Oyun için en iyi VPN ile Fortnite oynayın

Fortnite'ı ücretsiz oynamak, oyunun moduna bağlıdır. Fortnite Battle Royale ve Fortnite Creative modları ücretsiz oynanır ancak ücretli indirilebilir içeriklere sahip olabilir. Fortnite: Save the World modu ücretlidir ancak bir Fortnite Crew aboneliğiyle her zaman ücretsizdir.

Fortnite: Save the World, oyuncuların büyük bir hayatta kalma savaşı içinde olduğu ücretli bir kooperatif kule ile savunma oyunudur. Save the World modu; oyun içi eşyalara, oyun içi paraya ve savaş pasolarına erişim sunan bir aylık abonelik hizmeti olan Fortnite Crew aboneleri için ücretsizdir.

