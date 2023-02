Der New-York-Marathon stellte 2018 einen neuen Rekord bei den Abbott World Marathon Majors auf: 53.121 Menschen starteten und sagenhafte 52.812 Läufer überquerten die Ziellinie im Central Park. Das entspricht einem Anteil von Finishern in Höhe von 99,4 %.

Die größte Teilnehmerzahl bei einem anerkannten Marathon gab es jedoch am 10. Oktober 2010, als 116.086 Läuferinnen und Läufer die Ziellinie beim A Run for the Pasig River in Manila überquerten.