Ücretli VPN en iyi VPN'dir: İşte nedeni

En iyi ücretli VPN'in faydaları

ExpressVPN bir gizlilik şirketidir, bu yüzden gizliliğinizi ciddiye alıyoruz. ExpressVPN, her müşteri için hızlı, gizli ve güvenli bir bağlantı sağlamak amacıyla şunlara yatırım yapar:

Dünyanın her yerine yayılmış yüksek performanslı sunucu ağı.

Canlı sohbet üzerinden 7/24 müsait olan eğitimli destek merkezi temsilcileri.

ExpressVPN uygulamalarını ve ağını oluşturan, bakım yapan ve sürekli olarak optimize eden yetenekli bir geliştirici ve tasarımcı ekibi.

İnternet, “ücretsiz VPN” veya “ücretsiz proxy” indirme ve promosyonları ile dolu olsa da, bu sağlayıcıların hizmetlerini ücretsiz sağlamaya güçlerinin nasıl yettiğini göz önünde bulundurmanızı istiyoruz.