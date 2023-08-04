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Cincinnati Masters 2024'ü internetten canlı izleyin

Güncellendi: 13 Ağustos 2024

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Cincinnati Masters 2024 internetten canlı nasıl izlenir

VPN ile Cincinnati Masters 2024 tenis maçlarını güvenle ve kolayca izleyebilirsiniz:

  1. ExpressVPN edinin.
  2. İzlemek istediğiniz yayına uygun bir sunucu konumuna bağlanın. Örneğin, Amerikalı tenis hayranları YouTube TV veya Sling TV’deki Tennis Channel yayınını izlemek için bir ABD sunucusuna bağlanabilir. Kanadalı izleyiciler Sportsnet’ten yayını izleyebilir.
  3. Maçların keyfini çıkarın!

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Bilgisayardan mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için, Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın.

Ücretsiz denemelerle Cincinnati Masters’ı canlı izleme yolları

ABD

YouTube TV

Fiyat: 84 USD/ay
Kanal: Tennis Channel

YouTube TV’nin Sports Plus ek paketi (73 USD/ay aboneliğin üzerine ekstra 11 USD/ay) Cincinnati Open tenis maçlarını canlı izlemek isteyen ABD’li izleyiciler için Tennis Channel’ı içerir. Ücretsiz denemeler mevcuttur.

Büyük ekranda mı izlemek istiyorsunuz? ExpressVPN’i TV’nize yüklemenin tüm yollarını öğrenin.

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Fubo

Fiyat: 85 USD/ay
Kanal: Tennis Channel

Fubo ile ABD’li aboneler, Tennis Channel aracılığıyla Cincinnati Open’ın tüm maçlarına Sports Lite ve Sports Plus ek paketleriyle (80 USD/ay aboneliğin üzerine sırasıyla ekstra 10 USD/ay ve 11 USD/ay) erişebilir. 7 günlük ücretsiz deneme mevcuttur.

Bilgisayardan mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için, Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın.

VPN ile Fubo'yu İzleyin

DirecTV Stream

Fiyat: 100 USD/ay
Kanal: Tennis Channel

Cincinnati Open maçlarını Tennis Channel üzerinden canlı yayınla izleyebilirsiniz, bu kanala DirecTV Stream’in Choice paketi aboneliğiyle erişilebilir. DirecTV Stream 5 günlük ücretsiz deneme sunuyor.

DirecTV Stream ile İzleyin

Birleşik Krallık

NOW

Fiyat: 33 GBP/ay veya 12 GBP/günlük paso
Kanal: Sky Sports Tennis

İngiliz hayranlar için NOW, 11 Sky Sports kanalını sözleşmesiz olarak çevrimiçi izlemek için mükemmel bir yoldur, bu sayede Cincinnati Open’ı canlı izleyebilirsiniz. Yalnızca belirli bir maçı izlemek isterseniz günlük paso veya 7 günlük ücretsiz deneme fırsatından yararlanabilirsiniz. Sky Sports yayın akışını kontrol ederek ne zaman izleyeceğinizi öğrenin.

VPN ile NOW İzleyin

Cincinnati Masters 2024 hangi kanalda yayınlanıyor

ABD

Hulu + Live TV

Fiyat: 77 USD/ay
Kanal: Tennis Channel

Hulu ücretsiz deneme sunmaz, ancak Cincinnati Open’ı internetten canlı izlemek isteyen Amerikalı hayranlar için Tennis Channel’ı sunar.

Bilgisayardan mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için, Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın.

VPN ile Hulu İzleyin

Sling TV

Fiyat: Değişken
Kanal: Tennis Channel

Sling TV ücretsiz deneme sunmaz, ancak ABD’li hayranlar için daha ucuz bir yoldur. Tennis Channel’ı içeren Sling TV’nin Sports Extra paketi, Cincinnati Masters’ın tüm maçlarını canlı yayınla izlemeye ve diğer kanallara erişim sağlamaya olanak tanır, bunlar arasında NBA TV, MLB Network, NHL Network ve beIN SPORTS da bulunuyor.

Sling ile Nasıl Nasıl İzlenir

Tennis Channel

Fiyat: 110 USD/yıl
Cincinnati Masters’dan seçkin maçları ve Avustralya Açık gibi diğer büyük turnuvaları canlı izlemek için bağımsız bir Tennis Channel aboneliği alabilirsiniz.

Büyük ekranda mı izlemek istiyorsunuz? ExpressVPN’i TV’nize yüklemenin tüm yollarını öğrenin.

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Birleşik Krallık

Sky Sports

Fiyat: 22 GBP/ay ve üzeri
Kanal: Sky Sports Tennis

Birleşik Krallık’ta mı yaşıyorsunuz? Sky Sports, Cincinnati Open’ı canlı izlemek için en iyi seçenektir. Ancak, özel ekipman gereklidir. Birleşik Krallık sakinleri ayrıca geçerli bir posta kodu ve bir İngiltere/İrlanda kredi veya banka kartı sağlamalıdır.

Yurt dışında seyahat ediyorsanız ve mevcut bir Sky aboneliğiniz (ve Sky Sports eklentisi) varsa, Sky Go‘ya bir VPN ile erişebilir ve dakikalar içinde kurulumu yapabilirsiniz! Birleşik Krallık’taki bir sunucu konumuna bağlanın ve oturum açın.

