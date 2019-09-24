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Смотрите онлайн матчи АПЛ 2024–25

Обновлено: 16 августа 2024

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Смотрите онлайн матчи АПЛ 2024–25

Как смотреть прямые трансляции Английской Премьер-лиги 2024–25

Ищете способ смотреть прямые трансляции матчей Премьер-лиги онлайн? Всего за несколько простых шагов вы сможете безопасно смотреть каждый матч с ExpressVPN:

  1. Оформите подписку на ExpressVPN.
  2. Подключитесь к серверу в соответствующей стране. Например, болельщики из Великобритании могут подключиться к серверу в Великобритании, чтобы безопасно смотреть футбол на NOW.
  3. Наслаждайтесь матчем!

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Лучший VPN для просмотра игр Английской Премьер-лиги

ExpressVPN — лучший VPN для футбольных фанатов, которые хотят смотреть Английскую Премьер-лигу. Мы используем новейшие серверы с пропускной способностью в 10 Гбит/с, расположенные в разных точках мира, так что вы сможете наслаждаться конфиденциальными VPN-подключения, не пропуская ни секунды действия. ExpressVPN предлагает удобные приложения для Windows, Mac, Android и iOS, а также множество способов смотреть АПЛ онлайн на большом экране вашего ТВ. Если вам потребуется помощь, ExpressVPN предлагает круглосуточную поддержку в чате и 30-дневную гарантию возврата денег без риска!

Смотреть футбол онлайн на большом экране

Смотрите прямые трансляции 2024–25 Премьер-лиги с бесплатной пробной версией

Канада

Fubo

Цена: 25 долл. Канады/месяц или от 180 долл. Канады/год 

Вы можете смотреть прямые трансляции матчей Английской Премьер-лиги на Fubo с пакетами Soccer и Premium, которые охватывают все 380 матчей сезона АПЛ 2024–25 в Канаде. Доступна 7-дневная бесплатная пробная версия. В качестве бонуса Fubo также транслирует матчи Лиги 1, Серии А и Кубка Италии.

Внимание. Для подписки может потребоваться канадский почтовый индекс (например, G1X 2W1, V9N 9C5).

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Новая Зеландия

Sky Sport Now

Цена: 20 долл. Новой Зеландии/неделя, 40 долл. Новой Зеландии/месяц или 400 долл. Новой Зеландии/год

Новозеландские болельщики могут получить доступ к 12 каналам Sky Sport и ESPN в Новой Зеландии через Sky Sport Now, и это идеально подходит для просмотра прямых трансляций Английской Премьер-лиги в течение всего сезона 2024–25. Сервис предлагает недельные, месячные и годовые тарифы, также доступна 7-дневная бесплатная пробная версия (для месячных и годовых подписок), что будет особенно кстати, если вы хотите посмотреть только отдельные матчи.

Внимание. Для подписки потребуется выданная в стране банковская карта; в противном случае используйте PayPal.

Франция

Canal+

Цена: 28 евро/месяц

Canal+ будет транслировать матчи сезона 2024–25 АПЛ для болельщиков во Франции. Этот французский потоковый сервис — отличный способ смотреть игры Английской Премьер-лиги в прямом эфире, а также насладиться фильмами, сериалами и документальными передачами по запросу. Предлагается 7-дневная бесплатная пробная версия.

Великобритания

Amazon Prime Video

Цена: 9 фунтов/месяц

Amazon Prime Video получил права на эксклюзивную трансляцию 20 игр Премьер-лиги в сезоне 2024–25, которые не будут показаны на Sky Sports или TNT Sports. Эти матчи включают все 10 игр АПЛ, которые пройдут 3 и 4 декабря 2024 года, а также все 10 матчей в День подарков. Британские подписчики также получат доступ ко всей библиотеке Prime Video в Великобритании. Prime Video также предлагает 30-дневную бесплатную пробную версию.

Внимание. Для подписки потребуется выданная в Великобритании банковская карта, и вы не сможете изменить домашний регион даже во время путешествий.

Discovery+

Цена: от 31 фунта/месяц (план Premium) 

Каналы: TNT Sports

Британские болельщики могут смотреть прямые трансляции Premier League на TNT Sports, который включен в Discovery+ Premium вместе с Eurosport и множеством других развлекательных каналов. Зрителям Discovery+ доступны и другие футбольные чемпионаты, в том числа Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы и Лига конференций Европы. В каталогах сервиса представлены и другие виды спорта. Discovery+ также предлагает 7-дневную бесплатную пробную версию для новых подписчиков! 

Соединенные Штаты

DirecTV Stream

Цена: от 85 долл. США/месяц

Каналы: NBC, USA Network

DirecTV Stream позволяет подписчикам в США смотреть прямые трансляции матчей АПЛ сезона 2024–25 на NBC и USA Network, причем начиная с первого же матча («Манчестер Юнайтед» против «Фулхэм»), который пройдет 16 августа. DirecTV Stream — популярная у спортивных фанатов потоковая платформа. Она открывает доступ ко всем каналам, на которых можно смотреть прямые трансляции АПЛ. Для новых подписчиков доступна 5-дневная бесплатная пробная версия.

