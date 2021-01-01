Oyun için en iyi VPN ile Fortnite oynayın
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3 kolay adımda VPN ile her yerden Fortnite oynayın
1. Adım
Oyun için en iyi VPN olan ExpressVPN'e kaydolun.
2. Adım
94 ülkedeki 160 sunucu konumundan birine bağlanın.
3. Adım
Fortnite'ı en az gecikmeyle ve güvenli bir şekilde oynayın.
Fortnite nedir?
Fortnite, üç farklı oyun moduna sahip olan bir çok oyunculu aksiyon hayatta kalma oyunudur:
Fortnite Battle Royale, oyuncuların bir oyun haritasına silah veya mühimmata sahip olmadan paraşütle atladığı ve hayatta kalmak için işe yarayacak şeyler aradığı ücretsiz bir battle royale oyunudur.
Fortnite: Save the World, oyuncuların büyük bir hayatta kalma savaşı içinde olduğu ücretli bir kooperatif kule ile savunma oyunudur. Save the World modu; oyun içi eşyalara, oyun içi paraya ve savaş pasolarına erişim sunan bir aylık abonelik hizmeti olan Fortnite Crew aboneleri için ücretsizdir.
Fortnite Creative, Minecraft ile benzer bir tarzdaki sandbox oyundur. Fortnite Creative modu, oyuncuların en fazla 15 oyuncuyla daha paylaşabileceği özel bir adada yapılar tasarlamalarını sağlar.
VPN pingi nasıl düşürür?
Cihazınız ve oyun sunucuları arasında daha kısa bağlantı rotalarının bulunması gecikmeyi ve donmayı azaltabilir. Bu, veri paketlerinin bilgisayarınız ve oyun sunucusu arasında daha hızlı hareket edebilmesi anlamına gelmektedir ve böylece komutlarınız ve oyunda gerçekleşen şeyler arasındaki fark edilebilir gecikmeler azalır. Bu da size bir avantaj sağlar. Oyun sunucusuna en yakın VPN sunucusuna bağlanmak genellikle en iyi sonucu sağlayacaktır.
SSS: Fortnite için VPN kullanma
VPN Fortnite'ı ücretsiz oynamamı sağlar mı?
Fortnite'ı ücretsiz oynamak, oyunun moduna bağlıdır. Fortnite Battle Royale ve Fortnite Creative modları ücretsiz oynanır ancak ücretli indirilebilir içeriklere sahip olabilir. Fortnite: Save the World modu ücretlidir ancak bir Fortnite Crew aboneliğiyle her zaman ücretsizdir.
Hangi modu oynarsanız oynayın; ExpressVPN, daha iyi bağlantı ve daha az gecikme sunmasıyla oyunun oynanabilirliğini tamamlayıcı niteliktedir.
Fortnite için VPN'i nasıl kullanırım?
ExpressVPN'e abone olun ve uygulamalarını Windows, Mac, Linux, Android, iOS veya Raspberry Pi gibi tercih ettiğiniz oyun cihazınıza indirin. PlayStation, Xbox, Switch ve Wii U gibi oyun konsollarında ExpressVPN'in yönlendiriciler için uygulamasını kullanın. VPN yönlendirici için hazır değil misiniz? Windows veya Mac bilgisayarınızı “sanal yönlendirici” olarak kullanabilirsiniz.
ExpressVPN, verilerinizi ve dosyalarınızı şifrelenmiş bir ağ içinde korumaya ek olarak, siz oyun oynarken sizi potansiyel DDoS (distributed denial of service) saldırılarına karşı da korur. VPN, ağ sunucularına yakın olan konumlara bağlandığınızda çeşitli oyun sunucuları arasındaki ping sürelerini de azaltabilir.
İSS'niz (internet servis sağlayıcınız) belirli türdeki ağ trafiğini kasıtlı olarak yavaşlatıyorsa VPN bu tür sınırlamaları atlatabilir ve ağ hızınızı normal seviyelere çeker. Bazı durumlarda, kullanıcılar daha yüksek oyun hızı elde ettiklerini bildirmişlerdir.
