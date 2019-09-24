Как смотреть прямые трансляции Английской Премьер-лиги 2024–25

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Лучший VPN для просмотра игр Английской Премьер-лиги

ExpressVPN — лучший VPN для футбольных фанатов, которые хотят смотреть Английскую Премьер-лигу. Мы используем новейшие серверы с пропускной способностью в 10 Гбит/с, расположенные в разных точках мира, так что вы сможете наслаждаться конфиденциальными VPN-подключения, не пропуская ни секунды действия. ExpressVPN предлагает удобные приложения для Windows, Mac, Android и iOS, а также множество способов смотреть АПЛ онлайн на большом экране вашего ТВ. Если вам потребуется помощь, ExpressVPN предлагает круглосуточную поддержку в чате и 30-дневную гарантию возврата денег без риска!

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Смотрите прямые трансляции 2024–25 Премьер-лиги с бесплатной пробной версией

Канада

Fubo

Цена: 25 долл. Канады/месяц или от 180 долл. Канады/год

Вы можете смотреть прямые трансляции матчей Английской Премьер-лиги на Fubo с пакетами Soccer и Premium, которые охватывают все 380 матчей сезона АПЛ 2024–25 в Канаде. Доступна 7-дневная бесплатная пробная версия. В качестве бонуса Fubo также транслирует матчи Лиги 1, Серии А и Кубка Италии.

Внимание. Для подписки может потребоваться канадский почтовый индекс (например, G1X 2W1, V9N 9C5).

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Новая Зеландия

Sky Sport Now

Цена: 20 долл. Новой Зеландии/неделя, 40 долл. Новой Зеландии/месяц или 400 долл. Новой Зеландии/год

Новозеландские болельщики могут получить доступ к 12 каналам Sky Sport и ESPN в Новой Зеландии через Sky Sport Now, и это идеально подходит для просмотра прямых трансляций Английской Премьер-лиги в течение всего сезона 2024–25. Сервис предлагает недельные, месячные и годовые тарифы, также доступна 7-дневная бесплатная пробная версия (для месячных и годовых подписок), что будет особенно кстати, если вы хотите посмотреть только отдельные матчи.

Внимание. Для подписки потребуется выданная в стране банковская карта; в противном случае используйте PayPal.

Франция

Canal+

Цена: 28 евро/месяц

Canal+ будет транслировать матчи сезона 2024–25 АПЛ для болельщиков во Франции. Этот французский потоковый сервис — отличный способ смотреть игры Английской Премьер-лиги в прямом эфире, а также насладиться фильмами, сериалами и документальными передачами по запросу. Предлагается 7-дневная бесплатная пробная версия.

Великобритания

Amazon Prime Video

Цена: 9 фунтов/месяц

Amazon Prime Video получил права на эксклюзивную трансляцию 20 игр Премьер-лиги в сезоне 2024–25, которые не будут показаны на Sky Sports или TNT Sports. Эти матчи включают все 10 игр АПЛ, которые пройдут 3 и 4 декабря 2024 года, а также все 10 матчей в День подарков. Британские подписчики также получат доступ ко всей библиотеке Prime Video в Великобритании. Prime Video также предлагает 30-дневную бесплатную пробную версию.

Внимание. Для подписки потребуется выданная в Великобритании банковская карта, и вы не сможете изменить домашний регион даже во время путешествий.

Discovery+

Цена: от 31 фунта/месяц (план Premium)

Каналы: TNT Sports

Британские болельщики могут смотреть прямые трансляции Premier League на TNT Sports, который включен в Discovery+ Premium вместе с Eurosport и множеством других развлекательных каналов. Зрителям Discovery+ доступны и другие футбольные чемпионаты, в том числа Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы и Лига конференций Европы. В каталогах сервиса представлены и другие виды спорта. Discovery+ также предлагает 7-дневную бесплатную пробную версию для новых подписчиков!

