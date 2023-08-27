2024 Amerika Açık nasıl canlı izlenir
2024 Amerika Açık’ı VPN ile güvenli bir şekilde canlı izlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:
- ExpressVPN’i edinin.
- İzlemek istediğiniz yayıncıya uygun bir sunucu konumuna bağlanın. Örneğin, Avustralyalı tenis hayranları, Amerika Açık’ı 9Now üzerinden ücretsiz izlemek için Avustralya sunucusuna bağlanabilir.
- Tenisin tadını çıkarın!
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2024 Amerika Açık’ı izlemek için en iyi VPN
ExpressVPN, 2024 Amerika Açık’ı güvenli bir şekilde canlı izlemek isteyen tenis hayranları için en iyi VPN’dir. Dünya genelinde bulunan yeni nesil 10-Gbps sunucularla, VPN’in tam gizlilik korumalarının tadını çıkarırken, aksiyonun bir saniyesini bile kaçırmazsınız. ExpressVPN; Windows, Mac, Android ve iOS için kullanımı kolay uygulamalar sunar, ayrıca büyük ekran TV’nizde izlemenin çeşitli yollarını sağlar. Yol boyunca yardıma ihtiyaç duyarsanız ExpressVPN, 7/24 canlı sohbet desteği ve taahhütsüz 30 günlük para iade garantisi sunuyor!
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2024 Amerika Açık ücretsiz nasıl izlenir
Avustralya
9Now
Avustralya’nın Channel 9 kanalı, 2024 Amerika Açık’ın ücretsiz yayın haklarına sahiptir! İzleyiciler, Amerika Açık’ı 9Now web sitesi üzerinden veya iOS ve Android mobil uygulamaları aracılığıyla izleyebilirler. Kayıt için geçerli bir Avustralya posta kodu (örneğin 2000 veya 3001) girmeniz gerekebilir, ancak tamamen ücretsizdir.
Yeni Zelanda
TVNZ
Yeni Zelandalı izleyiciler, Amerika Açık’ı ücretsiz olarak TVNZ+ üzerinden canlı izleyebilirler. Bu hizmet, ücretsiz bir TV kanalı olan TVNZ‘nin çevrimiçi yayın platformudur.
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2024 Amerika Açık hangi kanalda yayınlanıyor
ABD
YouTube TV
Fiyat: 73 USD/ay ve üstü
Kanallar: ABC, ESPN, ESPN 2
YouTube TV, Amerikalılara Amerika Açık’ı yayınlayan kanalları sunuyor ve abonelik ücreti 73 USD/ay’dır. Bir ABD ZIP kodu (örneğin, 10022, 48104, vb.) girmeniz gerekebilir, ancak geniş ödeme seçenekleri kabul eder. YouTube TV kullanmaktan emin değilseniz ücretsiz deneme süresini kullanabilirsiniz.
Not: YouTube TV’ye abone olmak için geçerli bir ABD kredi/banka kartı veya PayPal gerekebilir. Ancak, bir ABD kredi/banka kartınız olmasa bile Google Play üzerinden YouTube TV’ye abone olabilirsiniz.
Fubo
Fiyat: 80 USD/ay
Kanallar: ABC, ESPN, ESPN 2
2024 Amerika Açık’ı izlemek için başka bir yol mu arıyorsunuz? Fubo‘yu deneyin; ABC, ESPN, ESPN 2 sunuyor ve 7 günlük ücretsiz deneme imkanı var.
Not: Abone olmak için bir ABD kredi/banka kartı gereklidir. Kullanılan fatura adresi, hangi yerel kanalların mevcut olduğunu belirleyebilir ve konumunuzu değiştiremeyebilirsiniz.
DirecTV Stream
Fiyat: 85 USD/ay ve üstü
Kanallar: ABC, ESPN, ESPN 2
DirecTV Stream genellikle daha pahalıdır, ancak ek bir yayın uygulaması yerine bir kabloları ortadan kaldıran hizmetleri tercih ediyorsanız Amerika Açık’ı izlemek için harika bir seçenektir. Bu hizmet, 5 günlük ücretsiz deneme sunuyor.
Amerika Açık’ı canlı izlemek için diğer yollar
ABD
ESPN+
Fiyat: 11 USD/ay
ESPN+; ABC, ESPN ve ESPN 2’de yayınlanan Amerika Açık yayınlarını eşzamanlı olarak yayınlayacak. Lütfen ESPN+’da Amerika Açık yayınlarını izlemek için genellikle geleneksel bir kablo şirketine veya YouTube TV gibi bir kabloları ortadan kaldıran hizmete sahip geçerli bir TV aboneliğinin gerekli olduğunu unutmayın.
