2024–25 Premier Lig canlı nasıl izlenir
Premier Lig canlı yayınlarını internetten izlemek mi istiyorsunuz? Sadece birkaç basit adımda, ExpressVPN ile her maçı güvenli bir şekilde canlı izleyebilirsiniz:
- ExpressVPN edinin.
- Tercih ettiğiniz VPN sunucusu konumuna bağlanın. Örneğin, İngiliz hayranlar, maçları NOW üzerinden izlemek için Birleşik Krallık’taki güvenli bir sunucuya bağlanabilirler.
- Maçın keyfini çıkarın!
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Premier Lig canlı yayınlarını izlemek için en iyi VPN
ExpressVPN, Premier Lig maçlarını canlı izlemek için en iyi VPN’dir. Dünyanın dört bir yanındaki konumlarda bulunan yeni nesil 10-Gbps sunucular ile Windows, Mac, Android ve iOS dahil olmak üzere tüm favori cihazlarınızda bir VPN’in tam gizlilik korumasının keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca büyük ekran TV’nizde izlemenin birçok yolunu da sunuyoruz. Yol boyunca yardıma ihtiyacınız olursa ExpressVPN, 7/24 canlı sohbet desteği ve taahhütsüz 30 günlük para iade garantisi sunuyor!
2024–25 Premier Lig canlı yayınlarını ücretsiz deneme ile izleyin
Kanada
Fubo
Fiyat: 25 CAD/ay veya 180 CAD/yıl ve üzeri
2024–25 sezonunda İngiltere Premier Lig maçlarını Kanada’da Fubo’nun Soccer ve Premium paketleriyle canlı izleyebilirsiniz. 7 günlük ücretsiz deneme sunulmaktadır. Ayrıca Fubo; Ligue 1, Serie A ve Coppa Italia futbol maçlarını da yayınlıyor.
Not: Abone olmak için Kanada posta kodu (örn. G1X 2W1, V9N 9C5) gerekebilir.
Yeni Zelanda
Sky Sport Now
Fiyat: 20 NZD/hafta, 40 NZD/ay veya 400 NZD/yıl
Yeni Zelanda’daki futbolseverler, Sky Sport Now üzerinden 12 Sky Sport ve ESPN kanalına erişebilirler—bu, 2024–25 sezonu boyunca Premier Lig canlı yayınlarını izlemek için mükemmeldir. Yayıncı ayrıca haftalık, aylık ve yıllık pasolar sunuyor. Seçili maçları izlemek isterseniz 7 günlük ücretsiz deneme (aylık ve yıllık pasolar) de mevcuttur.
Not: Abone olmak için Yeni Zelanda ödeme yöntemi gerekebilir; yoksa PayPal kullanın.
Fransa
Canal+
Fiyat: 28 EUR/ay
Canal+, Premier Lig 2024–25 sezonundaki maçları Fransa’daki taraftarlar için yayınlayacaktır. Fransız yayıncının akış hizmeti, canlı sporları takip etmek ve TV, film ve belgeselleri talep üzerine izlemek için harika bir yoldur. 7 günlük ücretsiz deneme sunulmaktadır.
Birleşik Krallık
Amazon Prime Video
Fiyat: 9 GBP/ay
Amazon Prime Video, 2024–25 sezonunda Sky Sports veya TNT Sports’ta gösterilmeyecek 20 Premier Lig maçının yayın haklarını elde etti. Bu maçlar arasında 3 ve 4 Aralık 2024 tarihlerinde ve Boxing Day’de oynanacak tüm 10 Premier Lig maçı yer alıyor. İngiliz aboneler ayrıca Birleşik Krallık’taki tüm Prime Video kütüphanesine erişebilirler. Prime Video ayrıca 30 günlük ücretsiz deneme sunuyor.
Not: Abone olmak için bir Birleşik Krallık ödeme yöntemi gereklidir ve bölgeniz, seyahat ederken bile Birleşik Krallık olarak kilitlenir.
Discovery+
Fiyat: 31 GBP/ay ve üzeri (Premium plan)
Kanallar: TNT Sports
İngiliz futbolseverler, Discovery+’ın Premium planı ile TNT Sports üzerinden Premier Lig canlı yayınlarını izleyebilirler. Bu planda Eurosport ve bir dizi eğlence kanalı da yer alıyor. Discovery+ ayrıca yeni aboneler için 7 günlük ücretsiz deneme sunuyor!
