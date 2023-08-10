2024–25 İngiltere Lig Kupası (EFL Cup) canlı yayınları nasıl izlenir
İngiltere Lig Kupası canlı yayını bir VPN ile izlemek için birkaç basit adımı takip edebilirsiniz:
- ExpressVPN edinin.
- İzlemek istediğiniz yayıncıya uygun VPN sunucusu konumuna bağlanın. Örneğin, Britanyalı taraftalar ITVX’te seçili İngiltere Lig Kupası maçlarını izlemek için Birleşik Krallık’taki güvenli bir sunucuya bağlanabilirler.
- Maçların keyfini çıkarın!
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İngiltere Lig Kupası’nı ücretsiz nasıl izleyebilirim?
Birleşik Krallık
ITVX
ITVX, 2024–25 İngiltere Lig Kupası maçlarının yarı finallerinden itibaren Britanyalı hayranlar için ücretsiz canlı yayınlar yapacak.
Not: Geçerli bir Birleşik Krallık posta koduna ihtiyacınız olabilir, örneğin W4 5HZ, KT6 4EU.
2024–25 İngiltere Lig Kupası hangi kanalda yayınlanıyor
ABD
DirecTV Stream
Kanallar: CBS Sports Network
Seçili İngiltere Lig Kupası maçlarını CBS Sports Network üzerinden DirecTV Stream ile canlı izleyin! Sadece bir maçı izlemek istiyorsanız 5 günlük ücretsiz denemeden faydalanın.
Not: DirecTV Stream’e abone olmak için ABD kredi/banka kartına ihtiyacınız olabilir.
Fubo
Kanallar: CBS Sports Network
ABD’deki taraftarlar, CBS Sports Network üzerinden seçili İngiltere Lig Kupası maçlarını Fubo ile canlı izleyebilirler. 7 günlük ücretsiz deneme mevcuttur.
Not: Fubo’ya abone olmak için ABD kredi kartına ihtiyacınız olacaktır.
Hulu + Live TV
Kanallar: CBS Sports Network
Hulu + Live TV, CBS Sports Network’te seçili İngiltere Lig Kupası maçlarını izlemenin bir başka yoludur. Şu anda 3 günlük ücretsiz deneme mevcut!
Not: Abone olmak için geçerli bir ABD posta kodu (örneğin, 10012, 48104) ve kredi kartı sağlamanız gerekebilir.
Paramount Plus
ABD’deki futbol hayranları için harika haber: İngiltere Lig Kupası maçları artık Paramount Plus üzerinden canlı yayınlanacak, bu da 2024-25 sezonunda (2027–28 sezonu sonuna kadar) aksiyonu takip etmenin en uygun fiyatlı seçeneği haline geliyor. Yeni aboneler ayrıca Paramount Plus’ın 7 günlük ücretsiz denemesinden faydalanabilir!
Not: Paramount Plus’a abone olmak için ABD kredi kartına ihtiyacınız olacaktır.
YouTube TV
Kanallar: CBS Sports Network
YouTube TV, ABD’deki seçili İngiltere Lig Kupası maçlarını yayınlayacak olan CBS Sports Network’ü sunuyor. İyi haber: YouTube TV ayrıca bir ücretsiz deneme sunuyor.
Not: YouTube TV’ye abone olmak için ABD kredi kartına ihtiyacınız olacaktır. Eğer bir kartınız yoksa bunun yerine Google Pay üzerinden abone olun.
İngiltere Lig Kupası izlemek için diğer yollar
Kanada
DAZN
Kanadalı hayranlar, 2024–25 sezonu boyunca İngiltere Lig Kupası canlı yayınlarını DAZN üzerinden izleyebilecekler. Yayıncı, Kanada’daki birçok futbol ligi ve yarışmasını izlemek için bir merkezdir. Lütfen DAZN’in artık ücretsiz deneme sunmadığını unutmayın.
Not: DAZN Canada’ya abone olmak için bir Kanada kredi/banka kartına ve posta koduna (örneğin, G1X 2W1, V9N 9C5) ihtiyacınız olabilir. Yoksa, bunun yerine PayPal ile abone olun. DAZN aboneliğinizin Kanada ile kilitli kalacağını ve seyahat ederken başka bir ülkeye değiştirilemeyeceğini unutmayın.