Соединенные Штаты

DirecTV Stream

Цена: от 85 долл. США/месяц

Каналы: NBC, USA Network

DirecTV Stream позволяет подписчикам в США смотреть прямые трансляции матчей АПЛ сезона 2024–25 на NBC и USA Network, причем начиная с первого же матча («Манчестер Юнайтед» против «Фулхэм»), который пройдет 16 августа. DirecTV Stream — популярная у спортивных фанатов потоковая платформа. Она открывает доступ ко всем каналам, на которых можно смотреть прямые трансляции АПЛ. Для новых подписчиков доступна 5-дневная бесплатная пробная версия.

Внимание. Для подписки может потребоваться почтовый индекс США (например, 90210, 10022) и выданная в стране банковская карта.

Fubo

Цена: от 80 долл. США/месяц

Каналы: NBC, USA Network

Фанаты в США могут смотреть разные матчи Премьер-лиги в течение всего сезона 2024–25 на Fubo, где матчи будут транслироваться на каналах NBC и USA Network. Fubo также предлагает 7-дневную бесплатную пробную версию для новых подписчиков.

Внимание. Для подписки потребуется выданная в США банковская карта.

Hulu + Live TV

Цена: 77 долл. США/месяц

Каналы: NBC, USA Network

Hulu + Live TV предлагает для американских болельщиков пакет прямых трансляций, который включает в себя доступ к NBC и USA Network, где отдельные игры Английской Премьер-Лиги будут показаны в прямом эфире. Новые и возвращающиеся подписчики могут также воспользоваться 3-дневной бесплатной пробной версией Hulu + Live TV.

Внимание. Для подписки потребуется выданная в США банковская карта.

YouTube TV

Цена: от 73 долл. США/месяц

Каналы: NBC, USA Network

YouTube TV предлагает американцам доступ к каналам NBC и USA Network, где будут транслировать матчи АПЛ сезона 2024–25. Возможно, при регистрации вам потребуется указать почтовый индекс США (например, 10022, 48104 и т.д.), но платформа принимает широкий выбор способов оплаты. Если вы не хотите сразу подписываться на YouTube TV, воспользуйтесь бесплатной пробной версией.

Внимание. Для подписки потребуется выданная в США банковская карта или PayPal. В противном случае оформить подписку через Google Play.

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Другие способы посмотреть Английскую Премьер-лигу онлайн

Германия

Sky Deutschland

Цена: 30 евро/месяц или 300 евро/год

В Германии футбольные болельщики могут смотреть прямые трансляции матчей АПЛ через WOW — потоковый сервис Sky в Германии. WOW будет отличный способ смотреть игры Английской Премьер-лиги, а также матчи Бундеслиги и Кубка Германии в прямом эфире.

Внимание. Для подписки потребуется выданная в Германии банковская карта.

Италия

Sky Italia

Цена: варьируется

Итальянские футбольные болельщики могут смотреть прямые трансляции матчей АПЛ на Sky Italia, где также транслируются несколько других популярных видов спорта.

Внимание. Для подписки потребуется выданная в Италии банковская карта.

Испания

DAZN

Цена: варьируется

Смотрите прямые трансляции матчей Английской Премьер-лиги в Испании на DAZN. Этот сервис показывает игры испанским футбольным болельщикам как в прямом эфире, так и по запросу в течение всего сезона.

Внимание. Для подписки может потребоваться испанская банковская карта и почтовый индекс. Если у вас ничего такого нет, подписывайтесь через PayPal. Учтите, что ваша подписка на DAZN будет привязана к Испании, и вы не сможете изменить домашний регион.

Великобритания

NOW

Цена: от 26 фунтов/месяц

Каналы: Sky Sports Football

NOW — отличный способ смотреть передачи всех 12 каналов Sky Sports в прямом эфире и по запросу, не заключая при этом долгосрочную подписку. Для британских фанатов футбола особенно ценным будет доступ к Sky Sports Football, где покажут 128 матчей АПЛ в сезоне 2024–25. Приобретите дневной пропуск (15 фунтов/день), если вы хотите посмотреть только один или два матча, или выберите месячную подписку (35 фунтов/месяц). Лучшее предложение от NOW — это шестимесячный пакет за 26 фунтов/месяц. NOW больше не предлагает бесплатную пробную версию для своих спортивных подписок.

Внимание. Для подписки потребуется выданная в Великобритании или Ирландии банковская карта; в противном случае используйте PayPal.