ABD
DirecTV Stream
Fiyat: 85 USD/ay ve üzeri
Kanallar: NBC, USA Network
DirecTV Stream aboneleri, ABD’de 2024–25 Premier Lig maçlarını NBC ve USA Network üzerinden canlı olarak izleyebilirler. DirecTV Stream, spor hayranları arasında popüler bir yayın platformudur ve EPL canlı yayınlarını izleyebileceğiniz tüm kanalları içerir. Yeni aboneler için 5 günlük ücretsiz deneme mevcuttur.
Not: Abone olmak için ABD posta kodu (örn. 90210, 10022) ve geçerli bir ABD kredi/banka kartı gerekebilir.
Fubo
Fiyat: 80 USD/ay ve üzeri
Kanallar: NBC, USA Network
ABD’deki hayranlar, 2024–25 sezonu boyunca NBC ve USA Network’te yayınlanan Premier Lig maçlarının büyük bir kısmını Fubo üzerinden canlı olarak izleyebilirler. Fubo, yeni aboneler için 7 günlük ücretsiz deneme sunuyor.
Not: Abone olmak için bir ABD ödeme yöntemi gerekebilir.
Hulu + Live TV
Fiyat: 77 USD/ay
Kanallar: NBC, USA Network
Hulu + Live TV, Amerikan futbolseverlere Premier Lig maçlarını canlı izlemek için NBC ve USA Network’ü içeren bir canlı TV paketi sunuyor. Yeni ve uygun geri dönen aboneler, Hulu + Live TV’nin 3 günlük ücretsiz deneme süresinin de tadını çıkarabilirler.
Not: Abone olmak için bir ABD ödeme yöntemi gerekebilir.
YouTube TV
Fiyat: 73 USD/ay ve üzeri
Kanallar: NBC, USA Network
YouTube TV, Amerikalılara 2024–25 sezonu boyunca Premier Lig maçlarını yayınlayacak olan NBC ve USA Network’e erişim sunar. Bir ABD posta kodu (örn. 10022, 48104, vb.) sunmanız gerekebilir, ancak çeşitli ödeme seçeneklerini kabul eder. YouTube TV’ye abone olmayı düşünmüyorsanız ücretsiz denemeyi kullanabilirsiniz.
Not: Abone olmak için geçerli bir ABD ödeme yöntemi veya PayPal gerekebilir. Aksi takdirde, ABD kredi/banka kartınız olmasa bile Google Play üzerinden abone olun.
Premier Lig hangi kanalda canlı yayınlanıyor
Almanya
Sky Deutschland
Fiyat: 30 EUR/ay veya 300 EUR/yıl
Almanya’daki futbolseverler, Premier Lig canlı yayınlarını Sky’ın Almanya’daki yayın hizmeti WOW üzerinden izleyebilirler. WOW, İngiliz futbolunu canlı izlemek için harika bir yoldur; aynı zamanda Almanya Bundesliga ve DFB-Pokal maçlarını da yayınlar.
Not: Abone olmak için bir Almanya ödeme yöntemi gerekebilir.
İtalya
Sky Italia
Fiyat: Değişken
İtalyan futbolseverler, Premier Lig canlı yayınlarını Sky Italia üzerinden izleyebilirler. Sky Italia, ayrıca birçok popüler sporun yayını da yapıyor.
Not: Abone olmak için bir İtalya ödeme yöntemi gerekebilir.
İspanya
DAZN
Fiyat: Değişken
İspanya’da Premier Lig canlı yayınlarını DAZN üzerinden izleyin. DAZN, İspanyol futbolseverler için sezon boyunca maçları canlı ve talep üzerine yayınlar.
Not: Abone olmak için İspanyol kredi/banka kartı ve posta kodu gerekebilir. Yoksa, PayPal ile abone olun. DAZN aboneliğinizin İspanya’ya kilitleneceğini ve seyahat ederken bile başka bir ülkeye değiştirilemeyeceğini unutmayın.
Birleşik Krallık
NOW
Fiyat: 26 GBP/ay ve üzeri
Kanallar: Sky Sports Football
NOW, İngiliz futbolseverler için tüm 12 Sky Sports kanalını sözleşme yapmadan canlı ve talep üzerine izlemek için harika bir yoldur—Sky Sports Football, 2024–25 sezonu boyunca 128 Premier Lig maçını yayınlayacak. Sadece bir veya iki maç izlemek istiyorsanız günlük paso (15 GBP/gün) alın, aksi takdirde aylık pasoyu tercih edin (35 GBP/ay). NOW’un en iyi teklifi ise altı aylık paketidir ve 26 GBP/ay’dır. NOW, spor üyelikleri için artık ücretsiz deneme sunmuyor.
Not: Abone olmak için bir Birleşik Krallık veya İrlanda ödeme yöntemi gerekebilir; aksi takdirde, abone olmak için PayPal kullanın.
