Come guardare tutte le gare di atletica leggera del 2023 in streaming gratis

È possibile guardare in streaming tutte le gare di atletica leggera del 2023 in modo sicuro e in pochi semplici step:

Abbonati a ExpressVPN . Esegui la connessione a un server che corrisponde al servizio che si desidera guardare, come il Regno Unito per BBC iPlayer o l’Italia per RaiPlay. Consulta il palinsesto dell’emittente che desideri guardare. Sintonizzati e goditi lo spettacolo!

Guarda in streaming l’atletica leggera 2023 in Italia

RaiPlay

Prezzo: gratis

La Rai trasmette non solo l’atletica, ma anche moltissimi altri eventi sportivi nazionali e internazionli, oltre a serie TV e programmi originali. Per accedere alla piattaforma basta solo registrarsi, il servizio è completamente gratuito.

Come guardare RaiPlay con una VPN

Perché è necessaria una VPN per guardare tutte le gare di atletica leggera del 2023 online?

Per godersi appieno i le gare di atletica e gli sport in generale, è necessario aggiungere ExpressVPN al proprio menu. Non solo ExpressVPN offre server in 94 Paesi in tutto il mondo, tutti ottimizzati in termini di velocità e sicurezza, ma è anche in grado di trasmettere ogni evento su computer, smartphone e persino su smart TV e console di gioco. È possibile avere fino a otto dispositivi connessi contemporaneamente, consentendo di guardare i propri eventi preferiti in HD ad alta velocità.

La miglior VPN per guardare l’atletica e molti altri sport online

ExpressVPN è la miglior VPN per lo streaming sicuro e protetto di tutte le gare di atletica leggera del 2023. I nostri server ad alta velocità ti permettono di goderti ogni evento senza perdere nemmeno un secondo, indipendentemente dal tuo dispositivo. ExpressVPN offre applicazioni facili da usare per Windows, Mac, Android e iOS, oltre a piattaforme che altre società VPN non supportano, come Linux, Android TV, Amazon Fire TV e router, nonché estensioni del browser per Chrome, Firefox ed Edge. Se hai bisogno di aiuto durante il cammino, ExpressVPN offre assistenza in live chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e una garanzia di rimborso entro 30 giorni senza rischi!

Caratteristiche principali:

Server ad alta velocità in 94 paesi del mondo, tutti ottimizzati in termini di velocità e sicurezza

Fino a 8 connessioni contemporaneamente (con un abbonamento da 6 o 12 mesi)

Servizio clienti di categoria superiore con assistenza via chat 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

Rigorosa politica sulla privacy: nessun registro delle attività e nessun registro delle connessioni

Sito di supporto completo di articoli per la risoluzione dei problemi fai-da-te, pratici tutorial video e molto altro ancora

La tecnologia del server VPN più avanzata del settore, TrustedServer, che cancella i dati a ogni riavvio

Il nostro innovativo Threat Manager protegge il tuo telefono da malware e altre app di tracciamento sospette

Il protocollo Lightway di nuova generazione offre maggiore velocità, sicurezza e affidabilità, soprattutto su mobile

Dove guardare tutte le gare di atletica leggera del 2023 nel tuo paese

Rai, BBC iPlayer e SBS sono tra i servizi di rilievo che trasmetteranno i Campionati mondiali di atletica leggera del 2023. L’elenco completo è riportato di seguito.

Stati Uniti

NBC Sports

NBC Sports è titolare esclusivo dei diritti dei Campionati mondiali di atletica leggera 2023 negli Stati Uniti. È possibile guardare NBC su diversi servizi di streaming, tra cui YouTube TV (i prezzi partono da 73 USD/mese), Fubo (75 USD/mese) e DirecTV Stream (75 USD/mese); tutti e tre i servizi offrono versioni di prova gratuite. Il vantaggio di YouTube TV è che si può pagare tramite Google Play, senza bisogno di una carta di credito statunitense!

In alternativa, è possibile guardare la NBC su Hulu+Live TV o Sling TV, anche se è bene ricordare che nessuno dei due servizi offre prove gratuite.

Peacock

Prezzo: 5 USD/mese

Utilizzando Peacock Premium, è possibile guardare gli eventi della Diamond League. Peacock costa 5 USD/mese e offre molti altri eventi sportivi in diretta, tra cui eventi del PGA Tour e il Sunday Night Football della NFL.

Come effettuare lo streaming su un televisore a grande schermo

Regno Unito

Eurosport

Prezzo: variabile

Canali: Eurosport 1 e Eurosport 2

Eurosport trasmette in diretta streaming i Campionati mondiali di atletica leggera in alcuni paesi. Verifica il palinsesto ufficiale di Eurosport! È possibile guardare Eurosport su un’ampia gamma di dispositivi, tra cui TV, computer, smartphone e tablet, che supportano tutti ExpressVPN. Eurosport offre una prova gratuita di sette giorni.

Australia

SBS On Demand

Prezzo: gratis

La SBS trasmetterà gratuitamente i Campionati mondiali di atletica leggera 2023 in Australia. È possibile accedere al servizio di streaming SBS On Demand e guardare le gare, le repliche e gli highlights. La SBS si impegna inoltre a fornire una copertura sportiva accessibile alle persone con disabilità, fornendo anche descrizioni audio per gli spettatori non vedenti e ipovedenti.

Come guardare la SBS in streaming

Canada

CBC

Prezzo: gratis

Paese: Canada

La CBC è una delle maggiori emittenti canadesi e il suo servizio di streaming online, CBC Gem, è un ottimo modo per seguire in streaming notizie, intrattenimento e molti sport popolari come i Campionati mondiali di atletica e l’hockey su ghiaccio. Consulta il calendario per vedere quando puoi seguire gli eventi dei Campionati mondiali di atletica leggera in diretta. CBC Gem dispone di applicazioni per smartphone e tablet se si desidera seguire gli eventi anche in viaggio.

