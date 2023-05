UEFAネーションズリーグの第3ディビジョンは、上位チームが2023年6月18日にファイナリストが対戦するノックアウトトーナメントに進み、同じ日に3位決定戦が行われることで継続します。VPNを使用して、安全に2022-23 UEFAネーションズリーグシーズンの全ゲームをライブストリーミングする方法をご覧ください。

2022-23年UEFAネーションズリーグの試合を自国からライブストリーミングする方法

いくつかの簡単な手順を踏むことで、VPNを使ってライブストリームを視聴できます。

ExpressVPNに登録 視聴したい放送局が見れるVPNサーバーロケーションに接続します。例えば、イギリスの放送局をストリーミングしたい場合は、ロンドンの安全なサーバーに接続します BT Sport(イギリス)など、視聴したい放送局のスケジュールを確認し、ストリーミングしたい試合を見つける チャンネルを合わせて試合を楽しむ!

UEFA ネーションズリーグを無料でライブストリーミング

RTÉ Player

価格:無料

チャンネル:RTÉ 2

アイルランドの放送局RTÉは、UEFAネーションズリーグの一部の試合をRTÉ Playerを通じてオンラインで無料配信しています。

注:ライブストリーミングが可能なのは一部の試合のみです。試合当日のRTÉ 2の放送スケジュールはこちらでご確認ください。

VPNを使ってRTÉ Playerを視聴

Channel 4

価格:無料

国:イングランド

Channel 4’の無料ウェブストリーミングプラットフォームAll 4で、イングランドが登場するUEFAネーションズリーグの試合を無料でライブストリーミングしましょう。

Channel 4の視聴方法

2022/23 UEFAネーションズリーグをライブストリーミングするその他の方法

DAZN(カナダ)

価格:25加ドル/月または200加ドル/年

DAZNカナダでは、2022-23シーズンにUEFAネーションズリーグの一部の試合を放送します。また、UEFAチャンピオンズリーグを含む他のサッカー大会のライブストリーミングもお楽しみいただけます。

DAZNカナダのサブスクリプションを購入するには、カナダのクレジット/デビットカードと郵便番号(例:G1X 2W1、V9N 9C5)が必要な場合があります。お持ちでない場合は、代わりにPayPalでサブスクリプションを購入してください。DAZNサブスクリプションはカナダ国内に限定され、旅行中でも他の国に変更することはできませんのでご注意ください。

VPNを使ってDAZNをストリーミング

Fubo

価格:77米ドル/月

Fuboは、Fubo Sports Networkチャンネル、およびFuboの標準パッケージに含まれるFox Sports 1とFox Sports 2チャンネルでUEFAネーションズリーグの試合を放送しています。International Sports Plusパッケージ(+7米ドル/月)では、Fox Soccer Plusでライブ配信されるUEFAネーションズリーグの試合も追加で視聴できます。新規加入者は、7日間の無料トライアルを利用できます。

注:Fuboのサブスクリプションを購入するには、アメリカのクレジット/デビットカードが必要な場合があります

VPNを使ってFuboをストリーミング

Sling Blue

価格:35米ドル~/月

チャンネル:Fox Sports 1

Sling TVのSling Blueパッケージには、Fox Sports 1を含む多数のチャンネルが付属しており、2022-23シーズン中、UEFAネーションズリーグの一部の試合を視聴できます。Slingの月額10米ドルに加え、月額25米ドルがかかりますが、3日間の無料トライアルが利用できます。

Slingでストリーミングする方法

UEFAネーションズリーグのハイライトとニュースを視聴

YouTube

価格:無料

試合終了後、UEFA YouTubeチャンネルで最新のハイライトを無料で見ることができます。

ExpressVPNを使ってYouTubeを視聴

ITVX(旧ITV Hub)

価格:無料

ITVXは、UEFAネーションズリーグのハイライト番組を放送し、試合終了後にオンデマンドでライブストリーミング配信しています。

注:ITVXに申し込むには、有効なイギリスの郵便番号(例:WC1X 0AA)が必要な場合があります。

BBC Radio 5でUEFAネーションズリーグをフォロー

価格:無料

イギリスではSkyがテレビ放送権を持ち、BBC Radio 5が試合の音声を配信します。While Sky holds TV broadcasting rights in the UK, BBC Radio 5 will provide audio coverage of the matches.

2022-23 UEFAネーションズリーグのスケジュール

日付 試合 2022年6月1日~8日 試合日 1 & 2 2022年6月9日~14日 試合日 3 & 4 2022年9月22日~27日 試合日 5 & 6 2023年6月14日~15日 準決勝 2023年6月18日 決勝&3位決定戦