Sky Sports

Цена: варьируется

Sky Sports доступен для жителей Великобритании и Ирландии и требует оформления подписки. Однако подписчики сервиса также могут посмотреть все матчи онлайн через приложения Sky Go для настольных ПК, а также устройств iOS и Android. Sky Sports не предлагает бесплатную пробную версию.

Внимание. Для подписки потребуется выданная в Великобритании или Ирландии банковская карта.

Соединенные Штаты

Peacock Premium

Цена: от 6 долл. США/месяц

Каналы: NBC и Peacock

Всего за 6 долл. США в месяц Peacock Premium готов предложить вам самый доступный способ смотреть прямые трансляции Английской Премьер-лиги в США. Сервис транслирует игры исключительно на каналах Peacock и NBC, при этом Peacock не предлагает бесплатную пробную версию.

Внимание. Для подписки потребуется выданная в США банковская карта.

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Как смотреть матчи Английской Премьер-лиги на всех ваших устройствах

С подпиской на ExpressVPN футбольные болельщики могут смотреть прямые трансляции матчей АПЛ на множестве устройств — от смартфонов и планшетов до игровых консолей и телевизоров.

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Когда начнется сезон 2024–25 АПЛ?

Сезон 2024–25 АПЛ начинается 16 августа 2024 года и продлится до 25 мая 2025 года.

АПЛ 2024–25 — турнирная таблица

Ниже вы можете найти некоторые ключевые даты сезона 2024–25 Premier League.

Дата Матч Воскресенье, 18 августа 2024 года «Челси» против «Манчестер Сити» Суббота, 31 августа 2024 года «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуль» Суббота, 14 сентября 2024 года «Тоттенхэм Хотспур» против «Арсенал» Суббота, 26 октября 2024 года «Арсенал» против «Ливерпуль» Суббота, 30 ноября 2024 года «Ливерпуль» против «Манчестер Сити» Суббота, 4 января 2025 года «Ливерпуль» против «Манчестер Юнайтед» Вторник, 14 января 2025 года «Арсенал» против «Тоттенхэм Хотспур» Суббота, 22 февраля 2025 года «Манчестер Сити» против «Ливерпуль» Суббота, 5 апреля 2025 года «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити» Воскресенье, 25 мая 2025 года Заключительный день сезона

Какие команды участвуют в АПЛ 2024–25?

Команда Стадион «Арсенал» Emirates Stadium, Лондон «Астон Вилла» Villa Park, Бирмингем «Борнмут» Vitality Stadium, Борнмут «Брентфорд» Gtech Community Stadium, Лондон «Брайтон энд Хоув Альбион» American Express Stadium, Брайтон энд Хоув «Челси» Stamford Bridge, Лондон «Кристал Пэлас» Selhurst Park, Лондон «Эвертон» Goodison Park, Ливерпуль «Фулхэм» Craven Cottage, Лондон «Ипсвич Таун» Portman Road, Ипсвич «Лестер Сити» King Power Stadium, Лестер «Ливерпуль» Anfield, Ливерпуль «Манчестер Сити» Etihad Stadium, Манчестер «Манчестер Юнайтед» Old Trafford, Манчестер «Ньюкасл Юнайтед» St. James’ Park, Ньюкасл «Ноттингем Форест» City Ground, Вест-Бриджфорд «Саутгемптон» St. Mary’s Stadium, Саутгемптон «Тоттенхэм Хотспур» Tottenham Hotspur Stadium, Лондон «Вест Хэм Юнайтед» London Stadium, Лондон «Вулверхэмптон Уондерерс» Molineux Stadium, Вулвергемптон

Ближайшие матчи АПЛ 2024–25

«Манчестер Юнайтед» против «Фулхэм» — пятница, 16 августа, 20:00 BST.

«Челси» против «Манчестер Сити» — воскресенье, 18 августа, 16:30 BST.

Проверьте расписание на следующую неделю, чтобы узнать о матчах Английский Премьер-лиги и посмотреть их в прямом эфире!

