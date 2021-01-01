Oyun için en iyi VPN ile Fortnite oynayın

ExpressVPN'e abone olun ve uygulamalarını Windows, Mac, Linux, Android, iOS veya Raspberry Pi gibi tercih ettiğiniz oyun cihazınıza indirin. PlayStation, Xbox, Switch ve Wii U gibi oyun konsollarında ExpressVPN'in yönlendiriciler için uygulamasını kullanın. VPN yönlendirici için hazır değil misiniz? Windows veya Mac bilgisayarınızı “sanal yönlendirici” olarak kullanabilirsiniz.

ExpressVPN, verilerinizi ve dosyalarınızı şifrelenmiş bir ağ içinde korumaya ek olarak, siz oyun oynarken sizi potansiyel DDoS (distributed denial of service) saldırılarına karşı da korur. VPN, ağ sunucularına yakın olan konumlara bağlandığınızda çeşitli oyun sunucuları arasındaki ping sürelerini de azaltabilir.

İSS'niz (internet servis sağlayıcınız) belirli türdeki ağ trafiğini kasıtlı olarak yavaşlatıyorsa VPN bu tür sınırlamaları atlatabilir ve ağ hızınızı normal seviyelere çeker. Bazı durumlarda, kullanıcılar daha yüksek oyun hızı elde ettiklerini bildirmişlerdir.