Hulu+Live TV
Fiyat: 77 USD/ay
Kanallar: ABC, ESPN, ESPN 2
Hulu, ücretsiz deneme sunmuyor ancak Amerikalı hayranlar için Amerika Açık yayınlarını güvenli bir şekilde izlemek için tüm ana kanalları içeren bir canlı TV paketi sunuyor ve birçok bölgesel spor ağı içeriyor. Ücretsiz deneme mevcut değildir.
Sling TV
Fiyat: Değişken
Kanallar: ABC, ESPN, ESPN 2
Sling TV, ABD abonelerine her Amerika Açık maçını canlı izleme olanağı sunuyor. Ayrıca NBA TV, MLB Network, NHL Network ve beIN SPORTS gibi diğer kanallara da erişim sağlıyor.
Bilgisayarda mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın.
Kanada
TSN+
Fiyat: 20 CAD/ay
Kanadalı hayranlar, Amerika Açık’ı TSN+ üzerinden canlı olarak izleyebilirler. Ücretsiz deneme sunmasa da TSN+, kullanıcılara 11 CAD’dan daha az bir fiyata bir günlük paso satın alma imkanı sunuyor (özellikle belirli bir oyunu veya finali izlemek istiyorsanız bu faydalıdır). Yayın programını önceden kontrol edin.
Birleşik Krallık
Sky Sports
Fiyat: 22 GBP/ay ve üstü
İngiliz hayranlar, Amerika Açık’ı canlı izlemek için Sky Sports‘u izleyebilirler. Sky Sports yalnızca Birleşik Krallık ve İrlanda sakinlerine sunulur ve bir sözleşme gerektirir. Ancak, aboneler ayrıca tüm aksiyonu Sky Go uygulamaları aracılığıyla masaüstü, iOS ve Android cihazlarında internet üzerinden izleyebilirler.
Not: Abone olmak için bir Birleşik Krallık veya İrlanda kredi/banka kartı gerekecektir.
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Avustralya
Stan Sport
Fiyat: 10 AUD/ay (15 AUD/ay Stan aboneliğine ek olarak)
Avustralyalı hayranlar, Amerika Açık maçlarını Stan Sport üzerinden reklamsız, canlı ve talep üzerine izleyebilirler. Stan Sport, bir Stan aboneliğine (15 AUD/ay) ek olarak bir ek paket (10 AUD/ay) olarak sunulmaktadır.
Not: Kayıt için bir Avustralya kredi/banka kartı ve posta kodu gerekebilir.
2024 Amerika Açık’ı başka bir ülkeden izlemek için bir VPN kullanabilir miyim?
Bazı kullanıcılar, kendi ülkeleri dışında bir ülkedeki bir VPN sunucusuna bağlanarak Amerika Açık’ı izleyebilir, ancak bunu yapmak telif hakkı veya yayın hizmetinin kullanım şartlarını ihlal edebilir. ExpressVPN bir gizlilik ve güvenlik aracıdır ve telif hakkını ihlal etmek için kullanılması Hizmet Şartlarımız‘a aykırıdır. VPN’imize bağlıyken ne yaptığınızı göremiyoruz veya kontrol edemiyoruz, bu nedenle kullanımınızın tüm ilgili şartlar ve yasalarla uyumlu olmasını sağlamaktan siz sorumlusunuz.
2024 Amerika Açık ne zaman başlayacak?
2024 Amerika Açık ilk turları 26 Ağustos Pazartesi günü başlıyor.
2024 Amerika Açık nerede oynanacak?
2024 Amerika Açık, New York’un Queens bölgesinde bulunan USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi’nde oynanacak.
2024 Amerika Açık takvimi
|Tarihler
|Tur
|26 Ağustos – 2 Eylül 2024
|İlk turlar
|3-4 Eylül 2024
|Çeyrek finaller
|5 Eylül 2024
|Kadınlar yarı finalleri
|6 Eylül 2024
|Erkekler yarı finalleri
|7 Eylül 2024
|Kadınlar finalleri
|8 Eylül 2024
|Erkekler finalleri
2024 Amerika Açık Şampiyonalarında hangi oyuncular yer alacak?
Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ve Iga Świątek, 2024 Amerika Açık’ta yarışması beklenen önemli isimler arasında yer alıyor.
Amerika Açık’ı tüm yayın cihazlarınızda nasıl canlı izlersiniz
Tenis hayranları, Amerika Açık’ı akıllı telefonlardan ve tabletlerden oyun konsollarına ve TV’lerine kadar çok çeşitli cihazlarda canlı izleyebilirler.
2024 Amerika Açık’ta ödül parası nedir?
2024 Amerika Açık Şampiyonası ödül parası henüz açıklanmadı. Ancak, Novak Djokovic ve Coco Gauff, 2023’te Daniil Medvedev ve Aryna Sabalenka’ya karşı kazandıkları zafer için 3 milyon USD kazandı.
