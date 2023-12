A terceira edição da Liga das Nações da UEFA começa em junho de 2022, dando início a uma temporada de futebol internacional com grandes jogos de abertura, incluindo Espanha x Portugal no dia 1 de junho e Bélgica x Holanda no dia 2 de junho. Todos os times europeus participantes irão disputar quatro jogos em junho, com dois jogos finais da fase de grupos realizados em setembro. As melhores equipes avançam para um torneio eliminatório com os finalistas jogando dia 18 de junho de 2023, com o playoff do terceiro lugar no mesmo dia.

Saiba como assistir ao vivo todos os jogos da temporada 2022-23 da Liga das Nações da UEFA com a segurança de uma VPN.

Próximos jogos da Liga das Nações via streaming

Quarta-feira, 21 de setembro Escócia x Ucrânia

Quinta-feira, 22 de setembro

Croácia – Dinamarca

França–Áustria

Bélgica–País de Gales

Polônia – Holanda

Lituânia – Ilhas Faroé

Turquia – Luxemburgo

Cazaquistão – Bielorrússia

Eslováquia – Azerbaijão

Letônia – Moldávia

Liechtenstein–Andorra

Sexta-feira 23 de setembro

Alemanha – Hungria

Itália – Inglaterra

Bósnia e Herzegovina-Montenegro

Finlândia – Romênia

Geórgia-Macedônia do Norte

Bulgária–Gibraltar

Estônia–Malta

Sábado 24 de setembro

República Checa – Portugal

Espanha – Suíça

Escócia – República da Irlanda

Armênia – Ucrânia (a confirmar)

Islândia – Rússia (suspenso)

Israel–Albânia

Eslovênia – Noruega

Sérvia x Suécia

Irlanda do Norte-Kosovo

Chipre – Grécia

Assista às transmissões ao vivo da Liga das Nações 2022/23 da UEFA na ESPN+

Preço: US$ 10/mês ou US$ 100/ano

Você pode sintonizar os jogos da UEFA Nations League ao vivo na ESPN+, que custa US$ 10/mês. A ESPN+ também está disponível em um pacote com o serviço sob demanda da Disney+ e Hulu por US$ 14/mês. Se você não quiser se comprometer com a ESPN, use a avaliação gratuita de sete dias.

Para assistir às transmissões ao vivo da Liga das Nações da UEFA na ESPN+:

Obtenha a ExpressVPN. Conecte-se a uma localização de servidor nos Estados Unidos. Visite ESPN+ e inscreva-se. Pode ser necessário inserir um código postal válido dos EUA (por exemplo, 10001, 48104). Está tudo pronto!

Quer na tela grande? Conheça todas as maneiras para instalar a ExpressVPN na sua TV.

Assista à ESPN com uma VPN

Assista à Liga das Nações da UEFA 2022/23 na Sky Sports

Sky Sports é a emissora britânica da Liga das Nações da UEFA. Você precisará de equipamentos especializados para assistir às transmissões da Sky TV (e do complemento Sky Sports). Você também precisará fornecer um código postal válido e um cartão de crédito ou débito do Reino Unido ou Irlanda.

Obtenha a ExpressVPN.. Conecte-se a uma localização de servidor no Reino Unido. Visite a página da Liga das Nações da Sky Sports. Assista ao evento ao vivo!

Assista à Sky com uma VPN

Acompanhe a Liga das Nações da UEFA na BBC Radio 5

Preço: Grátis

Enquanto a Sky detém os direitos de transmissão de TV no Reino Unido, a BBC Radio 5 fornecerá cobertura de áudio das partidas.

Para acompanhar na BBC Radio:

Obtenha a ExpressVPN. Conecte-se a uma localização de servidor no Reino Unido. Visite a BBC Radio 5. Divirta-se!

Veja os destaques e notícias da Liga das Nações da UEFA

Você pode ver os destaques no canal YouTube da UEFA e na ITV.

Obtenha a ExpressVPN. Conecte-se a uma localização de servidor no Reino Unido (ITV). Visite a ITV (pode ser necessário fornecer um código postal válido do Reino Unido (por exemplo, WC1X 0AA) ou o canal YouTube da UEFA. Curta os jogos!

Saiba mais sobre como assistir à ITV e ao YouTube com a ExpressVPN.

Calendário da Liga das Nações 2022-23 da UEFA

Data Evento 1 a 8 de junho de 2022 Rodadas 1 e 2 9 a 14 de junho de 2022 Rodadas 3 e 4 22 a 27 de setembro de 2022 Rodadas 5 e 6 14 a 15 de junho de 2023 Semifinais 18 de junho de 2023 Final e terceiro lugar

Embora você possa usar uma VPN para assistir a esportes fora do seu país, isso pode violar direitos autorais ou infringir os Termos de Uso do provedor de streaming e os Termos de Serviço da ExpressVPN. Como uma ferramenta de privacidade e segurança, a ExpressVPN foi projetada para que ninguém possa ver ou controlar o que você faz quando conectado ao nosso serviço VPN, nem mesmo nós. Portanto, você é responsável por verificar se seu uso está consoante com todos os termos e leis aplicáveis.