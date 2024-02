In der UEFA Nations League 2024/25 treten die besten Fußballnationen Europas gegeneinander an, wobei Meister Spanien hofft, seinen Titel zu verteidigen. Zu den bisherigen Siegern gehören Frankreich und Portugal, während Deutschland, England und die Niederlande allesamt spannende Teams sind, die man in diesem Wettbewerb verfolgen kann. Die vierte Ausgabe der UEFA Nations League beginnt mit der Auslosung der Ligaphase am Donnerstag, 8. Februar 2024, in Paris. Danach läuft der Wettbewerb vom 2. bis 10. September 2024 bis 10. Juni 2025.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie alle Spiele im Nations-League-Live-Stream mit einem VPN schauen können.

Wie Sie 2024 den Nations-League-Live-Stream verfolgen

Sie können die Spiele der UEFA Nations League sicher mit einem VPN streamen. Folgen Sie dafür diesen einfachen Schritten:

Abonnieren Sie ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort im Land des Senders, den Sie schauen möchten. Deutsche Fans können sich beispielsweise mit einem sicheren Server in Deutschland verbinden, um die kostenlosen Livestreams auf RTL zu schauen. Sehen Sie im Programm des Senders nach, wann das gewünschte Spiel zu sehen ist . Einschalten und mitfiebern!

Kann ich ein VPN verwenden, um die Nations League 2024/25 in einem anderen Land zu schauen?

Einige Nutzer sehen sich die Nations League an, indem sie sich mit einem VPN-Server in einem anderen Land als ihrem eigenen verbinden, aber das kann gegen das Urheberrecht oder die Nutzungsbedingungen des Streamingdienstes verstoßen. ExpressVPN ist ein Datenschutz- und Sicherheitstool, und die Nutzung zur Umgehung von Urheberrechten verstößt gegen unsere Servicebedingungen. Wir können nicht sehen oder kontrollieren, was Sie tun, während Sie mit unserem VPN verbunden sind, daher sind Sie dafür verantwortlich, dass Ihre Nutzung mit allen relevanten Bedingungen und Gesetzen übereinstimmt.

Das beste VPN für den Nations-League-Live-Stream

ExpressVPN ist das beste VPN zum sicheren Streamen der Nations League 2024/25. Mit 10-Gbit/s-Servern an Standorten auf der ganzen Welt können Sie den vollen Schutz Ihrer Privatsphäre durch ein VPN genießen, ohne auch nur eine Sekunde des Geschehens zu verpassen. ExpressVPN hat einfach zu bedienende Apps für Windows, Mac, Android und iOS, und darüber hinaus eine Reihe von Möglichkeiten, wie Sie auf Ihrem Großbildfernseher streamen können. Wenn Sie zwischendurch einmal Unterstützung benötigen, bietet ExpressVPN Live-Chat-Support rund um die Uhr und eine unkomplizierte 30-Tage Geld-zurück-Garantie!

Wo Sie den Nations-League-Live-Stream kostenlos in Ihrem Land sehen können

Wo Sie den UEFA-Nations-League-Live-Stream kostenlos in Deutschland sehen können

RTL

Preis: Kostenlos

Deutsche Fans können ausgewählte UEFA Nations League-Spiele kostenlos auf dem Streamingdienst RTL+ ansehen.

Wo Sie den Nations-League-Live-Stream kostenlos im Vereinigten Königreich sehen können

Channel 4

Preis: Kostenlos

Der Channel 4 im Vereinigten Königreich wird einen kostenlosen Livestream der UEFA Nations League-Spiele mit England zeigen.

Wo Sie UEFA Nations League-Spiele kostenlos in Spanien sehen können

RTVE

Preis: Kostenlos

Der spanische Sender RTVE wird ausgewählte UEFA Nations League-Spiele mit Spanien kostenlos übertragen. RTVE ist kostenlos und enthält sowohl lokale als auch internationale Inhalte.

Wo Sie den UEFA-Nations-League-Live-Stream kostenlos in Italien sehen können

RAIPlay

Preis: Kostenlos

Italienische Fußballfans können die UEFA Nations League-Spiele ihrer Heimmannschaft kostenlos auf RaiPlay verfolgen. Sie können über Ihren Browser oder über die Apps für iOS und Android schauen.

Wo Sie den Nations-League-Live-Stream in Ihrem Land sehen können

Wo Sie den UEFA-Nations-League-Live-Stream in Deutschland sehen können

DAZN (Deutschland)

Preis: 30 EUR/Monat oder 250 EUR/Jahr

Deutsche Fans können die UEFA Nations League-Spiele auch live auf DAZN sehen, das mehrere Spiele im Verlauf des Wettbewerbs übertragen wird.

Hinweis: Sie benötigen möglicherweise eine deutsche Kredit-/Debitkarte und eine Postleitzahl, um sich für DAZN Deutschland anzumelden. Wenn Sie keine haben, können Sie sich stattdessen über PayPal anmelden. Beachten Sie, dass Ihr DAZN-Abonnement an Deutschland gebunden ist und nicht in ein anderes Land geändert werden kann, selbst wenn Sie unterwegs sind.