Streaming sulla CBC

Francia

France TV

Prezzo: gratis

France TV trasmetterà gratuitamente i Campionati mondiali di atletica. L’emittente pubblica offre anche una serie di film in lingua francese e straniera, serie TV, documentari e sport in diretta. Per iscriversi è necessario inserire un codice postale francese valido (ad esempio 75001), ma il servizio è completamente gratuito.

Come guardare France TV con una VPN

Germania

Ard/ZDF

Prezzo: gratis

Le emittenti tedesche Ard e ZDF offriranno una copertura in diretta e gratuita in lingua tedesca dei Campionati mondiali di atletica leggera del 2023. È possibile seguire l’intero torneo su sportschau.de e zdf.de (verifica gli orari prima di sintonizzarti).

Guardare ARD e ZDF con una VPN

Belgio

RTBF

Prezzo: gratis

Il canale belga RTBF trasmetterà i Campionati mondiali di atletica leggera del 2023 con commento in francese. Per seguire lo streaming è sufficiente collegarsi alla sua piattaforma di streaming online gratuita, Auvio. RTBF è il canale ideale per gli appassionati di sport, poiché offre anche dirette streaming gratuite di Formula 1, ciclismo, tennis e altro ancora.

ExpressVPN non è un servizio VPN destinato a essere utilizzato come mezzo di elusione del copyright. Per maggiori dettagli, consultare i Termini di servizio di ExpressVPN e i Termini di utilizzo del proprio provider di contenuti.

FAQ: come guardare gli sport in streaming Posso guardare in streaming gli sport sul mio computer? Assolutamente! Se stai accedendo a un servizio in streaming dal tuo browser, assicurati di installare l’estensione di ExpressVPN per Chrome, Firefox o Edge. L’estensione comprende anche nuove funzioni che risolvono alcuni comuni problemi nello streaming. Posso guardare in streaming gli sport sul telefono o tablet? Sì. ExpressVPN ha app per i migliori dispositivi mobili, compreso iOS e Android. Come posso eseguire lo streaming sulla mia TV con una VPN? In breve, ci sono cinque modi diversi per seguire lo sport in streaming sulla TV con ExpressVPN: -Con l’app nativa per smart TV o un dispositivo di streaming

-Effettuando lo streaming sul computer e collegando il televisore con un cavo HDMI

-Effettuando il mirroring o il casting in modalità wireless verso il televisore o il dispositivo di streaming dal computer o dal dispositivo mobile

-Collegandosi a un router che supporta ExpressVPN, che consente di utilizzare un numero illimitato di dispositivi e rende semplicissima la connessione simultanea a diversi server

-Con MediaStreamer, la soluzione di ExpressVPN per i dispositivi che non possono ospitare una VPN, come Apple TV o console di gioco. MediaStreamer deve essere configurato una sola volta, anche se non offre tutti i vantaggi in termini di sicurezza di una VPN (nota che collegando l’Apple TV o la console di gioco a un router, è possibile ottenere il meglio di entrambi i mondi!). Per maggiori informazioni su come utilizzare ExpressVPN sul tuo televisore a grande schermo, clicca qui o contatta il supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per ricevere istruzioni passo dopo passo. Mi sono connesso alla posizione del server VPN suggerita, ma non riesco ad accedere al servizio di streaming! Nessun problema! Il carico dei server cambia rapidamente (soprattutto quando molte persone cercano di guardare determinati eventi), ma è proprio per questo che ExpressVPN dispone di server ad alta velocità in tutto il mondo. Se stai cercando di accedere a un sito negli Stati Uniti o in Germania, ad esempio, prova a connetterti a un server diverso in quei Paesi. Se stai cercando di connetterti a un Paese con un solo server, il primo passo è controllare le impostazioni di localizzazione. Se si utilizza un dispositivo mobile, bisogna disconnettersi dalla VPN, disattivare i servizi di localizzazione e quindi connettersi nuovamente alla VPN. Sui computer Windows e Mac, è possibile disattivare i servizi di localizzazione nel menu delle impostazioni di privacy e sicurezza. Per saperne di più, puoi sempre parlare con un membro del nostro team di assistenza, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite chat dal vivo. Che servizi streaming posso utilizzare con ExpressVPN? ExpressVPN funziona perfettamente con le app di streaming più famose in tutto il mondo. Usare una VPN per lo streaming ti assicura uno streaming in HD velocissimo e senza limitazioni, senza ISP throttling (il quale può rallentare la connessione). Se vuoi continuare a guardare la tua squadra del cuore ovunque – anche mentre viaggi o su network non sicuri come i Wifi pubblici – ExpressVPN è la soluzione ideale per garantirti un’esperienza sportiva senza freni! Mi sono connesso alla VPN ma internet è rallentato Se la tua connessione internet è lenta o il tuo streaming non funziona, ci sono una serie di possibilità: La distanza della posizione server VPN selezionata alla tua posizione reale

Il tuo tipo di connessione (connessioni via cavo sono più stabili delle connessioni wireless)

Il tuo tipo di connessione (connessioni via cavo sono più stabili delle connessioni wireless) Interferenza da parte dei provider di servizi internet per determinati protocolli VPN

Scarsa connettività nella posizione del server VPN scelta

Il tuo dispositivo e la sua potenza Per risolvere, prova uno di questi step: Scarica l’ultima versione di ExpressVPN

Connettiti a una posizione server VPN diversa

Cambia il protocollo VPN Se hai provato tutti i passaggi precedenti, ma non sei ancora in grado di navigare in internet, contatta il team di supporto di ExpressVPN per ricevere assistenza immediata.