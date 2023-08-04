Cincinnati Masters 2024 internetten canlı nasıl izlenir

VPN ile Cincinnati Masters 2024 tenis maçlarını güvenle ve kolayca izleyebilirsiniz:

ExpressVPN edinin. İzlemek istediğiniz yayına uygun bir sunucu konumuna bağlanın. Örneğin, Amerikalı tenis hayranları YouTube TV veya Sling TV’deki Tennis Channel yayınını izlemek için bir ABD sunucusuna bağlanabilir. Kanadalı izleyiciler Sportsnet’ten yayını izleyebilir. Maçların keyfini çıkarın!

ExpressVPN Edinin

Bilgisayardan mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için, Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın.

Ücretsiz denemelerle Cincinnati Masters’ı canlı izleme yolları

ABD

YouTube TV

Fiyat: 84 USD/ay

Kanal: Tennis Channel

YouTube TV’nin Sports Plus ek paketi (73 USD/ay aboneliğin üzerine ekstra 11 USD/ay) Cincinnati Open tenis maçlarını canlı izlemek isteyen ABD’li izleyiciler için Tennis Channel’ı içerir. Ücretsiz denemeler mevcuttur.

Büyük ekranda mı izlemek istiyorsunuz? ExpressVPN’i TV’nize yüklemenin tüm yollarını öğrenin.

ExpressVPN ile YouTube İzleyin

Fubo

Fiyat: 85 USD/ay

Kanal: Tennis Channel

Fubo ile ABD’li aboneler, Tennis Channel aracılığıyla Cincinnati Open’ın tüm maçlarına Sports Lite ve Sports Plus ek paketleriyle (80 USD/ay aboneliğin üzerine sırasıyla ekstra 10 USD/ay ve 11 USD/ay) erişebilir. 7 günlük ücretsiz deneme mevcuttur.

Bilgisayardan mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için, Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın.

VPN ile Fubo'yu İzleyin

DirecTV Stream

Fiyat: 100 USD/ay

Kanal: Tennis Channel

Cincinnati Open maçlarını Tennis Channel üzerinden canlı yayınla izleyebilirsiniz, bu kanala DirecTV Stream’in Choice paketi aboneliğiyle erişilebilir. DirecTV Stream 5 günlük ücretsiz deneme sunuyor.

DirecTV Stream ile İzleyin

Birleşik Krallık

NOW

Fiyat: 33 GBP/ay veya 12 GBP/günlük paso

Kanal: Sky Sports Tennis

İngiliz hayranlar için NOW, 11 Sky Sports kanalını sözleşmesiz olarak çevrimiçi izlemek için mükemmel bir yoldur, bu sayede Cincinnati Open’ı canlı izleyebilirsiniz. Yalnızca belirli bir maçı izlemek isterseniz günlük paso veya 7 günlük ücretsiz deneme fırsatından yararlanabilirsiniz. Sky Sports yayın akışını kontrol ederek ne zaman izleyeceğinizi öğrenin.

VPN ile NOW İzleyin

Cincinnati Masters 2024 hangi kanalda yayınlanıyor

ABD

Hulu + Live TV

Fiyat: 77 USD/ay

Kanal: Tennis Channel

Hulu ücretsiz deneme sunmaz, ancak Cincinnati Open’ı internetten canlı izlemek isteyen Amerikalı hayranlar için Tennis Channel’ı sunar.

Bilgisayardan mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için, Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın.

VPN ile Hulu İzleyin

Sling TV

Fiyat: Değişken

Kanal: Tennis Channel

Sling TV ücretsiz deneme sunmaz, ancak ABD’li hayranlar için daha ucuz bir yoldur. Tennis Channel’ı içeren Sling TV’nin Sports Extra paketi, Cincinnati Masters’ın tüm maçlarını canlı yayınla izlemeye ve diğer kanallara erişim sağlamaya olanak tanır, bunlar arasında NBA TV, MLB Network, NHL Network ve beIN SPORTS da bulunuyor.

Sling ile Nasıl Nasıl İzlenir

Tennis Channel

Fiyat: 110 USD/yıl

Cincinnati Masters’dan seçkin maçları ve Avustralya Açık gibi diğer büyük turnuvaları canlı izlemek için bağımsız bir Tennis Channel aboneliği alabilirsiniz.

Büyük ekranda mı izlemek istiyorsunuz? ExpressVPN’i TV’nize yüklemenin tüm yollarını öğrenin.

ExpressVPN Edinin

Birleşik Krallık

Sky Sports

Fiyat: 22 GBP/ay ve üzeri

Kanal: Sky Sports Tennis

Birleşik Krallık’ta mı yaşıyorsunuz? Sky Sports, Cincinnati Open’ı canlı izlemek için en iyi seçenektir. Ancak, özel ekipman gereklidir. Birleşik Krallık sakinleri ayrıca geçerli bir posta kodu ve bir İngiltere/İrlanda kredi veya banka kartı sağlamalıdır.

Yurt dışında seyahat ediyorsanız ve mevcut bir Sky aboneliğiniz (ve Sky Sports eklentisi) varsa, Sky Go‘ya bir VPN ile erişebilir ve dakikalar içinde kurulumu yapabilirsiniz! Birleşik Krallık’taki bir sunucu konumuna bağlanın ve oturum açın.

