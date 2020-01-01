Ücretsiz VPN'lerin ve proxy sunucularının internet trafiğiniz üzerinden gelir elde etmeleri için birçok kötü amaçlı yol bulunmaktadır.
Ücretli VPN en iyi VPN'dir: İşte nedeni
Dünyanın en iyi premium VPN'i olan ExpressVPN; sağlam güvenlik, ultra yüksek hızlar, maksimum sunucu hizmet zamanı ve 7/24 canlı sohbet desteği sunmak için kendini adamıştır.
En iyi ücretli VPN'in faydaları
ExpressVPN bir gizlilik şirketidir, bu yüzden gizliliğinizi ciddiye alıyoruz. ExpressVPN, her müşteri için hızlı, gizli ve güvenli bir bağlantı sağlamak amacıyla şunlara yatırım yapar:
Dünyanın her yerine yayılmış yüksek performanslı sunucu ağı.
Canlı sohbet üzerinden 7/24 müsait olan eğitimli destek merkezi temsilcileri.
ExpressVPN uygulamalarını ve ağını oluşturan, bakım yapan ve sürekli olarak optimize eden yetenekli bir geliştirici ve tasarımcı ekibi.
İnternet, “ücretsiz VPN” veya “ücretsiz proxy” indirme ve promosyonları ile dolu olsa da, bu sağlayıcıların hizmetlerini ücretsiz sağlamaya güçlerinin nasıl yettiğini göz önünde bulundurmanızı istiyoruz.
Bir ürün ücretsiz olduğunda, asıl ürün siz olabilirsiniz
‘Ücretsiz’ VPN'lerin sizi istismar edebilecekleri 4 yöntem
Tarayıcınıza hedefli reklamlar ve spam yerleştirebilirler.
Tarama geçmişiniz kaydedilebilir ve reklamcılara satılabilir.
Bant genişliğiniz çalınabilir ve en yüksek fiyatı veren kişilere sunulabilir.
Kullanıcı adlarınızın, şifrelerinizin ve banka bilgilerinizin tamamını kaydedebilirler.
Aynısı “ücretsiz proxy” hizmetleri için de geçerlidir. 25,000'den fazla proxy ile yapılan bağımsız bir çalışma, büyük çoğunluğunun bir şekilde HTTPS'i engellediğini, veri yerleştirdiğini veya içerikleri değiştirdiğini keşfetti.
Ücretli VPN: Daha avantajlı
Ücretsiz bir sağlayıcı kötü amaçlı olmasa bile, ücretsiz VPN'ler ve proxyler neredeyse her açıdan vasatın altında bir deneyim sunarlar.
Ücretsiz VPN'lerin ve proxylerin çoğunda…
Bağlantınız yetersiz bir ağ üzerinde bir kullanıcı selinde boğulur.
Bir sorun oluştuğunda size yardım edecek kimse bulunmaz.
Zayıf güvenliğe sahip olması ve şifrelemenin olmaması, trafiğinizin üçüncü kişilere karşı korunmasız kalması anlamına gelir.
Seçebileceğiniz çok az konum bulunur.
ExpressVPN gibi üstün bir ücretli VPN sağlayıcı ise…
Hız, güvenlik ve sağlamlık açısından en iyi kombinasyon için optimize edilmiş bağlantılar sunar.
canlı sohbet ve e-posta üzerinden 7/24 müsait olan işine kendini adamış destek ekibine sahiptir.
Web trafiğinizin tamamını sınıfında en iyi 256-bit AES şifreleme ile şifreler.
Giderek sayısı artan 94 ülkede 160 sunucu konumu arasından birini seçmenize olanak sağlar.
Ücretsiz VPN vs ücretli VPN: Karşılaştırma
|Ücretsiz VPN'lerin çoğu
|ExpressVPN
|94 ülkede 160 sunucu konumu üzerinden web sitelerine engeli kaldırır
|Aktivite akydı yok, bağlantı kaydı yok
|Tüm cihazlarınız için kullanımı kolay uygulamalar
|7/24 müşteri desteği
|%99.9 hizmet süresi
|Ultra yüksek VPN hızları
|Güçlü 256-bit AES şifreleme
|Sınırsız bant genişliği ve sunucu değiştirme
Hala para vermenin riskli olduğunu mu düşünüyorsunuz?
ExpressVPN 30 günlük para iade garantisi sunar, böylece hizmetimizi tamamen risksiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Herhangi bir nedenle memnun kalmazsanız, paranızın tamamını iade ediyoruz. İşte bu kadar basit.
VPN kullanmak hakkında daha fazlasını öğrenin
VPN nedir?
VPN'in çevrimiçi trafiğinizi meraklılara karşı nasıl koruduğunu öğrenin
Aktivite kaydı yok
ExpressVPN hangi web sitelerini ziyaret ettiğinizi görmez veya kaydetmez
Hız Testi'ni kullanın
VPN sunucularımızın ne kadar hızlı çalıştığını görün ve en iyisini seçin