Machen Sie sich bereit für das Women’s-Six-Nations-Turnier, das vom 25. März bis 29. April 2023 stattfindet! Titelverteidiger England strebt den fünften Titel in Folge an, während Vizeweltmeister Frankreich in diesem Jahr den Sieg anstrebt. Das Turnier verspricht, ein actiongeladenes Spektakel zu werden. Alle Spiele der Six Nations der Frauen können kostenlos im Live-Stream auf BBC iPlayer und ausgewählte Spiele im RTÉ Player verfolgt werden. Verpassen Sie keinen Moment der Aufregung und streamen Sie jedes Spiel sicher mit ExpressVPN!

Datum 25. März – 29. April, 2023 Anzahl der Teams 6 Länder England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland, Wales

So streamen Sie die Six Nations der Frauen 2023 in Ihrem Land

Mit ein paar einfachen Schritten können Sie die Six Nations der Frauen 2023 im Live-Stream verfolgen:

Abonnieren Sie ExpressVPN . Stellen Sie eine Verbindung zu dem Serverstandort her, der dem Sender entspricht, den Sie sehen möchten. Wenn Sie zum Beispiel die kostenlosen britischen Sendungen streamen möchten, stellen Sie eine Verbindung zu einem sicheren Server in London her. Überprüfen Sie den Spielplan des gewünschten Senders, z. B. der BBC , und suchen Sie das Spiel der Women’s Six Nations 2023, das Sie streamen möchten. Schalten Sie ein und genießen Sie das Rugbyspiel!

Streamen Sie die Rugby Six Nations der Frauen 2023 kostenlos in Irland

RTÉ

Preis Kostenlos Land Irland

Der frei empfangbare irische Sender RTÉ zeigt ausgewählte Spiele der Women’s Six Nations 2023. Sie können die Spiele sicher streamen, indem Sie Ihr VPN einschalten und den kostenlosen On-Demand-Streaming-Dienst des Senders, RTÉ Player, nutzen. Mit mehr als 200 Stunden irischen und internationalen Sendungen können die Zuschauer auch alles von Kindersendungen bis hin zu Nachrichten, Fußball und anderen Sportarten live auf RTÉ Player verfolgen.

RTÉ Player mit VPN schauen

Live-Streams der Six Nations der Frauen 2023 im Vereinigten Königreich kostenlos online ansehen

BBC iPlayer

Preis Kostenlos Land UK

Die BBC besitzt die britischen Übertragungsrechte für die Spiele der Six Nations – Frauen 2023. Und das Beste daran? Sie können alle Spiele kostenlos über den BBC iPlayer ansehen, für den es Apps für Computer, Smartphones und Tablets gibt! Möglicherweise müssen Sie eine gültige britische Postleitzahl eingeben (z. B. WC1X 0AA), um sich anzumelden.

Mit BBC iPlayer streamen

Streamen Sie die Highlights der Six Nations der Frauen 2023

YouTube

Sehen Sie sich die neuesten Highlights und mehr auf dem YouTube-Kanal der Women’s Six Nations an. Für alle Spiele der Six Nations der Frauen 2023 stehen erweiterte Highlight-Pakete zum Streamen zur Verfügung – zu Hause am Computer oder unterwegs über die YouTube-Apps für Mobilgeräte und Tablets oder die Website.

YouTube mit ExpressVPN streamen

Spielplan der Six Nations der Frauen 2023

Hier ist der offizielle Zeitplan. Die Termine können sich noch ändern.

Datum und Uhrzeit (BST) Spielplan für die Six Nations 2023 der Frauen 1. Runde 25. März 2023, 15:15 Uhr Wales vs. Irland 25. März 2023, 16:45 Uhr England vs. Schottland 26. März 2023, 14:00 Uhr Italien vs. Frankreich 2. Runde 1. April 2023, 15:15 Uhr Irland vs. Frankreich 1. April 2023, 16:30 Uhr Schottland vs. Wales 2. April 2023, 14:00 Uhr England vs. Italien 3. Runde 15. April 2023, 13:15 Uhr Wales vs. England 15. April 2023, 15:45 Uhr Italien vs. Irland 16. April 2023, 14:15 Uhr Frankreich vs. Schottland 4. Runde 22. April 2023, 13:15 Uhr Irland vs. England 22. April 2023, 15:45 Uhr Schottland vs. Italien 23. April 2023, 14:15 Uhr Frankreich vs. Wales 5. Runde 29. April 2023, 12:00 Uhr England vs. Frankreich 29. April 2023, 14:30 Uhr Italien vs. Wales 29. April 2023, 18:30 Uhr Schottland vs. Irland

FAQ: Six Nations der Frauen Werden die Six Nations der Frauen 2023 im Fernsehen übertragen? Ja, alle Spiele des Women’s Six Nations 2023 Rugby werden im Vereinigten Königreich von der BBC im Fernsehen übertragen und können auf dem BBC iPlayer kostenlos live gestreamt werden. Wo finden Six Nations der Frauen 2023 statt? Die jährliche Sechs-Nationen-Meisterschaft der Frauen wird in Stadien in den Mitgliedsländern ausgetragen: Kingston Park (Newcastle, England), Franklin’s Gardens (Northampton, England), Twickenham Stadium (London, England); Musgrave Park (Cork, Irland), DAM Health Stadium (Edinburgh, Schottland), Cardiff Arms Park (Cardiff, Wales), Stade de la Rabine (Vannes, Frankreich), Stade des Alpes (Grenoble, Frankreich) und Stadio Sergio Lanfranchi (Parma, Italien). Wer sind die aktuellen Meisterinnen der Six Nations? England ist der aktuelle Titelverteidiger der Sechs-Nationen-Meisterschaft der Frauen. Welche Mannschaft hat die meisten Six-Nations-Turniere der Frauen gewonnen? England ist die dominierende Mannschaft bei der Six Nations der Frauen und hat 18 von 27 Ausgaben des Turniers bis 2023 gewonnen. Hat Frankreich jemals die Six Nations der Frauen gewonnen? Frankreich hat die Six Nations der Frauen sechsmal gewonnen (2002, 2004, 2005, 2014, 2016, 2018).