Bilgisayardan mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için, Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın.

VPN ile Sky Go İzleyin

Kanada

Sportsnet

Fiyat: 15 USD/ay

Sportsnet, Kanada’da Cincinnati Open’ı yayınlayacak ve Fransızca yayınlar TVA Sports üzerinden sunulacak. Abonelikler 15 USD/ay veya 150 USD/yıl’dan başlıyor. Lütfen Sportsnet’in ücretsiz deneme sunmadığını unutmayın.

ExpressVPN ile Tenis İzleyin!

Cincinnati Masters 2024’ü başka bir ülkeden izlemek için VPN kullanabilir miyim?

Bazı kullanıcılar, VPN sunucusuna kendi ülkeleri dışında bir ülkede bağlanarak 2024 Cincinnati Open’ı izliyor, ancak bu durum telif haklarını veya yayın hizmetinin kullanım şartlarını ihlal edebilir. ExpressVPN, gizlilik ve güvenlik aracı olup, telif haklarını ihlal etmek için kullanılması, Hizmet Şartlarımız’a aykırıdır. VPN’e bağlıyken ne yaptığınızı göremeyiz veya kontrol edemeyiz, bu nedenle kullanımınızın tüm ilgili şartlar ve yasalarla uyumlu olduğundan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Büyük Ekran TV'de Nasıl İzlenir

Cincinnati Masters 2024 canlı yayınlarını izlemek için en iyi VPN

ExpressVPN, Cincinnati Open tenis turnuvasını canlı izlemek için en iyi VPN’dir. Dünyanın dört bir yanındaki konumlarda bulunan yeni nesil 10-Gbps sunucularıyla Windows, Mac, Android ve iOS dahil tüm favori cihazlarınızda bir VPN’in tam gizlilik korumalarının keyfini çıkarabilirsiniz. Büyük ekran TV’nizde izlemenin birçok yolu bulunuyor. Yol boyunca yardıma ihtiyacınız olursa ExpressVPN, 7/24 canlı sohbet desteği ve taahhütsüz 30 günlük para iade garantisi sunar!

ExpressVPN Edinin

Cincinnati Masters 2024 ne zaman başlayacak?

Cincinnati Masters 2024, 11 Ağustos Pazar günü başlıyor.

Cincinnati Masters 2024 nerede oynanacak?

2024 Cincinnati Open tenis turnuvası, Ohio‘nun Mason şehrindeki Lindner Family Tennis Center‘da düzenlenecek.

ExpressVPN ile Tenis İzleyin!

Cincinnati Masters 2024 için ödül parası ne kadar?

2024 Cincinnati Open ödül parası henüz açıklanmadı.

Cincinnati Masters 2024 programı

Tarihler Tur 11-12 Ağustos 2024 Elemeler 12-13 Ağustos 2024 Birinci tur 14-15 Ağustos 2024 İkinci tur 15-16 Ağustos 2024 Son 16 17 Ağustos 2024 Çeyrek finaller 18 Ağustos 2024 Yarı finaller 18 Ağustos 2024 Kadınlar çiftler finali 19 Ağustos 2024 Erkekler çiftler finali / Kadınlar tekler finali / Erkekler tekler finali

ExpressVPN ile Spor Yayınlarını İzleyin

Cincinnati Masters’ı tüm medya cihazlarınızda nasıl izlersiniz

Tenis hayranları, Cincinnati Open’ı akıllı telefonlardan tablet ve oyun konsollarına, hatta TV’lerine kadar birçok cihazda canlı izleyebilir.

Büyük ekranda mı izlemek istiyorsunuz? ExpressVPN’i TV’nize yüklemenin tüm yollarını öğrenin.

Büyük Ekran TV'de Nasıl İzlenir

Son Cincinnati Masters kazananları

Yıl Erkekler kazananı Kadınlar kazananı 2014 Roger Federer (Altıncı zafer) Serena Williams (İlk zafer) 2015 Roger Federer (Yedinci zafer) Serena Williams (İkinci zafer) 2016 Marin Čilić (Dördüncü zafer) Karolína Plíšková (İlk zafer) 2017 Grigor Dimitrov (İlk zafer) Garbiñe Muguruza (İlk zafer) 2018 Novak Djokovic (İlk zafer) Kiki Bertens (İkinci zafer) 2019 Daniil Medvedev (İlk zafer) Madison Keys (İlk zafer) 2020 Novak Djokovic (İkinci zafer) Victoria Azarenka (İkinci zafer) 2021 Alexander Zverev (İlk zafer) Ashleigh Barty (İlk zafer) 2022 Borna Ćorić (İlk zafer) Caroline Garcia (İlk zafer) 2023 Novak Djokovic (İlk zafer) Coco Gauff (İlk zafer) 2024 Belirlenecek Belirlenecek

ExpressVPN Edinin

ExpressVPN, telif hakkını ihlal etme amacıyla kullanılmak için tasarlanmış bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla ayrıntı için lütfen ExpressVPN Kullanım Şartları’nı ve içerik sağlayıcınızın Kullanım Şartları’nı okuyun.