Wo Sie den Nations-League-Live-Stream in den Vereinigten Staaten sehen können

YouTube TV

Preis: ab 73 USD/Monat

Kanal: FS1

Schauen Sie den Livestream der UEFA Nations League auf Fox Sport 1 (FS1) über YouTube TV. YouTube TV bietet auch eine kostenlose Testversion für neue Abonnenten an, was praktisch ist, wenn Sie nur ein bestimmtes Spiel sehen möchten.

Hinweis: Möglicherweise benötigen Sie eine gültige US-Kredit-/Debitkarte oder PayPal, um sich für YouTube TV anzumelden. Sie können sich jedoch auch über Google Play für YouTube TV anmelden, selbst wenn Sie keine US-Kredit-/Debitkarte haben.

Hulu + Live TV

Preis: ab 77 USD/Monat

Kanal: FS1

Hulu + Live TV ist eine weitere großartige Möglichkeit, die UEFA Nations League-Spiele live auf FS1 zu verfolgen.

Hinweis: Möglicherweise müssen Sie eine gültige US-Postleitzahl (z. B. 10012, 48104) und eine Kreditkarte angeben.

Fubo

Preis: 75 USD/Monat

Kanal: FS1 und Fox Soccer Plus

Fubo wird die UEFA Nations League-Spiele über Fox Sports 1 übertragen. Es gibt auch eine siebentägige kostenlose Testversion für neue Abonnenten.

Hinweis: Möglicherweise benötigen Sie eine US-Kredit-/Debitkarte, um sich für Fubo anzumelden.

Sling Blue

Preis: ab 35 USD/Monat

Kanal: FS1

Das Sling Blue-Paket von Sling TV umfasst eine Vielzahl von Kanälen, einschließlich FS1, sodass Sie ausgewählte UEFA Nations League-Spiele während des gesamten Wettbewerbs sehen können. Es kostet 25 USD/Monat zusätzlich zu Sling’s 10 USD/Monat-Abonnement. Beachten Sie, dass Sling keine kostenlose Testversion mehr anbietet.

DirecTV Stream

Preis: ab 75 USD/Monat

Kanal: FS1

DirecTV Stream wird die UEFA Nations League-Spiele auf FS1 übertragen, und der Service bietet auch eine fünftägige kostenlose Testversion für neue Abonnenten.

Wo Sie den Nations-League-Live-Stream im Vereinigten Königreich sehen können

Viaplay

Preis: 10 GBP/Monat und mehr

Britische Fans können die UEFA Nations League über Viaplay live streamen, einschließlich aller Spiele mit England.

Wo Sie den Nations-League-Live-Stream in Australien sehen können

Optus Sport

Preis: 25 AUD/Monat oder 200 AUD/Jahr

Streamen Sie alle UEFA Nations League-Spiele in Australien mit Optus Sport. Optus Sport ist auch die Heimat der englischen FA Women’s Super League (WSL) und hat die exklusiven Rechte in Australien für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023.

Hinweis: Möglicherweise benötigen Sie eine australische Telefonnummer, um sich bei Optus Sport anzumelden.

Wo Sie den Nations-League-Live-Stream in den Niederlanden sehen können

Ziggo

Preis: 15 EUR/Monat

Niederländische Fans können ausgewählte UEFA Nations League-Spiele auf den sechs Kanälen von Ziggo Sports Total-Paket live streamen, das F1, Tennis, Fußball und mehr bietet.

Sehen Sie sich die Highlights und Nachrichten der UEFA Nations League

YouTube

Preis: Kostenlos

Die neuesten Highlights können Sie nach Spielende kostenlos auf dem YouTube-Kanal der UEFA ansehen.

Wann beginnt der Wettbewerb der UEFA Nations League 2024/25?

Die Auslosung für die UEFA Nations League 2024-25 findet am Donnerstag, 8. Februar 2024, statt. Die Ligaphase des Wettbewerbs läuft dann vom 2. bis 10. September 2024 bis 10. Juni 2025.

Spielplan der UEFA Nations League 2024-25

STUFE RUNDE DATEN Ligaphase Spieltag 1 5.–7. September 2024 Spieltag 2 8.–10. September 2024 Spieltag 3 10.–12. Oktober 2024 Spieltag 4 13.–15. Oktober 2024 Spieltag 5 14.–16. November 2024 Spieltag 6 17.–19. November 2024 Viertelfinale der Liga A und Auf-/Abstiegsplayoffs Hinspiel 20.–22. März 2025 Rückspiel 23.–25. März 2025 Finale Halbfinale 4.–5. Juni 2025 Spiel um den dritten Platz 8. Juni 2025

Die jüngsten Gewinner der UEFA Nations League

JAHR SIEGER Zweiter 2018–19 Portugal Niederlande 2020–21 Frankreich Spanien 2022–23 Spanien Kroatien

