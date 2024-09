วิธีรับชมถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีก 2024–25

กำลังมองหาวิธีรับชมถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกออนไลน์อยู่ใช่ไหม? เพียงไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ คุณก็สามารถสตรีมเกมทุกนัดอย่างปลอดภัยด้วย ExpressVPN ได้:

รับ ExpressVPN. เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ VPN ที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น แฟนๆ ในสหราชอาณาจักรสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยในสหราชอาณาจักรเพื่อรับชมการแข่งขันผ่าน NOW เพลิดเพลินกับการแข่งขัน!

ต้องการรับชมบนหน้าจอใหญ่? เรียนรู้เกี่ยวกับทุกวิธีการติดตั้ง ExpressVPN บนทีวีของคุณ

VPN ที่ดีที่สุดสำหรับการรับชมถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีก

ExpressVPN เป็น VPN ที่ดีที่สุดสำหรับการสตรีมสดการแข่งขันพรีเมียร์ลีก ด้วยเซิร์ฟเวอร์ความเร็วสูง 10-Gbps ในหลายตำแหน่งทั่วโลก คุณสามารถเพลิดเพลินกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวอย่างเต็มที่ของ VPN บนอุปกรณ์โปรดของคุณ รวมถึง Windows, Mac, Android และ iOS และยังมีหลายวิธีในการสตรีมบนทีวีจอใหญ่ของคุณอีกด้วย หากต้องการความช่วยเหลือระหว่างทาง ExpressVPN มีบริการสนับสนุนตลอด 24/7 ผ่านแชทสด พร้อมรับประกันคืนเงินภายใน 30 วันโดยไม่มีความเสี่ยง!

รับชมถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีก 2024–25 ด้วยการทดลองใช้ฟรี

แคนาดา

Fubo

ราคา: 25 CAD/เดือน หรือ 180 CAD/ปี ขึ้นไป

คุณสามารถสตรีมสดเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ที่ Fubo แพ็กเกจ Soccer และ Premium ที่มีการแข่งขันทั้งหมด 380 นัดของพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2023–24 ในแคนาดา มีทดลองใช้ฟรี 7 วัน นอกจากนี้ Fubo ยังถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอล Ligue 1, Serie A และ Coppa Italia อีกด้วย

หมายเหตุ: คุณอาจต้องใช้รหัสไปรษณีย์ของแคนาดา (เช่น G1X 2W1, V9N 9C5) เพื่อสมัคร

นิวซีแลนด์

Sky Sport Now

ราคา: 20 NZD/สัปดาห์, 40 NZD/เดือน หรือ 400 NZD/ปี

แฟนๆ ชาวนิวซีแลนด์สามารถเข้าถึงช่อง Sky Sport และ ESPN 12 ช่องในนิวซีแลนด์ผ่าน Sky Sport Now ซึ่งเหมาะสำหรับการรับชมถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกอังกฤษตลอดฤดูกาล 2024–25 ผู้ให้บริการยังมีแพ็กเกจแบบสัปดาห์ เดือน และปีให้เลือก นอกจากนี้ยังมีทดลองใช้ฟรี 7 วัน (สำหรับแพ็กเกจรายเดือนและรายปี) หากคุณต้องการรับชมเฉพาะบางแมตช์

หมายเหตุ: คุณจะต้องใช้วิธีการชำระเงินในนิวซีแลนด์เพื่อสมัคร มิฉะนั้นให้ใช้ PayPal

ฝรั่งเศส

Canal+

ราคา: 28 EUR/เดือน

Canal+ จะถ่ายทอดการแข่งขันจากฤดูกาลพรีเมียร์ลีก 2024–25 สำหรับแฟน ๆ ในฝรั่งเศส บริการสตรีมมิ่งของผู้ให้บริการในฝรั่งเศสนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามกีฬาแบบสดและรับชมรายการทีวี ภาพยนตร์ และสารคดีแบบออนดีมานด์ มีทดลองใช้ฟรี 7 วัน

สหราชอาณาจักร

Amazon Prime Video

ราคา: 9 GBP/เดือน

Amazon Prime Video ได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันพรีเมียร์ลีก 20 นัดสำหรับฤดูกาล 2024–25 ที่จะไม่ออกอากาศทาง Sky Sports หรือ TNT Sports เกมเหล่านี้รวมถึงการแข่งขันพรีเมียร์ลีกทั้งหมด 10 นัดในวันที่ 3 และ 4 ธันวาคม 2024 และการแข่งขันทั้งหมด 10 นัดในวัน Boxing Day ผู้สมัครสมาชิกชาวอังกฤษยังสามารถเข้าถึงไลบรารี Prime Video ทั้งหมดในสหราชอาณาจักรได้อีกด้วย Prime Video ยังมีทดลองใช้ฟรี 30 วัน

