Jak oglądać transmisje na żywo Premier League 2024–25

Szukasz sposobu na oglądanie transmisji na żywo Premier League online? W kilku prostych krokach możesz bezpiecznie oglądać każde spotkanie dzięki ExpressVPN:

Zdobądź ExpressVPN. Połącz się z preferowaną lokalizacją serwera VPN. Na przykład brytyjscy fani mogą połączyć się z bezpiecznym serwerem w Wielkiej Brytanii, aby oglądać mecze na NOW. Oglądaj mecz!

Chcesz oglądać na dużym ekranie? Dowiedz się, jak zainstalować ExpressVPN na swoim telewizorze.

Najlepszy VPN do oglądania transmisji na żywo Premier League

ExpressVPN to najlepszy VPN do oglądania na żywo meczów Premier League. Dzięki serwerom nowej generacji 10 Gbp/s w lokalizacjach na całym świecie, możesz korzystać z pełnej ochrony prywatności VPN na swoich ulubionych urządzeniach, takich jak Windows, Mac, Android i iOS, a także skorzystać z różnych sposobów na oglądanie na dużym ekranie telewizora. Jeśli potrzebujesz pomocy, ExpressVPN oferuje całodobową obsługę przez czat na żywo oraz 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy!

Jak oglądać na dużym ekranie

Oglądaj transmisje na żywo Premier League 2024–25 z bezpłatnym okresem próbnym

Kanada

Fubo

Cena: 25 CAD/miesiąc lub 180 CAD/rok i więcej

Możesz oglądać mecze angielskiej Premier League na Fubo w pakietach Soccer i Premium, które zawierają wszystkie 380 meczów sezonu Premier League 2024–25 w Kanadzie. Dostępny jest 7-dniowy bezpłatny okres próbny. Dodatkowo Fubo transmituje mecze Ligue 1, Serie A i Coppa Italia.

Uwaga: do rejestracji możesz potrzebować kanadyjskiego kodu pocztowego (np. G1X 2W1, V9N 9C5).

Nowa Zelandia

Sky Sport Now

Cena: 20 NZD/tydzień, 40 NZD/miesiąc, lub 400 NZD/rok

Fani z Nowej Zelandii mogą uzyskać dostęp do 12 kanałów Sky Sport i ESPN w Nowej Zelandii za pośrednictwem Sky Sport Now — to idealny sposób na oglądanie transmisji na żywo Premier League przez cały sezon 2024–25. Nadawca oferuje również tygodniowe, miesięczne i roczne pakiety. Istnieje także 7-dniowy bezpłatny okres próbny (dla miesięcznych i rocznych pakietów) dla osób, które chcą oglądać wybrane mecze.

Uwaga: aby się zarejestrować, będziesz potrzebować metody płatności z Nowej Zelandii – jeśli jej nie posiadasz, użyj PayPal.

Wielka Brytania

Amazon Prime Video

Cena: 9 GBP/miesiąc

Amazon Prime Video zdobył prawa do ekskluzywnej transmisji 20 meczów Premier League na sezon 2024–25, które nie będą pokazywane ani na Sky Sports, ani na TNT Sports. Mecze te obejmują wszystkie 10 spotkań Premier League 3 i 4 grudnia 2024 roku oraz wszystkie 10 spotkań w Boxing Day. Brytyjscy subskrybenci mają także dostęp do całej biblioteki Prime Video w Wielkiej Brytanii. Prime Video oferuje również 30-dniowy bezpłatny okres próbny.

Uwaga: aby się zarejestrować, będziesz potrzebować metody płatności z Wielkiej Brytanii, a Twoja lokalizacja będzie przypisana do UK, nawet podczas podróży.

Discovery+

Cena: 31 GBP/miesiąc i więcej (plan Premium)

Kanały: TNT Sports

Brytyjscy fani mogą oglądać transmisje na żywo Premier League na TNT Sports, który jest dostępny w Discovery+ w planie Premium, wraz z Eurosportem i wieloma kanałami rozrywkowymi. Inne ligi piłkarskie dostępne na Discovery+ to UEFA Champions League, Liga Europy i Liga Konferencji Europy, a także inne sporty. Discovery+ oferuje również 7-dniowy bezpłatny okres próbny dla nowych subskrybentów!

Stany Zjednoczone

DirecTV Stream

Cena: 85 USD/miesiąc i więcej

Kanały: NBC, USA Network

Subskrybenci DirecTV Stream w Stanach Zjednoczonych mogą oglądać transmisje na żywo meczów Premier League 2024–25 na NBC i USA Network, zaczynając od pierwszego meczu (Manchester United vs. Fulham) 16 sierpnia. DirecTV Stream to popularna platforma streamingowa dla fanów sportu i obejmuje wszystkie kanały, na których można oglądać transmisje na żywo EPL. Dostępny jest 5-dniowy bezpłatny okres próbny dla nowych subskrybentów.

