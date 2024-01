Het rugbykampioenschap 2023 (Rugby Championship) loopt van zaterdag 8 juli t/m zaterdag 29 juli. Alle ogen zijn gericht op het dominante Nieuw-Zeelandse team dat op zoek is naar de vierde opeenvolgende titel. Kan Argentinië het toernooi krachtig openen door de All Blacks op 8 juli uit te schakelen? Ondertussen kan Zuid-Afrika zich goed voorbereiden op hun strijd van 15 juli tegen Nieuw-Zeeland door thuis tegen Australië te winnen. Het toernooi dient als warming-up voor het komende WK Rugby in september en omvat ook de felbevochten Bledisloe Cup (Nieuw-Zeeland vs. Australië).

Lees verder en ontdek hoe je gratis en veilig het rugbykampioenschap kunt livestreamen met een VPN!

Datum Jul 8–29, 2023 (with another round on Aug 5, 2023) Vroeger Tri Nations Aantal wedstrijden 8 Zenders Sky Sport Now (Nieuw-Zeeland); 9Now, Stan Sport (Australië); SuperSport (Zuid-Afrika); NOW, Sky Sports (Verenigd Koninkrijk); FloRugby (Verenigde Staten) Locatie Australië, Nieuw-Zeeland, Argentinië, Zuid-Afrika

Rugby kijken: gratis livestream rugbykampioenschap 2023

Je kunt rugby gratis en veilig livestreamen met een VPN in slechts enkele eenvoudige stappen:

Neem ExpressVPN. Verbind met de VPN-serverlocatie die overeenkomt met de zender die je wilt bekijken. Als je bijvoorbeeld een Australische zender wilt streamen, verbind dan met een veilige server in Australië. Bekijk het schema van de zender die je wilt bekijken, zoals 9Now, en zoek de wedstrijd die je wilt streamen. Veel kijkplezier!

Rugby op je pc of laptop kijken? Download de ExpressVPN-add-on voor Chrome, Firefox of Edge voor de beste streamingervaring.

9Now

Prijs: gratis

Locatie: Australië

9Now zal elke wedstrijd met Australië livestreamen tijdens het rugbykampioenschap 2023. 9Now is ook een geweldige manier om tal van andere sporten te bekijken, waaronder The Ashes-cricket.

Kijk 9Now met een VPN

Andere uitzendingen van het rugbykampioenschap 2023

Stan Sport

Prijs: 10 AUD per maand

Locatie: Australië

Elke wedstrijd van het rugbykampioenschap 2023 kan zonder advertenties, live en on-demand worden gestreamd via Stan Sport. Stan Sport is beschikbaar als een add-on-pakket (10 AUD per maand) bovenop een Stan-abonnement (10 AUD per maand). De Australische zender biedt ook een gratis proefperiode van zeven dagen aan, wat handig is als je maar één bepaalde wedstrijd wilt kijken.

NB: Je hebt mogelijk een Australische creditcard/betaalpas en postcode nodig om je aan te melden.

NOW

Prijs: 33 GBP per maand of 12 GBP per dagpas

Locatie: Verenigd Koninkrijk

Met NOW kun je online zonder contract naar 11 Sky Sports-kanalen kijken en zo ook elke wedstrijd van het rugbykampioenschap 2023 livestreamen. Wil je slechts een bepaalde wedstrijd zien? Dan kun je kiezen voor een dagpas of profiteren van de gratis proefperiode van zeven dagen. Bekijk het Sky Sports-schema om niets van het rugbykampioenschap te missen.

Kijk NOW met een VPN

Sky Sports (VK)

Prijs: vanaf 22 GBP per maand

Locatie: Verenigd Koninkrijk

In het VK is Sky Sports een uitstekende manier om alle wedstrijden van het rugbykampioenschap 2023 te kijken. Sky Sports zendt ook andere rugbywedstrijden uit, zoals de Heineken Cup, de EPCR Challenge Cup, Super Rugby en verschillende internationale kampioenschappen. Sky Sports is alleen beschikbaar voor inwoners van het VK en Ierland en vereist een contract. Abonnees kunnen echter ook alle actie online bekijken via de Sky Go–apps voor desktop, iOS en Android.

NB: Je hebt een creditcard/betaalpas voor het VK of Ierland nodig om je te abonneren.

