Genel olarak evet; ancak daha küçük çocuklar için ebeveynlerin rehberliği önerilebilir. Roblox, kullanıcı tarafından oluşturulan geniş içerik yelpazesi nedeniyle "Genç" ESRB derecelendirmesine ve PEGI "Ebeveyn Gözetimi Tavsiye Edilir" derecelendirmesine sahiptir Roblox'un içeriği ayrıca aşağıdaki önerilen yaş kategorilerine göre küfür ve uygunsuz resimlere karşı filtrelenir:

Her Yaş: İçerik genel olarak her yaşa uygundur. Nadiren hafif şiddet ve/veya hafif, gerçekçi olmayan kan içerebilir. için {T0}kaydolun

9 yaş ve üzeri: İçerik genel olarak 9 yaş ve üzeri için uygundur. Sık sık hafif şiddet ve/veya ağır, gerçekçi olmayan kan içerebilir.

13 yaş ve üzeri: İçerik genel olarak 13 yaş ve üzeri için uygundur. Sık sık orta şiddette şiddet ve/veya hafif, gerçekçi kan içerebilir.

Kaydolurken kullanıcılardan doğum tarihlerini eklemeleri istenecektir. Roblox, 13 yaşın altındaki oyuncular için otomatik olarak belirli hesap kısıtlamaları içerir ve ebeveynler ayrıca çocuklarının hesabında ek ebeveyn denetimleri de gerçekleştirebilir.

Roblox ile VPN kullanmak, ebeveyn denetimlerine ek olarak önemli bir güvenlik ve gizlilik katmanı da ekler. Roblox VPN, internet trafiğinizin tamamen şifrelenmesini sağlayarak meraklıların ve bilgisayar korsanlarının kimliğinizi ve gerçek konumunuzu belirlemesini çok daha zorlaştırır. Bu, çok daha güvenli bir internet deneyimi sağlar ve hem ebeveynlerin hem de çocukların gönül rahatlığıyla çevrimiçi olmalarına yardımcı olur.