หมายเหตุ: คุณต้องใช้วิธีการชำระเงินในสหราชอาณาจักรเพื่อสมัคร และภูมิภาคของคุณจะถูกล็อกไว้ในสหราชอาณาจักร แม้คุณจะเดินทางก็ตาม

Discovery+

ราคา: 31 GBP/เดือนขึ้นไป (แผน Premium)

ช่อง: TNT Sports

แฟน ๆ ชาวอังกฤษสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกบน TNT Sports ซึ่งรวมอยู่ในแผน Discovery+ Premium พร้อมด้วย Eurosport และช่องบันเทิงมากมาย ลีกฟุตบอลอื่น ๆ ที่สามารถรับชมได้บน Discovery+ รวมถึง UEFA Champions League, Europa League, และ Europa Conference League รวมถึงกีฬาอื่น ๆ อีกมากมาย Discovery+ ยังมี ทดลองใช้ฟรี 7 วัน สำหรับผู้สมัครสมาชิกใหม่!

สหรัฐอเมริกา

DirecTV Stream

ราคา: 85 USD/เดือนขึ้นไป

ช่อง: NBC, USA Network

DirecTV Stream ผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาสามารถสตรีมสดการแข่งขันพรีเมียร์ลีก 2024–25 บน NBC และ USA Network เริ่มต้นด้วยเกมแรก (Manchester United vs. Fulham) ในวันที่ 16 สิงหาคม DirecTV Stream เป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งยอดนิยมสำหรับแฟนกีฬาและรวมทุกช่องทางที่คุณสามารถรับชมถ

่ายทอดสด EPL ได้ มีทดลองใช้ฟรี 5 วัน สำหรับสมาชิกใหม่

หมายเหตุ: คุณอาจต้องใช้รหัสไปรษณีย์ในสหรัฐฯ (เช่น 90210, 10022) และบัตรเครดิต/เดบิตของสหรัฐฯ ที่ถูกต้องเพื่อสมัครสมาชิก

Fubo

ราคา: 80 USD/เดือนขึ้นไป

ช่อง: NBC, USA Network

แฟนๆ ในสหรัฐอเมริกาสามารถสตรีมสดเกมพรีเมียร์ลีกได้มากมายตลอดฤดูกาล 2024–25 บน Fubo ซึ่งมีเกมที่ออกอากาศทาง NBC และ USA Network Fubo ยังมีทดลองใช้ฟรี 7 วัน สำหรับสมาชิกใหม่

หมายเหตุ: คุณอาจต้องใช้วิธีการชำระเงินในสหรัฐฯ เพื่อสมัครสมาชิก

Hulu + Live TV

ราคา: 77 USD/เดือน

ช่อง: NBC, USA Network

Hulu + Live TV มีแพ็กเกจทีวีถ่ายทอดสดสำหรับแฟน ๆ ชาวอเมริกันซึ่งรวมถึง NBC และ USA Network สำหรับการสตรีมสดบางเกมในพรีเมียร์ลีก สมาชิกใหม่และสมาชิกที่มีสิทธิ์สามารถเพลิดเพลินกับทดลองใช้ฟรี 3 วัน ของ Hulu + Live TV

หมายเหตุ: คุณอาจต้องใช้วิธีการชำระเงินในสหรัฐฯ เพื่อสมัครสมาชิก

YouTube TV

ราคา: 73 USD/เดือนขึ้นไป

ช่อง: NBC, USA Network

YouTube TV ให้ผู้ใช้ชาวอเมริกันเข้าถึง NBC และ USA Network ซึ่งจะถ่ายทอดสดเกมพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล 2024–25 คุณอาจต้องส่งรหัสไปรษณีย์ในสหรัฐฯ (เช่น 10022, 48104 ฯลฯ) แต่ YouTube TV รองรับวิธีการชำระเงินที่หลากหลาย หากคุณไม่ต้องการผูกมัดกับ YouTube TV ให้ใช้ทดลองใช้งานฟรีแทน

