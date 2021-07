La mejor VPN para gaming

¡Ajá! Sí. Es la VPN más rápida que he usado hasta el día de hoy. Ya no la apago para jugar. Ni se nota.

No importa si prefiere jugar en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Tablet o su teléfono, ExpressVPN le tiene cubierto.

No permita que su ISP ralentice su conexión. Con una VPN, los datos no se pueden inspeccionar, así que su ancho de banda no será limitado .

Los servicios de proxy gratuitos no son recomendables para jugar en línea, porque no ofrecen los mismos beneficios de privacidad y seguridad de las VPN pagas . Muchos no funcionan tal como afirman en sus mensajes publicitarios, algunos podrían incluso llegar a vender sus datos, y la mayoría dejan sus redes vulnerables ante ataques.

De manera muy similar a como funcionan las plataformas de streaming , los servicios de videojuegos en la nube ejecutan los juegos por streaming desde servidores remotos directamente a una variedad de dispositivos compatibles , lo que les ahorra a los jugadores la necesidad de tener consolas de videojuegos de alta gama. Es como si fuera Netflix, pero con videojuegos. ExpressVPN es perfecta para mejorar su experiencia de gaming, sin importar cuál sea su plataforma: Google Stadia , Playstation Now , Xbox Cloud Gaming , GeForce Now , o Amazon Luna .

Con protección contra ataques DDoS y menos ping, ExpressVPN le hace más agradable la experiencia de jugar sus juegos preferidos. Funciona en computadoras, smartphones, tablets y consolas de videojuegos con la aplicación para routers. Pruebe ExpressVPN en su dispositivo favorito con títulos populares como League of Legends, FIFA, Call of Duty: Warzone, Minecraft, Mobile Legends: Bang Bang y PUBG.

