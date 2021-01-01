Xbox Series X ve Xbox One için ExpressVPN

Xbox için ExpressVPN: Kolay kurulum seçenekleri

MediaStreamer hizmetimizi kullanın

MediaStreamer, farklı bir durumda izleyemeyeceğiniz içerikleri izlemenizi sağlar. Kurulumu çok kolaydır, ancak bir VPN'in sunduğu korumayı veya oyunda sağladığı faydaları sunmaz. (Xbox One veya Xbox 360‘a MediaStreamer'ın nasıl kurulduğunu öğrenin.)

VPN etkinleştirilmiş bir yönlendiriciye bağlanın

Yönlendiricinizde ExpressVPN kullanarak bir VPN'in sunduğu tüm gizlilik ve güvenliği, Xbox konsolunuz dahil olmak üzere, evinizdeki bütün cihazlara sağlayabilirsiniz. Korunmaya başlamak, Wi-Fi ağınıza bağlanmak kadar kolaydır. (VPN yönlendiricisi için hazır değil misiniz? Onun yerine Mac veya Windows bilgisayarınızı bir “sanal yönlendirici” olarak kullanmayı düşünün.)