Proxy sunucuları ve VPN proxy rehberi
Eğer sitelerin engelini kaldırmanın ve/veya IP adresinizi gizlemenin çevrimiçi bir yolunu arıyorsanız, büyük ihtimal "proxy sunucusu", "VPN proxy" ve "ücretsiz web proxy" terimleriyle karşılaşmışsınızdır. Peki VPN ile proxy arasında bir fark var mıdır? Birisi diğerinden daha mı iyidir? Öğrenmek için okumaya devam edin.ExpressVPN Edinin
Proxy sunucusu nedir?
Proxy sunucusu, cihazınız ile internet arasındaki bir aracıdır.
Proxy sunucusu yerel yönlendiricinizin üzerine binebilir ve orada ağ verimliliğini arttırır, ağınızdaki kullanıcıların kimliğini denetler ve içerik sınırlandırması empoze eder. Bu proxyler, genel olarak otel veya havalimanlarındaki Wi-Fi noktalarında bulunur. Bunların kullanıcı tarafından yapılandırılmasına gerek yoktur.
Proxy uzak bir sunucuda da olabilir, böylece yerel sansürü veya yerel ağ proxysi tarafından maruz bırakılan kısıtlamaları kullanıcının es geçmesini sağlar. Bu proxylerin kullanıcı tarafından ayarlanması gerekir ve bu suretle IP adresinizi gizleyebilir ve trafiğinizi şifreleyebilirsiniz.
Neden ücretsiz proxy sunucuları?
Ücretsiz VPN'ler gibi, ücretsiz proxy web sunucularının da masraflarını çıkarması gerekir. Bunu, trafiğinize reklam enjekte ederek veya verilerinizi reklam verenlere satarak yaparlar. Her iki durumda da, çevrimiçi proxy sitelerinin internette hızlı, güvenli ve anonim bir şekilde gezinmenizi sağlamak çok az nedeni vardır.
Hatırlayın, hem ücretli hem de ücretsiz proxy sunucuları, trafiğin izlenmediğini veya iletim esnasında değiştirilmediğini garantilemek için bunu her zaman HTTPS ile şifreler.
VPN vs proxy sunucusu
Teknik açıdan bakılacak olursa, VPN sunucusu bir proxy sunucusudur ("VPN" ve "VPN proxy" terimleri birbirinin yerine kullanılır), ancak bu daha yaygın olarak HTTPS sunucularına işaret eder. Eğer bir proxy sunucusu HTTPS kullanıyorsa (buna TLS de denir, önceden SSL'di), o zaman bu aslında VPN'e çok benziyordur. Öte yandan, web proxy sadece internet trafiğinizi şifrelerken, VPN tüm trafiğinizi yönlendirir ve şifreler ve bunu sunucuları üzerinden yapar.
VPN sunucusu, sıradan bir web proxyye kıyasla, yerel cihazınız üzerinde daha fazla izin gerektirir ve sonuç olarak kullanıcılar bunun için ayrı bir uygulama yüklemek zorunda kalır. Ancak, proxy kullanmak için her bir uygulamanın ayrı bir şekilde yapılandırılması gerekebilir. Öte yandan, istenen proxy sunucusu konumu da topyekün bir yeniden yapılandırma gerektirebilir.
VPN'in faydaları
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ExpressVPN uygulamasını yüklediğinizde, bir konum seçmek kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilir ve tüm trafiğiniz güçlü şifrelemeyle korunur. Bu da, yerel ağınıza yönelik tehditleri es geçmenize ve beklediğiniz açık ve sansürsüz internete erişmenize yardım eder.
Proxy sunucularının her birinin mutlaka zararlı olması gerekmez, ancak kötüyü biraz zararsızdan ayırmak gerekir. 20.000 proxy sunucusu üzerinden yapılan bir teste göre proxy sunucularının neredeyse hepsinin bir tür zararlı yazılım taşıdığı tespit edilmiştir.
Hız, dikkate alınacak bir diğer önemli unsurdur. Ücretsiz proxy sunucuları, genelde, ücretsiz hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılarla dolup taşar ve bu da trafiğin tıkandığı, çok yavaş akan bir otoban gibi olur. Hız ve stabilite için sürekli optimize edilen premium bir VPN ise, hem siz hem de verileriniz için özel bir tünel gibidir.
Ücretsiz proxy kullanmalı mıyım?
Ücretsiz proxy sunucusuna bağlanmadan önce, proxy trafiğinizi şifreliyor mu yoksa sadece bu iddiada mı öğrenmek için biraz araştırma yapınız. Hem hız hem güvenlik konusunda umduğunuzdan daha fazlasını feda ediyor olabilirsiniz.
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