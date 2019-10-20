2022-23 UEFA Avrupa Ligi’ni internetten canlı izleyin

Ülkenizden 2022-23 Avrupa Ligi canlı nasıl izlenir

UEFA Avrupa Ligi canlı yayınlarını VPN ile birkaç basit adımı izleyerek izleyebilirsiniz:

ExpressVPN edinin. İzlemek istediğiniz yayıncının bulunduğu ülke VPN sunucusu konumuna bağlanın. Örneğin, bir Amerikan yayıncısından izlemek istiyorsanız ABD’deki güvenli bir sunucuya bağlanın. İzlemek istediğiniz yayıncının programını kontrol edin ve izlemek istediğiniz maçı bulun, örneğin Paramount Plus. Odaklanın ve keyfini çıkarın!

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Avusturya’da seçili UEFA Avrupa Ligi maçlarını ücretsiz izleyin

ServusTV

Fiyat: Ücretsiz

Kanallar: ServusTV

Avusturyalı yayıncı ServusTV, UEFA Avrupa Ligi’nin seçili canlı yayınlarını ücretsiz olarak gösterecek. Yayın Almanca. Yayın programı burada mevcuttur, ancak lütfen tüm oyunların izlemeye uygun olmayacağını unutmayın.

ABD’de UEFA Avrupa Ligi maçları nasıl canlı izlenir

Paramount Plus

Fiyat: 6 USD/ay ve üstü

Kanallar: CBS ve CBS Sports Network

CBS, ABD’de UEFA Avrupa Ligi için yayın haklarına sahiptir. Her maç Paramount Plus üzerinden canlı olarak mevcutken belirli maçlar CBS ve CBS Sports Network’te yayınlanacaktır. Paramount Plus yedi günlük ücretsiz deneme sunuyor.

Not: Paramount Plus’a abone olmak için bir ABD kredi kartına ihtiyacınız olacaktır.

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YouTube TV

Fiyat: 65 USD/ay ve üzeri

Kanallar: CBS ve CBS Sports Network

YouTube TV, CBS ve CBS Sports Network’te belirli UEFA Avrupa Ligi maçlarını canlı olarak yayınlayacak. YouTube TV, yalnızca belirli bir oyunu izlemek isterseniz ücretsiz deneme sürümü de sunuyor.

Not: YouTube TV’ye abone olmak için bir ABD kredi kartına ihtiyacınız olacaktır. Karta sahip değilseniz bunun yerine Google Pay üzerinden abone olun.

ExpressVPN ile YouTube’u izleyin

fuboTV

Fiyat: 70 USD/ay

Kanallar: CBS ve CBS Sports Network

CBS ve CBS Sports Network üzerinden seçili maçları içeren fuboTV ile sezon boyunca Avrupa Ligi maçlarını canlı izleyin. Neyin yayınlandığını görmek için kanal rehberine bakın.

Not: Fubotv’ye abone olmak için bir ABD kredi kartına ihtiyacınız olacaktır.

VPN ile fuboTV izleyin

DirectTV Stream

Fiyat: 95 USD/ay ve üzeri

Kanallar: CBS Sports Network

Turnuva boyunca maçları yayınlayan CBS Sports Network’ü içeren DirecTV Stream “Ultimate” paketine abone olarak seçili UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını canlı izleyin. Yalnızca belirli bir oyunu izlemek istiyorsanız beş günlük ücretsiz deneme sürümünü deneyin.

Not: DirecTV Now’a abone olmak için bir ABD kredi/banka kartına ihtiyacınız olabilir.

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Kanada’da 2022-23 UEFA Avrupa Ligi’ni canlı izleyin

DAZN Kanada

Fiyat: 25 CAD/ay veya 200 CAD/yıl

DAZN, 2022-23 sezonu boyunca grup aşamasından finale kadar UEFA Avrupa Ligi maçlarının Kanada’da canlı yayınlarını sunar.

Not: DAZN Canada’ya abone olmak için Kanada kredi/banka kartına ve posta koduna (ör. G1X 2W1, V9N 9C5) ihtiyacınız olabilir, bunlar yoksa bunun yerine PayPal üzerinden abone olun.

VPN ile DAZN izleyin

Birleşik Krallık’ta UEFA Avrupa Ligi maçlarını canlı izleyin

BT Sport

Fiyat: 25 GBP/ay ve üzeri

BT Sport, Birleşik Krallık’taki Avrupa Ligi maçlarının yayın haklarına sahiptir. İnternetten maç izlemek için BT geniş bantına ihtiyacınız yoktur, bunun yerine tüm BT Sport kanallarına sözleşmesiz erişmek için Aylık Aboneliği seçmeniz yeterlidir. BT Sport uygulaması veya web player ile 15 dakika içinde kurulum yapabilirsiniz. Hareket halindeyken canlı izlemek için iOS ve Android için BT Sport uygulamasını da indirebilirsiniz.

Not: BT Sport’a abone olmak için Birleşik Krallık veya İrlanda kredi/banka kartına ihtiyacınız olacaktır.

Büyük Ekran TV’de Nasıl İzlenir

YouTube’da Avrupa Ligi maç özetlerini izleyin

Youtube

Fiyat: Ücretsiz

En son Avrupa Ligi maçlarının yanı sıra klasik maçlar, röportajlar ve çok daha fazlası için UEFA resmi YouTube kanalına gidin.

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