หมายเหตุ: คุณอาจต้องใช้วิธีการชำระเงินในสหรัฐฯ ที่ถูกต้องหรือ PayPal เพื่อสมัครสมาชิก มิฉะนั้นสมัครผ่าน Google Play แม้ว่าคุณจะไม่มีบัตรเครดิต/เดบิตของสหรัฐฯ

วิธีอื่นในการรับชมถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีก

เยอรมนี

Sky Deutschland

ราคา: 30 EUR/เดือน หรือ 300 EUR/ปี

ในเยอรมนี แฟนบอลสามารถรับชมถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกผ่าน WOW บริการสตรีมมิ่งของ Sky ในเยอรมนี WOW เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับชมฟุตบอลอังกฤษสด รวมถึงการแข่งขันของบุนเดสลีกาและ DFB-Pokal ในเยอรมนี

หมายเหตุ: คุณอาจต้องใช้วิธีการชำระเงินในเยอรมนีเพื่อสมัครสมาชิก

อิตาลี

Sky Italia

ราคา: แตกต่างกันไป

แฟนบอลชาวอิตาลีสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกบน Sky Italia ซึ่งยังมีการถ่ายทอดกีฬายอดนิยมอีกหลายรายการ

หมายเหตุ: คุณจะต้องใช้วิธีการชำระเงินในอิตาลีเพื่อสมัครสมาชิก

สเปน

DAZN

ราคา: แตกต่างกันไป

รับชมถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกในสเปนบน DAZN ซึ่งถ่ายทอดการแข่งขันสดและตามความต้องการสำหรับแฟนฟุตบอลชาวสเปนตลอดทั้งฤดูกาล

หมายเหตุ: คุณอาจต้องใช้บัตรเครดิต/เดบิตและรหัสไปรษณีย์ของสเปนเพื่อสมัครสมาชิก หากคุณไม่มี ให้สมัครผ่าน PayPal แทน โปรดทราบว่าการสมัครสมาชิก DAZN ของคุณจะถูกล็อกไว้ที่สเปนและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประเทศอื่นได้แม้คุณจะเดินทาง

สหราชอาณาจักร

NOW

ราคา: 26 GBP/เดือนขึ้นไป

ช่อง: Sky Sports Football

NOW เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับแฟน ๆ ชาวอังกฤษในการสตรีมช่อง Sky Sports ทั้ง 12 ช่องแบบสดและตามความต้องการโดยไม่ต้องมีสัญญาระยะยาว—รวมถึง Sky Sports Football ซึ่งจะถ่ายทอดสดเกมพรีเมียร์ลีก 128 เกมในฤดูกาล 2024–25 ซื้อบัตรผ่านรายวัน (15 GBP/วัน) หากคุณต้องการรับชมเพียงหนึ่งหรือสองเกม หรือเลือกบัตรผ่านรายเดือน (35 GBP/เดือน) ดีลที่ดีที่สุดของ NOW คือแพ็กเกจ 6 เดือนในราคา 26 GBP/เดือน NOW ไม่มีการทดลองใช้ฟรีสำหรับสมาชิกกีฬาอีกต่อไป

หมายเหตุ: คุณอาจต้องใช้วิธีการชำระเงินในสหราชอาณาจักรหรือไอร์แลนด์ มิฉะนั้นให้ใช้ PayPal เพื่อสมัครสมาชิก

Sky Sports

ราคา: แตกต่างกันไป

Sky Sports สามารถใช้งานได้สำหรับผู้อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ และต้องการสัญญาระยะยาว อย่างไรก็ตาม สมาชิกยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทั้งหมดทางออนไลน์ผ่านแอป Sky Go สำหรับเดสก์ท็อป iOS และ Android Sky Sports ไม่มีการทดลองใช้ฟรี

หมายเหตุ: คุณจะต้องใช้วิธีการชำระเงินในสหราชอาณาจักรหรือไอร์แลนด์เพื่อสมัครสมาชิก

สหรัฐอเมริกา

Peacock Premium

ราคา: 6/USD เดือนขึ้นไป

ช่อง: NBC และ Peacock

ที่ราคาเพียง 6 USD/เดือน Peacock Premium เป็นวิธีที่คุ้มค่าที่สุดในการรับชมถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกในสหรัฐอเมริกาและถ่ายทอดสดเกมที่มีเฉพาะใน Peacock และ NBC Peacock ไม่มีการทดลองใช้ฟรี

หมายเหตุ: คุณจะต้องใช้วิธีการชำระเงินในสหรัฐฯ เพื่อสมัครสมาชิก