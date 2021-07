Streamen Sie TVNOW live mit einem VPN

Um den Datenverkehr zu reduzieren, drosseln einige Internetdienstanbieter Ihre Bandbreite beim Streaming, was vermehrt zu Pufferungen und einem frustrierenden Erlebnis führen kann. Das Gleiche kann in öffentlichen WiLAN-Netzwerken passieren, die ebenfalls notorisch unsicher sind. ExpressVPN verschlüsselt Ihren Datenverkehr in einem sicheren Tunnel, sodass Ihr Internetanbieter Ihre Aktivitäten nicht sehen kann und daher Ihre Bandbreite nicht drosselt. Zugleich verhindert das VPN, dass andere Personen Ihre Online-Aktivitäten abfangen können.