Uwaga: możesz potrzebować amerykańskiego kodu pocztowego (np. 90210, 10022) i ważnej karty kredytowej/debetowej wydanej w USA, aby się zarejestrować.

Fubo

Cena: 80 USD/miesiąc i więcej

Kanały: NBC, USA Network

Fani w Stanach Zjednoczonych mogą oglądać transmisje na żywo wielu meczów Premier League przez cały sezon 2024–25 na Fubo, który zawiera spotkania transmitowane na NBC i USA Network. Fubo oferuje także 7-dniowy bezpłatny okres próbny dla nowych subskrybentów.

Uwaga: aby się zarejestrować, będziesz potrzebować metody płatności z USA.

Hulu + Live TV

Cena: 77 USD/miesiąc

Kanały: NBC, USA Network

Hulu + Live TV oferuje pakiet telewizji na żywo dla amerykańskich fanów, który obejmuje NBC i USA Network do oglądania wybranych meczów Premier League na żywo. Nowi i kwalifikujący się powracający subskrybenci mogą również skorzystać z 3-dniowego bezpłatnego okresu próbnego na Hulu + Live TV.

Uwaga: aby się zarejestrować, będziesz potrzebować metody płatności z USA.

YouTube TV

Cena: 73 USD/miesiąc i więcej

Kanały: NBC, USA Network

YouTube TV oferuje Amerykanom dostęp do NBC i USA Network, które będą transmitować mecze Premier League podczas sezonu 2024–25. Możliwe, że konieczne będzie podanie amerykańskiego kodu pocztowego (np. 10022, 48104 itp.), ale akceptowane są różne metody płatności. Jeśli nie chcesz zobowiązywać się do YouTube TV, skorzystaj z bezpłatnego okresu próbnego.

Uwaga: Do rejestracji będzie potrzebna amerykańska metoda płatności lub PayPal. W przeciwnym razie zarejestruj się za pośrednictwem Google Play, nawet jeśli nie masz karty kredytowej/debetowej wydanej w USA.

Inne sposoby na oglądanie transmisji na żywo Premier League

Niemcy

Sky Deutschland

Cena: 30 EUR/miesiąc lub 300 EUR/rok

W Niemczech fani piłki nożnej mogą oglądać transmisje na żywo Premier League przez WOW, usługę streamingową Sky w Niemczech. WOW to doskonały sposób na oglądanie angielskiej piłki na żywo, a także niemieckiej Bundesligi i meczów DFB-Pokal.

Uwaga: do rejestracji będzie potrzebna niemiecka metoda płatności.

Włochy

Sky Italia

Cena: zmienna

Włoscy fani piłki nożnej mogą oglądać transmisje na żywo Premier League na Sky Italia, który pokazuje także wiele innych popularnych sportów.

Uwaga: do rejestracji będzie potrzebna włoska metoda płatności.

Hiszpania

DAZN

Cena: zmienna

Oglądaj transmisje na żywo Premier League w Hiszpanii na DAZN, który oferuje mecze na żywo i na żądanie dla hiszpańskich fanów piłki nożnej przez cały sezon.

Uwaga: Do rejestracji będzie potrzebna hiszpańska karta kredytowa/debetowa i kod pocztowy. Jeśli go nie masz, zarejestruj się za pośrednictwem PayPal. Pamiętaj, że subskrypcja DAZN będzie przypisana do Hiszpanii i nie można jej zmienić na inny kraj, nawet podczas podróży.

Wielka Brytania

NOW

Cena: 26 GBP/miesiąc i więcej

Kanały: Sky Sports Football

NOW to doskonały sposób dla brytyjskich fanów na oglądanie wszystkich 12 kanałów Sky Sports na żywo i na żądanie bez długoterminowej umowy — w tym Sky Sports Football, który będzie transmitował 128 meczów Premier League podczas sezonu 2024–25. Wykup jednodniowy dostęp (15 GBP/dzień), jeśli chcesz obejrzeć tylko jeden lub dwa mecze, w przeciwnym razie wybierz miesięczny pakiet (35 GBP/miesiąc). Najlepszą ofertą NOW jest 6-miesięczny pakiet za 26 GBP/miesiąc. NOW nie oferuje już bezpłatnego okresu próbnego.

Uwaga: do rejestracji potrzebna będzie metoda płatności z Wielkiej Brytanii lub Irlandii – dostępny jest też PayPal.