Внимание. Для подписки может потребоваться почтовый индекс США (например, 90210, 10022) и выданная в стране банковская карта.

Fubo

Цена: от 80 долл. США/месяц

Каналы: NBC, USA Network

Фанаты в США могут смотреть разные матчи Премьер-лиги в течение всего сезона 2024–25 на Fubo, где матчи будут транслироваться на каналах NBC и USA Network. Fubo также предлагает 7-дневную бесплатную пробную версию для новых подписчиков. 

Внимание. Для подписки потребуется выданная в США банковская карта. 

Hulu + Live TV

Цена: 77 долл. США/месяц

Каналы: NBC, USA Network

Hulu + Live TV предлагает для американских болельщиков пакет прямых трансляций, который включает в себя доступ к NBC и USA Network, где отдельные игры Английской Премьер-Лиги будут показаны в прямом эфире. Новые и возвращающиеся подписчики могут также воспользоваться 3-дневной бесплатной пробной версией Hulu + Live TV.

Внимание. Для подписки потребуется выданная в США банковская карта. 

YouTube TV

Цена: от 73 долл. США/месяц

Каналы: NBC, USA Network

YouTube TV предлагает американцам доступ к каналам NBC и USA Network, где будут транслировать матчи АПЛ сезона 2024–25. Возможно, при регистрации вам потребуется указать почтовый индекс США (например, 10022, 48104 и т.д.), но платформа принимает широкий выбор способов оплаты. Если вы не хотите сразу подписываться на YouTube TV, воспользуйтесь бесплатной пробной версией.

Внимание. Для подписки потребуется выданная в США банковская карта или PayPal. В противном случае оформить подписку через Google Play.

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Другие способы посмотреть Английскую Премьер-лигу онлайн

Германия

Sky Deutschland

Цена: 30 евро/месяц или 300 евро/год

В Германии футбольные болельщики могут смотреть прямые трансляции матчей АПЛ через WOW — потоковый сервис Sky в Германии. WOW будет отличный способ смотреть игры Английской Премьер-лиги, а также матчи Бундеслиги и Кубка Германии в прямом эфире. 

Внимание. Для подписки потребуется выданная в Германии банковская карта.

Италия

Sky Italia

Цена: варьируется

Итальянские футбольные болельщики могут смотреть прямые трансляции матчей АПЛ на Sky Italia, где также транслируются несколько других популярных видов спорта.

Внимание. Для подписки потребуется выданная в Италии банковская карта.

Испания

DAZN

Цена: варьируется

Смотрите прямые трансляции матчей Английской Премьер-лиги в Испании на DAZN. Этот сервис показывает игры испанским футбольным болельщикам как в прямом эфире, так и по запросу в течение всего сезона. 

Внимание. Для подписки может потребоваться испанская банковская карта и почтовый индекс. Если у вас ничего такого нет, подписывайтесь через PayPal. Учтите, что ваша подписка на DAZN будет привязана к Испании, и вы не сможете изменить домашний регион.

Великобритания

NOW

Цена: от 26 фунтов/месяц

Каналы: Sky Sports Football

NOW — отличный способ смотреть передачи всех 12 каналов Sky Sports в прямом эфире и по запросу, не заключая при этом долгосрочную подписку. Для британских фанатов футбола особенно ценным будет доступ к Sky Sports Football, где покажут 128 матчей АПЛ в сезоне 2024–25. Приобретите дневной пропуск (15 фунтов/день), если вы хотите посмотреть только один или два матча, или выберите месячную подписку (35 фунтов/месяц). Лучшее предложение от NOW — это шестимесячный пакет за 26 фунтов/месяц. NOW больше не предлагает бесплатную пробную версию для своих спортивных подписок.

Внимание. Для подписки потребуется выданная в Великобритании или Ирландии банковская карта; в противном случае используйте PayPal.

Sky Sports

Цена: варьируется

Sky Sports доступен для жителей Великобритании и Ирландии и требует оформления подписки. Однако подписчики сервиса также могут посмотреть все матчи онлайн через приложения Sky Go для настольных ПК, а также устройств iOS и Android. Sky Sports не предлагает бесплатную пробную версию.

Внимание. Для подписки потребуется выданная в Великобритании или Ирландии банковская карта.

Соединенные Штаты

Peacock Premium

Цена: от 6 долл. США/месяц

Каналы: NBC и Peacock

Всего за 6 долл. США в месяц Peacock Premium готов предложить вам самый доступный способ смотреть прямые трансляции Английской Премьер-лиги в США. Сервис транслирует игры исключительно на каналах Peacock и NBC, при этом Peacock не предлагает бесплатную пробную версию. 