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Прошлые победители АПЛ

Год Победитель 2013–14 «Манчестер Сити» (4-я победа) 2014–15 «Челси» (5-я победа) 2015–16 «Лестер Сити» (1-я победа) 2016–17 «Челси» (6-я победа) 2017–18 «Манчестер Сити» (5-я победа) 2018–19 «Манчестер Сити» (6-я победа) 2019–20 «Ливерпуль» (19-я победа) 2020–21 «Манчестер Сити» (7-я победа) 2021–22 «Манчестер Сити» (8-я победа) 2022–23 «Манчестер Сити» (9-я победа) 2023–24 «Манчестер Сити» (10-я победа) 2024–25 Скоро узнаем!

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ExpressVPN — это VPN-сервис, не предназначенный для использования в целях, связанных с нарушением авторских прав. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями предоставления услуг ExpressVPN и соответствующего провайдера контента, чтобы узнать больше.

ЧаВо: смотрим игры Английской Премьер-лиги онлайн Могу ли я использовать VPN для просмотра Английской Премьер-лиги из другой страны? Некоторые пользователи могут смотреть АПЛ 24–25, подключаясь к VPN-серверу в другой стране, но это может нарушать условия предоставления услуг соответствующего сервиса потоковых трансляций или даже законы о защите авторских прав. ExpressVPN — это инструмент защиты подключений и обеспечения приватной работы в Сети, и его использование в целях, связанных с нарушением авторских прав, противоречит нашим условиям предоставления услуг. Мы не можем отслеживать или контролировать ваши действия в Сети, пока вы подключены к нашим VPN-серверам. Таким образом, вся ответственность за соблюдение соответствующих правил и законов целиком и полностью ложится на вас. Стоит ли использовать бесплатный VPN для просмотра Английской Премьер-лиги? Нет, ExpressVPN предлагает функции премиум-класса, которые могут отсутствовать у бесплатных VPN-сервисов (например, высокоскоростные серверы в 105 странах). Подписка на ExpressVPN позволяет вам смотреть АПЛ без буферизации и прерываний. Вы можете попробовать ExpressVPN без риска с 30-дневной гарантией возврата денег! Могу ли я смотреть прямые трансляции матчей Английской Премьер-лиги бесплатно? Нет, вы не можете бесплатно смотреть прямые трансляции матчей Английской Премьер-лиги. Однако некоторые потоковые сервисы предлагают бесплатную пробную версию, позволяющую вам бесплатно посмотреть несколько матчей АПЛ. На каком телеканале идет АПЛ? Трансляции Английской Премьер-лиги будут доступны на NBC и USA Network (через DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live и YouTube TV) и Peacock Premium в США; Amazon Prime Video, Sky Sports (через Sky и NOW) и TNT Sports (через Discovery+) в Великобритании; Fubo в Канаде; Optus Sports в Австралии, Sky Sport Now в Новой Зеландии, Canal+ во Франции, Sky Deutschland в Германии, Sky Italia в Италии, DAZN в Испании. Могу ли я смотреть матчи Английской Премьер-лиги через приложение? Да, зрители из США могут смотреть матчи Английской Премьер-лиги в официальных приложениях DirecTV Stream, Fubo, Hulu, Peacock и YouTube TV. Discovery+, Prime Video, NOW и Sky Sports будут вести прямые трансляции в Великобритании. Кроме того, матчи Английской Премьер-лиги можно смотреть в прямом эфире через приложения Fubo в Канаде, Optus Sports в Австралии, Sky Sports Now в Новой Зеландии, Canal+ во Франции, Sky Deutschland в Германии, Sky Italia в Италии и DAZN в Испании. Могу ли я смотреть финал АПЛ на YouTube? Нет, но вы можете смотреть бесплатные обзоры матчей Английской Премьер-лиги и лучших голов на YouTube. Где можно посмотреть обзоры матчей АПЛ? Бесплатные обзор матчей доступны на официальном YouTube-канале Премьер-лиги, а также на официальных каналах потоковых сервисов, включая NBC Sports в США. Британские болельщики также могут каждую неделю смотреть программу Match of the Day на BBC iPlayer. Какая команда АПЛ самая успешная? По состоянию на 2024 год самой успешной командой высшего дивизиона профессионального футбола в Англии является «Манчестер Юнайтед» — 20 побед! Это также самая успешная команда эпохи АПЛ: с ее начала в 1992 году эта команда одержала победу в Чемпионате 13 раз. Могу ли я смотреть Английскую Премьер-лигу на своем компьютере? Конечно! Если вы смотрите спорт онлайн через браузер, обязательно установите расширение ExpressVPN для Chrome, Firefox или Edge. Наши расширения имеют все необходимые для комфортного просмотра онлайн-трансляций функции Могу ли я смотреть Английскую Премьер-лигу на своем телефоне или планшете? Да. ExpressVPN предлагает приложения для всех основных мобильных платформ, включая iOS и Android. Как смотреть Английскую Премьер-лигу на телевизоре с помощью VPN? Вкратце говоря, есть пять основных способов смотреть спортивные передачи на ТВ с ExpressVPN: -с помощью собственного приложения для телевизоров Smart TV или потоковой приставки;