Sky Sports
Fiyat: Değişken
Sky Sports, Birleşik Krallık ve İrlanda sakinlerine sunulmaktadır ve bir sözleşme gerektirir. Ancak aboneler, Sky Go uygulamaları (masaüstü, iOS ve Android için) üzerinden tüm aksiyonu internetten de izleyebilirler. Sky Sports, ücretsiz deneme sunmuyor.
Not: Abone olmak için bir Birleşik Krallık veya İrlanda ödeme yöntemi gereklidir.
Amerika Birleşik Devletleri
Peacock Premium
Fiyat: 6/USD ay ve üzeri
Kanallar: NBC ve Peacock
Peacock Premium, Sadece 6 USD/ay ile Amerika Birleşik Devletleri’nde Premier Lig canlı yayınlarını izlemek için en uygun maliyetli yoldur ve maçlar yalnızca Peacock ve NBC’de yayınlanıyor. Peacock, ücretsiz deneme sunmuyor.
Not: Abone olmak için bir ABD ödeme yöntemi gereklidir.
Premier Lig maçları tüm yayın cihazlarınızda nasıl izlenir
Futbolseverler, bir ExpressVPN aboneliği ile Premier Lig’i akıllı telefonlardan ve tabletlerden oyun konsollarına ve TV’lerine kadar birçok cihazda canlı olarak izleyebilirler.
2024–25 Premier Lig ne zaman başlayacak?
2024–25 Premier Lig sezonu, 16 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve 25 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.
2024–25 Premier Lig takvimi
Aşağıda 2024–25 Premier Lig sezonu için bazı önemli tarihleri bulabilirsiniz.
|Tarih
|Maç
|Pazar, 18 Ağustos 2024
|Chelsea vs. Manchester City
|Cumartesi, 31 Ağustos 2024
|Manchester United vs. Liverpool
|Cumartesi, 14 Eylül 2024
|Tottenham Hotspur vs. Arsenal
|Cumartesi, 26 Ekim 2024
|Arsenal vs. Liverpool
|Cumartesi, 30 Kasım 2024
|Liverpool vs. Man City
|Cumartesi, 4 Ocak 2025
|Liverpool vs. Man United
|Salı, 14 Ocak 2025
|Arsenal vs. Tottenham Hotspur
|Cumartesi, 22 Şubat 2025
|Manchester City vs. Liverpool
|Cumartesi, 5 Nisan 2025
|Manchester United vs. Manchester City
|Pazar, 25 Mayıs 2025
|Şampiyonluk Pazar’ı (Sezonun son günü)
2024–25 Premier Lig’de hangi takımlar var?
|Takım
|Stadyum
|Arsenal
|Emirates Stadyumu, Londra
|Aston Villa
|Villa Park, Birmingham
|Bournemouth
|Vitality Stadyumu, Bournemouth
|Brentford
|Gtech Community Stadyumu, Londra
|Brighton & Hove Albion
|American Express Stadyumu, Brighton & Hove
|Chelsea
|Stamford Bridge, Londra
|Crystal Palace
|Selhurst Park, Londra
|Everton
|Goodison Park, Liverpool
|Fulham
|Craven Cottage, Londra
|Ipswich Town
|Portman Road, Ipswich
|Leicester City
|King Power Stadyumu, Leicester
|Liverpool
|Anfield, Liverpool
|Manchester City
|Etihad Stadyumu, Manchester
|Manchester United
|Old Trafford, Manchester
|Newcastle United
|St. James’ Park, Newcastle
|Nottingham Forest
|City Ground, West Bridgford
|Southampton
|St. Mary’s Stadyumu, Southampton
|Tottenham Hotspur
|Tottenham Hotspur Stadyumu, Londra
|West Ham United
|Londra Stadyumu, Londra
|Wolverhampton Wanderers
|Molineux Stadyumu, Wolverhampton
Yaklaşan 2024–25 Premier Lig maçları
Manchester United vs. Fulham – Cuma, 16 Ağustos, 20:00 BST / 15:00 EDT
Chelsea vs. Manchester City – Pazar, 18 Ağustos, 16:30 BST / 11:30 EDT
Her hafta canlı yayınlanacak en iyi Premier Lig maçları için tekrar kontrol edin!
