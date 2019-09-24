2024–25 Premier Lig canlı nasıl izlenir

Premier Lig canlı yayınlarını internetten izlemek mi istiyorsunuz? Sadece birkaç basit adımda, ExpressVPN ile her maçı güvenli bir şekilde canlı izleyebilirsiniz:

ExpressVPN edinin. Tercih ettiğiniz VPN sunucusu konumuna bağlanın. Örneğin, İngiliz hayranlar, maçları NOW üzerinden izlemek için Birleşik Krallık’taki güvenli bir sunucuya bağlanabilirler. Maçın keyfini çıkarın!

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Premier Lig canlı yayınlarını izlemek için en iyi VPN

ExpressVPN, Premier Lig maçlarını canlı izlemek için en iyi VPN’dir. Dünyanın dört bir yanındaki konumlarda bulunan yeni nesil 10-Gbps sunucular ile Windows, Mac, Android ve iOS dahil olmak üzere tüm favori cihazlarınızda bir VPN’in tam gizlilik korumasının keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca büyük ekran TV’nizde izlemenin birçok yolunu da sunuyoruz. Yol boyunca yardıma ihtiyacınız olursa ExpressVPN, 7/24 canlı sohbet desteği ve taahhütsüz 30 günlük para iade garantisi sunuyor!

Büyük Ekran TV'de Nasıl İzlenir

2024–25 Premier Lig canlı yayınlarını ücretsiz deneme ile izleyin

Kanada

Fubo

Fiyat: 25 CAD/ay veya 180 CAD/yıl ve üzeri

2024–25 sezonunda İngiltere Premier Lig maçlarını Kanada’da Fubo’nun Soccer ve Premium paketleriyle canlı izleyebilirsiniz. 7 günlük ücretsiz deneme sunulmaktadır. Ayrıca Fubo; Ligue 1, Serie A ve Coppa Italia futbol maçlarını da yayınlıyor.

Not: Abone olmak için Kanada posta kodu (örn. G1X 2W1, V9N 9C5) gerekebilir.

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Yeni Zelanda

Sky Sport Now

Fiyat: 20 NZD/hafta, 40 NZD/ay veya 400 NZD/yıl

Yeni Zelanda’daki futbolseverler, Sky Sport Now üzerinden 12 Sky Sport ve ESPN kanalına erişebilirler—bu, 2024–25 sezonu boyunca Premier Lig canlı yayınlarını izlemek için mükemmeldir. Yayıncı ayrıca haftalık, aylık ve yıllık pasolar sunuyor. Seçili maçları izlemek isterseniz 7 günlük ücretsiz deneme (aylık ve yıllık pasolar) de mevcuttur.

Not: Abone olmak için Yeni Zelanda ödeme yöntemi gerekebilir; yoksa PayPal kullanın.

Fransa

Canal+

Fiyat: 28 EUR/ay

Canal+, Premier Lig 2024–25 sezonundaki maçları Fransa’daki taraftarlar için yayınlayacaktır. Fransız yayıncının akış hizmeti, canlı sporları takip etmek ve TV, film ve belgeselleri talep üzerine izlemek için harika bir yoldur. 7 günlük ücretsiz deneme sunulmaktadır.

Birleşik Krallık

Amazon Prime Video

Fiyat: 9 GBP/ay

Amazon Prime Video, 2024–25 sezonunda Sky Sports veya TNT Sports’ta gösterilmeyecek 20 Premier Lig maçının yayın haklarını elde etti. Bu maçlar arasında 3 ve 4 Aralık 2024 tarihlerinde ve Boxing Day’de oynanacak tüm 10 Premier Lig maçı yer alıyor. İngiliz aboneler ayrıca Birleşik Krallık’taki tüm Prime Video kütüphanesine erişebilirler. Prime Video ayrıca 30 günlük ücretsiz deneme sunuyor.

Not: Abone olmak için bir Birleşik Krallık ödeme yöntemi gereklidir ve bölgeniz, seyahat ederken bile Birleşik Krallık olarak kilitlenir.

Discovery+

Fiyat: 31 GBP/ay ve üzeri (Premium plan)

Kanallar: TNT Sports

İngiliz futbolseverler, Discovery+’ın Premium planı ile TNT Sports üzerinden Premier Lig canlı yayınlarını izleyebilirler. Bu planda Eurosport ve bir dizi eğlence kanalı da yer alıyor. Discovery+ ayrıca yeni aboneler için 7 günlük ücretsiz deneme sunuyor!