Kijk Sky met een VPN

Sky Sports Now (NZ)

Prijs: 20 NZD per week, 40 NZD per maand of 400 NZD per jaar

Locatie: Nieuw-Zeeland

Met Sky Sport Now kun je 12 Sky Sport- en ESPN-kanalen in Nieuw-Zeeland livestreamen en on-demand kijken. Het is de perfecte manier het rugbykampioenschap te volgen. De zender biedt ook week-, maand- en jaarpassen aan op maat van jouw liefde voor sport. Er is ook een gratis proefperiode van zeven dagen voor de maandelijkse of jaarlijkse passen, als je alleen geselecteerde wedstrijden van het toernooi wilt bekijken.

NB: Je hebt een Nieuw-Zeelandse betaalpas nodig om je te abonneren op Sky Sports Now, of je kunt betalen met PayPal.

FloRugby

Prijs: 30 USD per maand of 150 USD per jaar

Locatie: Verenigde Staten

Als je in de VS bent, is FloRugby de beste keuze om elke wedstrijd van het rugbykampioenschap 2023 live online te kijken. Livestreams zijn beschikbaar op al je apparaten dankzij apps voor iOS, Android, Roku, Fire TV, Chromecast en Apple TV.

SuperSport

Prijs: 699 ZAR per maand

Locatie: Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika kunnen rugbyfans de Springboks volgen in het rugbykampioenschap via SuperSport. De Zuid-Afrikaanse zender toont elke wedstrijd van het toernooi op zijn site en zijn apps voor iOS en Android.

Kan ik een VPN gebruiken om rugby te kijken vanuit een ander land?

Hoewel je rugby kunt kijken door te verbinden met een VPN-serverlocatie in een ander land dan het jouwe, kan dit inbreuk maken op de gebruiksvoorwaarden van je streamingdienst en ExpressVPN. ExpressVPN is een beveiligings- en privacytool, niet bedoeld om te worden gebruikt voor het omzeilen van auteursrechten. Door het ontwerp kunnen we niet zien of controleren wat je doet wanneer je verbonden bent met onze VPN-dienst, dus we moeten erop vertrouwen dat je de entertainmentindustrie en gebruiksvoorwaarden respecteert.

De beste VPN voor het kijken naar rugby

ExpressVPN is de beste VPN voor het veilig streamen van rugby. Met onze vooruitstrevende 10Gbps-servers op locaties over de hele wereld kun je profiteren van de volledige privacybescherming van een VPN zonder ooit een seconde van de actie te missen. ExpressVPN heeft eenvoudig te gebruiken apps voor Windows, Mac, Android en iOS, en niet te vergeten een reeks manieren om te streamen naar je tv. Als je onderweg hulp nodig hebt, biedt ExpressVPN dag en nacht livechatondersteuning. Bovendien kun je ExpressVPN dankzij de geld-terug-garantie 30 dagen proberen en gratis annuleren – of gewoon blijven profiteren van de snelle, veilige dienst!

Speelschema rugbykampioenschap 2023

Datum Het rugbykampioenschap 2023 Locatie Ronde 1 8 juli 2023 Zuid-Afrika vs. Australië Loftus Versfeld, Pretoria, Zuid-Afrika 8 juli 2023 Argentinië vs. Nieuw-Zeeland Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza, Argentinië Ronde 2 15 juli 2023 Nieuw-Zeeland vs. Zuid-Afrika Mount Smart Stadium, Auckland, Nieuw-Zeeland 15 juli 2023 Australië vs. Argentinië CommBank Stadium, Parramatta, Australië Ronde 3 29 juli 2023 Australië vs. Nieuw-Zeeland Melbourne Cricket Ground, Melbourne, Australië 29 juli 2023 Zuid-Afrika vs. Argentinië Emirates Airline Park, Johannesburg, Zuid-Afrika Ronde 4 5 augustus 2023 Nieuw-Zeeland vs. Australië 5 augustus 2023 Argentinië vs. Zuid-Afrika Estadio José Amalfitani, Buenos Aires, Argentinië

De Bledisloe Cup 2023

Zoals gebruikelijk nemen Australië en Nieuw-Zeeland het tegen elkaar op in de Bledisloe Cup. De eerste wedstrijd maakt deel uit van het rugbykampioenschap 2023 op 29 juli en de tweede wedstrijd vindt plaats op 5 augustus. In Australië kunnen fans beide wedstrijden live volgen op Stan Sport.

Datum De Bledisloe Cup 2023 29 juli 2023 Australië vs. Nieuw-Zeeland 5 augustus 2023 Nieuw-Zeeland vs. Australië