Sky Sports

Cena: zmienna

Sky Sports jest dostępny dla mieszkańców Wielkiej Brytanii i Irlandii i wymaga umowy. Jednak subskrybenci mogą również oglądać całą akcję online za pośrednictwem aplikacji Sky Go na komputery stacjonarne, iOS i Android. Sky Sports nie oferuje bezpłatnego okresu próbnego.

Uwaga: do rejestracji potrzebna będzie metoda płatności z Wielkiej Brytanii lub Irlandii.

Stany Zjednoczone

Peacock Premium

Cena: 6 USD/miesiąc i więcej

Kanały: NBC i Peacock

Za jedyne 6 USD/miesiąc, Peacock Premium oferuje najtańszy sposób na oglądanie transmisji na żywo Premier League w Stanach Zjednoczonych i transmituje mecze wyłącznie na Peacock oraz te pokazywane na NBC. Peacock nie oferuje bezpłatnego okresu próbnego.

Uwaga: do rejestracji będzie potrzebna amerykańska metoda płatności.

Jak oglądać mecze Premier League na wszystkich urządzeniach do streamingu

Dzięki subskrypcji ExpressVPN fani piłki nożnej mogą oglądać transmisje na żywo Premier League na wielu urządzeniach, od smartfonów i tabletów po konsole do gier i telewizory.

Jak oglądać na dużym ekranie

Kiedy zaczyna się sezon Premier League 2024–25?

Sezon Premier League 2024–25 rozpoczyna się 16 sierpnia 2024 roku i potrwa do 25 maja 2025 roku.

Premier League 2024–25 rozgrywki i harmonogram

Poniżej znajdziesz kilka kluczowych dat sezonu Premier League 2024–25.

Data Mecz niedziela, 18 sierpnia 2024 Chelsea vs. Manchester City sobota, 31 sierpnia 2024 Manchester United vs. Liverpool sobota, 14 września 2024 Tottenham Hotspur vs. Arsenal sobota, 26 października 2024 Arsenal vs. Liverpool sobota, 30 listopada 2024 Liverpool vs. Man City sobota, 4 stycznia 2025 Liverpool vs. Man United wtorek, 14 stycznia 2025 Arsenal vs. Tottenham Hotspur sobota, 22 lutego 2025 Manchester City vs. Liverpool sobota, 5 kwietnia 2025 Manchester United vs. Manchester City niedziela, 25 maja 2025 Championship Sunday (ostatni dzień sezonu)

Jakie drużyny grają w sezonie 2024–25? Premier League tabela

Drużyna Stadion Arsenal Emirates Stadium, Londyn Aston Villa Villa Park, Birmingham Bournemouth Vitality Stadium, Bournemouth Brentford Gtech Community Stadium, Londyn Brighton & Hove Albion American Express Stadium, Brighton & Hove Chelsea Stamford Bridge, Londyn Crystal Palace Selhurst Park, Londyn Everton Goodison Park, Liverpool Fulham Craven Cottage, Londyn Ipswich Town Portman Road, Ipswich Leicester City King Power Stadium, Leicester Liverpool Anfield, Liverpool Manchester City Etihad Stadium, Manchester Manchester United Old Trafford, Manchester Newcastle United St. James’ Park, Newcastle Nottingham Forest City Ground, West Bridgford Southampton St. Mary’s Stadium, Southampton Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadium, Londyn West Ham United London Stadium, Londyn Wolverhampton Wanderers Molineux Stadium, Wolverhampton

Nadchodzące mecze Premier League 2024–25

Manchester United vs. Fulham – piątek, 16 sierpnia, 20:00 BST / 15:00 EDT

Chelsea vs. Manchester City – niedziela, 18 sierpnia, 16:30 BST / 11:30 EDT

Wracaj tu regularnie, aby uzyskać informacje o najlepszych meczach Premier League do oglądania na żywo każdego tygodnia!

Oglądaj sport z ExpressVPN

Najnowsi zwycięzcy Premier League

Rok Zwycięzca 2013–14 Manchester City (czwarty tytuł) 2014–15 Chelsea (piąty tytuł) 2015–16 Leicester City (pierwszy tytuł) 2016–17 Chelsea (szósty tytuł) 2017–18 Manchester City (piąty tytuł) 2018–19 Manchester City (szósty tytuł) 2019–20 Liverpool (19. tytuł) 2020–21 Manchester City (siódmy tytuł) 2021–22 Manchester City (ósmy tytuł) 2022–23 Manchester City (dziewiąty tytuł) 2023–24 Manchester City (dziesiąty tytuł) 2024–25 TBD

ExpressVPN to usługa VPN, której nie należy używać do obchodzenia praw autorskich. Więcej szczegółów znajdziesz w Regulaminie ExpressVPN i Warunkach użytkowania dostawcy treści.