gücüdür! Yapı malzemesi estetiği ve açık uçlu, yaratıcı düşünceye verdiği önem ile Minecraft, her yaştan oyuncular arasında popüler olsa da genellikle 8 yaş ve üstü çocuklar için uygundur.

2011'deki çıkışından bu yana oyun şu ek paketlerle genişlemiştir: Minecraft, Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth, Minecraft Dungeons ve Minecraft Education Edition. Minecraft'ın geliştiricisi Mojang Studios'un JavaScript tabanlı sürümü olan Minecraft Classic'i buradan ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.