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Birleşik Krallık
NOW
İngiltere Lig Kupası canlı yayınlarını ücretsiz denemelerle izlemek isteyen İngiliz hayranlar, çevrimiçi olarak kontratsız 11 Sky Sports kanalını izlemek için mükemmel bir yol olan NOW ile bunu gerçekleştirebilir. Sky Sports’un kapsamı, sezon boyunca 1.000’den fazla İngiltere Lig Kupası maçını içerecek—ancak yalnızca belirli bir maçı izlemek istiyorsanız, NOW’un günlük pasosu daharika bir seçenektir.
Not: Abone olmak için Birleşik Krallık ödeme yöntemi gerekebilir; yoksa PayPal kullanın.
Sky Sports
Sky Sports, 2024–25 sezonu boyunca Birleşik Krallık’taki hayranlar için 1.000’den fazla İngiltere Lig Kupası maçını yayınlayacak. Ancak, TV yayınlarını izlemek için özel ekipman gereklidir. Ayrıca geçerli bir posta kodu ve Birleşik Krallık/İrlanda kredi veya banka kartı sağlamanız gerekecek. Zaten bir Sky aboneliğiniz varsa Sky Go ile internetten izleyebilirsiniz.
Not: Abone olmak için Birleşik Krallık ödeme yöntemi gerekebilir.
2024–25 İngiltere Lig Kupası’nı başka bir ülkeden izlemek için VPN kullanabilir miyim?
Bazı kullanıcılar, kendi ülkelerinden başka bir ülkedeki VPN sunucusuna bağlanarak 2024–25 İngiltere Lig Kupası izlerler, ancak bunu yapmak telif hakkını veya yayın hizmetinin kullanım şartlarını ihlal edebilir. ExpressVPN bir gizlilik ve güvenlik aracıdır ve bunu telif hakkını ihlal etmek için kullanmak Hizmet Şartlarımıza aykırıdır. VPN’imize bağlıyken ne yaptığınızı göremeyiz veya kontrol edemeyiz, bu nedenle kullanımınızın tüm ilgili şartlara ve yasalara uygun olduğundan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.
2024–25 İngiltere Lig Kupası canlı yayınlarını izlemek için en iyi VPN
ExpressVPN, İngiltere Lig Kupası maçlarını canlı izlemek için en iyi VPN’dir. Dünyanın dört bir yanındaki konumlarda yeni nesil 10-Gbps sunucularıyla Windows, Mac, Android ve iOS dahil favori cihazlarınızda bir VPN’in tam gizlilik korumalarının keyfini çıkarabilir ve büyük ekran TV’nizde izlemek için birçok seçeneğin tadını çıkarabilirsiniz. Yol boyunca yardıma ihtiyacınız olursa ExpressVPN 7/24 canlı sohbet desteği ve taahhütsüz 30 günlük para iade garantisi sunuyor!
İngiltere Lig Kupası maçlarını tüm yayın cihazlarınızda nasıl izleyebilirsiniz?
Taraftarlar, akıllı telefonlardan tabletlere, oyun konsollarından akıllı TV’lere kadar birçok cihazda İngiltere Lig Kupası maçlarını canlı izleyebilirler.
2024–25 İngiltere Lig Kupası ne zaman başlayacak?
2024–25 İngiltere Lig Kupası sezonu 12 Ağustos 2024 haftasında başlayacak ve final 16 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek.
2024–25 İngiltere Lig Kupası programı
2024–25 İngiltere Lig Kupası programını aşağıda bulabilirsiniz.
|Aşama
|Tarih
|Birinci Tur
|12 Ağustos 2024 haftası
|İkinci Tur
|26 Ağustos 2024 haftası
|Üçüncü Tur
|16 ve 23 Eylül 2024 haftası
|Dördüncü Tur
|28 Ekim 2024 haftası
|Çeyrek Finaller
|16 Aralık 2024 haftası
|Yarı Finaller
|6 Ocak ve 3 Şubat 2025 haftası
|Final
|16 Mart 2025
2024–25 İngiltere Lig Kupası’nda hangi takımlar yarışıyor?
İngiltere Lig Kupası, İngiliz Futbol Ligi’nin (EFL) en üst dört seviyesindeki kulüpleri kapsar. Bu; Premier League, Championship, League One ve League Two’dan toplam 92 kulübü içerir.