-с помощью воспроизведения трансляции на ПК и подключения к нему ТВ по HDMI-кабелю;

-посредством беспроводной трансляции, передающейся на ТВ или потоковую приставку с ПК или мобильного устройства;

-посредством подключения к роутеру ExpressVPN, благодаря чему вы сможете защитить любое количество устройств и использовать разные серверные локации одновременно;

-также вы можете воспользоваться функцией MediaStreamer, разработанной ExpressVPN специально для устройств, куда нельзя установить VPN-приложение (например, игровых и телеприставок). MediaStreamer требуется настроить всего раз, но эта функция не окружит ваш трафик полноценной VPN-защитой.

Подробнее о том, как подключиться к ExpressVPN на ТВ, читайте здесь. Также вы можете обратиться в наш доступный 24/7 онлайн-чат за пошаговыми инструкциями. Подключение к VPN-серверу установлено, но скорость низкая! Если скорость вашего интернет-подключения невелика, а также если потоковые трансляции то и дело тормозят, тому может быть несколько возможных причин: — удаленность выбранного вами VPN-сервера от вашей локации;

— ваш тип подключения (проводные в целом надежнее, чем беспроводные);

— проблемы взаимодействия между VPN и вашим интернет-провайдером;

— низкая скорость исходного интернет-подключения;

— тип вашего устройства и его вычислительная мощность. Для устранения неполадок попробуйте выполнить каждый из следующих шагов: — Скачайте последнюю версию ExpressVPN.

— Подключитесь к другой локации VPN-серверов.

— Смените VPN-протокол. Если вы попробовали все вышеперечисленные способы и по-прежнему испытываете проблемы со скоростью потокового вещания, обратитесь в круглосуточную службу поддержки ExpressVPN, и сотрудник службы поддержки окажется рядом с вами в считанные секунды. Подключение к рекомендованному VPN-серверу установлено, но зайти на сервис потоковых трансляций не удается! Не беспокойтесь! Уровень загруженности серверов быстро меняется (особенно в час пик, когда сразу много людей пытаются смотреть определенные передачи), и здесь как нельзя кстати приходятся высокоскоростные серверы ExpressVPN, расположенные по всему миру. Если вы пытаетесь получить доступ к сайту в США или Германии, то, например, попробуйте подключиться к другому серверу в этих странах. Если вы пытаетесь подключиться к стране с одной доступной серверной локацией, первым делом проверьте настройки местоположения. Если вы пользуетесь мобильным устройством, отключитесь от VPN, выключите службы определения местоположения, а затем снова подключитесь к VPN. На компьютерах Windows и Mac службы определения местоположения можно отключить в меню настроек «Конфиденциальность и безопасность». Чтобы получить дополнительную помощь, обратитесь к сотруднику нашей службы поддержки, которая доступна круглосуточно и без выходных в чате. Какие еще сервисы потоковых трансляций можно смотреть с ExpressVPN? ExpressVPN отлично работает со всеми самыми популярными потоковыми приложениями в любых странах мира. Используя VPN для просмотра видео онлайн, вы получаете возможность смотреть трансляции в HD, под защитой, с неограниченным трафиком и без вмешательства интернет-провайдера (который может порой замедлять подключения). Если вы хотите болеть за любимую команду из любой точки мира, даже если путешествуете или используете незащищенную публичную точку доступа Wi-Fi, ExpressVPN станет для вас идеальным решением.