Proxy sunucusu nedir?

Proxy sunucusu, cihazınız ile internet arasındaki bir aracıdır.

Proxy sunucusu yerel yönlendiricinizin üzerine binebilir ve orada ağ verimliliğini arttırır, ağınızdaki kullanıcıların kimliğini denetler ve içerik sınırlandırması empoze eder. Bu proxyler, genel olarak otel veya havalimanlarındaki Wi-Fi noktalarında bulunur. Bunların kullanıcı tarafından yapılandırılmasına gerek yoktur.

Proxy uzak bir sunucuda da olabilir, böylece yerel sansürü veya yerel ağ proxysi tarafından maruz bırakılan kısıtlamaları kullanıcının es geçmesini sağlar. Bu proxylerin kullanıcı tarafından ayarlanması gerekir ve bu suretle IP adresinizi gizleyebilir ve trafiğinizi şifreleyebilirsiniz.