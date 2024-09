Sådan livestreamer du Premier League 2024/2025

Leder du efter en måde, du kan livestreame Premier League online? Livestream hver kamp sikkert med ExpressVPN med få enkle trin:

Tilmeld dig ExpressVPN. Forbind til din foretrukne VPN-serverplacering. Britiske fodboldfans kan f.eks. oprette forbindelse til en sikker server i Storbritannien for at se kampene på NOW. Nyd kampen!

Vil du se på den store skærm? Få mere at vide om alle de måder, du kan få ExpressVPN på dit tv.

Bedste VPN til livestreaming af Premier League

ExpressVPN er den bedste VPN til livestreaming af Premier League-kampene. Du får næste generations 10-Gbps-servere forskellige steder i verden og fuld databeskyttelse af en VPN, uden at du behøver gå glip af et eneste sekund. ExpressVPN har brugervenlige apps til Windows, Mac, Android og iOS, og derudover tilbyder tjenesten en række forskellige måder, du kan streame på dit TV. Hvis du har brug for hjælp undervejs, tilbyder ExpressVPN døgnåben livechatsupport og 30 dages fuld returret!

Sådan streamer du på dit tv

Livestream Premier League 2024/2025 med en gratis prøveperiode

Canada

Fubo

Pris: Priserne starter fra 25 CAD/måned eller 180 CAD/år

Du kan livestreame Premier League-kampene i Canada på Fubo‘s Soccer og Premium-pakker, som viser alle 380 kampe i Premier League-sæsonen 2024/2025. Fubo tilbyder en 7-dages gratis prøveperiode. Som en bonus viser Fubo også Ligue 1-, Serie A- og Coppa Italia-fodboldkampe.

Bemærk: Du skal muligvis bruge et canadisk postnummer (f.eks. G1X 2W1, V9N 9C5) for at abonnere.

New Zealand

Sky Sport Now

Pris: 20 NZD/uge, 40 NZD/måned, eller 400 NZD/år

Newzealandske fodboldfans kan få adgang til 12 Sky Sport- og ESPN-kanaler i New Zealand vis Sky Sport Now – perfekt til livestreaming af Premier League under hele 2024/2025-sæsonen. Udbyderen tilbyder også uge-, måneds- og årsabonnementer. Derudover får du også en 7-dages gratis prøveperiode (på måneds- og årsabonnementer), hvis du kun vil se udvalgte kampe.

Bemærk: Du skal enten bruge en New Zealand betalingsmetode eller PayPal.

Frankrig

Canal+

Pris: 28 EUR/måned

Franske fodboldfans kan se Premier League-kampe fra sæsonen 2024/2025 på Canal+. Den franske udbyders streamingtjeneste er en fremragende måde at følge udvalgte sportsudsendelser og til at se tv, film og dokumentarer on-demand. Tjenesten tilbyder en 7-dages gratis prøveperiode.

Storbritannien

Amazon Prime Video

Pris: 9 GBP/måned

Amazon Prime Video har sikret sig rettighederne til eksklusivt at vise 20 Premier League-kampe fra 2024/2025-sæsonen, som ikke vil blive vist på hverken Sky Sports eller TNT Sports. Kampene inkluderer alle 10 Premier League-kampe den 3. og 4. december, 2024, og alle 10 kampe anden juledag. Britiske abonnenter har også adgang til hele Prime Video-biblioteket i Storbritannien. Prime Video tilbyder også en 30-dages gratis prøveperiode.

Bemærk: Du skal bruge en britisk betalingsmetode for at abonnere, og din region vil blive låst til Storbritannien, selv når du rejser.

Discovery+

Pris: Priserne starter fra 31 GBP/måned (Premium-abonnement)

Kanaler: TNT Sports

Britiske fans kan livestreame Premier League på TNT Sports, som er inkluderet i Premium-abonnementet fra Discovery+ (sammen med Eurosport og en række underholdningskanaler). Derudover kan du også se andre fodboldligaer på Discovery+, som bl.a. UEFA Champions League, Europa League og Europa Conference League samt mange andre sportsgrene. Nye abonnenter kan få en 7-dages gratis prøveperiode.

