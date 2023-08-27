2024 Amerika Açık nasıl canlı izlenir

2024 Amerika Açık’ı VPN ile güvenli bir şekilde canlı izlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

ExpressVPN’i edinin. İzlemek istediğiniz yayıncıya uygun bir sunucu konumuna bağlanın. Örneğin, Avustralyalı tenis hayranları, Amerika Açık’ı 9Now üzerinden ücretsiz izlemek için Avustralya sunucusuna bağlanabilir. Tenisin tadını çıkarın!

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2024 Amerika Açık’ı izlemek için en iyi VPN

ExpressVPN, 2024 Amerika Açık’ı güvenli bir şekilde canlı izlemek isteyen tenis hayranları için en iyi VPN’dir. Dünya genelinde bulunan yeni nesil 10-Gbps sunucularla, VPN’in tam gizlilik korumalarının tadını çıkarırken, aksiyonun bir saniyesini bile kaçırmazsınız. ExpressVPN; Windows, Mac, Android ve iOS için kullanımı kolay uygulamalar sunar, ayrıca büyük ekran TV’nizde izlemenin çeşitli yollarını sağlar. Yol boyunca yardıma ihtiyaç duyarsanız ExpressVPN, 7/24 canlı sohbet desteği ve taahhütsüz 30 günlük para iade garantisi sunuyor!

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Büyük Ekranda Nasıl İzlenir?

2024 Amerika Açık ücretsiz nasıl izlenir

Avustralya

9Now

Avustralya’nın Channel 9 kanalı, 2024 Amerika Açık’ın ücretsiz yayın haklarına sahiptir! İzleyiciler, Amerika Açık’ı 9Now web sitesi üzerinden veya iOS ve Android mobil uygulamaları aracılığıyla izleyebilirler. Kayıt için geçerli bir Avustralya posta kodu (örneğin 2000 veya 3001) girmeniz gerekebilir, ancak tamamen ücretsizdir.

9Now'ı Bir VPN ile İzleyin

Yeni Zelanda

TVNZ

Yeni Zelandalı izleyiciler, Amerika Açık’ı ücretsiz olarak TVNZ+ üzerinden canlı izleyebilirler. Bu hizmet, ücretsiz bir TV kanalı olan TVNZ‘nin çevrimiçi yayın platformudur.

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2024 Amerika Açık hangi kanalda yayınlanıyor

ABD

YouTube TV

Fiyat: 73 USD/ay ve üstü

Kanallar: ABC, ESPN, ESPN 2

YouTube TV, Amerikalılara Amerika Açık’ı yayınlayan kanalları sunuyor ve abonelik ücreti 73 USD/ay’dır. Bir ABD ZIP kodu (örneğin, 10022, 48104, vb.) girmeniz gerekebilir, ancak geniş ödeme seçenekleri kabul eder. YouTube TV kullanmaktan emin değilseniz ücretsiz deneme süresini kullanabilirsiniz.

Not: YouTube TV’ye abone olmak için geçerli bir ABD kredi/banka kartı veya PayPal gerekebilir. Ancak, bir ABD kredi/banka kartınız olmasa bile Google Play üzerinden YouTube TV’ye abone olabilirsiniz.

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Fubo

Fiyat: 80 USD/ay

Kanallar: ABC, ESPN, ESPN 2

2024 Amerika Açık’ı izlemek için başka bir yol mu arıyorsunuz? Fubo‘yu deneyin; ABC, ESPN, ESPN 2 sunuyor ve 7 günlük ücretsiz deneme imkanı var.

Not: Abone olmak için bir ABD kredi/banka kartı gereklidir. Kullanılan fatura adresi, hangi yerel kanalların mevcut olduğunu belirleyebilir ve konumunuzu değiştiremeyebilirsiniz.

Fubo ile Nasıl İzlenir?

DirecTV Stream

Fiyat: 85 USD/ay ve üstü

Kanallar: ABC, ESPN, ESPN 2

DirecTV Stream genellikle daha pahalıdır, ancak ek bir yayın uygulaması yerine bir kabloları ortadan kaldıran hizmetleri tercih ediyorsanız Amerika Açık’ı izlemek için harika bir seçenektir. Bu hizmet, 5 günlük ücretsiz deneme sunuyor.

VPN ile DirecTV Stream İzleyin

Amerika Açık’ı canlı izlemek için diğer yollar

ABD

ESPN+

Fiyat: 11 USD/ay

ESPN+; ABC, ESPN ve ESPN 2’de yayınlanan Amerika Açık yayınlarını eşzamanlı olarak yayınlayacak. Lütfen ESPN+’da Amerika Açık yayınlarını izlemek için genellikle geleneksel bir kablo şirketine veya YouTube TV gibi bir kabloları ortadan kaldıran hizmete sahip geçerli bir TV aboneliğinin gerekli olduğunu unutmayın.

VPN ile ESPN İzleyin

Hulu+Live TV

Fiyat: 77 USD/ay

Kanallar: ABC, ESPN, ESPN 2

Hulu, ücretsiz deneme sunmuyor ancak Amerikalı hayranlar için Amerika Açık yayınlarını güvenli bir şekilde izlemek için tüm ana kanalları içeren bir canlı TV paketi sunuyor ve birçok bölgesel spor ağı içeriyor. Ücretsiz deneme mevcut değildir.

Hulu'yu VPN ile İzleyin

Sling TV

Fiyat: Değişken

Kanallar: ABC, ESPN, ESPN 2

Sling TV, ABD abonelerine her Amerika Açık maçını canlı izleme olanağı sunuyor. Ayrıca NBA TV, MLB Network, NHL Network ve beIN SPORTS gibi diğer kanallara da erişim sağlıyor.

