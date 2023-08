WK atletiek 2023 live kijken

Het WK atletiek 2023 wordt gehouden in Boedapest, Hongarije, van 19 t/m 27 augustus. Enkele van de meest verwachte evenementen zijn de 100-meter sprint bij de mannen, de 100-meter horden bij de vrouwen, de 400-meter horden bij de mannen en de marathon bij de vrouwen. Van kogelstoten tot speerwerpen en sprinten, je kunt de meer dan 200 onderdelen van het WK atletiek live kijken met de volgende streamingopties. Met ExpressVPN kun je zelfs als je niet naar Boedapest kunt komen, genieten van live atletiek waar je ook bent!

Datum Zaterdag 19 augustus t/m zondag 27 augustus 2023 Locatie Boedapest, Nemzeti Atlétikai Központ Editie 19e Hoofdlocatie National Athletics Centre

Hoe kijk je het WK atletiek 2023 gratis online?

Je kunt het WK atletiek van 2023 veilig en betrouwbaar streamen in slechts een paar eenvoudige stappen:

Neem ExpressVPN . Verbind met een serverlocatie die overeenkomt met de dienst die je wilt zien, zoals het Verenigd Koninkrijk voor BBC iPlayer of Australië voor SBS. Controleer het programma van de zender die je wilt bekijken. Stem af en geniet ervan!

Sporza

Prijs: gratis

Locatie: België

De Belgische zender Sporza biedt livestreams van het WK atletiek 2023 in het Nederlands. Je kunt het WK atletiek geheel gratis live online of op tv volgen.

Waarom heb je een VPN nodig om het WK atletiek online te kijken?

Wie echt wil genieten van de wereldkampioenschappen atletiek van 2023 moet ExpressVPN toevoegen aan zijn of haar kijkerspalet. ExpressVPN biedt niet alleen servers in 94 landen over de hele wereld, die allemaal geoptimaliseerd zijn voor snelheid en veiligheid, maar je kunt elk evenement streamen op computers, smartphones en zelfs smart tv’s en spelcomputers. Je kunt tot acht gelijktijdige verbindingen hebben, zodat je je favoriete evenementen in razendsnel HD kunt bekijken.

Beste VPN om WK atletiek 2023 te kijken

ExpressVPN is de beste VPN voor het veilig streamen van de hele wereldkampioenschappen atletiek 2023. Dankzij onze snelle servers kun je van elk evenement genieten zonder ook maar één seconde te missen, ongeacht je apparaat. ExpressVPN biedt gebruiksvriendelijke apps voor Windows, Mac, Android en iOS, evenals platforms die andere VPN-bedrijven niet ondersteunen, zoals Linux, Android TV, Amazon Fire TV en routers, plus browserextensies voor Chrome, Firefox en Edge. Als je onderweg hulp nodig hebt, biedt ExpressVPN dag en nacht livechatondersteuning en een risicovrije 30 dagen geld-terug-garantie!

Belangrijkste kenmerken:

Snelle servers in 94 landen over de hele wereld, allemaal geoptimaliseerd voor snelheid en beveiliging

Tot 8 gelijktijdige verbindingen (met een abonnement van 6 of 12 maanden)

5-sterrenklantenservice met dag en nacht livechatondersteuning

Strikt privacybeleid : geen logboeken van activiteiten of verbindingen

Uitgebreide ondersteuningswebsite vol met artikelen over het zelf oplossen van problemen, handige instructievideo’s en meer

TrustedServer, de meest geavanceerde VPN-servertechnologie in de branche, wist gegevens bij elke herstart

Onze innovatieve Threat Manager beschermt je telefoon tegen malware en andere verdachte tracking-apps

Vooruitstrevend Lightway-protocol biedt hogere snelheden, beveiliging en betrouwbaarheid, vooral op mobiel

WK atletiek live kijken: livestreams wereldwijd

NBC, BBC iPlayer en SBS behoren tot de bekende diensten die de wereldkampioenschappen atletiek in 2023 zullen uitzenden. De volledige lijst vind je hieronder.

Kijk WK atletiek in Nederland

NOS

Prijs: gratis

Locatie: Nederland

In Nederland kunnen kijkers op de NOS heel wat, maar niet alle onderdelen van het WK atletiek 2023 gratis live volgen. De wereldkampioenschappen worden uitgezonden op tv en online op de website of in de app.

Eurosport en Discovery+

Prijs: varieert

Locatie: Nederland en andere Europese markten

Eurosport heeft de uitzendrechten voor het WK atletiek 2023 in Nederland. De livestreams zijn online beschikbaar op discovery+. Bekijk zeker het officiële Eurosport-schema. Eurosport biedt een gratis proefperiode van zeven dagen.

Kijk WK atletiek 2023 in België

RTBF

Prijs: gratis

De Belgische zender RTBF zendt de wereldkampioenschappen atletiek van 2023 uit met Frans commentaar. Om te streamen verbind je gewoon met het gratis online streamingplatform Auvio. RTBF is een fantastisch kanaal voor sportfans, want het biedt ook gratis live streams van Formule 1, wielrennen, tennis en meer.

Livestream RTBF online

Kijk WK atletiek live in de VS

NBC Sports

NBC Sports is de exclusieve rechthebbende van de wereldkampioenschappen atletiek van 2023 in de VS. Je kunt NBC op verschillende streamingdiensten bekijken, waaronder YouTube TV (prijzen beginnen bij 73 USD/maand), Fubo (75 USD/maand) en DirecTV Stream (75 USD/maand); alle drie de diensten bieden gratis proefversies aan. Het beste van YouTube TV is misschien wel dat je kunt betalen via Google Play in plaats van dat je een Amerikaanse creditcard nodig hebt!