USA

DirecTV Stream

Pris: Priserne starter fra 85 USD

Kanaler: NBC, USA Network

Hvis du abonnerer på DirecTV Stream i USA, kan du livestreame Premier League-kampe 2024/2025 på NBC og USA Network. Du kan se den første kamp (Manchester United vs. Fulham) den 16. august. DirecTV Stream er en populær streamingplatform for sportsfans og inkluderer alle kanaler, hvor du kan se EPL live streams. Nye abonnenter får en 5-dages gratis prøveperiode.

Bemærk: Du skal muligvis oplyse et amerikansk postnummer (f.eks. 90210, 10022) og et gyldigt amerikansk kredit-/betalingskort for at abonnere.

Fubo

Pris: Priserne starter fra 80 USD

Kanaler: NBC, USA Network

Fodboldfans i USA kan livestreame et stort udvalg af Premier League-kampe under hele sæson 2024/2025 på Fubo, som viser kampe på NBC og USA Network. Fubo tilbyder også en 7-dages gratis prøveperiode for nye abonnenter.

Bemærk: Du skal muligvis bruge en amerikansk betalingsmetode for at abonnere.

Hulu + Live TV

Pris: 77 USD/måned

Kanaler: NBC, USA Network

Hulu + Live TV tilbyder en live tv-pakke til amerikanske fans, der inkluderer NBC og USA Network, så du kan livestreame udvalgte Premier League-kampe. Nye og tilbagevendende abonnenter får også en 3-dages gratis prøveperiode på Hulu + Live TV.

Bemærk: Du skal muligvis bruge en amerikansk betalingsmetode for at abonnere.

YouTube TV

Pris: Priserne starter fra 73 USD/måned

Kanaler: NBC, USA Network

YouTube TV giver amerikanere adgang til NBC og USA Network, som sender Premier League-kampe i 2024/2025-sæsonen . Du skal muligvis oplyse et amerikansk postnummer (f.eks. 10022, 48104 osv.), men tjenesten accepterer en bred vifte af betalingsmuligheder. Hvis du ikke vil forpligte dig til YouTube TV, kan du bruge den gratis prøveperiode.

Bemærk: Du skal muligvis bruge et gyldigt amerikansk kredit-/debetkort eller PayPal for at abonnere på YouTube TV. Du kan stadig abonnere på YouTube TV via Google Play, selvom du ikke har et amerikansk kredit-/debetkort.

Andre måder at livestreame Premier League på

Tyskland

Sky Deutschland

Pris: 30 EUR/måned eller 300 EUR/år

Tyske fodboldfans kan livestreame Premier League via WOW, Skys streamingtjeneste i Tyskland. WOW er en fremragende måde at se engelsk fodbold live på, samt den tyske Bundesliga- og DFB-Pokal-kampe.

Bemærk: Du skal muligvis bruge en tysk betalingsmetode for at abonnere.

Italien

Sky Italia

Pris: Varierer

Italienske fodboldfans kan livestreame Premier League på Sky Italia, som også viser mange andre populære sportsudsendelser.

Bemærk: Du skal bruge en italiensk betalingsmetode for at abonnere.

Spanien

DAZN

Pris: Varierer

Livestream Premier League i Spanien på DAZN, som sender kampe live og on-demand til spanske fodboldfans hele sæsonen.

Bemærk: Du skal muligvis bruge et spansk kredit-/betalingskort og postnummer for at abonnere. Hvis du ikke har et, kan du abonnere via PayPal i stedet. Husk, at dit DAZN-abonnement vil blive låst til Spanien og ikke kan ændres til et andet land, selv når du rejser.

Storbritannien

NOW

Pris: Priserne starter fra 26 GBP

Kanaler: Sky Sports Football

NOW er en fantastisk måde for britiske fodboldfans, der gerne vil streame alle 12 Sky Sports-kanaler live og on-demand uden et langtidsbindende abonnement – inklusive Sky Sports Football, som sender 128 Premier League-kampe fra 2024/2025-sæsonen. Køb et dagspas (15 GBP/dag), hvis du kun vil se et par enkle kampe, ellers vælg et månedsabonnement (35 GBP/måned). NOW’s bedste tilbud er deres 6-månedersabonnementtil 26 GBP/måned. NOW tilbyder ikke længere en gratis prøveperiode for sine sportsabonnementer.