Son Amerika Açık şampiyonları
Novak Djokovic, Rafael Nadal ve Coco Gauff son yıllarda Amerika Açık’ı kazanan isimler. İşte 2014’ten bu yana kazananların tam listesi:
|Yıl
|Erkekler şampiyonu
|Kadınlar şampiyonu
|2014
|Marin Čilić (İlk şampiyonluk)
|Serena Williams (Altıncı şampiyonluk)
|2015
|Novak Djokovic (İkinci şampiyonluk)
|Flavia Pennetta (İlk şampiyonluk)
|2016
|Stan Wawrinka (İlk şampiyonluk)
|Karolína Plíšková (İlk şampiyonluk)
|2017
|Rafael Nadal (İkinci şampiyonluk)
|Sloane Stephens (İlk şampiyonluk)
|2018
|Novak Djokovic (Üçüncü şampiyonluk)
|Naomi Osaka (İlk şampiyonluk)
|2019
|Rafael Nadal (Üçüncü şampiyonluk)
|Bianca Andreescu (İlk şampiyonluk)
|2020
|Dominic Thiem (İlk şampiyonluk)
|Naomi Osaka (İkinci şampiyonluk)
|2021
|Daniil Medvedev (İlk şampiyonluk)
|Emma Raducanu (İlk şampiyonluk)
|2022
|Carlos Alcaraz (İlk şampiyonluk)
|Iga Świątek (İlk şampiyonluk)
|2023
|Novak Djokovic (Dördüncü şampiyonluk)
|Coco Gauff (İlk şampiyonluk)
|2024
|Belirlenecek
|Belirlenecek
ExpressVPN, telif hakkını ihlal etmek amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmış bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla ayrıntı için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartlarını ve içerik sağlayıcınızın Kullanım Koşullarını okuyun.
SSS: US Open tenis canlı yayınları hakkında
Amerika Açık izlemek için ücretsiz bir VPN kullanmalı mıyım?
Hayır, ExpressVPN, ücretsiz VPN hizmetlerinin içermeyebileceği, yüksek hızlı sunucular gibi premium özellikler sunar. Bir ExpressVPN aboneliği ile Amerika Açık’ı donma veya kesinti olmadan canlı izleyebilirsiniz. 30 günlük para iade garantinizle ExpressVPN’i taahhütsüz deneyebilirsiniz!
US Open tenisini ücretsiz izleyebilir miyim?
Evet, Avustralyalı izleyiciler 2024 Amerika Açık’ı 9Now üzerinden ücretsiz olarak izleyebilir. Yeni Zelanda’da yaşayanlar ise TVNZ üzerinden bu heyecanı ücretsiz izleyebilir.
2024 US Open hangi TV kanallarında yayınlanacak?
2024 Amerika Açık, çeşitli kanallarda yayınlanacak ve bunlar arasında ABC, ESPN ve ESPN 2 (ABD), TSN (Kanada), Sky Sports (Birleşik Krallık), Channel Nine ve Stan Sport (Avustralya) ve TVNZ (Yeni Zelanda) bulunmaktadır.
2024 US Open’ı bir uygulama ile izleyebilir miyim?
Evet, Amerika Açık’ı YouTube TV, Fubo, DirecTV Stream ve ESPN+ (ABD), TSN (Kanada), Sky Sports (Birleşik Krallık), 9Now ve Stan Sport (Avustralya) ve TVNZ (Yeni Zelanda) gibi çeşitli uygulamalar üzerinden izleyebilirsiniz.
2024 US Open’ı YouTube’da izleyebilir miyim?
Hayır, 2024 Amerika Açık’ı YouTube’da izleyemezsiniz. Ancak, ABD’deki izleyiciler ABC, ESPN ve ESPN 2 kanallarında tenis izleyebilirler, bu kanallar YouTube TV’de mevcuttur. Ücretsiz deneme bulunuyor!
En çok US Open şampiyonluğuna sahip erkek tenisçi kimdir?
Richard Sears, William Lanerd ve Bill Tilden, erkekler teklerde yedi Amerika Açık şampiyonluğu ile rekoru paylaşmaktadır. Ancak, bu isimler 1968’de Açık dönemi başlamadan önce şampiyon olmuşlardır. Jimmy Connors (1974, 1976, 1978, 1982 ve 1983), Pete Sampras (1990, 1993, 1995, 1996 ve 2002) ve Roger Federer (2004-08) beşer şampiyonlukla modern dönemin önde gelen isimleridir.
En çok US Open şampiyonluğuna sahip kadın tenisçi kimdir?
2024 itibarıyla, Molla Bjurstedt Mallory’nin sekiz Amerika Açık tekler şampiyonluğu, hem erkekler hem de kadınlar arasında bir rekordu. Ancak, Mallory tüm şampiyonluklarını Açık dönemi öncesinde kazandı. Chris Evert (1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982) ve Serena Williams (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014) altı Amerika Açık tekler şampiyonluğu ile modern dönemin lider isimleridir.