Daarnaast kun je NBC kijken op Hulu+Live TV of Sling TV, maar let wel dat geen van deze diensten een gratis proefperiode aanbiedt.

Peacock

Prijs: 5 USD/maand

Met Peacock Premium kun je Diamond League-evenementen kijken. Peacock kost 5 USD/maand en biedt vele andere live sportevenementen, waaronder PGA Tour–evenementen en NFL Sunday Night Football-simulcasts.

Hoe stream je op een grootbeeld-tv

Kijk WK atletiek 2023 in het VK

BBC iPlayer

Prijs: gratis

Kanaal: BBC

De BBC heeft de uitzendrechten voor de wereldkampioenschappen atletiek in het Verenigd Koninkrijk. Je kunt de wereldkampioenschappen atletiek live online volgen via de BBC iPlayer en de mobiele app. Houd er rekening mee dat je mogelijk een Britse postcode nodig hebt (bijv. KT6 4EU, NW5 2HR) om je favoriete evenementen succesvol te kunnen streamen!

Hoe stream je met BBC iPlayer

Eurosport

Prijs: varieert

Kanalen: Eurosport 1 en Eurosport 2

Eurosport biedt livestreams van de wereldkampioenschappen atletiek op geselecteerde markten. Zorg ervoor dat je het officiële schema van Eurosport bekijkt! Je kunt Eurosport op een groot aantal apparaten bekijken, waaronder je tv, computer, smartphone en tablet, die allemaal ExpressVPN ondersteunen. Eurosport biedt een gratis proefperiode van zeven dagen.

Kijk WK atletiek 2023 in Australië

SBS On Demand

Prijs: gratis

SBS zendt de wereldkampioenschappen atletiek van 2023 in Australië gratis uit. Je kunt naar de SBS On Demand streamingdienst gaan en de actie, herhalingen en hoogtepunten bekijken. SBS zet zich ook in voor toegankelijke sportverslaggeving voor mensen met een handicap, waaronder audiobeschrijvingen voor blinde en slechtziende kijkers.

Hoe stream je SBS

Kijk WK atletiek 2023 in Canada

CBC

Prijs: gratis

Land: Canada

CBC is een van Canada’s grootste omroepen en haar online streamingdienst, CBC Gem, is een geweldige manier om on-demand nieuws, entertainment en veel populaire sporten zoals de wereldkampioenschappen atletiek en ijshockey te streamen. Bekijk het programma om te zien wanneer je de evenementen van het wereldkampioenschap atletiek live kunt bekijken. CBC Gem heeft apps voor smartphones en tablets als je onderweg wilt kijken.

Stream op CBC

Kijk WK atletiek 2023 in Frankrijk

France TV

Prijs: gratis

France TV zal de wereldkampioenschappen atletiek gratis uitzenden. De publieke omroep biedt ook een verscheidenheid aan Franse en buitenlandse films, tv-series, documentaires en live sport. Je moet misschien een geldige Franse postcode invoeren (bijv. 75001) om je aan te melden, maar de service is helemaal gratis.

Hoe kijk je France TV met VPN

Kijk WK atletiek 2023 in Duitsland

Ard/ZDF

Prijs: gratis

Ard en ZDF bieden live en gratis Duitstalig verslag van de wereldkampioenschappen atletiek in 2023. Je kunt het hele toernooi volgen op sportschau.de en zdf.de (controleer hun schema’s voordat je afstemt).

Kijk ARD en ZDF met een VPN

Programma WK atletiek 2023

Naar welke sport kijk jij het meest uit tijdens het WK atletiek in 2023? Je kunt de volledige lijst met evenementen hier vinden.

Kwalificatieprocedure WK atletiek 2023

Atleten kwalificeerden zich voor het WK atletiek in 2023 via een van drie methoden:

De meest eenvoudige manier om je te kwalificeren is door simpelweg te voldoen aan de kwalificatienormen voor de wereldkampioenschappen atletiek. De kwalificatiecriteria verschillen per onderdeel en zijn gebaseerd op het geslacht, de leeftijd en de wereldranglijst van de atleet.

Kwalificatie via de positie op de wereldranglijst. Het aantal beschikbare plaatsen op de ranglijst hangt af van het aantal atleten dat zich rechtstreeks kwalificeerde. Als bijvoorbeeld 100 atleten voldoen aan de kwalificatienorm voor een evenement, dan komen alleen de top 100 atleten die niet aan de criteria voldeden in aanmerking om zich te kwalificeren via het klassement.

Kwalificatie via eindposities bij bepaalde atletiekevenementen. Bij sommige onderdelen kunnen atleten zich kwalificeren voor de Wereldkampioenschappen door op bepaalde atletiekevenementen in de topposities te eindigen. De beste drie eindigers op de marathon van Boston in 2023 kwalificeerden zich bijvoorbeeld automatisch voor de wereldkampioenschappen.

ExpressVPN is een VPN-dienst die niet bedoeld is om te worden gebruikt als middel om auteursrechten te omzeilen. Lees de Servicevoorwaarden van ExpressVPN en de Gebruiksvoorwaarden van je contentprovider voor meer informatie.