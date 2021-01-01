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Oyun için en iyi VPN ile Fortnite oynayın

ExpressVPN ile okuldan, yurt dışından veya herkese açık Wi-Fi ağından Fortnite'a erişin ve hızdan ödün vermeden dilediğiniz yerden oynayın.
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3 kolay adımda VPN ile her yerden Fortnite oynayın

1. Adım

VPN indirmenin birinci adımı.

Oyun için en iyi VPN olan ExpressVPN'e kaydolun.

2. Adım

VPN sunucusu konumlarını gösteren dünya.

94 ülkedeki 160 sunucu konumundan birine bağlanın.

3. Adım

Çeşitli cihazlar üzerinde Fortnite logosu.

Fortnite'ı en az gecikmeyle ve güvenli bir şekilde oynayın.

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Çeşitli cihazlarda Fortnite.

Fortnite nedir?

Fortnite, üç farklı oyun moduna sahip olan bir çok oyunculu aksiyon hayatta kalma oyunudur:

  • Fortnite Battle Royale, oyuncuların bir oyun haritasına silah veya mühimmata sahip olmadan paraşütle atladığı ve hayatta kalmak için işe yarayacak şeyler aradığı ücretsiz bir battle royale oyunudur.

  • Fortnite: Save the World, oyuncuların büyük bir hayatta kalma savaşı içinde olduğu ücretli bir kooperatif kule ile savunma oyunudur. Save the World modu; oyun içi eşyalara, oyun içi paraya ve savaş pasolarına erişim sunan bir aylık abonelik hizmeti olan Fortnite Crew aboneleri için ücretsizdir.

  • Fortnite Creative, Minecraft ile benzer bir tarzdaki sandbox oyundur. Fortnite Creative modu, oyuncuların en fazla 15 oyuncuyla daha paylaşabileceği özel bir adada yapılar tasarlamalarını sağlar.

Bir oyun kumandası sunucuya ulaşmak için uzun bir rotadan geçerken diğeri kısa bir VPN tünelinden geçiyor.

VPN pingi nasıl düşürür?

Cihazınız ve oyun sunucuları arasında daha kısa bağlantı rotalarının bulunması gecikmeyi ve donmayı azaltabilir. Bu, veri paketlerinin bilgisayarınız ve oyun sunucusu arasında daha hızlı hareket edebilmesi anlamına gelmektedir ve böylece komutlarınız ve oyunda gerçekleşen şeyler arasındaki fark edilebilir gecikmeler azalır. Bu da size bir avantaj sağlar. Oyun sunucusuna en yakın VPN sunucusuna bağlanmak genellikle en iyi sonucu sağlayacaktır.

SSS: Fortnite için VPN kullanma

VPN Fortnite'ı ücretsiz oynamamı sağlar mı?
Fortnite için VPN'i nasıl kullanırım?
Fortnite'tan banlanabilir miyim?
Fortnite'ı hangi cihazlarda oynayabilirim?
Fortnite oynamak için ücretsiz proxy kullanabilir miyim?
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?

ExpressVPN'in oyuncular için vazgeçilmez olduğuna dair 6 neden

Dört adet düşen nokta.

Güçlü koruma

IP adresinizi gizleyerek DDoS saldırılarını önleyin. ExpressVPN ayrıca 256-bit AES, sızıntı koruması, kill switch ve ayrık tünelleme özelliklerine sahiptir.

Hız göstergesi.

Gelişmiş bağlanırlık

Sınırsız, premium bant genişliğinin tadını çıkarın. 94 ülkede 160 sunucu konumunda bulunan 3.000'den fazla sunucu ile ping ve gecikmeyi en aza indirin.

Yavaşlatılmış internet bağlantısını doğrudan geçmeyi tasvir etmek için bekleme simgesi üzerinden geçen kaydırma hareketi.

Yavaşlatmayı atlatın

İSS'nizin bağlantınızı yavaşlatmasını önleyin. VPN kullandığınızda veriler incelenemez ve böylece bant genişliğiniz yavaşlatılmaz.

Video oyunu butonları.

İnternette daha fazla şeye erişin

DLC ve oyunları daha erken yayınlanan ülkelerden edinin. Oyunları bulunduğunuz bölgede sansürlenmiş olsalar bile oynayın.

PlayStation, Nintendo Switch, Xbox ve diğer cihazlarda istediğiniz içeriğe erişin.

Tüm cihazlarda oynayın

Oyun oynamak için PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, tablet veya telefondan hangisini tercih ediyor olursanız olun, ExpressVPN size yardımcı olur.

Gradyanlı daire ile birbirine bağlanmış iki bilgisayar ekranı.

Sınır tanımayan oyunlar

Dünyanın neresinde olursanız olun, arkadaşlarınızla birlikte oynamak için bölgenizi değiştirmeniz yeterlidir.

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Müşteriler hakkımızda ne düşünüyor

NickolasEdmunds Twitter avatarı.

@expressvpn oyun oynamak için istediğim hizmeti alabildim tüm platformlarda harika, teşekkür ederim buna kesinlikle değen bir hizmet!

NickolasEdmunds
Twitter avatarı.

Wow, @expressvpn kırsal kesimdeki bağlantım ile en az sorunla video izleyebildiğim ve oyun oynayabildiğim sağlam bağlantı için teşekkür ederim!

Bunu benim için iyi beceren ilk #vpn

humechgames
Sky_Masters737 Twitter avatarı.

Oo yee! Evet. Bu zamana kadar kullandığım en hızlı VPN bu. Oyun oynarken VPN'i kapatmaya artık gerek duymuyorum. Arada neredeyse hiç fark yok.

Sky_Masters737
30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Fortnite oynamak için risksiz VPN edinin

30 günlük para iade garantimizden faydalanın:

ExpressVPN'i kullanarak Fortnite oynamaktan memnun kalmazsanız 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.

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