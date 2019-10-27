YouTube TV’de MLS maçlarını izleyin

Fiyat: 65 USD/ay ve yukarısı

Kanallar: ABC

YouTube, MLS maçlarını ve MLS Kupası’nı içeren çeşitli kanallar sunar ve abonelik ücreti 65 USD/ay’dır. YouTube TV’ye kaydolmak istemiyorsanız beş günlük ücretsiz denemeyi kullanın.

VPN ile gizli ve güvenli bir şekilde izlemek için:

Not: YouTube TV’ye abone olmak için geçerli bir ABD kredi/banka kartına veya PayPal’a ihtiyacınız olabilir. ABD kredi/banka kartınız olmasa bile Google Play üzerinden YouTube TV’ye abone olabilirsiniz.

Büyük ekranda izlemek ister misiniz? TV’nizde ExpressVPN kullanmanın tüm yolları hakkında bilgi edinin.

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Başka bir ülkeden MLS maçlarını izlemek için VPN kullanabilir miyim?

ExpressVPN, bir gizlilik ve güvenlik hizmetidir ve telif haklarını ihlâl etme amacıyla kullanılmamalıdır. VPN’imize bağlı olduğunuzda ne yaptığınızı göremeyiz veya kontrol edemeyiz, bu nedenle de Hizmet Şartlarımıza, içerik sağlayıcınızın şartlarına ve geçerli tüm yasalara uymaktan siz sorumlusunuz.

Hulu + Live TV’de MLS maçlarını canlı izleyin

Fiyat: 65 USD/ay ve yukarısı

Kanallar: ABC

Hulu+Live TV, MLS oyunlarını izlemenin diğer bir yoludur ve yedi günlük ücretsiz deneme içerir. Geçerli bir ABD posta kodu (örneğin, 10012, 48104) ve kredi kartı girmeniz gerekebilir.

Hulu + Live TV ile canlı MLS maçlarını VPN ile gizli ve güvenli bir şekilde izlemek için:

ExpressVPN ile Hulu izleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Büyük ekranda izlemek ister misiniz? TV’nizde ExpressVPN kullanmanın tüm yolları hakkında bilgi edinin.

fubotv’de canlı MLS izleyin

Fiyat: 65 USD/ay

Kanallar: ABC

MLS maçlarını izlemenin başka bir yoluna ne dersiniz? MLB ve NHL dahil daha fazla futbol ve diğer sporları izlemek için fuboTV‘de yedi günlük ücretsiz denemeden faydalanın!

FuboTV ‘de canlı MLS maçlarını VPN ile gizli ve güvenli bir şekilde izlemek için:

Not: Abone olmak için bir ABD kredi/banka kartına ihtiyacınız olacaktır. Kullanılan fatura adresi hangi yerel kanalların mevcut olabileceğini belirleyebilir ve konumunuzu değiştiremeyebilirsiniz. ExpressVPN ile fuboTV izleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Büyük ekranda izlemek ister misiniz? TV’nizde ExpressVPN kullanmanın tüm yolları hakkında bilgi edinin.

Sky Sports’ta canlı MLS izleyin

Fiyat: 22 GBP/ay ve yukarısı

Sky Sports, MLS maçları için Birleşik Krallık’taki resmi yayıncılardan biridir. Sky Sports yalnızca Birleşik Krallık ve İrlanda sakinleri için mevcuttur. Ek olarak geçerli bir posta kodu ve Birleşik Krallık/İrlanda kredi kartı veya banka kartı girmeniz gerekecektir.

Sky üzerinde MLS, her hafta en az iki normal sezon maçı, All-Star maçı ve tüm MLS Cup Playoff maçlarını kapsar.

Zaten bir Sky aboneliğiniz varsa içeriği Sky Go üzerinden çevrimiçi olarak izleyebilirsiniz. VPN ile Sky Go’yu gizli ve güvenli bir şekilde izleyebilir ve İSS’nizin bant genişliği daraltmasını atlatabilirsiniz. VPN ile Sky Go’da MLS izlemek için:

ExpressVPN ile Sky izleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Büyük ekranda izlemek ister misiniz? TV’nizde ExpressVPN kullanmanın tüm yolları hakkında bilgi edinin.

Pluto TV’de MLS tekrarlarını ve önemli anları izleyin

Fiyat: Ücretsiz

Pluto TV, web sitesinde tekrarları ve önemli anları yayınlayan resmi MLS kanalını içerir. Tamamen ücretsizdir!

MLS maçlarını Pluto TV’de VPN ile gizli ve güvenli bir şekilde izlemek için:

Büyük ekranda izlemek ister misiniz? TV’nizde ExpressVPN kullanmanın tüm yolları hakkında bilgi edinin.

YouTube’da tüm maç özetlerini izleyin

Resmi MLS YouTube kanalı, önemli anlar için gidilecek noktanızdır. Her maçın uzun süreli önemli anlarını yakalayın ve her golü izleyin!

ExpressVPN ile YouTube izleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Büyük ekranda izlemek ister misiniz? TV’nizde ExpressVPN kullanmanın tüm yolları hakkında bilgi edinin.

MLS uygulamasında golleri ve önemli anları izleyin

En son MLS haberlerini, önemli anları ve skorları kaçırmak istemiyorsanız resmi MLS uygulamasını kullandığınızdan emin olun.

Bu uygulama (Android ve iOS‘ta) haftanın en iyi gollerini yeniden yaşamak veya favori takımının en son performans istatistiklerini derinlemesine incelemek isteyen her MLS hayranı için olmazsa olmaz bir yoldaştır.

ExpressVPN, MLS uygulamasıyla sorunsuz bir şekilde çalışır ve sizi bağlıyken güvende tutar, böylece olan bitenin tümünden haberdar olabilirsiniz!

2021 MLS Kupasını kim kazandı?

New York City FC, 12 Aralık Pazar günü Portland Timbers’ı normal süre ve uzatma süresinin ardından 1-1 sona eren maçta penaltı atışlarıyla mağlup etti. Bu, kulübün franchise tarihindeki ilk MLS Kupası oldu.

2022 MLS sezon takvimi

İşte 2022 MLS takvimi. Seçtiğiniz video izleme sitesini sık sık kontrol edin. Burada listelenen tarihler değişebilir.

Tarih Etkinlik 26 Şubat – 27 Şubat 2022 Açılış Hafta Sonu 18 Temmuz 2022 Derbi Haftası 9 Ekim 2022 Karar Günü Açıklanacak MLS Kupası Playoffları 5 Kasım 2022 MLS Kupası

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