Внимание. Для подписки потребуется выданная в США банковская карта.

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Как смотреть матчи Английской Премьер-лиги на всех ваших устройствах

С подпиской на ExpressVPN футбольные болельщики могут смотреть прямые трансляции матчей АПЛ на множестве устройств — от смартфонов и планшетов до игровых консолей и телевизоров.

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Когда начнется сезон 2024–25 АПЛ?

Сезон 2024–25 АПЛ начинается 16 августа 2024 года и продлится до 25 мая 2025 года.

АПЛ 2024–25 — турнирная таблица

Ниже вы можете найти некоторые ключевые даты сезона 2024–25 Premier League. 

ДатаМатч
Воскресенье, 18 августа 2024 года«Челси» против «Манчестер Сити»
Суббота, 31 августа 2024 года«Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуль»
Суббота, 14 сентября 2024 года«Тоттенхэм Хотспур» против «Арсенал»
Суббота, 26 октября 2024 года«Арсенал» против «Ливерпуль»
Суббота, 30 ноября 2024 года«Ливерпуль» против «Манчестер Сити»
Суббота, 4 января 2025 года«Ливерпуль» против «Манчестер Юнайтед»
Вторник, 14 января 2025 года«Арсенал» против «Тоттенхэм Хотспур»
Суббота, 22 февраля 2025 года«Манчестер Сити» против «Ливерпуль»
Суббота, 5 апреля 2025 года«Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити»
Воскресенье, 25 мая 2025 годаЗаключительный день сезона

Какие команды участвуют в АПЛ 2024–25?

КомандаСтадион
«Арсенал»Emirates Stadium, Лондон
«Астон Вилла»Villa Park, Бирмингем
«Борнмут»Vitality Stadium, Борнмут
«Брентфорд»Gtech Community Stadium, Лондон
«Брайтон энд Хоув Альбион»American Express Stadium, Брайтон энд  Хоув
«Челси»Stamford Bridge, Лондон
«Кристал Пэлас»Selhurst Park, Лондон
«Эвертон»Goodison Park, Ливерпуль
«Фулхэм»Craven Cottage, Лондон
«Ипсвич Таун»Portman Road, Ипсвич
«Лестер Сити»King Power Stadium, Лестер
«Ливерпуль»Anfield, Ливерпуль
«Манчестер Сити»Etihad Stadium, Манчестер
«Манчестер Юнайтед»Old Trafford, Манчестер
«Ньюкасл Юнайтед»St. James’ Park, Ньюкасл
«Ноттингем Форест»City Ground, Вест-Бриджфорд
«Саутгемптон»St. Mary’s Stadium, Саутгемптон
«Тоттенхэм Хотспур»Tottenham Hotspur Stadium, Лондон
«Вест Хэм Юнайтед»London Stadium, Лондон
«Вулверхэмптон Уондерерс»Molineux Stadium, Вулвергемптон

Ближайшие матчи АПЛ 2024–25

«Манчестер Юнайтед» против «Фулхэм» — пятница, 16 августа, 20:00 BST.

«Челси» против «Манчестер Сити» — воскресенье, 18 августа, 16:30 BST.

Проверьте расписание на следующую неделю, чтобы узнать о матчах Английский Премьер-лиги и посмотреть их в прямом эфире! 

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Прошлые победители АПЛ

ГодПобедитель
2013–14«Манчестер Сити» (4-я победа)
2014–15«Челси» (5-я победа)
2015–16«Лестер Сити» (1-я победа)
2016–17«Челси» (6-я победа)
2017–18«Манчестер Сити» (5-я победа)
2018–19«Манчестер Сити» (6-я победа)
2019–20«Ливерпуль» (19-я победа)
2020–21«Манчестер Сити» (7-я победа)
2021–22«Манчестер Сити» (8-я победа)
2022–23«Манчестер Сити» (9-я победа)
2023–24«Манчестер Сити» (10-я победа)
2024–25Скоро узнаем!

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ЧаВо: смотрим игры Английской Премьер-лиги онлайн

Могу ли я использовать VPN для просмотра Английской Премьер-лиги из другой страны?
Стоит ли использовать бесплатный VPN для просмотра Английской Премьер-лиги?
Могу ли я смотреть прямые трансляции матчей Английской Премьер-лиги бесплатно?
На каком телеканале идет АПЛ?
Могу ли я смотреть матчи Английской Премьер-лиги через приложение?
Могу ли я смотреть финал АПЛ на YouTube?
Где можно посмотреть обзоры матчей АПЛ?
Какая команда АПЛ самая успешная?
Могу ли я смотреть Английскую Премьер-лигу на своем компьютере?
Могу ли я смотреть Английскую Премьер-лигу на своем телефоне или планшете?
Как смотреть Английскую Премьер-лигу на телевизоре с помощью VPN?
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