Son Premier Lig şampiyonları
|Yıl
|Şampiyon
|2013–14
|Manchester City (Dördüncü şampiyonluk)
|2014–15
|Chelsea (Beşinci şampiyonluk)
|2015–16
|Leicester City (İlk şampiyonluk)
|2016–17
|Chelsea (Altıncı şampiyonluk)
|2017–18
|Manchester City (Beşinci şampiyonluk)
|2018–19
|Manchester City (Altıncı şampiyonluk)
|2019–20
|Liverpool (19. şampiyonluk)
|2020–21
|Manchester City (Yedinci şampiyonluk)
|2021–22
|Manchester City (Sekizinci şampiyonluk)
|2022–23
|Manchester City (Dokuzuncu şampiyonluk)
|2023–24
|Manchester City (Onuncu şampiyonluk)
|2024–25
|Belirlenecek
ExpressVPN, telif hakklarını ihlal etme amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmış bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları’nı ve içerik sağlayıcınızın Kullanım Şartları’nı okuyun.
SSS: Premier League canlı yayınları hakkında
Premier Lig’i başka bir ülkeden izlemek için VPN kullanabilir miyim?
Bazı kullanıcılar, 2024–25 Premier Lig’i kendi ülkeleri dışındaki bir VPN sunucusuna bağlanarak izliyorlar, ancak bunu yapmak telif haklarını veya yayın hizmetinin kullanım koşullarını ihlal edebilir. ExpressVPN bir gizlilik ve güvenlik aracıdır, ve telif hakkını ihlal etmek için kullanılması Hizmet Şartlarımıza aykırıdır. VPN’e bağlıyken ne yaptığınızı göremeyiz veya kontrol edemeyiz, bu nedenle kullanımınızın tüm ilgili şartlara ve yasalara uygun olmasını sağlamaktan siz sorumlusunuz.
Premier Lig’i izlemek için ücretsiz bir VPN kullanmalı mıyım?
Hayır. ExpressVPN, örneğin 105 ülkede yüksek hızlı sunucular gibi, ücretsiz VPN hizmetlerinin sunamayabileceği premium özellikler sunar. Bir ExpressVPN aboneliği, Premier Lig maçlarını takılma veya duraklama olmadan canlı izlemenizi sağlar. ExpressVPN’i 30 günlük para iade garantinizle taahhütsüz deneyebilirsiniz!
Premier Lig maçlarını ücretsiz canlı izleyebilir miyim?
Hayır, Premier Lig maçlarını ücretsiz canlı izleyemezsiniz. Ancak bazı yayın hizmetleri ücretsiz deneme sunar, bu sayede birkaç Premier Lig maçını ücretsiz izleyebilirsiniz.
Premier Lig hangi kanalda yayınlanacak?
Premier Lig, ABD’de NBC ve USA Network’te (DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live ve YouTube TV üzerinden erişilebilir) ve Peacock Premium’da; Birleşik Krallık’ta Amazon Prime Video, Sky Sports (Sky ve NOW üzerinden erişilebilir) ve TNT Sports’ta (Discovery+ üzerinden erişilebilir); Kanada’da Fubo’da; Avustralya’da Optus Sports’ta; Yeni Zelanda’da Sky Sport Now’da; Fransa’da Canal+’da; Almanya’da Sky Deutschland’da; İtalya’da Sky Italia’da ve İspanya’da DAZN’da yayınlanacak.
Premier Lig maçlarını bir uygulamayla izleyebilir miyim?
Evet, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki izleyiciler, Premier Lig maçlarını DirecTV Stream, Fubo, Hulu, Peacock ve YouTube TV’nin resmi uygulamalarında izleyebilir. Birleşik Krallık’ta ise Discovery+, Prime Video, NOW ve Sky Sports canlı yayın sunacak. Ayrıca, Kanada’da Fubo, Avustralya’da Optus Sports, Yeni Zelanda’da Sky Sports Now, Fransa’da Canal+, Almanya’da Sky Deutschland, İtalya’da Sky Italia ve İspanya’da DAZN uygulamalarında Premier Lig maçları canlı olarak izlenebilir.
Premier Lig finalini YouTube’da izleyebilir miyim?
Hayır, ancak Premier Lig maçlarının ve gollerinin ücretsiz özetlerini YouTube’da izleyebilirsiniz.
Premier Lig maçlarının özetlerini nerede izleyebilirim?
Maçların ücretsiz özetleri, Premier Lig’in resmi YouTube kanalında ve NBC Sports gibi yayın hizmetlerinin resmi kanallarında mevcuttur. İngiliz hayranlar ayrıca her hafta BBC iPlayer’daki Match of the Day programını izleyebilirler.
En başarılı Premier Lig takımı hangisi?
2024 itibarıyla Manchester United, İngiltere’nin en üst düzey profesyonel futbol liginde 20 şampiyonluk ile en başarılı takım olmuştur. Aynı zamanda Premier Lig döneminde (1992’de başlayan) 13 şampiyonlukla en başarılı takımdır.