Son İngiltere Lig Kupası şampiyonları
|Yıl
|Şampiyon
|2023–14
|Manchester City (Üçüncü şampiyonluk)
|2014–15
|Chelsea (Beşinci şampiyonluk)
|2015–16
|Manchester City (Dördüncü şampiyonluk)
|2016–17
|Manchester United (Beşinci şampiyonluk)
|2017–18
|Manchester City (Beşinci şampiyonluk)
|2018–19
|Manchester City (Altıncı şampiyonluk)
|2019–20
|Manchester City (Yedinci şampiyonluk)
|2020–21
|Manchester City (Sekizinci şampiyonluk)
|< span style=”font-weight: 400;”>2021–22
|Liverpool (Dokuzuncu şampiyonluk)
|2022–23
|Manchester United (Altıncı şampiyonluk)
|2023–24
|Liverpool (10. şampiyonluk)
|2024–25
|Belirlenecek
ExpressVPN, telif hakkı ihlali amacıyla kullanılmak için tasarlanmış bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları’nı ve içerik sağlayıcınızın Kullanım Şartları’nı okuyun.
SSS: EFL Cup (Carabao Cup) canlı yayınları hakkında
İngiltere Lig Kupası izlemek için ücretsiz bir VPN kullanmalı mıyım?
Hayır. ExpressVPN, ücretsiz VPN hizmetlerinin sunmadığı premium özellikler sunar, örneğin 105 ülkede yüksek hızlı sunucular. ExpressVPN aboneliği, İngiltere Lig Kupası’nı donma veya takılma olmadan canlı izlemenize olanak tanır. 30 günlük para iade garantisi ile ExpressVPN’i taahhütsüz deneyebilirsiniz!
İngiltere Lig Kupası canlı yayını ücretsiz izleyebilir miyim?
Evet, Birleşik Krallık’taki hayranlar, 2024–25 İngiltere Lig Kupası yarı finalleri ve finalini ITVX’te ücretsiz olarak canlı izleyebilirler.
İngiltere Lig Kupası hangi TV kanalında?
ITV, 2024–25 İngiltere Lig Kupası yarı finalleri ve finalini Birleşik Krallık’ta ücretsiz olarak yayınlayacak, Sky Sports ise 1.000’den fazla maçı gösterecek. ABD’deki hayranlar ESPN’de, Kanada’daki hayranlar ise DAZN’de izleyebilir.
İngiltere Lig Kupası bir uygulama ile izlenebilir mi?
Evet, hayranlar İngiltere Lig Kupası maçlarını ESPN+ (Amerika Birleşik Devletleri), DAZN (Kanada) ve ITVX, NOW ve Sky Go (Birleşik Krallık) resmi uygulamalarında izleyebilirler.
İngiltere Lig Kupası finalini YouTube’da izleyebilir miyim?
Hayır, İngiltere Lig Kupası maçlarını YouTube’da canlı izleyemezsiniz.
İngiltere Lig Kupası özetlerini nerede izleyebilirim?
Futbol hayranları, İngiltere Lig Kupası maçlarının özetlerini, gollerini ve diğer derlemelerini YouTube’da izleyebilirler.
En başarılı İngiltere Lig Kupası takımı hangisidir?
Liverpool, İngiltere’nin İngiltere Lig Kupası yarışmasında rekor on şampiyonlukla en başarılı takım olmaya devam ediyor. Liverpool, 2023–24 sezonunda da dahil olmak üzere bu başarıya ulaştı. İçeride, Liverpool ayrıca 19 Premier League, sekiz FA Cup, bir rekor olan on Lig Kupası ve on altı FA Community Shield kazandı.
İngiltere Lig Kupası maçlarını bilgisayarımda izleyebilir miyim?
Kesinlikle. Yayın hizmetine bir web tarayıcısından erişiyorsanız, Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN uzantısını da yüklediğinizden emin olun. Bu uzantı, yaygın yayın sorunlarını giderebilecek bazı özelliklere sahiptir.
İngiltere Lig Kupası maçlarını telefonumda veya tabletimde izleyebilir miyim?
Evet. ExpressVPN’in uygulamaları, iOS ve Android dahil olmak üzere her büyük mobil cihaz için mevcuttur.