ABD

DirecTV Stream

Fiyat: 85 USD/ay ve üzeri

Kanallar: NBC, USA Network

DirecTV Stream aboneleri, ABD’de 2024–25 Premier Lig maçlarını NBC ve USA Network üzerinden canlı olarak izleyebilirler. DirecTV Stream, spor hayranları arasında popüler bir yayın platformudur ve EPL canlı yayınlarını izleyebileceğiniz tüm kanalları içerir. Yeni aboneler için 5 günlük ücretsiz deneme mevcuttur.

Not: Abone olmak için ABD posta kodu (örn. 90210, 10022) ve geçerli bir ABD kredi/banka kartı gerekebilir.

Fubo

Fiyat: 80 USD/ay ve üzeri

Kanallar: NBC, USA Network

ABD’deki hayranlar, 2024–25 sezonu boyunca NBC ve USA Network’te yayınlanan Premier Lig maçlarının büyük bir kısmını Fubo üzerinden canlı olarak izleyebilirler. Fubo, yeni aboneler için 7 günlük ücretsiz deneme sunuyor.

Not: Abone olmak için bir ABD ödeme yöntemi gerekebilir.

Hulu + Live TV

Fiyat: 77 USD/ay

Kanallar: NBC, USA Network

Hulu + Live TV, Amerikan futbolseverlere Premier Lig maçlarını canlı izlemek için NBC ve USA Network’ü içeren bir canlı TV paketi sunuyor. Yeni ve uygun geri dönen aboneler, Hulu + Live TV’nin 3 günlük ücretsiz deneme süresinin de tadını çıkarabilirler.

Not: Abone olmak için bir ABD ödeme yöntemi gerekebilir.

YouTube TV

Fiyat: 73 USD/ay ve üzeri

Kanallar: NBC, USA Network

YouTube TV, Amerikalılara 2024–25 sezonu boyunca Premier Lig maçlarını yayınlayacak olan NBC ve USA Network’e erişim sunar. Bir ABD posta kodu (örn. 10022, 48104, vb.) sunmanız gerekebilir, ancak çeşitli ödeme seçeneklerini kabul eder. YouTube TV’ye abone olmayı düşünmüyorsanız ücretsiz denemeyi kullanabilirsiniz.

Not: Abone olmak için geçerli bir ABD ödeme yöntemi veya PayPal gerekebilir. Aksi takdirde, ABD kredi/banka kartınız olmasa bile Google Play üzerinden abone olun.

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Premier Lig hangi kanalda canlı yayınlanıyor

Almanya

Sky Deutschland

Fiyat: 30 EUR/ay veya 300 EUR/yıl

Almanya’daki futbolseverler, Premier Lig canlı yayınlarını Sky’ın Almanya’daki yayın hizmeti WOW üzerinden izleyebilirler. WOW, İngiliz futbolunu canlı izlemek için harika bir yoldur; aynı zamanda Almanya Bundesliga ve DFB-Pokal maçlarını da yayınlar.

Not: Abone olmak için bir Almanya ödeme yöntemi gerekebilir.

İtalya

Sky Italia

Fiyat: Değişken

İtalyan futbolseverler, Premier Lig canlı yayınlarını Sky Italia üzerinden izleyebilirler. Sky Italia, ayrıca birçok popüler sporun yayını da yapıyor.

Not: Abone olmak için bir İtalya ödeme yöntemi gerekebilir.

İspanya

DAZN

Fiyat: Değişken

İspanya’da Premier Lig canlı yayınlarını DAZN üzerinden izleyin. DAZN, İspanyol futbolseverler için sezon boyunca maçları canlı ve talep üzerine yayınlar.

Not: Abone olmak için İspanyol kredi/banka kartı ve posta kodu gerekebilir. Yoksa, PayPal ile abone olun. DAZN aboneliğinizin İspanya’ya kilitleneceğini ve seyahat ederken bile başka bir ülkeye değiştirilemeyeceğini unutmayın.

Birleşik Krallık

NOW

Fiyat: 26 GBP/ay ve üzeri

Kanallar: Sky Sports Football

NOW, İngiliz futbolseverler için tüm 12 Sky Sports kanalını sözleşme yapmadan canlı ve talep üzerine izlemek için harika bir yoldur—Sky Sports Football, 2024–25 sezonu boyunca 128 Premier Lig maçını yayınlayacak. Sadece bir veya iki maç izlemek istiyorsanız günlük paso (15 GBP/gün) alın, aksi takdirde aylık pasoyu tercih edin (35 GBP/ay). NOW’un en iyi teklifi ise altı aylık paketidir ve 26 GBP/ay’dır. NOW, spor üyelikleri için artık ücretsiz deneme sunmuyor.

Not: Abone olmak için bir Birleşik Krallık veya İrlanda ödeme yöntemi gerekebilir; aksi takdirde, abone olmak için PayPal kullanın.