Fortnite'tan banlanabilir miyim?
Evet. Fortnite, genellikle oyunun kurallarını çiğnemeleri nedeniyle bazı oyuncuları engelleyebilir. Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games, bunu bu oyuncuların IP adreslerini engelleyerek gerçekleştirir. Bu IP adreslerini kullanan diğer oyuncular da oyundan atılabilir. Bu tür bir IP yasağıyla karşılaşan oyuncular farklı bir IP adresi kullanarak tekrar Fortnite oynayabilirler ve bunu yapmanın bir yolu da VPN kullanmaktır. VPN size yeni bir IP adresi sağlar ve böylece daha anonim olabilir, sansürü yenebilir ve oyuna geri dönebilirsiniz.
Fortnite'ı hangi cihazlarda oynayabilirim?
Windows, Mac, Linux, Android, iOS, PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch üzerinden Fortnite oynayabilirsiniz.
Fortnite oynamak için ücretsiz proxy kullanabilir miyim?
Ücretsiz proxy hizmetlerinin, ücretli VPN‘in sunduğu gizlilik ve güvenlik faydalarını sağlamadıklarından dolayı çevrimiçi oyun oynamak için kullanılmaları önerilmez. Bu hizmetler kendilerini tanıttıkları şekilde çalışmayabilirler, hatta bazıları verilerinizi satabilir ve birçoğu ağınızı saldırılara karşı korumasız bırakırlar.
Ücretsiz proxy hizmetleri ve VPN'ler arasındaki farklar hakkında daha fazlasını okuyun.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
ExpressVPN ayrıca Netflix, Disney+ ve BBC iPlayer gibi video izleme hizmetleri ile de çalışır. Ağır sansür bulunan ülkelerde VPN kullanmak YouTube ve Google gibi popüler sitelere engeli kaldırmanıza yardımcı olur. Ayrıca internette gizli ve güvenli bir şekilde gezinmenin en hızlı ve en kolay yoludur.
ExpressVPN'in oyuncular için vazgeçilmez olduğuna dair 6 neden
Güçlü koruma
IP adresinizi gizleyerek DDoS saldırılarını önleyin. ExpressVPN ayrıca 256-bit AES, sızıntı koruması, kill switch ve ayrık tünelleme özelliklerine sahiptir.
Gelişmiş bağlanırlık
Sınırsız, premium bant genişliğinin tadını çıkarın. 94 ülkede 160 sunucu konumunda bulunan 3.000'den fazla sunucu ile ping ve gecikmeyi en aza indirin.
Yavaşlatmayı atlatın
İSS'nizin bağlantınızı yavaşlatmasını önleyin. VPN kullandığınızda veriler incelenemez ve böylece bant genişliğiniz yavaşlatılmaz.
İnternette daha fazla şeye erişin
DLC ve oyunları daha erken yayınlanan ülkelerden edinin. Oyunları bulunduğunuz bölgede sansürlenmiş olsalar bile oynayın.
Tüm cihazlarda oynayın
Oyun oynamak için PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, tablet veya telefondan hangisini tercih ediyor olursanız olun, ExpressVPN size yardımcı olur.
Sınır tanımayan oyunlar
Dünyanın neresinde olursanız olun, arkadaşlarınızla birlikte oynamak için bölgenizi değiştirmeniz yeterlidir.
Müşteriler hakkımızda ne düşünüyor
@expressvpn oyun oynamak için istediğim hizmeti alabildim tüm platformlarda harika, teşekkür ederim buna kesinlikle değen bir hizmet!
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Bunu benim için iyi beceren ilk #vpn
Oo yee! Evet. Bu zamana kadar kullandığım en hızlı VPN bu. Oyun oynarken VPN'i kapatmaya artık gerek duymuyorum. Arada neredeyse hiç fark yok.
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