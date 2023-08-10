2024–25 İngiltere Lig Kupası (EFL Cup) canlı yayınları nasıl izlenir

İngiltere Lig Kupası canlı yayını bir VPN ile izlemek için birkaç basit adımı takip edebilirsiniz:

ExpressVPN edinin. İzlemek istediğiniz yayıncıya uygun VPN sunucusu konumuna bağlanın. Örneğin, Britanyalı taraftalar ITVX’te seçili İngiltere Lig Kupası maçlarını izlemek için Birleşik Krallık’taki güvenli bir sunucuya bağlanabilirler. Maçların keyfini çıkarın!

ExpressVPN Edinin

Bilgisayardan mı izliyorsunuz? En iyi yayın deneyimi için Chrome, Firefox veya Edge için ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın.

İngiltere Lig Kupası’nı ücretsiz nasıl izleyebilirim?

Birleşik Krallık

ITVX

ITVX, 2024–25 İngiltere Lig Kupası maçlarının yarı finallerinden itibaren Britanyalı hayranlar için ücretsiz canlı yayınlar yapacak.

Not: Geçerli bir Birleşik Krallık posta koduna ihtiyacınız olabilir, örneğin W4 5HZ, KT6 4EU.

ExpressVPN Edinin

2024–25 İngiltere Lig Kupası hangi kanalda yayınlanıyor

ABD

DirecTV Stream

Kanallar: CBS Sports Network

Seçili İngiltere Lig Kupası maçlarını CBS Sports Network üzerinden DirecTV Stream ile canlı izleyin! Sadece bir maçı izlemek istiyorsanız 5 günlük ücretsiz denemeden faydalanın.

Not: DirecTV Stream’e abone olmak için ABD kredi/banka kartına ihtiyacınız olabilir.

Fubo

Kanallar: CBS Sports Network

ABD’deki taraftarlar, CBS Sports Network üzerinden seçili İngiltere Lig Kupası maçlarını Fubo ile canlı izleyebilirler. 7 günlük ücretsiz deneme mevcuttur.

Not: Fubo’ya abone olmak için ABD kredi kartına ihtiyacınız olacaktır.

Hulu + Live TV

Kanallar: CBS Sports Network

Hulu + Live TV, CBS Sports Network’te seçili İngiltere Lig Kupası maçlarını izlemenin bir başka yoludur. Şu anda 3 günlük ücretsiz deneme mevcut!

Not: Abone olmak için geçerli bir ABD posta kodu (örneğin, 10012, 48104) ve kredi kartı sağlamanız gerekebilir.

Paramount Plus

ABD’deki futbol hayranları için harika haber: İngiltere Lig Kupası maçları artık Paramount Plus üzerinden canlı yayınlanacak, bu da 2024-25 sezonunda (2027–28 sezonu sonuna kadar) aksiyonu takip etmenin en uygun fiyatlı seçeneği haline geliyor. Yeni aboneler ayrıca Paramount Plus’ın 7 günlük ücretsiz denemesinden faydalanabilir!

Not: Paramount Plus’a abone olmak için ABD kredi kartına ihtiyacınız olacaktır.

YouTube TV

Kanallar: CBS Sports Network

YouTube TV, ABD’deki seçili İngiltere Lig Kupası maçlarını yayınlayacak olan CBS Sports Network’ü sunuyor. İyi haber: YouTube TV ayrıca bir ücretsiz deneme sunuyor.

Not: YouTube TV’ye abone olmak için ABD kredi kartına ihtiyacınız olacaktır. Eğer bir kartınız yoksa bunun yerine Google Pay üzerinden abone olun.

ExpressVPN Edinin

İngiltere Lig Kupası izlemek için diğer yollar

Kanada

DAZN

Kanadalı hayranlar, 2024–25 sezonu boyunca İngiltere Lig Kupası canlı yayınlarını DAZN üzerinden izleyebilecekler. Yayıncı, Kanada’daki birçok futbol ligi ve yarışmasını izlemek için bir merkezdir. Lütfen DAZN’in artık ücretsiz deneme sunmadığını unutmayın.

Not: DAZN Canada’ya abone olmak için bir Kanada kredi/banka kartına ve posta koduna (örneğin, G1X 2W1, V9N 9C5) ihtiyacınız olabilir. Yoksa, bunun yerine PayPal ile abone olun. DAZN aboneliğinizin Kanada ile kilitli kalacağını ve seyahat ederken başka bir ülkeye değiştirilemeyeceğini unutmayın.

Büyük ekranda mı izlemek istiyorsunuz? ExpressVPN’i TV’nize yüklemenin tüm yollarını öğrenin.

Birleşik Krallık

NOW

İngiltere Lig Kupası canlı yayınlarını ücretsiz denemelerle izlemek isteyen İngiliz hayranlar, çevrimiçi olarak kontratsız 11 Sky Sports kanalını izlemek için mükemmel bir yol olan NOW ile bunu gerçekleştirebilir. Sky Sports’un kapsamı, sezon boyunca 1.000’den fazla İngiltere Lig Kupası maçını içerecek—ancak yalnızca belirli bir maçı izlemek istiyorsanız, NOW’un günlük pasosu daharika bir seçenektir.