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Sling ile Tenis İzleyin

Kanada

TSN+

Fiyat: 20 CAD/ay

Kanadalı hayranlar, Amerika Açık’ı TSN+ üzerinden canlı olarak izleyebilirler. Ücretsiz deneme sunmasa da TSN+, kullanıcılara 11 CAD’dan daha az bir fiyata bir günlük paso satın alma imkanı sunuyor (özellikle belirli bir oyunu veya finali izlemek istiyorsanız bu faydalıdır). Yayın programını önceden kontrol edin.

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Birleşik Krallık

Sky Sports

Fiyat: 22 GBP/ay ve üstü

İngiliz hayranlar, Amerika Açık’ı canlı izlemek için Sky Sports‘u izleyebilirler. Sky Sports yalnızca Birleşik Krallık ve İrlanda sakinlerine sunulur ve bir sözleşme gerektirir. Ancak, aboneler ayrıca tüm aksiyonu Sky Go uygulamaları aracılığıyla masaüstü, iOS ve Android cihazlarında internet üzerinden izleyebilirler.

Not: Abone olmak için bir Birleşik Krallık veya İrlanda kredi/banka kartı gerekecektir.

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Avustralya

Stan Sport

Fiyat: 10 AUD/ay (15 AUD/ay Stan aboneliğine ek olarak)

Avustralyalı hayranlar, Amerika Açık maçlarını Stan Sport üzerinden reklamsız, canlı ve talep üzerine izleyebilirler. Stan Sport, bir Stan aboneliğine (15 AUD/ay) ek olarak bir ek paket (10 AUD/ay) olarak sunulmaktadır.

Not: Kayıt için bir Avustralya kredi/banka kartı ve posta kodu gerekebilir.

Tenis Canlı Yayınlarını İzleyin

2024 Amerika Açık’ı başka bir ülkeden izlemek için bir VPN kullanabilir miyim?

Bazı kullanıcılar, kendi ülkeleri dışında bir ülkedeki bir VPN sunucusuna bağlanarak Amerika Açık’ı izleyebilir, ancak bunu yapmak telif hakkı veya yayın hizmetinin kullanım şartlarını ihlal edebilir. ExpressVPN bir gizlilik ve güvenlik aracıdır ve telif hakkını ihlal etmek için kullanılması Hizmet Şartlarımız‘a aykırıdır. VPN’imize bağlıyken ne yaptığınızı göremiyoruz veya kontrol edemiyoruz, bu nedenle kullanımınızın tüm ilgili şartlar ve yasalarla uyumlu olmasını sağlamaktan siz sorumlusunuz.

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2024 Amerika Açık ne zaman başlayacak?

2024 Amerika Açık ilk turları 26 Ağustos Pazartesi günü başlıyor.

2024 Amerika Açık nerede oynanacak?

2024 Amerika Açık, New York’un Queens bölgesinde bulunan USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi’nde oynanacak.

2024 Amerika Açık takvimi

Tarihler Tur 26 Ağustos – 2 Eylül 2024 İlk turlar 3-4 Eylül 2024 Çeyrek finaller 5 Eylül 2024 Kadınlar yarı finalleri 6 Eylül 2024 Erkekler yarı finalleri 7 Eylül 2024 Kadınlar finalleri 8 Eylül 2024 Erkekler finalleri

ExpressVPN ile Spor Yayınlarını İzleyin

2024 Amerika Açık Şampiyonalarında hangi oyuncular yer alacak?

Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ve Iga Świątek, 2024 Amerika Açık’ta yarışması beklenen önemli isimler arasında yer alıyor.

Amerika Açık’ı tüm yayın cihazlarınızda nasıl canlı izlersiniz

Tenis hayranları, Amerika Açık’ı akıllı telefonlardan ve tabletlerden oyun konsollarına ve TV’lerine kadar çok çeşitli cihazlarda canlı izleyebilirler.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir?

2024 Amerika Açık’ta ödül parası nedir?

2024 Amerika Açık Şampiyonası ödül parası henüz açıklanmadı. Ancak, Novak Djokovic ve Coco Gauff, 2023’te Daniil Medvedev ve Aryna Sabalenka’ya karşı kazandıkları zafer için 3 milyon USD kazandı.

Son Amerika Açık şampiyonları

Novak Djokovic, Rafael Nadal ve Coco Gauff son yıllarda Amerika Açık’ı kazanan isimler. İşte 2014’ten bu yana kazananların tam listesi:

Yıl Erkekler şampiyonu Kadınlar şampiyonu 2014 Marin Čilić (İlk şampiyonluk) Serena Williams (Altıncı şampiyonluk) 2015 Novak Djokovic (İkinci şampiyonluk) Flavia Pennetta (İlk şampiyonluk) 2016 Stan Wawrinka (İlk şampiyonluk) Karolína Plíšková (İlk şampiyonluk) 2017 Rafael Nadal (İkinci şampiyonluk) Sloane Stephens (İlk şampiyonluk) 2018 Novak Djokovic (Üçüncü şampiyonluk) Naomi Osaka (İlk şampiyonluk) 2019 Rafael Nadal (Üçüncü şampiyonluk) Bianca Andreescu (İlk şampiyonluk) 2020 Dominic Thiem (İlk şampiyonluk) Naomi Osaka (İkinci şampiyonluk) 2021 Daniil Medvedev (İlk şampiyonluk) Emma Raducanu (İlk şampiyonluk) 2022 Carlos Alcaraz (İlk şampiyonluk) Iga Świątek (İlk şampiyonluk) 2023 Novak Djokovic (Dördüncü şampiyonluk) Coco Gauff (İlk şampiyonluk) 2024 Belirlenecek Belirlenecek

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