Cincinnati Masters 2024 internetten canlı nasıl izlenir
VPN ile Cincinnati Masters 2024 tenis maçlarını güvenle ve kolayca izleyebilirsiniz:
- ExpressVPN edinin.
- İzlemek istediğiniz yayına uygun bir sunucu konumuna bağlanın. Örneğin, Amerikalı tenis hayranları YouTube TV veya Sling TV’deki Tennis Channel yayınını izlemek için bir ABD sunucusuna bağlanabilir. Kanadalı izleyiciler Sportsnet’ten yayını izleyebilir.
- Maçların keyfini çıkarın!
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Ücretsiz denemelerle Cincinnati Masters’ı canlı izleme yolları
ABD
YouTube TV
Fiyat: 84 USD/ay
Kanal: Tennis Channel
YouTube TV’nin Sports Plus ek paketi (73 USD/ay aboneliğin üzerine ekstra 11 USD/ay) Cincinnati Open tenis maçlarını canlı izlemek isteyen ABD’li izleyiciler için Tennis Channel’ı içerir. Ücretsiz denemeler mevcuttur.
Büyük ekranda mı izlemek istiyorsunuz? ExpressVPN’i TV’nize yüklemenin tüm yollarını öğrenin.
Fubo
Fiyat: 85 USD/ay
Kanal: Tennis Channel
Fubo ile ABD’li aboneler, Tennis Channel aracılığıyla Cincinnati Open’ın tüm maçlarına Sports Lite ve Sports Plus ek paketleriyle (80 USD/ay aboneliğin üzerine sırasıyla ekstra 10 USD/ay ve 11 USD/ay) erişebilir. 7 günlük ücretsiz deneme mevcuttur.
Bilgisayardan mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için, Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın.
DirecTV Stream
Fiyat: 100 USD/ay
Kanal: Tennis Channel
Cincinnati Open maçlarını Tennis Channel üzerinden canlı yayınla izleyebilirsiniz, bu kanala DirecTV Stream’in Choice paketi aboneliğiyle erişilebilir. DirecTV Stream 5 günlük ücretsiz deneme sunuyor.
Birleşik Krallık
NOW
Fiyat: 33 GBP/ay veya 12 GBP/günlük paso
Kanal: Sky Sports Tennis
İngiliz hayranlar için NOW, 11 Sky Sports kanalını sözleşmesiz olarak çevrimiçi izlemek için mükemmel bir yoldur, bu sayede Cincinnati Open’ı canlı izleyebilirsiniz. Yalnızca belirli bir maçı izlemek isterseniz günlük paso veya 7 günlük ücretsiz deneme fırsatından yararlanabilirsiniz. Sky Sports yayın akışını kontrol ederek ne zaman izleyeceğinizi öğrenin.
Cincinnati Masters 2024 hangi kanalda yayınlanıyor
ABD
Hulu + Live TV
Fiyat: 77 USD/ay
Kanal: Tennis Channel
Hulu ücretsiz deneme sunmaz, ancak Cincinnati Open’ı internetten canlı izlemek isteyen Amerikalı hayranlar için Tennis Channel’ı sunar.
Bilgisayardan mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için, Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın.
Sling TV
Fiyat: Değişken
Kanal: Tennis Channel
Sling TV ücretsiz deneme sunmaz, ancak ABD’li hayranlar için daha ucuz bir yoldur. Tennis Channel’ı içeren Sling TV’nin Sports Extra paketi, Cincinnati Masters’ın tüm maçlarını canlı yayınla izlemeye ve diğer kanallara erişim sağlamaya olanak tanır, bunlar arasında NBA TV, MLB Network, NHL Network ve beIN SPORTS da bulunuyor.
Tennis Channel
Fiyat: 110 USD/yıl
Cincinnati Masters’dan seçkin maçları ve Avustralya Açık gibi diğer büyük turnuvaları canlı izlemek için bağımsız bir Tennis Channel aboneliği alabilirsiniz.
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Birleşik Krallık
Sky Sports
Fiyat: 22 GBP/ay ve üzeri
Kanal: Sky Sports Tennis
Birleşik Krallık’ta mı yaşıyorsunuz? Sky Sports, Cincinnati Open’ı canlı izlemek için en iyi seçenektir. Ancak, özel ekipman gereklidir. Birleşik Krallık sakinleri ayrıca geçerli bir posta kodu ve bir İngiltere/İrlanda kredi veya banka kartı sağlamalıdır.
Yurt dışında seyahat ediyorsanız ve mevcut bir Sky aboneliğiniz (ve Sky Sports eklentisi) varsa, Sky Go‘ya bir VPN ile erişebilir ve dakikalar içinde kurulumu yapabilirsiniz! Birleşik Krallık’taki bir sunucu konumuna bağlanın ve oturum açın.