Not: Abone olmak için Birleşik Krallık ödeme yöntemi gerekebilir; yoksa PayPal kullanın.

Sky Sports

Sky Sports, 2024–25 sezonu boyunca Birleşik Krallık’taki hayranlar için 1.000’den fazla İngiltere Lig Kupası maçını yayınlayacak. Ancak, TV yayınlarını izlemek için özel ekipman gereklidir. Ayrıca geçerli bir posta kodu ve Birleşik Krallık/İrlanda kredi veya banka kartı sağlamanız gerekecek. Zaten bir Sky aboneliğiniz varsa Sky Go ile internetten izleyebilirsiniz.

Not: Abone olmak için Birleşik Krallık ödeme yöntemi gerekebilir.

ExpressVPN Edinin

2024–25 İngiltere Lig Kupası’nı başka bir ülkeden izlemek için VPN kullanabilir miyim?

Bazı kullanıcılar, kendi ülkelerinden başka bir ülkedeki VPN sunucusuna bağlanarak 2024–25 İngiltere Lig Kupası izlerler, ancak bunu yapmak telif hakkını veya yayın hizmetinin kullanım şartlarını ihlal edebilir. ExpressVPN bir gizlilik ve güvenlik aracıdır ve bunu telif hakkını ihlal etmek için kullanmak Hizmet Şartlarımıza aykırıdır. VPN’imize bağlıyken ne yaptığınızı göremeyiz veya kontrol edemeyiz, bu nedenle kullanımınızın tüm ilgili şartlara ve yasalara uygun olduğundan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

2024–25 İngiltere Lig Kupası canlı yayınlarını izlemek için en iyi VPN

ExpressVPN, İngiltere Lig Kupası maçlarını canlı izlemek için en iyi VPN’dir. Dünyanın dört bir yanındaki konumlarda yeni nesil 10-Gbps sunucularıyla Windows, Mac, Android ve iOS dahil favori cihazlarınızda bir VPN’in tam gizlilik korumalarının keyfini çıkarabilir ve büyük ekran TV’nizde izlemek için birçok seçeneğin tadını çıkarabilirsiniz. Yol boyunca yardıma ihtiyacınız olursa ExpressVPN 7/24 canlı sohbet desteği ve taahhütsüz 30 günlük para iade garantisi sunuyor!

ExpressVPN Edinin

İngiltere Lig Kupası maçlarını tüm yayın cihazlarınızda nasıl izleyebilirsiniz?

Taraftarlar, akıllı telefonlardan tabletlere, oyun konsollarından akıllı TV’lere kadar birçok cihazda İngiltere Lig Kupası maçlarını canlı izleyebilirler.

Büyük Ekran TV'de Nasıl İzlenir

2024–25 İngiltere Lig Kupası ne zaman başlayacak?

2024–25 İngiltere Lig Kupası sezonu 12 Ağustos 2024 haftasında başlayacak ve final 16 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek.

2024–25 İngiltere Lig Kupası programı

2024–25 İngiltere Lig Kupası programını aşağıda bulabilirsiniz.

Aşama Tarih Birinci Tur 12 Ağustos 2024 haftası İkinci Tur 26 Ağustos 2024 haftası Üçüncü Tur 16 ve 23 Eylül 2024 haftası Dördüncü Tur 28 Ekim 2024 haftası Çeyrek Finaller 16 Aralık 2024 haftası Yarı Finaller 6 Ocak ve 3 Şubat 2025 haftası Final 16 Mart 2025

2024–25 İngiltere Lig Kupası’nda hangi takımlar yarışıyor?

İngiltere Lig Kupası, İngiliz Futbol Ligi’nin (EFL) en üst dört seviyesindeki kulüpleri kapsar. Bu; Premier League, Championship, League One ve League Two’dan toplam 92 kulübü içerir.

Son İngiltere Lig Kupası şampiyonları

Yıl Şampiyon 2023–14 Manchester City (Üçüncü şampiyonluk) 2014–15 Chelsea (Beşinci şampiyonluk) 2015–16 Manchester City (Dördüncü şampiyonluk) 2016–17 Manchester United (Beşinci şampiyonluk) 2017–18 Manchester City (Beşinci şampiyonluk) 2018–19 Manchester City (Altıncı şampiyonluk) 2019–20 Manchester City (Yedinci şampiyonluk) 2020–21 Manchester City (Sekizinci şampiyonluk) < span style=”font-weight: 400;”>2021–22 Liverpool (Dokuzuncu şampiyonluk) 2022–23 Manchester United (Altıncı şampiyonluk) 2023–24 Liverpool (10. şampiyonluk) 2024–25 Belirlenecek

ExpressVPN Edinin

ExpressVPN, telif hakkı ihlali amacıyla kullanılmak için tasarlanmış bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları’nı ve içerik sağlayıcınızın Kullanım Şartları’nı okuyun.