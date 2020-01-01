Hemen kaydolduğunuzda ücretsiz 30 gün edinin.

Ücretli VPN en iyi VPN'dir: İşte nedeni

Dünyanın en iyi premium VPN'i olan ExpressVPN; sağlam güvenlik, ultra yüksek hızlar, maksimum sunucu hizmet zamanı ve 7/24 canlı sohbet desteği sunmak için kendini adamıştır.

ExpressVPN Edinin
ExpressVPN üstün güvenlik, hız, sunucu hizmet zamanı ve güvenlik sunar.

En iyi ücretli VPN'in faydaları

ExpressVPN bir gizlilik şirketidir, bu yüzden gizliliğinizi ciddiye alıyoruz. ExpressVPN, her müşteri için hızlı, gizli ve güvenli bir bağlantı sağlamak amacıyla şunlara yatırım yapar:

İnternet, “ücretsiz VPN” veya “ücretsiz proxy” indirme ve promosyonları ile dolu olsa da, bu sağlayıcıların hizmetlerini ücretsiz sağlamaya güçlerinin nasıl yettiğini göz önünde bulundurmanızı istiyoruz.

İnternet trafiği izlenen kadın.

Bir ürün ücretsiz olduğunda, asıl ürün siz olabilirsiniz

Ücretsiz VPN'lerin ve proxy sunucularının internet trafiğiniz üzerinden gelir elde etmeleri için birçok kötü amaçlı yol bulunmaktadır.

Spam ve reklam ile dolu ve bir top ile zincire bağlı bilgisayar ekranı.

‘Ücretsiz’ VPN'lerin sizi istismar edebilecekleri 4 yöntem

  • Tarayıcınıza hedefli reklamlar ve spam yerleştirebilirler.

  • Tarama geçmişiniz kaydedilebilir ve reklamcılara satılabilir.

  • Bant genişliğiniz çalınabilir ve en yüksek fiyatı veren kişilere sunulabilir.

  • Kullanıcı adlarınızın, şifrelerinizin ve banka bilgilerinizin tamamını kaydedebilirler.

Aynısı “ücretsiz proxy” hizmetleri için de geçerlidir. 25,000'den fazla proxy ile yapılan bağımsız bir çalışma, büyük çoğunluğunun bir şekilde HTTPS'i engellediğini, veri yerleştirdiğini veya içerikleri değiştirdiğini keşfetti.

Ücretli VPN: Daha avantajlı

Ücretsiz bir sağlayıcı kötü amaçlı olmasa bile, ücretsiz VPN'ler ve proxyler neredeyse her açıdan vasatın altında bir deneyim sunarlar.

Ücretsiz VPN'lerin ve proxylerin çoğunda…

  • Bağlantınız yetersiz bir ağ üzerinde bir kullanıcı selinde boğulur.

  • Bir sorun oluştuğunda size yardım edecek kimse bulunmaz.

  • Zayıf güvenliğe sahip olması ve şifrelemenin olmaması, trafiğinizin üçüncü kişilere karşı korunmasız kalması anlamına gelir.

  • Seçebileceğiniz çok az konum bulunur.

ExpressVPN gibi üstün bir ücretli VPN sağlayıcı ise…

Ücretsiz VPN vs ücretli VPN: Karşılaştırma

Free VPN vs. paid VPN: Comparison Table
Ücretsiz VPN'lerin çoğuExpressVPN
94 ülkede 160 sunucu konumu üzerinden web sitelerine engeli kaldırır
Aktivite akydı yok, bağlantı kaydı yok
Tüm cihazlarınız için kullanımı kolay uygulamalar
7/24 müşteri desteği
%99.9 hizmet süresi
Ultra yüksek VPN hızları
Güçlü 256-bit AES şifreleme
Sınırsız bant genişliği ve sunucu değiştirme

Hala para vermenin riskli olduğunu mu düşünüyorsunuz?

ExpressVPN 30 günlük para iade garantisi sunar, böylece hizmetimizi tamamen risksiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Herhangi bir nedenle memnun kalmazsanız, paranızın tamamını iade ediyoruz. İşte bu kadar basit.

[tr-TR] Better than a free VPN trial: ExpressVPN’s 30-day guarantee
ExpressVPN Edinin

VPN kullanmak hakkında daha fazlasını öğrenin

VPN tarafından korunan bir laptop ile bir kişi.
VPN nedir?

VPN'in çevrimiçi trafiğinizi meraklılara karşı nasıl koruduğunu öğrenin

Daha fazlasını öğrenin

Yeşil dosyayı açan kadın.
Aktivite kaydı yok

ExpressVPN hangi web sitelerini ziyaret ettiğinizi görmez veya kaydetmez

Daha fazlasını öğrenin

Hız göstergesi ve bir kadın.
Hız Testi'ni kullanın

VPN sunucularımızın ne kadar hızlı çalıştığını görün ve en iyisini seçin

Daha fazlasını öğrenin

Güvenlik ve gizlilik
Verilerinizi şifreleyin Aktivite kaydı yok Anonim bir şekilde gezinin Güvenli bir VPN edinin VPN hizmet sağlayıcıları
Araçlar ve hizmetler
VPN nasıl kullanılır Web sitelerine engeli kaldırın VPN protokolleri Herkese açık Wi-Fi için VPN Hız Testi'ni kullanın
VPN SSS
VPN nedir? Neden VPN için para ödemelisiniz? Proxy vs VPN VPN tüneli nedir? Ev VPN'i vs İşletme VPN'i VPN vs uzak masaüstü VPN kullanmak kolay mı? Yeni başlayanlar için VPN