Bemærk: Du skal muligvis bruge en britisk eller irsk betalingsmetode, men du kan også bruge PayPal til at abonnere.

Sky Sports

Pris: Varierer

Sky Sports er tilgængelig for beboere i Storbritannien og Irland og kræver et abonnement. Hvis du har et abonnement, kan du dog også se online via Sky Go-appsene til desktop, iOS og Android. Sky Sports tilbyder ikke en gratis prøveperiode.

Bemærk: Du skal bruge en britisk eller irsk betalingsmetode for at abonnere.

USA

Peacock Premium

Pris: Priserne starter fra 6 USD/måned

Kanaler: NBC og Peacock

For kun 6 USD/måned tilbyder Peacock Premium den mest overkommelige måde at livestreame Premier League i USA. Tjenesten viser kampe eksklusivt på Peacock samt dem, der vises på NBC. Peacock tilbyder ikke en gratis prøveperiode.

Bemærk: Du skal bruge en amerikansk betalingsmetode for at abonnere.

Sådan ser du Premier League-kampe på alle dine streamingenheder

Fodboldfans kan livestreame Premier League på mange forskellige enheder lige fra smartphones og tablets til spilkonsoller og tv’er.

Hvornår starter Premier League 2024/2025?

Premier League 2024/2025-sæsonen starter den 16. august 2024, og varer indtil den 25. maj 2025.

Programmet for Premier League 2024/2025

Her er nogle vigtige datoer for 2024/2025-sæsonen af Premier League.

Dato Kamp Søndag den 18. august 2024 Chelsea vs. Manchester City Lørdag den 31. august 2024 Manchester United vs. Liverpool Lørdag den 14. september 2024 Tottenham Hotspur vs. Arsenal Lørdag den 26. oktober 2024 Arsenal vs. Liverpool Lørdag den 30. november 2024 Liverpool vs. Man City Lørdag den 4. januar 2025 Liverpool vs. Man United Tirsdag den 14. januar 2025 Arsenal vs. Tottenham Hotspur Lørdag den 22. februar 2025 Manchester City vs. Liverpool Lørdag den 5. april 2025 Manchester United vs. Manchester City Søndag den 25. maj 2025 Sidste spillerunde (sidste dag af sæsonen)

Hvilke hold er med i Premier League 2024/2025?

Hold Stadion Arsenal Emirates Stadium, London Aston Villa Villa Park, Birmingham Bournemouth Vitality Stadium, Bournemouth Brentford Gtech Community Stadium, London Brighton & Hove Albion American Express Stadium, Brighton & Hove Chelsea Stamford Bridge, London Crystal Palace Selhurst Park, London Everton Goodison Park, Liverpool Fulham Craven Cottage, London Ipswich Town Portman Road, Ipswich Leicester City King Power Stadium, Leicester Liverpool Anfield, Liverpool Manchester City Etihad Stadium, Manchester Manchester United Old Trafford, Manchester Newcastle United St. James’ Park, Newcastle Nottingham Forest City Ground, West Bridgford Southampton St. Mary’s Stadium, Southampton Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadium, London West Ham United London Stadium, London Wolverhampton Wanderers Molineux Stadium, Wolverhampton

Kommende Premier League-kampe 2024/2025, du kan streame

Manchester United vs. Fulham – Fredag den 16. august, 20:00 BST / 15:00 EDT

Chelsea vs. Manchester City – Søndag den 18. august, 16:30 BST / 11:30 EDT

Hold øje med de bedste Premier League-kampe, du kan livestreame hver uge!

De seneste vindere af Premier League

År Vinder 2013–14 Manchester City (4. gang) 2014–15 Chelsea (5. gang) 2015–16 Leicester City (1. gang) 2016–17 Chelsea (6. gang) 2017–18 Manchester City (5. gang) 2018–19 Manchester City (6. gang) 2019–20 Liverpool (19. gang) 2020–21 Manchester City (7. gang) 2021–22 Manchester City (8. gang) 2022–23 Manchester City (9. gang) 2023–24 Manchester City (10. gang) 2024–25 Endnu ikke afgjort