Bir VPN ile TV’mde İngiltere Lig Kupası maçlarını nasıl izleyebilirim?
Kısaca, ExpressVPN ile TV’nizde spor yayınlamak için beş farklı yol vardır:
Akıllı TV veya yayın cihazı için yerel uygulama ile
Bilgisayarınızda yayın açıp ve HDMI kablosu ile TV’ye bağlayarak
Bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan TV’nize veya yayın cihazınıza kablosuz olarak yansıtarak veya yayınlayarak
Sınırsız cihazlar için olanak sağlayan ve aynı anda farklı sunucu konumlarına bağlanmayı son derece basit hale getiren bir ExpressVPN etkin yönlendiriciye bağlanarak
Apple TV veya oyun konsolları gibi VPN kurulumunu desteklemeyen cihazlar için ExpressVPN’in çözümü olan MediaStreamer ile. MediaStreamer yalnızca bir kez ayarlanır, ancak VPN’in sunduğu tam güvenlik avantajlarını sağlamaz. (Apple TV veya oyun konsolunuzu bir yönlendiriciye bağlayarak her iki dünyanın da en iyisini elde edebilirsiniz!)
ExpressVPN’i büyük ekran TV’nizde kullanmanın tüm yolları hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın veya adım adım talimatlar için 7/24 Destek ekibimizle iletişime geçin.
VPN’e bağlandım ama internet hızım yavaş!
İnternet hızınız yavaşsa veya yayında gecikme yaşıyorsanız, bunun birkaç olası nedeni vardır:
Seçtiğiniz VPN sunucu konumunun fiziksel konumunuzdan uzaklığı
Bağlantı türünüz (kablolu bağlantılar kablosuz bağlantılara göre daha güvenilirdir)
VPN ile ISS’niz arasındaki düşük uyumluluk
Bulunduğunuz yerdeki yavaş internet bağlantı hızı
Cihazınızın türü ve işlem gücünüz
Sorunu gidermek için aşağıdaki adımları deneyin:
ExpressVPN’in en son sürümünü indirin
Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
VPN protokolünüzü değiştirin
Yukarıdaki adımların her birini denediyseniz ve hala yayın hızınızla ilgili sorun yaşıyorsanız, ExpressVPN Destek Ekibi ile 7/24 iletişime geçin, size anında yardımcı olacak birisi olacaktır.
Önerilen VPN sunucu konumuna bağlandım ancak yayın hizmetine giriş yapamıyorum!
Endişelenmeyin! Sunucu yükü hızla değişir (özellikle belirli etkinlikleri izlemeye çalışan çok sayıda insan olduğunda), ancak bu, ExpressVPN’in dünyanın dört bir yanında yüksek hızlı sunuculara sahip olmasının nedenidir. Örneğin, ABD veya Almanya’daki bir siteye erişmeye çalışıyorsanız bu ülkelerdeki farklı bir sunucu konumuna bağlanmayı deneyin.
Tek sunucu konumuna sahip bir ülkeye bağlanmaya çalışıyorsanız, ilk adım konum ayarlarınızı kontrol etmektir. Mobil bir cihazda bulunuyorsanız VPN bağlantısını sonlandırın, konum servislerini kapatın, ardından tekrar VPN’e bağlanın. Hem Windows hem de Mac bilgisayarlarda, Konum Servislerini Gizlilik ve Güvenlik ayarları menüsünde kapatabilirsiniz.
Daha fazla yardım için, canlı sohbet aracılığıyla 7/24 ulaşabileceğiniz Destek Ekibimizle her zaman konuşabilirsiniz.
ExpressVPN ile başka hangi yayın hizmetlerini izleyebilirim?
ExpressVPN, dünyadaki en popüler yayın uygulamaları ile sorunsuz çalışır. Video izlemek için bir VPN kullanmak, İSS yavaşlatması olmadan (bazen hızları yavaşlatabilir) sınırsız bant genişliği ile ultra hızlı HD kalitede güvenli bir şekilde izlemenizi sağlar. Favori takımınızı seyahat ederken veya herkese açık Wi-Fi gibi güvenli olmayan ağlar dahil her yerden izlemek istiyorsanız; ExpressVPN, spor yayını deneyiminizi artırmak için harika bir yoldur.