Premier Lig’i bilgisayarımda izleyebilir miyim?
Kesinlikle. Yayın hizmetine bir web tarayıcısı üzerinden erişiyorsanız Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN uzantısını da kurduğunuzdan emin olun. Uzantının, yaygın yayın sorunlarını gidermeye yardımcı olabilecek birkaç özelliği bulunuyor.
Premier Lig’i telefonumda veya tabletimde izleyebilir miyim?
Bir VPN ile TV’de Premier Lig’i nasıl izleyebilirim?
Kısaca, ExpressVPN ile TV’nizde spor izlemek için beş farklı yol vardır:
Akıllı TV veya yayın cihazı için yerel uygulama ile
Bilgisayarınızda yayın açarak ve HDMI kablosuyla TV’ye bağlayarak
Bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan TV’ye veya yayın cihazına kablosuz olarak yansıtarak veya yayınlayarak
Farklı sunucu konumlarına aynı anda bağlanmayı süper basit hale getiren ExpressVPN yüklü bir yönlendiriciye bağlanarak, bu da sınırsız cihaz için erişim sağlar
Bir VPN kuramayan cihazlar (Apple TV veya oyun konsolları gibi) için ExpressVPN’in çözümü olan MediaStreamer ile. MediaStreamer yalnızca bir kez ayarlanır, ancak VPN’in tam güvenlik avantajlarını sağlamaz. (Apple TV’nizi veya oyun konsolunuzu bir yönlendiriciye bağlayarak her ikisinden de faydalanabilirsiniz!)
ExpressVPN’i büyük ekran TV’nize yüklemek için tüm yollar hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın veya adım adım talimatlar için 7/24 destek veren bir uzmana ulaşın.
VPN’e bağlandım ama internet hızım yavaş!
İnternet hızınız yavaşsa veya yayınınızda gecikme oluyorsa bunun birkaç olası nedeni olabilir:
Seçilen VPN sunucusu konumunun fiziksel konumunuza uzaklığı
Bağlantı türünüz (kablolu bağlantılar kablosuz bağlantılardan daha güvenilirdir)
VPN ile ISS’niz arasındaki suboptimal bağlantı
Bulunduğunuz yerdeki yavaş internet bağlantı hızı
Cihazınızın türü ve işlemci gücü
Sorunu gidermek için aşağıdaki adımları deneyin:
ExpressVPN’in en son sürümünü indirin
Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
VPN protokolünüzü değiştirin
Yukarıdakilerin her birini denedikten sonra hâlâ yayın hızınızla ilgili sorun yaşıyorsanız, 7/24 destek ekibimizle iletişime geçin ve biri sizinle saniyeler içinde ilgilensin.
Önerilen VPN sunucu konumuna bağlandım ama yayın hizmetine giriş yapamıyorum!
Endişelenmeyin! Sunucu yükü hızla değişir (özellikle belirli etkinlikleri izlemeye çalışan çok sayıda insan olduğunda), ancak bu, ExpressVPN’in dünyanın dört bir yanında yüksek hızlı sunuculara sahip olmasının nedenidir. Örneğin, ABD veya Almanya’da bir siteye erişmeye çalışıyorsanız bu ülkelerdeki farklı bir sunucu konumuna bağlanmayı deneyin.
Tek sunucu konumu olan bir ülkeye bağlanmaya çalışıyorsanız ilk adım, konum ayarlarınızı kontrol etmektir. Bir mobil cihaz kullanıyorsanız VPN bağlantınızı sonlandırın, konum hizmetlerini kapatın, ardından VPN’e yeniden bağlanın. Hem Windows hem de Mac bilgisayarlarda Konum Hizmetlerini Gizlilik ve Güvenlik ayarları menüsünden kapatabilirsiniz.
Daha fazla yardım için her zaman canlı sohbet yoluyla 7/24 destek ekibimizin bir üyesiyle konuşabilirsiniz.
ExpressVPN ile hangi diğer yayın hizmetlerini izleyebilirim?
ExpressVPN, dünyanın dört bir yanındaki en popüler video uygulamalarıyla sorunsuz çalışır. Yayın izlemek için bir VPN kullanmak, güvenli bir şekilde HD kalitesinde ve sınırsız bant genişliği ile, İSS sınırlamaları (bazı durumlarda hızları yavaşlatabilir) olmadan izlemenizi sağlar. Takımınızı her yerden – seyahat ederken veya herkese açık Wi-Fi gibi güvenli olmayan ağlarda bile – izlemek istiyorsanız ExpressVPN spor izleme deneyiminizi artırmanın harika bir yoludur.