Bilgisayardan mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için, Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın.

VPN ile Sky Go İzleyin

Kanada

Sportsnet

Fiyat: 15 USD/ay
Sportsnet, Kanada’da Cincinnati Open’ı yayınlayacak ve Fransızca yayınlar TVA Sports üzerinden sunulacak. Abonelikler 15 USD/ay veya 150 USD/yıl’dan başlıyor. Lütfen Sportsnet’in ücretsiz deneme sunmadığını unutmayın.

ExpressVPN ile Tenis İzleyin!

Cincinnati Masters 2024’ü başka bir ülkeden izlemek için VPN kullanabilir miyim?

Bazı kullanıcılar, VPN sunucusuna kendi ülkeleri dışında bir ülkede bağlanarak 2024 Cincinnati Open’ı izliyor, ancak bu durum telif haklarını veya yayın hizmetinin kullanım şartlarını ihlal edebilir. ExpressVPN, gizlilik ve güvenlik aracı olup, telif haklarını ihlal etmek için kullanılması, Hizmet Şartlarımız’a aykırıdır. VPN’e bağlıyken ne yaptığınızı göremeyiz veya kontrol edemeyiz, bu nedenle kullanımınızın tüm ilgili şartlar ve yasalarla uyumlu olduğundan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Büyük Ekran TV'de Nasıl İzlenir

Cincinnati Masters 2024 canlı yayınlarını izlemek için en iyi VPN

ExpressVPN, Cincinnati Open tenis turnuvasını canlı izlemek için en iyi VPN’dir. Dünyanın dört bir yanındaki konumlarda bulunan yeni nesil 10-Gbps sunucularıyla Windows, Mac, Android ve iOS dahil tüm favori cihazlarınızda bir VPN’in tam gizlilik korumalarının keyfini çıkarabilirsiniz. Büyük ekran TV’nizde izlemenin birçok yolu bulunuyor. Yol boyunca yardıma ihtiyacınız olursa ExpressVPN, 7/24 canlı sohbet desteği ve taahhütsüz 30 günlük para iade garantisi sunar!

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Cincinnati Masters 2024 ne zaman başlayacak?

Cincinnati Masters 2024, 11 Ağustos Pazar günü başlıyor.

Cincinnati Masters 2024 nerede oynanacak?

2024 Cincinnati Open tenis turnuvası, Ohio‘nun Mason şehrindeki Lindner Family Tennis Center‘da düzenlenecek.

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Cincinnati Masters 2024 için ödül parası ne kadar?

2024 Cincinnati Open ödül parası henüz açıklanmadı.

Cincinnati Masters 2024 programı

TarihlerTur
11-12 Ağustos 2024Elemeler
12-13 Ağustos 2024Birinci tur
14-15 Ağustos 2024İkinci tur
15-16 Ağustos 2024Son 16
17 Ağustos 2024Çeyrek finaller
18 Ağustos 2024Yarı finaller
18 Ağustos 2024Kadınlar çiftler finali
19 Ağustos 2024Erkekler çiftler finali / Kadınlar tekler finali / Erkekler tekler finali

ExpressVPN ile Spor Yayınlarını İzleyin

Cincinnati Masters’ı tüm medya cihazlarınızda nasıl izlersiniz

Tenis hayranları, Cincinnati Open’ı akıllı telefonlardan tablet ve oyun konsollarına, hatta TV’lerine kadar birçok cihazda canlı izleyebilir.
Büyük ekranda mı izlemek istiyorsunuz? ExpressVPN’i TV’nize yüklemenin tüm yollarını öğrenin.

Büyük Ekran TV'de Nasıl İzlenir

Son Cincinnati Masters kazananları

YılErkekler kazananıKadınlar kazananı
2014Roger Federer (Altıncı zafer)Serena Williams (İlk zafer)
2015Roger Federer (Yedinci zafer)Serena Williams (İkinci zafer)
2016Marin Čilić (Dördüncü zafer)Karolína Plíšková (İlk zafer)
2017Grigor Dimitrov (İlk zafer)Garbiñe Muguruza (İlk zafer)
2018Novak Djokovic (İlk zafer)Kiki Bertens (İkinci zafer)
2019Daniil Medvedev (İlk zafer)Madison Keys (İlk zafer)
2020Novak Djokovic (İkinci zafer)Victoria Azarenka (İkinci zafer)
2021Alexander Zverev (İlk zafer)Ashleigh Barty (İlk zafer)
2022Borna Ćorić (İlk zafer)Caroline Garcia (İlk zafer)
2023Novak Djokovic (İlk zafer)Coco Gauff (İlk zafer)
2024BelirlenecekBelirlenecek

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ExpressVPN, telif hakkını ihlal etme amacıyla kullanılmak için tasarlanmış bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla ayrıntı için lütfen ExpressVPN Kullanım Şartları’nı ve içerik sağlayıcınızın Kullanım Şartları’nı okuyun.

Tenis canlı yayınları için SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

Ücretsiz bir VPN kullanarak tenis izlemeli miyim?
Bilgisayarımda tenis izleyebilir miyim?
Telefon veya tabletimde tenis izleyebilir miyim?
Bu haftaki maçları nerede izleyebilirim?
Önerilen VPN sunucu konumuna bağlandım ama yayın hizmetine giriş yapamıyorum!
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