Bilgisayardan mı izliyorsunuz? En iyi izleme deneyimi için, Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın.
Kanada
Sportsnet
Fiyat: 15 USD/ay
Sportsnet, Kanada’da Cincinnati Open’ı yayınlayacak ve Fransızca yayınlar TVA Sports üzerinden sunulacak. Abonelikler 15 USD/ay veya 150 USD/yıl’dan başlıyor. Lütfen Sportsnet’in ücretsiz deneme sunmadığını unutmayın.
Cincinnati Masters 2024’ü başka bir ülkeden izlemek için VPN kullanabilir miyim?
Bazı kullanıcılar, VPN sunucusuna kendi ülkeleri dışında bir ülkede bağlanarak 2024 Cincinnati Open’ı izliyor, ancak bu durum telif haklarını veya yayın hizmetinin kullanım şartlarını ihlal edebilir. ExpressVPN, gizlilik ve güvenlik aracı olup, telif haklarını ihlal etmek için kullanılması, Hizmet Şartlarımız’a aykırıdır. VPN’e bağlıyken ne yaptığınızı göremeyiz veya kontrol edemeyiz, bu nedenle kullanımınızın tüm ilgili şartlar ve yasalarla uyumlu olduğundan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.
Cincinnati Masters 2024 canlı yayınlarını izlemek için en iyi VPN
ExpressVPN, Cincinnati Open tenis turnuvasını canlı izlemek için en iyi VPN’dir. Dünyanın dört bir yanındaki konumlarda bulunan yeni nesil 10-Gbps sunucularıyla Windows, Mac, Android ve iOS dahil tüm favori cihazlarınızda bir VPN’in tam gizlilik korumalarının keyfini çıkarabilirsiniz. Büyük ekran TV’nizde izlemenin birçok yolu bulunuyor. Yol boyunca yardıma ihtiyacınız olursa ExpressVPN, 7/24 canlı sohbet desteği ve taahhütsüz 30 günlük para iade garantisi sunar!
Cincinnati Masters 2024 ne zaman başlayacak?
Cincinnati Masters 2024, 11 Ağustos Pazar günü başlıyor.
Cincinnati Masters 2024 nerede oynanacak?
2024 Cincinnati Open tenis turnuvası, Ohio‘nun Mason şehrindeki Lindner Family Tennis Center‘da düzenlenecek.
Cincinnati Masters 2024 için ödül parası ne kadar?
2024 Cincinnati Open ödül parası henüz açıklanmadı.
Cincinnati Masters 2024 programı
|Tarihler
|Tur
|11-12 Ağustos 2024
|Elemeler
|12-13 Ağustos 2024
|Birinci tur
|14-15 Ağustos 2024
|İkinci tur
|15-16 Ağustos 2024
|Son 16
|17 Ağustos 2024
|Çeyrek finaller
|18 Ağustos 2024
|Yarı finaller
|18 Ağustos 2024
|Kadınlar çiftler finali
|19 Ağustos 2024
|Erkekler çiftler finali / Kadınlar tekler finali / Erkekler tekler finali
Cincinnati Masters’ı tüm medya cihazlarınızda nasıl izlersiniz
Tenis hayranları, Cincinnati Open’ı akıllı telefonlardan tablet ve oyun konsollarına, hatta TV’lerine kadar birçok cihazda canlı izleyebilir.
Büyük ekranda mı izlemek istiyorsunuz? ExpressVPN’i TV’nize yüklemenin tüm yollarını öğrenin.
Son Cincinnati Masters kazananları
|Yıl
|Erkekler kazananı
|Kadınlar kazananı
|2014
|Roger Federer (Altıncı zafer)
|Serena Williams (İlk zafer)
|2015
|Roger Federer (Yedinci zafer)
|Serena Williams (İkinci zafer)
|2016
|Marin Čilić (Dördüncü zafer)
|Karolína Plíšková (İlk zafer)
|2017
|Grigor Dimitrov (İlk zafer)
|Garbiñe Muguruza (İlk zafer)
|2018
|Novak Djokovic (İlk zafer)
|Kiki Bertens (İkinci zafer)
|2019
|Daniil Medvedev (İlk zafer)
|Madison Keys (İlk zafer)
|2020
|Novak Djokovic (İkinci zafer)
|Victoria Azarenka (İkinci zafer)
|2021
|Alexander Zverev (İlk zafer)
|Ashleigh Barty (İlk zafer)
|2022
|Borna Ćorić (İlk zafer)
|Caroline Garcia (İlk zafer)
|2023
|Novak Djokovic (İlk zafer)
|Coco Gauff (İlk zafer)
|2024
|Belirlenecek
|Belirlenecek
ExpressVPN, telif hakkını ihlal etme amacıyla kullanılmak için tasarlanmış bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla ayrıntı için lütfen ExpressVPN Kullanım Şartları’nı ve içerik sağlayıcınızın Kullanım Şartları’nı okuyun.
