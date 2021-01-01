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Xbox Series X ve Xbox One için ExpressVPN

Xbox oyun konsolları için en iyi VPN'i edinin

Risksiz bir Xbox VPN'i ile oyun deneyiminizi iyileştirin.

  • Hız ve istikrar için optimize edildi
  • En iyi deneyim için konumunuzu değiştirin
  • Kurulumu kolay, başka bir araç gerekmiyor
  • Stressiz 30 günlük para iade garantisi
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Xbox için en iyi VPN'i edinin.
Bir Xbox kumandası.

Xbox için ExpressVPN: Kolay kurulum seçenekleri

MediaStreamer hizmetimizi kullanın

MediaStreamer, farklı bir durumda izleyemeyeceğiniz içerikleri izlemenizi sağlar. Kurulumu çok kolaydır, ancak bir VPN'in sunduğu korumayı veya oyunda sağladığı faydaları sunmaz. (Xbox One veya Xbox 360‘a MediaStreamer'ın nasıl kurulduğunu öğrenin.)

VPN etkinleştirilmiş bir yönlendiriciye bağlanın

Yönlendiricinizde ExpressVPN kullanarak bir VPN'in sunduğu tüm gizlilik ve güvenliği, Xbox konsolunuz dahil olmak üzere, evinizdeki bütün cihazlara sağlayabilirsiniz. Korunmaya başlamak, Wi-Fi ağınıza bağlanmak kadar kolaydır. (VPN yönlendiricisi için hazır değil misiniz? Onun yerine Mac veya Windows bilgisayarınızı bir “sanal yönlendirici” olarak kullanmayı düşünün.)

Xbox Game Pass logosu bulunan ekran, kumanda ve bitki

Xbox Bulut Oyunu için VPN edinin

Xbox Bulut Oyunu, Xbox Game Pass üzerinden sunulan bir bulut tabanlı oyun aboneliği hizmetidir. Bu hizmet, abonelerin PC ve Android cihazlar üzerinden mevcut oyunları oynamalarını sağlar. iOS uyumluluğu ilerleyen zamanlarda sunulacak.

VPN, oyun trafiğinizi bir şifreli tünel üzerinden göndererek oyuncuların İSS yavaşlatmasını önlemelerini ve pingi düşürmelerini sağlar ve böylece istikrarlı ve güvenli bir çevrimiçi oyun deneyimi için gereken minimum 5Mbps hızı sağlar.

Xbox One ExpressVPN DNS kurulum rehberi

Xbox One ExpressVPN DNS kurulum rehberi

Sıkça sorulan sorular

ExpressVPN tüm yeni oyun konsollarında çalışıyor mu?
MediaStreamer bir VPN ile aynı korumayı mı sağlar?
ExpressVPN'i aynı anda diğer cihazlar ile kullanabilir miyim?
Yönlendiriciler için ExpressVPN oyun oynayışımı nasıl iyileştirebilir?
Xbox için bir VPN kullanmak oyun hızlarını artırır mı?
VPN, Xbox Bulut Oyunlarını ücretsiz olarak kullanmamı sağlar mı?
Xbox Bulut Oyunları hangi bölgelerde kullanılabilir?
ExpressVPN kayıt tutuyor mu?

Müşteriler Xbox için ExpressVPN'e bayılıyor

Twitter avatarı.

Wow, @expressvpn kırsal kesimdeki bağlantım ile en az sorunla video izleyebildiğim ve oyun oynayabildiğim sağlam bağlantı için teşekkür ederim!

Benim için iyi çalışan ilk #vpn

@humechgames
Twitter avatarı.

@expressvpn oyun oynamak için istediğim hizmeti alabildim tüm platformlarda harika, teşekkür ederim buna kesinlikle değen bir hizmet!

@NickolasEdmunds
Twitter avatarı.

Oo yee! Evet. Bu zamana kadar kullandığım en hızlı VPN bu. Oyun oynarken VPN'i kapatmaya artık gerek duymuyorum. Arada neredeyse hiç fark yok.

@Sky_Masters737
ExpressVPN Edinin

Neden ExpressVPN'i seçmeli?

TrustedServer teknolojisi

Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.

Anında kurun

ExpressVPN'e bağlanmak hızlı ve kolaydır. Sadece kaydolun, indirin ve bağlanın!

Hız için optimize edildi

ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sürekli olarak sunucularını optimize eder.

Üstün bağlantı güvenirliği

Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenirliğinin tadını çıkarın.

Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın

İçeriklere sansürsüz erişin. Facebook, YouTube, Twitter ve daha fazlasına engeli kaldırın.

Gizliliğinizi arttırın

Gezinme aktivitesinin ve metaverilerin takip edilmesini önlemek için konumunuzu ve IP adresinizi değiştirin.

Video izleyin ve müzik dinleyin

Gizlilik, güvenlik ve çok yüksek hız ile Netflix, Hulu, BBC, Spotify ve daha fazlasının keyfini çıkarın.

Canlı sohbet desteği

Herhangi bir cihaz için ExpressVPN hakkında sorunuz var ise günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

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30
GÜNLÜK
PARA İADE GARANTİSİ

Xbox oyun konsolları için ExpressVPN'i risksiz deneyin

ExpressVPN'i sevin — ya da paranızı geri alın.

Uğraş yok. Xbox için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisi ile hemen deneyin ve internetinizi güvence altına alın.

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