Sky Sports

Fiyat: Değişken

Sky Sports, Birleşik Krallık ve İrlanda sakinlerine sunulmaktadır ve bir sözleşme gerektirir. Ancak aboneler, Sky Go uygulamaları (masaüstü, iOS ve Android için) üzerinden tüm aksiyonu internetten de izleyebilirler. Sky Sports, ücretsiz deneme sunmuyor.

Not: Abone olmak için bir Birleşik Krallık veya İrlanda ödeme yöntemi gereklidir.

Amerika Birleşik Devletleri

Peacock Premium

Fiyat: 6/USD ay ve üzeri

Kanallar: NBC ve Peacock

Peacock Premium, Sadece 6 USD/ay ile Amerika Birleşik Devletleri’nde Premier Lig canlı yayınlarını izlemek için en uygun maliyetli yoldur ve maçlar yalnızca Peacock ve NBC’de yayınlanıyor. Peacock, ücretsiz deneme sunmuyor.

Not: Abone olmak için bir ABD ödeme yöntemi gereklidir.

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Premier Lig maçları tüm yayın cihazlarınızda nasıl izlenir

Futbolseverler, bir ExpressVPN aboneliği ile Premier Lig’i akıllı telefonlardan ve tabletlerden oyun konsollarına ve TV’lerine kadar birçok cihazda canlı olarak izleyebilirler.

Büyük Ekran TV'de Nasıl İzlenir

2024–25 Premier Lig ne zaman başlayacak?

2024–25 Premier Lig sezonu, 16 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve 25 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.

2024–25 Premier Lig takvimi

Aşağıda 2024–25 Premier Lig sezonu için bazı önemli tarihleri bulabilirsiniz.

Tarih Maç Pazar, 18 Ağustos 2024 Chelsea vs. Manchester City Cumartesi, 31 Ağustos 2024 Manchester United vs. Liverpool Cumartesi, 14 Eylül 2024 Tottenham Hotspur vs. Arsenal Cumartesi, 26 Ekim 2024 Arsenal vs. Liverpool Cumartesi, 30 Kasım 2024 Liverpool vs. Man City Cumartesi, 4 Ocak 2025 Liverpool vs. Man United Salı, 14 Ocak 2025 Arsenal vs. Tottenham Hotspur Cumartesi, 22 Şubat 2025 Manchester City vs. Liverpool Cumartesi, 5 Nisan 2025 Manchester United vs. Manchester City Pazar, 25 Mayıs 2025 Şampiyonluk Pazar’ı (Sezonun son günü)

2024–25 Premier Lig’de hangi takımlar var?

Takım Stadyum Arsenal Emirates Stadyumu, Londra Aston Villa Villa Park, Birmingham Bournemouth Vitality Stadyumu, Bournemouth Brentford Gtech Community Stadyumu, Londra Brighton & Hove Albion American Express Stadyumu, Brighton & Hove Chelsea Stamford Bridge, Londra Crystal Palace Selhurst Park, Londra Everton Goodison Park, Liverpool Fulham Craven Cottage, Londra Ipswich Town Portman Road, Ipswich Leicester City King Power Stadyumu, Leicester Liverpool Anfield, Liverpool Manchester City Etihad Stadyumu, Manchester Manchester United Old Trafford, Manchester Newcastle United St. James’ Park, Newcastle Nottingham Forest City Ground, West Bridgford Southampton St. Mary’s Stadyumu, Southampton Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadyumu, Londra West Ham United Londra Stadyumu, Londra Wolverhampton Wanderers Molineux Stadyumu, Wolverhampton

Yaklaşan 2024–25 Premier Lig maçları

Manchester United vs. Fulham – Cuma, 16 Ağustos, 20:00 BST / 15:00 EDT

Chelsea vs. Manchester City – Pazar, 18 Ağustos, 16:30 BST / 11:30 EDT

Her hafta canlı yayınlanacak en iyi Premier Lig maçları için tekrar kontrol edin!

ExpressVPN ile Spor Yayınlarını İzleyin

Son Premier Lig şampiyonları

Yıl Şampiyon 2013–14 Manchester City (Dördüncü şampiyonluk) 2014–15 Chelsea (Beşinci şampiyonluk) 2015–16 Leicester City (İlk şampiyonluk) 2016–17 Chelsea (Altıncı şampiyonluk) 2017–18 Manchester City (Beşinci şampiyonluk) 2018–19 Manchester City (Altıncı şampiyonluk) 2019–20 Liverpool (19. şampiyonluk) 2020–21 Manchester City (Yedinci şampiyonluk) 2021–22 Manchester City (Sekizinci şampiyonluk) 2022–23 Manchester City (Dokuzuncu şampiyonluk) 2023–24 Manchester City (Onuncu şampiyonluk) 2024–25 Belirlenecek

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