Tenis canlı yayınları için SSS (Sıkça Sorulan Sorular)
Ücretsiz bir VPN kullanarak tenis izlemeli miyim?
ExpressVPN, 105 ülkede yüksek hızlı sunucu gibi, ücretsiz VPN hizmetlerinin sunamayacağı premium özellikler sunar. ExpressVPN aboneliği ile tenis maçlarını takılma veya donma olmadan canlı izleyebilirsiniz. 30 günlük para iade garantisi ile ExpressVPN’i taahhütsüz deneyin!
Bilgisayarımda tenis izleyebilir miyim?
Telefon veya tabletimde tenis izleyebilir miyim?
Evet. ExpressVPN’in iOS ve Android dahil olmak üzere her büyük mobil cihaz için uygulamaları vardır.
Bu haftaki maçları nerede izleyebilirim?
Bu haftaki maçları izlemek için sayfanın üst kısmındaki etkinlik bilgilerini kontrol edin, burada her zaman en son tenis etkinliklerini izlemek için tarih, saat ve yayın platformları listelenir. Ayrıca, her Grand Slam turnuvası için özel sayfalarımız var: Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık.
Tenis izlemek için şu adımları izleyin:
ExpressVPN edinin
Tercih ettiğiniz yayıncının bulunduğu ülkede bir sunucu konumuna bağlanın
Tercih ettiğiniz yayın hizmetlerine (örneğin 9Now) giriş yapın
Tenis canlı yayınlarını izleyin!
Önerilen VPN sunucu konumuna bağlandım ama yayın hizmetine giriş yapamıyorum!
Sorun değil! Sunucu yükü hızla değişir (özellikle belirli etkinlikleri izlemeye çalışan çok sayıda insan olduğunda), ancak bu yüzden ExpressVPN dünyanın dört bir yanında yüksek hızlı sunuculara sahiptir. ABD veya Almanya’da bir siteye erişmeye çalışıyorsanız bu ülkelerdeki farklı bir sunucu konumuna bağlanmayı deneyin.
Tek sunucu konumu olan bir ülkeye bağlanmaya çalışıyorsanız; ilk adım, konum ayarlarınızı kontrol etmektir. Mobil cihazda, VPN bağlantısını kesin, konum hizmetlerini kapatın ve ardından VPN’e yeniden bağlanın. Hem Windows hem de Mac bilgisayarlarda, Konum Hizmetlerini Gizlilik ve Güvenlik ayarları menüsünden kapatabilirsiniz.
Daha fazla yardım için, 7/24 canlı sohbet desteği sunan Destek Ekibimizle her zaman konuşabilirsiniz.
VPN’e bağlandım ama internet hızım yavaş
İnternet hızınız yavaşsa veya yayın gecikiyorsa, birkaç olası nedeni olabilir:
-Seçilen VPN sunucu konumunun fiziksel konumunuzdan uzaklığı
-Bağlantı türünüz (kablolu bağlantılar kablosuz bağlantılardan daha güvenilirdir)
-VPN ile ISS’niz arasındaki optimal olmayan bağlantı
-Bulunduğunuz yerdeki yavaş internet bağlantı hızı
-Cihazınızın türü ve işlem gücü
Sorun gidermek için aşağıdaki adımları deneyin:
-ExpressVPN’in en son sürümünü indirin
-Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
-VPN protokolünüzü değiştirin
Yukarıdaki adımları denediyseniz ve hala yayın hızınızla ilgili sorunlar yaşıyorsanız 7/24 Destek Ekibimizle iletişime geçin ve size hemen yardımcı olacak birine ulaşın.
ExpressVPN, Tennis Channel aboneliği içeriyor mu?
Hayır, ExpressVPN, Tennis Channel aboneliği içermez. Henüz bir aboneliğiniz yoksa ayrı olarak kaydolmanız gerekecektir. Ancak, ExpressVPN dünyanın dört bir yanındaki en popüler yayın uygulamaları ile sorunsuz çalışır. Yayın için bir VPN kullanmak, ISS yavaşlatması (bu bazen hızları yavaşlatabilir) olmadan sınırsız bant genişliği ile ultra hızlı HD’de güvenli bir şekilde izlemenizi sağlar. En sevdiğiniz oyuncuyu herhangi bir yerden – seyahat ederken veya herkese açık Wi-Fi gibi güvenli olmayan ağlarda bile – izlemek istiyorsanız ExpressVPN spor yayın deneyiminizi geliştirmek için harika bir yoldur.